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Чемпионат мира
2022

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Матонте Андрес
Хорватия
FIFA #12
0:1
Первый тайм: 29'
Канада
FIFA #41
0'
0:1
2' Гол
Дэвис Альфонсо

Ход матча

2'
0:1
Дэвис Альфонсо
(Бушанан Тажон)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Прогнозы 199
Хорватия 73.4% (146)
X 17.6% (35)
Канада 9% (18)
+0
выиграет Хорватия
No comment No comment No comment
sindbad111 #
-1
матч окончится ничьей, со счетом 1:1
Надеюсь на молодых.
dinewr #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хорватия
Ничья
Канада
4.53
3.80
4.80
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ливакович
Доминик
22
Юранович
Йосип
6
Ловрен
Деян
20
Гвардиол
Йошко
19
Соса
Борна
10
Модрич
Лука
11
Брозович
Марсело
8
Ковачич
Матео
9
Крамарич
Андрей
14
Ливайя
Марко
4
Перишич
Иван
18
Борян
Милан
2
Джонстон
Алистер
5
Витория
Стивен
4
Миллер
Камаль
22
Ларьи
Ричи
11
Бушанан
Тажон
13
Хатчинсон
Атиба
7
Эуштакиу
Стивен
19
Дэвис
Альфонсо
17
Ларин
Кайл
20
Дэвид
Джонатан
Хорватия
4-3-3
Канада
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Хорватия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Канада
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвис Альфонсо 1 0.5
Бушанан Тажон 0 0

Карточки

Хорватия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Канада
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дэвис Альфонсо 1 0
Джонстон Алистер 1 0

Результаты матчей

Хорватия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
NAN% (0)
NAN% (0)
NAN% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
NAN% (0)
NAN% (0)
NAN% (0)
Канада
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
NAN% (0)
NAN% (0)
NAN% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
NAN% (0)
NAN% (0)
NAN% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Хорватия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Канада
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Хорватия
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Марокко - Хорватия 0:0 Саудовская Аравия - Хорватия 0:1 Австрия - Хорватия 1:3 Хорватия - Дания 2:1
Франция - Хорватия 0:1 Дания - Хорватия 0:1 Хорватия - Франция 1:1 Хорватия - Австрия 0:3 Хорватия - Болгария 2:1 Хорватия - Словения 1:1 Хорватия - РОССИЯ 1:0 Мальта - Хорватия 1:7 Хорватия - Словакия 2:2 Кипр - Хорватия 0:3 Хорватия - Словения 3:0 Словакия - Хорватия 0:1 РОССИЯ - Хорватия 0:0 Хорватия - Испания 3:5 Хорватия - Шотландия 3:1 Хорватия - Чехия 1:1
Канада
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Бельгия - Канада 1:0 Япония - Канада 1:2 Бахрейн - Канада 2:2 Уругвай - Канада 2:0
Катар - Канада 0:2 Гондурас - Канада 2:1 Канада - Кюрасао 4:0 Панама - Канада 1:0 Канада - Ямайка 4:0 Коста-Рика - Канада 1:0 Сальвадор - Канада 0:2 Канада - США 2:0 Гондурас - Канада 0:2 Канада - Мексика 2:1 Канада - Коста-Рика 1:0 Канада - Панама 4:1 Ямайка - Канада 0:0 Мексика - Канада 1:1 Канада - Сальвадор 3:0 США - Канада 1:1

Результаты матчей

Хорватия
Канада

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

0:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Хорватия
Канада

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марокко Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
2. Бельгия Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
3. Канада 1:0 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
4. Хорватия 0:1 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
Франция Мбаппе Килиан 3 (1)
Эквадор Валенсия Эннер 3
Аргентина Месси Лионель 2 (1)
Иран Тареми Мехди 2 (1)
Франция Жиру Оливье 2
Весь список

Топ нарушителей
Коста-Рика Кальво Франсиско 2
Иран Джаханбахш Алиреза 2
Саудовская Аравия Аль-Малки Абдуллела 2
Эквадор Мендес Джегсон 2
Бельгия Онана Амаду 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 31'
    Модрич отправился в штрафную площадь прессинговать Боряна, но голкипер сборной Канады сыграл хладнокровно и выполнил точную передачу низом на Миллера, который был на правой половине поля. 
  • Фол, нарушение
    30'
    Ливайя перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Ларьи. 
  • 29'
    Брозович поспешил с забросом из центра поля на правый угол штрафной площади, никого из партнёров по команде там не оказалось. 
  • Офсайд
    28'
    Модрич, Брозович и Ливайя быстро по правой половине поля разогнали атаку, которая завершилась передачей на правый угол штрафной площади, Крамарич спокойно обработал мяч и под давлением соперника низом отправил мяч в дальний угол ворот. Всё могло быть здорово для Хорватии, но в момент передачи Брозовича Ливайя был в небольшом офсайде. 
  • 27'
    Джонстон с правого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, Алистер низко послал мяч, в итоге хорваты перехватили его без особого труда. 
  • 26'
    Дэвис разогнал атаку по центру и выполнил передачу к правому углу штрафной площади на Дэвида, но Джонатан не смог оторваться от опеки и создать голевой момент. 
  • 25'
    Ковачич из центра поля совершил отличный рывок вперёд по левой половине поля, далее Матео выполнил передачу в центр штрафной площади, Ливайя под давлением соперника не смог пробить по воротам, в итоге мяч при игре на выходе перехватил Борян. 
  • 24'
    Дэвис провёл ответную атаку по левому флангу, но передача в центр штрафной площади у Альфонсо также оказалась далеко не самой лучшей. 
  • 23'
    Перишич с левого фланга выполнил подачу на правый угол штрафной площади, Крамарич головой сбросил мяч на Модрича, который был рядом, но Лука сыграл неудачно и не смог обработать мяч. 
  • Угловой
    22'
    Угловой у ворот сборной Хорватии. Эустакиу разыграл стандарт с Дэвисом, далее к атаке подключился Миллер, Камаль с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники сборной Канады сыграли внимательно и перехватили мяч. 
  • Фол, нарушение
    21'
    Юранович после не самой лучшей игры от Боряна оказался первым на подборе, Йосип выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Перишич в борьбе за мяч нарушил правила против Джонстона. 
  • 20'
    Соса с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Борян при игре на выходе сыграл немного нервно и кулаками выбил мяч на правую половину поля. 
  • 19'
    Витория под давлением Ливайя решил не рисковать и от радиуса штрафной площади выбил мяч в аут, хотя центральный защитник сборной Канады вполне мог отыграться с Боряном, об этом Милан и сказал своему партнёру по команде. 
  • Фол, нарушение
    18'
    Эустакиу с левой половины поля выполнил передачу на левый фланг, Ларин выполнил заброс к ближнему углу вратарской на Дэвиса, Альфонсо под давлением соперника не смог обработать мяч, а затем один из лидеров сборной Канады нарушил правила против Ковачича. 
  • Фол, нарушение
    17'
    Соса перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника и нарушил правила против Бушанана. 
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    • 16'
      Соса из аута вбросил мяч на ближний угол штрафной площади, после борьбы игроки сборной Канады всё же перехватили мяч. 
    • 15'
      Модрич с левого фланга выполнил ещё одну подачу в штрафную площадь, Эустакиу был один на мяче, но тут Стивен сыграл не самым лучшим образом, мяч срезался с ноги у полузащитника сборной Канады и улетел в аут к угловому флажку. 
    • Угловой
      14'
      Модрич разыграл корнер с Крамаричем, далее Лука с левого фланга выполнил слабую подачу в штрафную площадь, Эустакиу головой выбил мяч подальше от своих ворот. 
    • 13'
      Перишич вновь совершил рывок вперёд по левому флангу, на этот раз Иван под давлением Джонстона заработал угловой для своей команды. 
    • 12'
      Перишич совершил рывок вперёд по левому флангу, а затем Иван выполнил передачу на правый угол штрафной площади, никого из партнёров по команде там не оказалось. 
    • Офсайд
      11'
      Дэвис с левой половины поля выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Ларин оказался в офсайде. 
    • 10'
      Бушанан попытался разогнать атаку по правому флангу, но всё же убежать от Модрича и Сосы Тажон не смог. 
    • 9'
      Крамарич с правого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч задел Ларьи и полетел в ближний угол ворот, Борян сыграл не очень расторопно, но всё же Милан выловил мяч. 
    • 8'
      Поздравим сборную Канады с заветным голом на чемпионатах мира. Пока что Хорватия на поле у нас постепенно пытается начать играть первым номером. 
    • 7'
      Дэвис отправился в высокий прессинг на левую половину поля, но Ловрен без лишних нервов выполнил пас назад на Ливаковича, а Доминика уже прессинговать было некому. 
    • Фол, нарушение
      6'
      Витория в центре поля нарушил правила против Ливайя. Игроки сборной Хорватии не смогли быстро разыграть стандарт. 
    • 5'
      Из центра поля последовал слишком сильный заброс на ход Ларьи по левому флангу, мяч улетел в аут. 
    • 4'
      Вот такое сильное начало матча у нас получается от сборной Канады вновь, однако, если Бельгии забить так и не удалось, как раз Альфонсо Дэвис не реализовал пенальти, сейчас активное начало от команды Джона Хердмана принесло свои плоды. 
    • Описание гола
      3'
      Г-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Дэвис!!! И первая же атака Канады завершилась голом! Борян с правого угла вратарской сильно выбил мяч к центральной линии, Ларин зацепился за мяч и выполнил передачу на ход по правому флангу Бушанану, Тажон в свою очередь выполнил отличную подачу в цент штрафной площади, Дэвис отлично выпрыгнул и головой пробил точно под правую штангу. 
    • 2'
      Из центра поля последовал безадресный заброс к левому углу штрафной площади сборной Канады, Борян немного размялся при игре на выходе. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва за очки между Хорватией и Канадой. Будем надеяться, что команды покажут не самый закрытый матч и мы с вами в этот вечер увидим хотя бы пару забитых мячей. 
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Khalifa International Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Хорватия 0:1 Канада онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Хорватия 0:1 Канада

    Исход игры
    Хорватия
    73.4% (146)
    Ничья
    17.6% (35)
    Канада
    9% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.82% (48)
    Меньше
    64.18% (86)
    Обе команды забьют
    Да
    50% (67)
    Нет
    50% (67)
    Популярный счёт
    2:1 Хорватия
    16.1% (32)
    1:0 Хорватия
    15.1% (30)
    2:0 Хорватия
    14.6% (29)
    1:1 Ничья
    11.6% (23)
    1:2 Канада
    2.5% (5)
    3:0 Хорватия
    2% (4)
    4:1 Хорватия
    1.5% (3)
    3:1 Хорватия
    1.5% (3)
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    Хорватия
    Канада
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