Ковачич из центра поля совершил отличный рывок вперёд по левой половине поля, далее Матео выполнил передачу в центр штрафной площади, Ливайя под давлением соперника не смог пробить по воротам, в итоге мяч при игре на выходе перехватил Борян.

Дэвис разогнал атаку по центру и выполнил передачу к правому углу штрафной площади на Дэвида, но Джонатан не смог оторваться от опеки и создать голевой момент.

Джонстон с правого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, Алистер низко послал мяч, в итоге хорваты перехватили его без особого труда.

Модрич, Брозович и Ливайя быстро по правой половине поля разогнали атаку, которая завершилась передачей на правый угол штрафной площади, Крамарич спокойно обработал мяч и под давлением соперника низом отправил мяч в дальний угол ворот. Всё могло быть здорово для Хорватии, но в момент передачи Брозовича Ливайя был в небольшом офсайде.

Брозович поспешил с забросом из центра поля на правый угол штрафной площади, никого из партнёров по команде там не оказалось.

Ливайя перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Ларьи.

Модрич отправился в штрафную площадь прессинговать Боряна, но голкипер сборной Канады сыграл хладнокровно и выполнил точную передачу низом на Миллера, который был на правой половине поля.

Соса перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника и нарушил правила против Бушанана.

Эустакиу с левой половины поля выполнил передачу на левый фланг, Ларин выполнил заброс к ближнему углу вратарской на Дэвиса, Альфонсо под давлением соперника не смог обработать мяч, а затем один из лидеров сборной Канады нарушил правила против Ковачича.

Витория под давлением Ливайя решил не рисковать и от радиуса штрафной площади выбил мяч в аут, хотя центральный защитник сборной Канады вполне мог отыграться с Боряном, об этом Милан и сказал своему партнёру по команде.

Соса с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Борян при игре на выходе сыграл немного нервно и кулаками выбил мяч на правую половину поля.

Юранович после не самой лучшей игры от Боряна оказался первым на подборе, Йосип выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Перишич в борьбе за мяч нарушил правила против Джонстона.

Угловой у ворот сборной Хорватии. Эустакиу разыграл стандарт с Дэвисом, далее к атаке подключился Миллер, Камаль с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники сборной Канады сыграли внимательно и перехватили мяч.

Перишич с левого фланга выполнил подачу на правый угол штрафной площади, Крамарич головой сбросил мяч на Модрича, который был рядом, но Лука сыграл неудачно и не смог обработать мяч.

Дэвис провёл ответную атаку по левому флангу, но передача в центр штрафной площади у Альфонсо также оказалась далеко не самой лучшей.

16' Соса из аута вбросил мяч на ближний угол штрафной площади, после борьбы игроки сборной Канады всё же перехватили мяч.

15' Модрич с левого фланга выполнил ещё одну подачу в штрафную площадь, Эустакиу был один на мяче, но тут Стивен сыграл не самым лучшим образом, мяч срезался с ноги у полузащитника сборной Канады и улетел в аут к угловому флажку.

14' Модрич разыграл корнер с Крамаричем, далее Лука с левого фланга выполнил слабую подачу в штрафную площадь, Эустакиу головой выбил мяч подальше от своих ворот.

13' Перишич вновь совершил рывок вперёд по левому флангу, на этот раз Иван под давлением Джонстона заработал угловой для своей команды.

12' Перишич совершил рывок вперёд по левому флангу, а затем Иван выполнил передачу на правый угол штрафной площади, никого из партнёров по команде там не оказалось.

11' Дэвис с левой половины поля выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Ларин оказался в офсайде.

10' Бушанан попытался разогнать атаку по правому флангу, но всё же убежать от Модрича и Сосы Тажон не смог.

9' Крамарич с правого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч задел Ларьи и полетел в ближний угол ворот, Борян сыграл не очень расторопно, но всё же Милан выловил мяч.

8' Поздравим сборную Канады с заветным голом на чемпионатах мира. Пока что Хорватия на поле у нас постепенно пытается начать играть первым номером.