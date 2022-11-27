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Чемпионат мира
2022

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Маккили Дэнни
Испания
FIFA #7
0:0
Первый тайм: 16'
Германия
FIFA #11
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 2
  • 1 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 75 Владение мячом, % 25

Владение мячом

Прогнозы 326
Испания 60.7% (198)
X 17.8% (58)
Германия 21.5% (70)
+2
выиграет Испания, со счетом 2:1
Радужные, домой!
dinewr #
-3
выиграет Германия
No comment No comment No comment
sindbad111 #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Испания
Ничья
Германия
2.70
3.50
3.03
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Унай
Симон
20
Карвахаль
Даниэль
16
Родри
Эрнандес
24
Лапорт
Эмерик
18
Альба
Жорди
9
Гави
5
Бускетс
Серхио
26
Педри
11
Торрес
Ферран
10
Асенсио
Марко
21
Ольмо
Дани
1
Нойер
Мануэль
5
Керер
Тило
15
Зюле
Никлас
2
Рюдигер
Антонио
3
Раум
Давид
6
Киммих
Йозуа
8
Горецка
Леон
10
Гнабри
Серж
21
Гюндоган
Илкай
14
Мусиала
Джамал
13
Мюллер
Томас
Испания
4-3-3
Германия
4-2-3-1

История личных встреч

Испания
Германия

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

7 матчей

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

ЛНУ
6:0
ЛНУ
1:1
ТМС
1:1
ТМС
0:1
ЧМ
0:1
КЛ
10:3
ЧЕ2(2
0:1

Голы

Всего голов

16
4

Голов в среднем за матч

5.33
1

Среднее время на гол

16
90

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.5
1.33

Среднее время на гол

180
67

Всего голов

18
8

Голов в среднем за матч

2.57
1.14

Тотал матчей

2.5
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

35
78

Бомбардиры внутри турнира

Испания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Торрес Ферран 2 (1) 1
Мората Альваро 1 0.5
Ольмо Дани 1 0.5
Асенсио Марко 1 0.5
Солер Карлос 1 0.5
Гави 1 0.5
Альба Жорди 0 0
Германия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гюндоган Илкай 1 (1) 0.5

Карточки

Испания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Германия
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Испания
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Германия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Испания
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
NAN% (0)
NAN% (0)
NAN% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
NAN% (0)
NAN% (0)
NAN% (0)
Германия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
NAN% (0)
NAN% (0)
NAN% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
NAN% (0)
NAN% (0)
NAN% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

0
0
Испания
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Германия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

7
0
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

7
1
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
100%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Испания
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Испания - Коста-Рика 7:0 Иордания - Испания 1:3 Португалия - Испания 0:1 Испания - Швейцария 1:2
Испания - Чехия 2:0 Швейцария - Испания 0:1 Чехия - Испания 2:2 Испания - Португалия 1:1 Испания - Исландия 5:0 Испания - Албания 2:1 Испания - Швеция 1:0 Греция - Испания 0:1 Испания - Франция 1:2 Италия - Испания 1:2 Косово - Испания 0:2 Испания - Грузия 4:0 Швеция - Испания 2:1 Италия - Испания 1:1 Швейцария - Испания 1:1 Хорватия - Испания 3:5
Германия
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Германия - Япония 1:2 Оман - Германия 0:1 Англия - Германия 3:3 Германия - Венгрия 0:1
Германия - Италия 5:2 Венгрия - Германия 1:1 Германия - Англия 1:1 Италия - Германия 1:1 Нидерланды - Германия 1:1 Германия - Израиль 2:0 Армения - Германия 1:4 Германия - Лихтенштейн 9:0 Северная Македония - Германия 0:4 Германия - Румыния 2:1 Исландия - Германия 0:4 Германия - Армения 6:0 Лихтенштейн - Германия 0:2 Англия - Германия 2:0 Германия - Венгрия 2:2 Португалия - Германия 2:4

Результаты матчей

Испания
Германия

Точный счет

7:0
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

7
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

7:0
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

7
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Испания
Германия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Испания 0:0 Заявка 2 1 1 0 7 - 0 4
2. Коста-Рика Заявка 2 1 0 1 1 - 7 3
3. Япония Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
4. Германия 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
Франция Мбаппе Килиан 3 (1)
Эквадор Валенсия Эннер 3
Аргентина Месси Лионель 2 (1)
Иран Тареми Мехди 2 (1)
Франция Жиру Оливье 2
Весь список

Топ нарушителей
Коста-Рика Кальво Франсиско 2
Иран Джаханбахш Алиреза 2
Саудовская Аравия Аль-Малки Абдуллела 2
Эквадор Мендес Джегсон 2
Бельгия Онана Амаду 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 14'
    Раум подключился, отыграл в центру на Мусиалу, который тут же мяч потерял. Впрочем, довольно быстро немцы вновь его себе вернули и продолжили позиционное наступление.
  • 13'
    Взяли небольшую паузу игроки обеих команд после некой вспышки. Ждём новую бурю?
  • Офсайд
    11'
    Великолепная контратака 3 в 3 получилась у сборной Германии! Горецка по центру набежал, отыграл направо в штрафную на Гнабри, который вышел на ударную позицию, но его успел накрыть рванувший из рамки Унай! Офсайд был у Сержа, кстати говоря, но арбитры теперь дают моменты доигрывать.
  • 10'
    Перехватили игроки сборной Германии мяч на своей половине поля, была возможность правым флангом двинуть вперёд, но Гнабри решил отыграть назад. Решили обдумать всё немцы!
  • 9'
    Обозначилось преимущество сборной Испании, и дело не только в моменте, владеют сейчас мячом футболисты Луиса Энрике. Непросто немцам с самого начала.
  • Штанга
    7'
    ПЕРЕКЛАДИНА! Великолепный момент сборная Испании создаёт на первых минутах! Ольмо слева с линии штрафной нанёс классный плотный удар из-под Керера, в великолепным прыжке Нойер переправил мяч в перекладину собственных ворот! Прекрасное начало!
  • 6'
    Пока нет у нас моментов, идёт борьбы за инициативу. Командам не до ворот в начале поединка.
  • 5'
    Теперь уже игроки сборной Германии стараются мяч покатать, испанцам это не нравится, очень высоко команда Луиса Энрике прессингует.
  • 4'
    Высоко прессингуют футболисты сборной Германии, и пока многовато остановок у нас. Раз за разом мелкие стычки и фолы получаются.
  • 2'
    Неторопливое начало встречи у нас получается. Игроки сборной Испании стараются по привычке забрать мяч под свой контроль.
  • Первый тайм начался
    1'
    Поехали! Игра началась! С центра поля стартовали футболисты сборной Испании! В красной форме с жёлтыми элементами сегодня номинальные хозяева, а немцы сыграют в белом.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Al Bayt Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Испания 0:0 Германия

Исход игры
Испания
60.8% (200)
Ничья
17.9% (59)
Германия
21.3% (70)
Тотал 2.5
Больше
66.19% (92)
Меньше
33.81% (47)
Обе команды забьют
Да
84.89% (118)
Нет
15.11% (21)
Популярный счёт
2:1 Испания
15.2% (50)
1:1 Ничья
8.8% (29)
1:2 Германия
5.5% (18)
2:2 Ничья
3.3% (11)
2:0 Испания
2.1% (7)
1:0 Испания
1.8% (6)
3:1 Испания
1.2% (4)
3:2 Испания
1.2% (4)
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Испания
Германия
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