Япония в плейофф
dinewr #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Асано Такума
|1
|1
|Доан Рицу
|1
|1
|Итакура Ко
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кэмпбелл Хоэль
|1
|0
|Кальво Франсиско
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Испания
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|7 - 0
|3
|2.
|Япония
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Германия
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|4.
|Коста-Рика
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 7
|0
|Франция
|Мбаппе Килиан
|3 (1)
|Эквадор
|Валенсия Эннер
|3
|Аргентина
|Месси Лионель
|2 (1)
|Иран
|Тареми Мехди
|2 (1)
|Франция
|Жиру Оливье
|2
|Иран
|Джаханбахш Алиреза
|2
|Саудовская Аравия
|Аль-Малки Абдуллела
|2
|Эквадор
|Мендес Джегсон
|2
|Уэльс
|Хеннесси Уэйн
|1
|Уэльс
|Бэйл Гарет
|1