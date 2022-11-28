Команды вернулись на поле, пора начинать второй тайм. Прозвучал свисток, поехали!

Замена в перерыве произошла в составе сборной Бразилии. Вместо Лукаса Пакета на второй тайм вышел Родриго.

Забросил по флангу Сандро на ход Винисиусу, который оторвался от опеки защитника, но поднятый флажок лайнсмена остановил атаку.

Диагональ исполнял с центра поля на правый фланг Каземиро на ход Родриго, но тому не удалось догнать мяч в пределах поля.

В центре поля получил по ногам Эльведи в борьбе против Родриго. Судья был рядом и зафиксировал нарушение правила со стороны бразильцев.

Грубо отмахнулся локтем Ридер от Родриго в силовой борьбе. Судья расценил это нарушение правил на желтую карточку.

Судья своим свистком отправил команды на перерыв. Счет в матче пока так и не открыт!

Прострелил с левого фланга в центр штрафной Родригес на Варгаса, но тот с разворота пробил точно в защитника, от которого мяч отскочил в руки Алиссону.

С левого фланга мягко забрасывал Пакета в штрафную, куда мчался на всех парах Винисиус, но ему добраться до мяча не позволил Аканджи в силовой борьбе.

Мог убегать на ворота соперника Ришарлисон после заброса от Винисиуса, но тот проиграл скоростную дуэль Аканджи и в итоге потерял мяч.

Прорывался на скорости по флангу в очередной раз Ришарлисон, но вовремя вернулся в оборону Аканджи и в чистом подкате вынес в аут.

Забросил Фред в штрафную соперника, куда забегал Пакета, но проиграл он верховую борьбу за мяч Фройлеру, который вынес сферу подальше от ворот.

Рафинья накрутил соперника финтом на правой бровке и подал в штрафную, но здесь головой вынес мяч на угловой Эльведи.

Всего одну минуту компенсировал арбитр к времени первого тайма, что довольно необычно для этого Чемпионата мира.

С угла поля подавал Рафинья на линию вратарской, где кулаком выбил Зоммер в падении, а после уже Эмболо вынес снаряд в центр поля.

Грубо налетел Варгас сзади на ноги Рафинье, после чего случилась небольшая потасовка, но арбитр быстро разобрался, даже без желтых карточек.

В последние минуты бразильцы перехватили мяч под свой контроль. Пытаются они выманить соперника, катая снаряд в центре поля.

Рафинья пробивал по воротам метров с двадцати трех. Мяч полетел в ближний верхний угол, но Зоммер смог зафиксировать снаряд в своих руках.

Ришарлисон подставился на чужой половине поля, получив по ногам в борьбе с Фройлером. Очередной штрафной исполнят бразильцы.

Диагональный пас исполнял Фред на левый фланг, куда забегал Винисиус, но в обороне грамотно отыграл Видмер и отобрал мяч.

Снова убегал в атаку по левой бровке Винисиус после заброса от Пакета, но арбитр остановил эту атаку, зафиксировав офсайд.

По флангу забросил Ридер на ход Видмеру, но тот не смог оторваться от защитника и в итоге вынужден был разворачивать атаку в обратную сторону.

Отобрал мяч в центре поля Соу и тут же пасом запускал в прорыв Эмболо, но того смог на скорости догнать Маркиньос и оттеснил от сферы.

После паса с фланга от Винисиуса пробил по воротам метров с двадцати двух Милитао, но мяч рикошетом от спин защитника полетел на угловой.

Ворвался в штрафную соперника Рафинья, обыграл финтом защитника и от лицевой линии подал на дальнюю штангу, но на выходе Зоммер перехватил этот пас.

28' По флангу отдавал пас Родригес на ход Соу, но того смог опередить в верховой борьбе Милитао и головой вынес мяч в аут.

27' Красивым финтом ушел от соперника на фланге Рафинья и навесил на дальнюю штангу. Здесь смог с лету пробить по воротам Винисиус, но в падении перевел на угловой Зоммер.

26' В центре поля наступил Фройлер на ногу Фреду. Судья был рядом и назначил очередной штрафной удар для бразильцев.

25' Достаточно уверенно смотрится Швейцария в сегодняшнем поединке, ничем не уступают европейцы своим бразильским оппонента, даже в некоторых эпизод переигрывают фаворита.

24' Ушел на скорости по левому флангу от соперника Родригес и отдал в центр под удар Соу, но вовремя выдвинулся на соперника Каземиро и предотвратил удар.

23' Едва не обрезался на своей половине поля Эльведи, отдавая пас назад на голкипера, но в последний момент Ришарлисона на выходе опередил Зоммер.

22' Зацепился за мяч Варгас в чужой штрафной и прострелил поперек на Эмболо, но того грамотно оттеснил корпусом Милитао и не позволил пробить.

21' Ушел на скорости по левой бровке Пакета и низом прострелил на линию вратарской, но здесь в падении не дотянулся до мяча Ришарлисон.

20' С левого фланга Сандро подавал во вратарскую после сольного прохода. Здесь пытался пробить Ришарлисон, но проиграл верховую борьбу защитнику.

19' Мог убегать в перспективную атаку по флангу Винисиус, но его грубо встретил корпусом Видмер. Штрафной удар назначил судья в пользу бразильцев.

18' Отобрал мяч на фланге Ридер и тут же забросил вперед на ход Эмболо, но тот не понял задумки партнера и не откликнулся на этот пас.

17' В верховой борьбе Сандро получил по голове от Ридера на фланге. Судья был ряжом и зафиксировал нарушение правил.

16' Мог убегать в контратаку по флангу Винисиус после заброса от Фреда, но вовремя вернулся в оборону Фройлер и вынес мяч головой в аут.

15' Разыграли штрафной швейцарцы, после чего оказался с мячом на левой бровке Варгас и прострелил в штрафную, но здесь до удара дело так и не дошло, мяч вынес подальше от ворот Маркиньос.

14' Получил по ногам Эмболо перед чужой штрафной в подкате от Каземиро, опасный стандарт будет в распоряжении футболистов сборной Швейцарии.

13' Проникающий пас в штрафную соперника исполнял Фред на ход Ришарлисону, но тот не смог обработать мяч как следует и выпустил его за пределы поля.

12' Ворвался в штрафную соперника на скорости Ришарлисон, выдержал паузу и прострелил поперек на Винисиуса, но того опередил Аканджи и не позволил пробить.

11' Ришарлисон грамотно подставился в центре поля и вынудил нарушить правила Эльведи. Штрафной удар в пользу бразильцев назначил арбитр.

10' Протащил мяч по правому флангу Видмер и покатил в центр, но здесь не стал бить Соу в окружении двоих защитников.

9' Забросил по флангу Видмер на ход Ридеру, но тот не смог оторваться от Сандро и в итоге потерял мяч.

8' На фланге получил по ногам Фройлер в борьбе против Сандро. Штрафной удар исполнять будут швейцарцы.

7' С угла поля навесил Варгас на ближнюю штангу, но здесь в касание пробил Ридер крайне неточно. Будет удар от ворот.

6' Перехватил снаряд на левой бровке Варгас и тут же прострелил в центр штрафной, но здесь пробить Эмболо не позволил Милитао.

5' В центре поля получил по ногам Соу в борьбе против Каземиро. Штрафной удар исполнять будут футболисты сборной Швейцарии.

4' Прорвался по левой бровке Винисиус и прострелил поперек на Рафинью, но тот не смог добраться до мяча.

3' Диагональ исполнял на правый фланг Каземиро на ход Рафинье, но тому не удалось сохранить мяч в пределах поля.

2' Бразильцы будут играть в традиционных для себя желто-синих цветах, гости выбрали себе красный комплект формы.