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Чемпионат мира
2022

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Бартон Иван
Бразилия
FIFA #1
0:0
Второй тайм: 52'
Швейцария
FIFA #15
0'
51' Желтая карточка
Ридер Фабиан

Ход матча

46'
Родриго
Пакета Лукас
 
51'
 
Ридер Фабиан

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 315 Количество передач 266
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Прогнозы 235
Бразилия 89.8% (211)
X 6% (14)
Швейцария 4.3% (10)
+0
выиграет Бразилия
Без комментарий
sindbad111 #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бразилия
Ничья
Швейцария
1.72
4.50
8.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Алиссон
Бекер
14
Милитао
Эдер
3
Силва
Тьяго
4
Маркиньос
Маркос
6
Алекс
Сандро
8
Фред
Сантос
5
Каземиро
Карлос
7
Пакета
Лукас
11
Рафинья
Диас
9
Ришарлисон
20
Винисиус
Жуниор
1
Зоммер
Янн
3
Видмер
Сильван
5
Аканджи
Мануэль
4
Эльведи
Нико
13
Родригес
Рикардо
8
Фройлер
Ремо
10
Джака
Гранит
25
Ридер
Фабиан
15
Соу
Джибрил
17
Варгас
Рубен
7
Эмболо
Брель
Бразилия
4-3-3
Швейцария
4-2-3-1

История личных встреч

Бразилия
Швейцария

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ЧМПФ2
1:1
ТМС
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Тотал матчей

1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
180

Бомбардиры внутри турнира

Бразилия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ришарлисон 2 1
Винисиус Жуниор 0 0
Швейцария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эмболо Брель 1 0.5
Шакири Джердан 0 0

Карточки

Бразилия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Швейцария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эльведи Нико 1 0
Аканджи Мануэль 1 0

Результаты матчей

Бразилия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Швейцария
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Бразилия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
NAN% (0)
NAN% (0)
NAN% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
NAN% (0)
NAN% (0)
NAN% (0)
Швейцария
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
NAN% (0)
NAN% (0)
NAN% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
NAN% (0)
NAN% (0)
NAN% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1
Бразилия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Швейцария
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1

Голы по времени матча

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Бразилия
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Бразилия - Сербия 2:0 Тунис - Бразилия 1:5 Бразилия - Гана 3:0 Япония - Бразилия 0:1
Южная Корея - Бразилия 1:5 Боливия - Бразилия 0:4 Бразилия - Чили 4:0 Бразилия - Парагвай 4:0 Эквадор - Бразилия 1:1 Аргентина - Бразилия 0:0 Бразилия - Колумбия 1:0 Бразилия - Уругвай 4:1 Колумбия - Бразилия 0:0 Венесуэла - Бразилия 1:3 Бразилия - Перу 2:0 Чили - Бразилия 0:1 Аргентина - Бразилия 1:0 Бразилия - Перу 1:0 Бразилия - Чили 1:0 Бразилия - Эквадор 1:1
Швейцария
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Швейцария - Камерун 1:0 Швейцария - Гана 0:2 Швейцария - Чехия 2:1 Испания - Швейцария 1:2
Швейцария - Португалия 1:0 Швейцария - Испания 0:1 Португалия - Швейцария 4:0 Чехия - Швейцария 2:1 Швейцария - Косово 1:1 Англия - Швейцария 2:1 Швейцария - Болгария 4:0 Италия - Швейцария 1:1 Литва - Швейцария 0:4 Швейцария - Северная Ирландия 2:0 Северная Ирландия - Швейцария 0:0 Швейцария - Италия 0:0 Швейцария - Греция 2:1 Швейцария - Испания 1:1 Франция - Швейцария 3:3 Швейцария - Турция 3:1

Результаты матчей

Бразилия
Швейцария

Точный счет

2:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

2:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Бразилия
Швейцария

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
2. Швейцария 0:0 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
3. Камерун Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
4. Сербия Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
Франция Мбаппе Килиан 3 (1)
Эквадор Валенсия Эннер 3
Испания Мората Альваро 2 (1)
Аргентина Месси Лионель 2 (1)
Иран Тареми Мехди 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Южная Корея Паулу Бенту 1 1
Коста-Рика Кальво Франсиско 2
Иран Джаханбахш Алиреза 2
Саудовская Аравия Аль-Малки Абдуллела 2
Эквадор Мендес Джегсон 2
Весь список
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    51'
    Грубо отмахнулся локтем Ридер от Родриго в силовой борьбе. Судья расценил это нарушение правил на желтую карточку.
  • Фол, нарушение
    50'
    В центре поля получил по ногам Эльведи в борьбе против Родриго. Судья был рядом и зафиксировал нарушение правила со стороны бразильцев.
  • 49'
    Диагональ исполнял с центра поля на правый фланг Каземиро на ход Родриго, но тому не удалось догнать мяч в пределах поля.
  • Офсайд
    48'
    Забросил по флангу Сандро на ход Винисиусу, который оторвался от опеки защитника, но поднятый флажок лайнсмена остановил атаку.
  • Замена
    47'
    Замена в перерыве произошла в составе сборной Бразилии. Вместо Лукаса Пакета на второй тайм вышел Родриго.
  • Второй тайм начался
    46'
    Команды вернулись на поле, пора начинать второй тайм. Прозвучал свисток, поехали! 
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Судья своим свистком отправил команды на перерыв. Счет в матче пока так и не открыт!
  • 45'
    С угла поля подавал Рафинья на линию вратарской, где кулаком выбил Зоммер в падении, а после уже Эмболо вынес снаряд в центр поля.
  • Дополнительное время
    45'
    Всего одну минуту компенсировал арбитр к времени первого тайма, что довольно необычно для этого Чемпионата мира.
  • Угловой
    44'
    Рафинья накрутил соперника финтом на правой бровке и подал в штрафную, но здесь головой вынес мяч на угловой Эльведи.
  • 43'
    Забросил Фред в штрафную соперника, куда забегал Пакета, но проиграл он верховую борьбу за мяч Фройлеру, который вынес сферу подальше от ворот.
  • 42'
    Прорывался на скорости по флангу в очередной раз Ришарлисон, но вовремя вернулся в оборону Аканджи и в чистом подкате вынес в аут.
  • 41'
    Мог убегать на ворота соперника Ришарлисон после заброса от Винисиуса, но тот проиграл скоростную дуэль Аканджи и в итоге потерял мяч.
  • 40'
    С левого фланга мягко забрасывал Пакета в штрафную, куда мчался на всех парах Винисиус, но ему добраться до мяча не позволил Аканджи в силовой борьбе.
  • 39'
    Прострелил с левого фланга в центр штрафной Родригес на Варгаса, но тот с разворота пробил точно в защитника, от которого мяч отскочил в руки Алиссону.
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    • 38'
      Ворвался в штрафную соперника Рафинья, обыграл финтом защитника и от лицевой линии подал на дальнюю штангу, но на выходе Зоммер перехватил этот пас.
    • Угловой
      37'
      После паса с фланга от Винисиуса пробил по воротам метров с двадцати двух Милитао, но мяч рикошетом от спин защитника полетел на угловой.
    • 36'
      Отобрал мяч в центре поля Соу и тут же пасом запускал в прорыв Эмболо, но того смог на скорости догнать Маркиньос и оттеснил от сферы.
    • 35'
      По флангу забросил Ридер на ход Видмеру, но тот не смог оторваться от защитника и в итоге вынужден был разворачивать атаку в обратную сторону.
    • Офсайд
      34'
      Снова убегал в атаку по левой бровке Винисиус после заброса от Пакета, но арбитр остановил эту атаку, зафиксировав офсайд.
    • 33'
      Диагональный пас исполнял Фред на левый фланг, куда забегал Винисиус, но в обороне грамотно отыграл Видмер и отобрал мяч.
    • Фол, нарушение
      32'
      Ришарлисон подставился на чужой половине поля, получив по ногам в борьбе с Фройлером. Очередной штрафной исполнят бразильцы.
    • 31'
      Рафинья пробивал по воротам метров с двадцати трех. Мяч полетел в ближний верхний угол, но Зоммер смог зафиксировать снаряд в своих руках.
    • 30'
      В последние минуты бразильцы перехватили мяч под свой контроль. Пытаются они выманить соперника, катая снаряд в центре поля.
    • 29'
      Грубо налетел Варгас сзади на ноги Рафинье, после чего случилась небольшая потасовка, но арбитр быстро разобрался, даже без желтых карточек.
    • 28'
      По флангу отдавал пас Родригес на ход Соу, но того смог опередить в верховой борьбе Милитао и головой вынес мяч в аут.
    • Опасный момент
      27'
      Красивым финтом ушел от соперника на фланге Рафинья и навесил на дальнюю штангу. Здесь смог с лету пробить по воротам Винисиус, но в падении перевел на угловой Зоммер.
    • 26'
      В центре поля наступил Фройлер на ногу Фреду. Судья был рядом и назначил очередной штрафной удар для бразильцев.
    • 25'
      Достаточно уверенно смотрится Швейцария в сегодняшнем поединке, ничем не уступают европейцы своим бразильским оппонента, даже в некоторых эпизод переигрывают фаворита.
    • 24'
      Ушел на скорости по левому флангу от соперника Родригес и отдал в центр под удар Соу, но вовремя выдвинулся на соперника Каземиро и предотвратил удар.
    • 23'
      Едва не обрезался на своей половине поля Эльведи, отдавая пас назад на голкипера, но в последний момент Ришарлисона на выходе опередил Зоммер.
    • 22'
      Зацепился за мяч Варгас в чужой штрафной и прострелил поперек на Эмболо, но того грамотно оттеснил корпусом Милитао и не позволил пробить.
    • 21'
      Ушел на скорости по левой бровке Пакета и низом прострелил на линию вратарской, но здесь в падении не дотянулся до мяча Ришарлисон.
    • 20'
      С левого фланга Сандро подавал во вратарскую после сольного прохода. Здесь пытался пробить Ришарлисон, но проиграл верховую борьбу защитнику.
    • Фол, нарушение
      19'
      Мог убегать в перспективную атаку по флангу Винисиус, но его грубо встретил корпусом Видмер. Штрафной удар назначил судья в пользу бразильцев.
    • 18'
      Отобрал мяч на фланге Ридер и тут же забросил вперед на ход Эмболо, но тот не понял задумки партнера и не откликнулся на этот пас.
    • Фол, нарушение
      17'
      В верховой борьбе Сандро получил по голове от Ридера на фланге. Судья был ряжом и зафиксировал нарушение правил.
    • 16'
      Мог убегать в контратаку по флангу Винисиус после заброса от Фреда, но вовремя вернулся в оборону Фройлер и вынес мяч головой в аут.
    • 15'
      Разыграли штрафной швейцарцы, после чего оказался с мячом на левой бровке Варгас и прострелил в штрафную, но здесь до удара дело так и не дошло, мяч вынес подальше от ворот Маркиньос.
    • Фол, нарушение
      14'
      Получил по ногам Эмболо перед чужой штрафной в подкате от Каземиро, опасный стандарт будет в распоряжении футболистов сборной Швейцарии.
    • 13'
      Проникающий пас в штрафную соперника исполнял Фред на ход Ришарлисону, но тот не смог обработать мяч как следует и выпустил его за пределы поля.
    • 12'
      Ворвался в штрафную соперника на скорости Ришарлисон, выдержал паузу и прострелил поперек на Винисиуса, но того опередил Аканджи и не позволил пробить.
    • Фол, нарушение
      11'
      Ришарлисон грамотно подставился в центре поля и вынудил нарушить правила Эльведи. Штрафной удар в пользу бразильцев назначил арбитр.
    • 10'
      Протащил мяч по правому флангу Видмер и покатил в центр, но здесь не стал бить Соу в окружении двоих защитников. 
    • 9'
      Забросил по флангу Видмер на ход Ридеру, но тот не смог оторваться от Сандро и в итоге потерял мяч.
    • Фол, нарушение
      8'
      На фланге получил по ногам Фройлер в борьбе против Сандро. Штрафной удар исполнять будут швейцарцы. 
    • Угловой
      7'
      С угла поля навесил Варгас на ближнюю штангу, но здесь в касание пробил Ридер крайне неточно. Будет удар от ворот.
    • 6'
      Перехватил снаряд на левой бровке Варгас и тут же прострелил в центр штрафной, но здесь пробить Эмболо не позволил Милитао.
    • Фол, нарушение
      5'
      В центре поля получил по ногам Соу в борьбе против Каземиро. Штрафной удар исполнять будут футболисты сборной Швейцарии.
    • 4'
      Прорвался по левой бровке Винисиус и прострелил поперек на Рафинью, но тот не смог добраться до мяча.
    • 3'
      Диагональ исполнял на правый фланг Каземиро на ход Рафинье, но тому не удалось сохранить мяч в пределах поля.
    • 2'
      Бразильцы будут играть в традиционных для себя желто-синих цветах, гости выбрали себе красный комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium 974. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Бразилия 0:0 Швейцария онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бразилия 0:0 Швейцария

    Исход игры
    Бразилия
    89.8% (211)
    Ничья
    6% (14)
    Швейцария
    4.3% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.77% (88)
    Меньше
    36.23% (50)
    Обе команды забьют
    Да
    61.59% (85)
    Нет
    38.41% (53)
    Популярный счёт
    2:1 Бразилия
    20.4% (48)
    2:0 Бразилия
    15.7% (37)
    3:1 Бразилия
    13.2% (31)
    1:0 Бразилия
    4.3% (10)
    3:0 Бразилия
    1.7% (4)
    1:1 Ничья
    1.3% (3)
    4:0 Бразилия
    0.9% (2)
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