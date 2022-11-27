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Чемпионат мира
2022

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Оливер Майкл
Япония
FIFA #24
 
Позже
Коста-Рика
FIFA #31
Прогнозы 198
Япония 82.8% (164)
X 11.6% (23)
Коста-Рика 5.6% (11)
+1
выиграет Япония, со счетом 2:0
Япония в плейофф
dinewr #
+0
выиграет Япония
No comment No comment No comment
sindbad111 #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Япония
Ничья
Коста-Рика
2.03
7.25
7.30
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Гонда
Сюити
2
Ямане
Мики
4
Итакура
Ко
22
Ёсида
Мая
5
Нагатомо
Юто
6
Эндо
Ватару
13
Морита
Хидемаса
8
Доан
Рицу
15
Камада
Даити
24
Сома
Юки
21
Уэда
Аясэ
1
Навас
Кейлор
19
Уотсон
Кендалл
6
Дуарте
Оскар
15
Кальво
Франсиско
8
Овьедо
Брайан
4
Фуллер
Кейшер
5
Борхес
Сельсо
17
Техеда
Ельцин
13
Торрес
Джерсон
12
Кэмпбелл
Хоэль
7
Контрерас
Антони
Япония
4-2-3-1
Коста-Рика
4-4-2

История личных встреч

Япония
Коста-Рика

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ТМС
3:0
ТМС
1:3

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

3
3

Среднее время на гол

30
30

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
60

Бомбардиры внутри турнира

Япония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Асано Такума 1 1
Доан Рицу 1 1
Итакура Ко 0 0
Коста-Рика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Япония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коста-Рика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кэмпбелл Хоэль 1 0
Кальво Франсиско 1 0

Результаты матчей

Япония
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
NAN% (0)
NAN% (0)
NAN% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
NAN% (0)
NAN% (0)
NAN% (0)
Коста-Рика
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
NAN% (0)
NAN% (0)
NAN% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
NAN% (0)
NAN% (0)
NAN% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Япония
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Коста-Рика
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
0
Япония
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Коста-Рика
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
7
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
7
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
100%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Япония
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Германия - Япония 1:2 Япония - Канада 1:2 Япония - Эквадор 0:0 Япония - США 2:0
Япония - Южная Корея 3:0 Япония - Китай 0:0 Япония - Гонконг 6:0 Япония - Тунис 0:3 Япония - Гана 4:1 Япония - Бразилия 0:1 Япония - Парагвай 4:1 Япония - Вьетнам 1:1 Австралия - Япония 0:2 Япония - Саудовская Аравия 2:0 Япония - Китай 2:0 Оман - Япония 0:1 Вьетнам - Япония 0:1 Япония - Австралия 2:1 Саудовская Аравия - Япония 1:0 Китай - Япония 0:1
Коста-Рика
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Испания - Коста-Рика 7:0 Коста-Рика - Нигерия 2:0 Узбекистан - Коста-Рика 1:2 Южная Корея - Коста-Рика 2:2
Коста-Рика - Новая Зеландия 1:0 Коста-Рика - Мартиника 2:0 Панама - Коста-Рика 2:0 Коста-Рика - США 2:0 Сальвадор - Коста-Рика 1:2 Коста-Рика - Канада 1:0 Ямайка - Коста-Рика 0:1 Мексика - Коста-Рика 0:0 Коста-Рика - Панама 1:0 Коста-Рика - Гондурас 2:1 Канада - Коста-Рика 1:0 США - Коста-Рика 2:1 Коста-Рика - Сальвадор 2:1 Гондурас - Коста-Рика 0:0 Коста-Рика - Ямайка 1:1 Коста-Рика - Мексика 0:1

Результаты матчей

Япония
Коста-Рика

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

1:2
1 раз 100%
7:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
7:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Япония
Коста-Рика

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Испания Заявка 1 1 0 0 7 - 0 3
2. Япония Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Германия Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
4. Коста-Рика Заявка 1 0 0 1 0 - 7 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
Франция Мбаппе Килиан 3 (1)
Эквадор Валенсия Эннер 3
Аргентина Месси Лионель 2 (1)
Иран Тареми Мехди 2 (1)
Франция Жиру Оливье 2
Весь список

Топ нарушителей
Иран Джаханбахш Алиреза 2
Саудовская Аравия Аль-Малки Абдуллела 2
Эквадор Мендес Джегсон 2
Уэльс Хеннесси Уэйн 1
Уэльс Бэйл Гарет 1
Весь список
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола и приглашаем на прямую текстовую трансляцию матча 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2022, в котором сойдутся Япония и Коста-Рика. Комментирует Дудник Кирилл. 
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Япония - Коста-Рика от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 ноября 2022, осталось 13 минут.

    Главный судья: Оливер Майкл

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

Прогнозы 198
Япония 82.8% (164)
X 11.6% (23)
Коста-Рика 5.6% (11)
+1
выиграет Япония, со счетом 2:0
Япония в плейофф
dinewr #
+0
выиграет Япония
No comment No comment No comment
sindbad111 #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Япония
Ничья
Коста-Рика
2.03
7.25
7.30
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Япония - Коста-Рика онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Япония - Коста-Рика

Исход игры
Япония
82.9% (165)
Ничья
11.6% (23)
Коста-Рика
5.5% (11)
Тотал 2.5
Больше
49.62% (66)
Меньше
50.38% (67)
Обе команды забьют
Да
51.88% (69)
Нет
48.12% (64)
Популярный счёт
2:1 Япония
20.6% (41)
2:0 Япония
16.1% (32)
1:0 Япония
9% (18)
1:1 Ничья
6.5% (13)
3:0 Япония
4% (8)
3:1 Япония
3% (6)
1:2 Коста-Рика
2.5% (5)
2:2 Ничья
2% (4)
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