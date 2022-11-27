Радужные, домой!
dinewr #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Торрес Ферран
|2 (1)
|1
|Мората Альваро
|1
|0.5
|Ольмо Дани
|1
|0.5
|Асенсио Марко
|1
|0.5
|Солер Карлос
|1
|0.5
|Гави
|1
|0.5
|Альба Жорди
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гюндоган Илкай
|1 (1)
|0.5
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Испания
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|7 - 0
|4
|2.
|Коста-Рика
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 7
|3
|3.
|Япония
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|4.
|Германия
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|Франция
|Мбаппе Килиан
|3 (1)
|Эквадор
|Валенсия Эннер
|3
|Аргентина
|Месси Лионель
|2 (1)
|Иран
|Тареми Мехди
|2 (1)
|Франция
|Жиру Оливье
|2
|Коста-Рика
|Кальво Франсиско
|2
|Иран
|Джаханбахш Алиреза
|2
|Саудовская Аравия
|Аль-Малки Абдуллела
|2
|Эквадор
|Мендес Джегсон
|2
|Бельгия
|Онана Амаду
|2