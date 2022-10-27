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Чемпионат мира
2022

Тур: 2. Стадион: .
Южная Корея
FIFA #28
 
Позже
Гана
FIFA #61

История личных встреч

Южная Корея
Гана

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ТМС
0:4
ТМС
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

0
5

Голов в среднем за матч

0
2.5

Среднее время на гол

0
36

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

1
2.5

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
36

Бомбардиры внутри турнира

Южная Корея
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Айю Андре 1 1
Букари Осман 1 1

Карточки

Южная Корея
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гуэ-Сон Чо 1 0
Паулу Бенту 1 0
Гана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Айю Андре 1 0
Уильямс Иньяки 1 0
Кудус Мохаммед 1 0
Сейду Алиду 1 0

Результаты матчей

Южная Корея
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
NAN% (0)
NAN% (0)
NAN% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
NAN% (0)
NAN% (0)
NAN% (0)
Гана
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
NAN% (0)
NAN% (0)
NAN% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
NAN% (0)
NAN% (0)
NAN% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
2
Южная Корея
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Гана
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
2

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Южная Корея
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Уругвай - Южная Корея 0:0 Южная Корея - Исландия 1:0 Южная Корея - Камерун 1:0 Южная Корея - Коста-Рика 2:2
Япония - Южная Корея 3:0 Южная Корея - Гонконг 3:0 Китай - Южная Корея 0:3 Южная Корея - Египет 4:1 Южная Корея - Парагвай 2:2 Южная Корея - Чили 2:0 Южная Корея - Бразилия 1:5 ОАЭ - Южная Корея 1:0 Южная Корея - Иран 2:0 Сирия - Южная Корея 0:2 Ливан - Южная Корея 0:1 Молдова - Южная Корея 0:4 Исландия - Южная Корея 1:5 Ирак - Южная Корея 0:3 Южная Корея - ОАЭ 1:0 Иран - Южная Корея 1:1
Гана
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Португалия - Гана 3:2 Швейцария - Гана 0:2 Никарагуа - Гана 0:1 Бразилия - Гана 3:0
Нигерия - Гана 2:0 Гана - Нигерия 2:0 Бенин - Гана 0:1 Гана - Бенин 3:0 Гана - Чили 0:0 Япония - Гана 4:1 ЦАР - Гана 1:1 Гана - Мадагаскар 3:0 Нигерия - Гана 1:1 Гана - Нигерия 0:0 Гана - Коморские острова 2:3 Габон - Гана 1:1 Марокко - Гана 1:0 Алжир - Гана 3:0 Гана - ЮАР 1:0 Эфиопия - Гана 1:1

Результаты матчей

Южная Корея
Гана

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

0:0
1 раз 100%
3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Южная Корея
Гана

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Португалия Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
2. Уругвай Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Южная Корея Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Гана Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
Эквадор Валенсия Эннер 3
Иран Тареми Мехди 2 (1)
Франция Жиру Оливье 2
Бразилия Ришарлисон 2
Нидерланды Гакпо Коди 2
Весь список

Топ нарушителей
Иран Джаханбахш Алиреза 2
Эквадор Мендес Джегсон 2
Уэльс Хеннесси Уэйн 1
Уэльс Бэйл Гарет 1
Португалия Фернандеш Бруну 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Южная Корея - Гана от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 ноября 2022, осталось 2 дня 3 часа 29 минут.



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    • Прогнозы 74
    Южная Корея 41.9% (31)
    X 28.4% (21)
    Гана 29.7% (22)
    0
    матч окончится ничьей
    no comment no comment no comment
    sindbad111 #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Южная Корея
    Ничья
    Гана
    2.53
    3.20
    3.20
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Южная Корея - Гана

    Исход игры
    Южная Корея
    42.5% (31)
    Ничья
    27.4% (20)
    Гана
    30.1% (22)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.15% (30)
    Меньше
    53.85% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    72.31% (47)
    Нет
    27.69% (18)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    23.3% (17)
    2:1 Южная Корея
    20.5% (15)
    1:2 Гана
    17.8% (13)
    1:0 Южная Корея
    9.6% (7)
    0:1 Гана
    6.8% (5)
    0:2 Гана
    4.1% (3)
    2:0 Южная Корея
    2.7% (2)
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