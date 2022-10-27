no comment no comment no comment
sindbad111 #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Айю Андре
|1
|1
|Букари Осман
|1
|1
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гуэ-Сон Чо
|1
|0
|Паулу Бенту
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Айю Андре
|1
|0
|Уильямс Иньяки
|1
|0
|Кудус Мохаммед
|1
|0
|Сейду Алиду
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Португалия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|2.
|Уругвай
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Южная Корея
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Гана
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|Эквадор
|Валенсия Эннер
|3
|Иран
|Тареми Мехди
|2 (1)
|Франция
|Жиру Оливье
|2
|Бразилия
|Ришарлисон
|2
|Нидерланды
|Гакпо Коди
|2
|Иран
|Джаханбахш Алиреза
|2
|Эквадор
|Мендес Джегсон
|2
|Уэльс
|Хеннесси Уэйн
|1
|Уэльс
|Бэйл Гарет
|1
|Португалия
|Фернандеш Бруну
|1