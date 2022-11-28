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sindbad111 #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ришарлисон
|2
|1
|Винисиус Жуниор
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эмболо Брель
|1
|0.5
|Шакири Джердан
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эльведи Нико
|1
|0
|Аканджи Мануэль
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бразилия
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|2.
|Швейцария
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|3.
|Камерун
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|4.
|Сербия
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|Франция
|Мбаппе Килиан
|3 (1)
|Эквадор
|Валенсия Эннер
|3
|Испания
|Мората Альваро
|2 (1)
|Аргентина
|Месси Лионель
|2 (1)
|Иран
|Тареми Мехди
|2 (1)
|Южная Корея
|Паулу Бенту
|1 1
|Коста-Рика
|Кальво Франсиско
|2
|Иран
|Джаханбахш Алиреза
|2
|Саудовская Аравия
|Аль-Малки Абдуллела
|2
|Эквадор
|Мендес Джегсон
|2