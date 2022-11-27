Первый тайм

14' Раум подключился, отыграл в центру на Мусиалу, который тут же мяч потерял. Впрочем, довольно быстро немцы вновь его себе вернули и продолжили позиционное наступление.

13' Взяли небольшую паузу игроки обеих команд после некой вспышки. Ждём новую бурю?

11' Великолепная контратака 3 в 3 получилась у сборной Германии! Горецка по центру набежал, отыграл направо в штрафную на Гнабри, который вышел на ударную позицию, но его успел накрыть рванувший из рамки Унай! Офсайд был у Сержа, кстати говоря, но арбитры теперь дают моменты доигрывать.

10' Перехватили игроки сборной Германии мяч на своей половине поля, была возможность правым флангом двинуть вперёд, но Гнабри решил отыграть назад. Решили обдумать всё немцы!

9' Обозначилось преимущество сборной Испании, и дело не только в моменте, владеют сейчас мячом футболисты Луиса Энрике. Непросто немцам с самого начала.

7' ПЕРЕКЛАДИНА! Великолепный момент сборная Испании создаёт на первых минутах! Ольмо слева с линии штрафной нанёс классный плотный удар из-под Керера, в великолепным прыжке Нойер переправил мяч в перекладину собственных ворот! Прекрасное начало!