Марокко еще хуже.
dinewr #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бачуайи Миши
|1
|0.5
|Алдервейрельд Тоби
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мёнье Тома
|1
|0
|Карраско Янник
|1
|0
|Онана Амаду
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амрабат Софьян
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бельгия
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|2.
|Марокко
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|3.
|Хорватия
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Канада
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Франция
|Мбаппе Килиан
|3 (1)
|Эквадор
|Валенсия Эннер
|3
|Аргентина
|Месси Лионель
|2 (1)
|Иран
|Тареми Мехди
|2 (1)
|Франция
|Жиру Оливье
|2
|Коста-Рика
|Кальво Франсиско
|2
|Иран
|Джаханбахш Алиреза
|2
|Саудовская Аравия
|Аль-Малки Абдуллела
|2
|Эквадор
|Мендес Джегсон
|2
|Уэльс
|Хеннесси Уэйн
|1