Первый тайм

21' При помощи нескольких передач Марокко удалось добраться до штрафной площади Бельгии, но затем атака захлебнулась, так как Хаким Зиеш не сумел выполнить точную подачу.

20' Высокий прессинг позволил игрокам европейской сборной отобрать мяч около левого угла штрафной, а потом Мёнье отметился точным ударом, с которым справился Мунир, зафиксировав игровой снаряд.

19' Нуссаир Мазрауи встретил Тома Мёнье на левом фланге, не позволив разогнать атаку. Но и мяч не отвоевал, отправив его за боковую линию.

18' После подачи от углового флага Амаду Онана добрался до игрового снаряда, но пробил значительно выше владений Моханда Мунира с линии вратарской.

17' Интересно разыграли стандарт бельгийцы. Торган Азар сыграл на брата на линию штрафной, Эден покатил на Де Брёйне, который выстрелил в касание и попал в одного из соперников, заработав корнер.

16' Софьян Амрабат при помощи фола остановил Торгана Азара на правом фланге. В нескольких метрах от штрафной площадки установлен мяч.