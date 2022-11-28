На скорости с фланга сместился Пельистри в штрафную соперника, но в борьбе с защитником далеко отпустил от себя мяч, который выкатился за пределы поля.

Перехватил мяч в центре поля Фернандеш и забросил вперед на ход Роналду, но тому убежать в штрафную не позволил Коатес.

В центре поля Варела оказался на газоне после грубого подката от Фелиша. Штрафной удар исполнять будут футболисты сборной Уругвая.

3прорвался по центру в контратаку Вальверде и отдал пас поперек на Нуньеса, но у того в чистом подкате отобрал сферу Диаш.

Накрутил соперника на фланге Де Арраскаэта и навесил в центр штрафной, но здесь удар головой Пельистри заблокировали защитники.

Тонким пасом Вальверде нашел в штрафной соперника Нуньеса, но тот так и не смог пробить по воротам в окружении двоих защитников.

Перехватил мяч на чужой половине поля Роналду и забросил вперед на Фелиша, но тому пробить по воротам в борьбе с защитником не удалось.

Подключился к атаке своей команды по правой бровке Варела и подал в центр штрафной, где выскочил из-за спин защитников Кавани, но пробил крайне неточно.

Перехватил мяч на чужой половине поля Нуньес, прорвался к штрафной соперника и пробил в ближний угол низом, но точно в руки Коште отправился снаряд.

Хименес неожиданно протащил мяч по правому флангу и навесил на дальнюю штангу, но здесь не смог добраться до мяча Кавани в борьбе с Пепе.

Тонким пасом Бентанкур нашел в штрафной соперника Нуньеса, но тот в борьбе против Диаша подыграл себе рукой, что не осталось без внимания арбитра.

Замена двойная в составе уругвайцев произошла. Вместо Година и Весино игру продолжать будут Де Арраскаэта и Пельистри.

Едва не перехватил мяч в чужой штрафной Вальверде после выноса от Кошты, до последнего пойдя в прессинг, но мяч от его ноги полетел в сторону.

В центре поля оказался на газоне Де Арраскаэта в борьбе против Невеша. Судья все видел и зафиксировал нарушение правил.

В грубом подкате от Весино получил по ногам в центре поля Роналду. Штрафной удар исполнять будут игроки сборной Португалии.

Теперь уже Оливеру руками на газон уложил в верховой борьбе на фланге Силва. Судья все видел и зафиксировал нарушение правил.

С угла поля последовала подача от Фернандеша в районо одиннадцатиметровой отметки, но здесь мяч головой вынес подальше Весино.

В центре поля грубо наступил на ногу Невешу в силовой борьбе Весино. После совещания с ассистентом судья показал желтую карточку нарушителю.

Очередная остановка в нашем поединке. В прошлом эпизоде получил небольшое повреждение Невеш. Без помощи медиков здесь не обойтись.

Выбежал на поле болельщик с флагом "радужной раскраски". Судья был вынужден на некоторое время приостановить поединок.

Отличным пасом Силва запустил в штрафную соперника Фелиша, который пробил с острого угла, но мяч угодил в сетку с внешней стороны ворот.

Накрутил соперника на фланге Оливера и выдал пас в центр штрафной, но здесь на выходе грамотно отыграл Кошта и забрал мяч в руки.

Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Бруну Фернандеш! Удалось все же дожать соперника португальцам. Запустил Геррейру по левой бровке Фернандеша, который выдержал паузу и подал в центр штрафной, куда ворвался Роналду и головой подправил снаряд точно в дальний нижний угол. Повторы показали, что Роналду не дотянулся до мяча, лишь напугав голкипера.

В центре поля получил по спине локтем Весино в верховой борьбе против Карвалью. Штрафной удар исполнять будут уругвайцы.

Незаметно пролетели пятнадцать минут перерыва, пора начинать второй тайм. Прозвучал свисток, поехали!

Первый тайм

— Своим свистком арбитр отправил команды на перерыв. Забитых голов в первом таймы мы так и не увидели!

45' Мог выскакивать в штрафную соперника Роналду после заброса от Силвы, но поднятый флажок лайнсмена остановил эту атаку.

45' Убегал в контратаку Канселу по правому флангу и попытался прострелить в штрафную, но рикошетом от ноги Коатеса сфера отправилась на угловой.

45' Три минуты компенсировал судья к времени первого тайма, было несколько долгих остановок.

44' Оливера после свистка арбитра отбросил мяч в сторону, не позволив сопернику быстро разыграть штрафной. Такое обычно наказывается желтой карточкой.

43' Подхватил сферу на правой бровке Варела и тут же подал в центр штрафной, но здесь спокойно вынес мяч в центр поля Пепе в борьбе против Кавани.

42' Вынужденная замена в составе сборной Португалии произошла. Вместо травмированного Мендеша на поле появился Геррейру.

41' Пауза в матче. Оказался на газоне Мендеш после столкновения с соперником. Медики вышли на помощь футболисту, который, похоже, не сможет продолжить игру.

40' Со штрафного подавал Вальверде на линию вратарской, но здесь выше всех прыгнул Диаш и головой вынес мяч на противоположный фланг.

39' На своей половине поля Невеш руками уложил на газон Варелу. Заслуженно арбитр показал нарушителю в этом эпизоде желтую карточку.

38' Тонким пасом нашел Мендеш в штрафной соперника Роналду, который пробил с острого угла, но вышел из ворот Рочет, сократил угол обстрела и не позволил оппоненту отличиться голом.

37' Ушел на скорости от соперника по флангу Мендеш и прострелил в центр под удар Фернандешу, но выстрел последнего принял на себя Годин.

36' Убежал в контратаку по левой бровке Бентанкур и прострелил в центр штрафной, где в падении смог пробить Нуньес, но мяч полетел рядом со штангой.

35' После долгого розыгрыша у чужой штрафной решил пробить по воротам метров с двадцати Роанлду, но мяч застрял в гуще защитников.

34' Убежал в контратаку по левому флангу Фелиш и отдал вперед на Силву, но тот не дождался поддержки партнеров и вынужден был разворачиваться обратно к центру поля.

33' Взял инициативу на себя Бентанкур, прорвался по центру к чужой штрафной, ушел финтом от троих защитников и выскочил один на один с голкипером, но пробил точно в корпус Коште.

32' Зацепился за мяч на чужой половине поля Кавани, но в борьбе с защитником оказался на газоне. Судья проигнорировал этот эпизод.

30' Продавил соперника по левой бровке на скорости и прострелил низом в штрафную Весино, но мяч рикошетом от ноги Диаша полетел в аут.

29' Мягко Невеш забросил в штрафную соперника на Фернандеша, который грудью скинул поперек, но вышел из ворот Рочет и забрал мяч в руки.

28' Мендеш на фланге обыграл соперника финтом и забросил вперед на Фелиша, но мяч еще в полете выскочил за боковую линию. Будут уругвайцы вбрасывать аут.

27' Отличную диагональ исполнял Невеш на правый фланг, куда забегал Фернандеш, но не хватило ему скорости, чтобы догнать мяч до лицевой линии.

26' Вальверде забрасывал с центра поля на Кавани, который врывался в штрафную, но не смог обработать мяч как следует и подарил его защитнику.

25' Подключился к атаке своей команды по левому флангу Мендеш и прострелил низом в штрафную, но здесь после серии рикошетов сферу вынес подальше Годин.

24' Убежал в атаку по левой бровке Роналду и подал на дальнюю штангу, но здесь никто из партнеров так и не смог добраться до мяча.

23' В центре поля получил по ногам Фернандес в борьбе против Оливеры, но судья проигнорировал этот эпизод и не стал останавливать игру.

22' Перехватил снаряд в центра поля Вальверде и тут же забросил вперед на ход Кавани, но тому убежать в штрафную не позволил в силовой борьбе Пепе.

21' После неудачного выноса защитника выиграл подбор у чужой штрафной Невеш и с лету пробил по воротам, но мяч принял на себя Хименес.

20' С угла поля последовала подача от Фернандеша на дальнюю штангу, но здесь никто из партнеров так и не смог добраться до мяча.

19' Со штрафного Роналду попытался закрутить в дальнюю девятку, но мяч угодил в стенку, от которой вылетел за пределы поля. Будет угловой.

18' Перед чужой штрафной получил по ногам Мендеш в подкате от Весино. Опасный стандарт будет в распоряжении сборной Португалии.

17' Поперечным пасом Фернандеш нашел на линии чужой штрафной Фелиша, который пробил в дальний угол, но мяч рикошетом от ноги Година полетел на угловой.

16' Теперь уже отобрал мяч Канселу на фланге и сразу же забросил вперед на Силву, но тот в борьбе с защитником не смог сохранить сферу в пределах поля.

15' Забросил по левому флангу Силва на ход Роналду, который мог убегать в штрафную, но его опередил Годин и вынес мяч за боковую линию.

14' Грубо налетел на соперника Бентанкур в центре поля, после чего случилась небольшая потасовка. Нужно аккуратнее играть уругвайцу, ведь у него уже есть карточка.

13' Разыграли угловой уругвайцы, после чего навесил в штрафную соперника Варела. Здесь выиграл верх Хименес и пробил головой, но мяч упал сверху на сетку.

12' В верховой борьбе в центре поля Фелиш руками подтолкнул в спину Хименеса. Штрафной удар в пользу уругвайцев назначил арбитр.

11' Фернандеш проникающий пас исполнял в штрафную соперника на Силву, но в последний момент мяч в подкате перехватил Хименес.

10' С правого фланга навес исполнял Канселу в районо одиннадцатиметровой отметки, куда забегал Фелиш, но пробить ему в верховой борьбе не дал Годин.

9' Зацепился за мяч в чужой штрафной Роналду и сбросил головой на Фернандеша, который пробил в касание, но снаряд прошел над перекладиной.

8' Протащил мяч по центру к штрафной соперника Вальверде и покатил поперек на Бентанкура, но вовремя вернулся в оборону Карвалью и перехватил этот пас.

7' Наступил грубо на ногу сопернику Бентанкур на фланге. Не смотря на количество сыгранных минут, судья показал желтую карточку нарушителю.

6' На чужой половине поля грамотно подставился Фелиш и вынудил нарушить правила Весино. Штрафной удар исполнять будут португальцы.

5' Больше мячом владеют на старте португальцы, раскатывают они оборону соперника по разным флангам, но пока плотно в обороне играют уругвайцы.

4' После подачи с фланга от Роналду пробивал по воротам из пределов штрафной Карвалью, но мяч полетел намного выше перекладины.

3' Забрасывал по флангу Мендеш на ход Фелишу, но того опередил Варела и головой спокойно вынес снаряд за пределы поля.

2' Португальцы будут играть в традиционных для себя красно-зеленых цветах, уругвайцы выбрали себе белый комплект формы.