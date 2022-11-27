ЧМ 2022 раздел Новости ЧМ Фрибет 1000+
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Чемпионат мира 2022

Чемпионат мира
2022

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Рамос Сесар Артуро
Бельгия
FIFA #2
0:0
Первый тайм: 19'
Марокко
FIFA #22
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 79 Владение мячом, % 21

Владение мячом

Прогнозы 197
Бельгия 88.3% (174)
X 5.1% (10)
Марокко 6.6% (13)
+1
выиграет Бельгия, со счетом 1:0
Марокко еще хуже.
dinewr #
+0
выиграет Бельгия
No comment No comment No comment
sindbad111 #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бельгия
Ничья
Марокко
2.03
4.30
6.50
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Куртуа
Тибо
2
Алдервейрельд
Тоби
5
Вертонген
Ян
21
Кастань
Тимоти
15
Мёнье
Тома
16
Азар
Торган
18
Онана
Амаду
6
Витсель
Аксель
7
Де
Брёйне
Кевин
10
Азар
Эден
23
Бачуайи
Миши
12
Мунир
Моханд
2
Хакими
Ашраф
5
Агуэрд
Наиф
6
Саисс
Ромен
3
Мазрауи
Нуссаир
15
Амалла
Селим
4
Амрабат
Софьян
8
Унаи
Аззедин
7
Зиеш
Хаким
19
Эн-Несери
Юссеф
17
Буфаль
Софиан
Бельгия
3-4-2-1
Марокко
4-3-3

История личных встреч

Бельгия
Марокко

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМС
1:4

Голы

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
4

Среднее время на гол

0
22

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

1
4

Среднее время на гол

90
22

Бомбардиры внутри турнира

Бельгия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бачуайи Миши 1 0.5
Алдервейрельд Тоби 0 0
Марокко
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Бельгия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мёнье Тома 1 0
Карраско Янник 1 0
Онана Амаду 1 0
Марокко
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амрабат Софьян 1 0

Результаты матчей

Бельгия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Марокко
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Бельгия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Марокко
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Бельгия
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Бельгия - Канада 1:0 Бельгия - Египет 1:2 Нидерланды - Бельгия 1:0 Бельгия - Уэльс 2:1
Польша - Бельгия 0:1 Уэльс - Бельгия 1:1 Бельгия - Польша 6:1 Бельгия - Нидерланды 1:4 Бельгия - Буркина-Фасо 3:0 Ирландия - Бельгия 2:2 Уэльс - Бельгия 1:1 Бельгия - Эстония 3:1 Италия - Бельгия 2:1 Бельгия - Франция 2:3 Беларусь - Бельгия 0:1 Бельгия - Чехия 3:0 Эстония - Бельгия 2:5 Бельгия - Италия 1:2 Бельгия - Португалия 1:0 Финляндия - Бельгия 0:2
Марокко
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Марокко - Хорватия 0:0 Марокко - Грузия 3:0 Парагвай - Марокко 0:0 Марокко - Чили 2:0
Либерия - Марокко 0:2 Марокко - ЮАР 2:1 США - Марокко 3:0 Марокко - ДР Конго 4:1 ДР Конго - Марокко 1:1 Египет - Марокко 2:1 Марокко - Малави 2:1 Габон - Марокко 2:2 Марокко - Коморские острова 2:0 Марокко - Гана 1:0 Марокко - Алжир 2:2 Марокко - Саудовская Аравия 1:0 Иордания - Марокко 0:4 Марокко - Палестина 4:0 Марокко - Гвинея 3:0 Судан - Марокко 0:3

Результаты матчей

Бельгия
Марокко

Точный счет

1:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Бельгия
Марокко

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бельгия 0:0 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
2. Марокко 0:0 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
3. Хорватия Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Канада Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
Франция Мбаппе Килиан 3 (1)
Эквадор Валенсия Эннер 3
Аргентина Месси Лионель 2 (1)
Иран Тареми Мехди 2 (1)
Франция Жиру Оливье 2
Весь список

Топ нарушителей
Коста-Рика Кальво Франсиско 2
Иран Джаханбахш Алиреза 2
Саудовская Аравия Аль-Малки Абдуллела 2
Эквадор Мендес Джегсон 2
Уэльс Хеннесси Уэйн 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 21'
    При помощи нескольких передач Марокко удалось добраться до штрафной площади Бельгии, но затем атака захлебнулась, так как Хаким Зиеш не сумел выполнить точную подачу. 
  • 20'
    Высокий прессинг позволил игрокам европейской сборной отобрать мяч около левого угла штрафной, а потом Мёнье отметился точным ударом, с которым справился Мунир, зафиксировав игровой снаряд. 
  • 19'
    Нуссаир Мазрауи встретил Тома Мёнье на левом фланге, не позволив разогнать атаку. Но и мяч не отвоевал, отправив его за боковую линию. 
  • 18'
    После подачи от углового флага Амаду Онана добрался до игрового снаряда, но пробил значительно выше владений Моханда Мунира с линии вратарской. 
  • Угловой
    17'
    Интересно разыграли стандарт бельгийцы. Торган Азар сыграл на брата на линию штрафной, Эден покатил на Де Брёйне, который выстрелил в касание и попал в одного из соперников, заработав корнер. 
  • Фол, нарушение
    16'
    Софьян Амрабат при помощи фола остановил Торгана Азара на правом фланге. В нескольких метрах от штрафной площадки установлен мяч. 
  • 15'
    Бельгия продолжает владеть инициативой, регулярно добираясь до вражеской штрафной площадки, но завершающая фаза пока страдает, лишь один удар по воротам за треть первого тайма. 
  • Угловой
    14'
    Два корнера подряд с разных флангов выполнили подопечные Роберто Мартинеса. Первый разыграли, а второй был сопровождён прямой подачей, но удар по воротам так и не состоялся. 
  • 13'
    Де Брёйне выполнил подачу на дальнюю штангу на Бачуайи, которому до мяча не позволил добраться Агуэрд. 
  • Фол, нарушение
    12'
    Ромен Саисс сбивает Кевина Де Брёйне около левого угла штрафной площадки. Право на перспективный стандарт получает Бельгия. 
  • 11'
    Аксель Витсель попытался сменить вектор атаки, переведя игровой снаряд на правый фланг на Тома Мёнье, но слишком сильно получилось, в аут улетел круглый. 
  • 10'
    На своей половине поля защитники европейской сборной затевают перепасовку. Соперники пробуют прессинговать, но малыми силами, поэтому отобрать мяч не получается. 
  • 9'
    Номинальные гости провели наступление левым флангом, которое подачей завершил Нуссаир Мазрауи, но найти нападающих не смог. 
  • Угловой
    8'
    Повторный корнер в исполнении Бельгии тоже ничем опасным не отметился, марокканцы выбили мяч на чужую половину поля. 
  • Угловой
    7'
    Селим Амалла выпрыгнул выше всех на линии вратарской и опередил Миши Бачуайи, выбив игровой снаряд на ещё один угловой. 
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Опасный момент
      6'
      Торган Азар выполняет передачу на левый край штрафной на Бачуайи, Миши пробивает в ближний угол и не переигрывает Яссина Буну. Корнер для бельгийцев. 
    • Травма, повреждение
      5'
      Юссеф Эн-Несери оказался на газоне в центральном круге после борьбы с Де Брёйне. Кевин случайно ударил по лицу оппонента. 
    • 4'
      Снова надёжно действует в обороне Саисс, опережая на левом фланге Де Брёйне и выбивая игровой снаряд за боковую линию. 
    • 3'
      Тома Мёнье поддержал атаку правым флангом, выполнив подачу в штрафную на Миши Бачуайи, который проиграл воздух Ромену Саиссу. 
    • 2'
      Эден Азар потерял мяч на чужой половине поля, Хаким Зиеш его подобрал и сразу же устремился в атаку правым флангом, которую завершил передачей в руки Тибо Куртуа. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Главный арбитр встречи Сесар Артуро Рамос даёт свисток - матч стартовал! 
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Al Thumama Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Бельгия 0:0 Марокко онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бельгия 0:0 Марокко

    Исход игры
    Бельгия
    88.4% (176)
    Ничья
    5% (10)
    Марокко
    6.5% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.74% (55)
    Меньше
    59.26% (80)
    Обе команды забьют
    Да
    35.56% (48)
    Нет
    64.44% (87)
    Популярный счёт
    2:0 Бельгия
    20.6% (41)
    2:1 Бельгия
    16.1% (32)
    1:0 Бельгия
    16.1% (32)
    3:1 Бельгия
    5% (10)
    3:0 Бельгия
    5% (10)
    1:1 Ничья
    2% (4)
    0:0 Ничья
    1.5% (3)
    1:2 Марокко
    1% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Бельгия
    Марокко
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    1000 рублей к чемпионату мира в Катаре!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     