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Чемпионат мира
2022

Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Фагани Алиреза
Португалия
FIFA #9
1:0
Второй тайм: 73'
Уругвай
FIFA #14
0'
6' Желтая карточка
Бентанкур Родриго
38' Желтая карточка
Невеш Рубен
44' Желтая карточка
Оливера Матиас
1:0
54' Гол
Фернандеш Бруну

Ход матча

6'
 
Бентанкур Родриго
38'
Невеш Рубен
 
42'
Геррейру Рафаэл
Мендеш Нуну
 
44'
 
Оливера Матиас
54'
Фернандеш Бруну
(Геррейру Рафаэл)
1:0
62'
 
Де Арраскаэта Джорджиан
Весино Матиас
62'
 
Пельистри Факундо
Годин Диего
69'
Леау Рафаэл
Невеш Рубен
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 1
  • 3 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 2
  • 340 Количество передач 155
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Прогнозы 263
Португалия 75.3% (198)
X 16% (42)
Уругвай 8.7% (23)
-1
выиграет Уругвай
No comments
sindbad111 #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Португалия
Ничья
Уругвай
2.12
5.77
4.50
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Кошта
Диогу
20
Канселу
Жоау
3
Пепе
Кеплер
4
Диаш
Рубен
19
Мендеш
Нуну
10
Силва
Бернарду
18
Невеш
Рубен
14
Карвалью
Вилльям
8
Фернандеш
Бруну
7
Роналду
Криштиану
11
Фелиш
Жоау
23
Рочет
Серхио
2
Хименес
Хосе
3
Годин
Диего
19
Коатес
Себастьян
13
Варела
Гильермо
16
Оливера
Матиас
15
Вальверде
Федерико
6
Бентанкур
Родриго
5
Весино
Матиас
21
Кавани
Эдинсон
11
Нуньес
Дарвин
Португалия
4-3-3
Уругвай
3-5-2

История личных встреч

Португалия
Уругвай

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЧМПФ2
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Португалия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фернандеш Бруну 1 0.5
Фелиш Жоау 1 0.5
Леау Рафаэл 1 0.5
Роналду Криштиану 1 (1) 0.5
Геррейру Рафаэл 0 0
Уругвай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Португалия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандеш Бруну 1 0
Данилу Перейра 1 0
Невеш Рубен 1 0
Уругвай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Касерес Мартин 1 0
Бентанкур Родриго 1 0
Оливера Матиас 1 0

Результаты матчей

Португалия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Уругвай
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
0
Португалия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Уругвай
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Португалия
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Португалия - Гана 3:2 Португалия - Нигерия 4:0 Португалия - Испания 0:1 Чехия - Португалия 0:4
Швейцария - Португалия 1:0 Португалия - Чехия 2:0 Португалия - Швейцария 4:0 Испания - Португалия 1:1 Португалия - Северная Македония 2:0 Португалия - Турция 3:1 Португалия - Сербия 1:2 Ирландия - Португалия 0:0 Португалия - Люксембург 5:0 Португалия - Катар 3:0 Азербайджан - Португалия 0:3 Катар - Португалия 1:3 Португалия - Ирландия 2:1 Бельгия - Португалия 1:0 Португалия - Франция 2:2 Португалия - Германия 2:4
Уругвай
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Уругвай - Южная Корея 0:0 Уругвай - Канада 2:0 Иран - Уругвай 1:0 Уругвай - Панама 5:0
США - Уругвай 0:0 Мексика - Уругвай 0:3 Чили - Уругвай 0:2 Уругвай - Перу 1:0 Уругвай - Венесуэла 4:1 Парагвай - Уругвай 0:1 Боливия - Уругвай 3:0 Уругвай - Аргентина 0:1 Бразилия - Уругвай 4:1 Аргентина - Уругвай 3:0 Уругвай - Колумбия 0:0 Уругвай - Эквадор 1:0 Уругвай - Боливия 4:2 Перу - Уругвай 1:1 Уругвай - Колумбия 0:0 Уругвай - Парагвай 1:0

Результаты матчей

Португалия
Уругвай

Точный счет

3:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

3:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Португалия
Уругвай

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Португалия 1:0 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
2. Гана Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
3. Южная Корея Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
4. Уругвай 0:1 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
Франция Мбаппе Килиан 3 (1)
Эквадор Валенсия Эннер 3
Испания Мората Альваро 2 (1)
Аргентина Месси Лионель 2 (1)
Иран Тареми Мехди 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Южная Корея Паулу Бенту 1 1
Коста-Рика Кальво Франсиско 2
Иран Джаханбахш Алиреза 2
Саудовская Аравия Аль-Малки Абдуллела 2
Эквадор Мендес Джегсон 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 72'
    Тонким пасом Вальверде нашел в штрафной соперника Нуньеса, но тот так и не смог пробить по воротам в окружении двоих защитников.
  • 71'
    Накрутил соперника на фланге Де Арраскаэта и навесил в центр штрафной, но здесь удар головой Пельистри заблокировали защитники.
  • 70'
    3прорвался по центру в контратаку Вальверде и отдал пас поперек на Нуньеса, но у того в чистом подкате отобрал сферу Диаш.
  • Замена
    69'
    Очередная замена в составе португальцев произошла. Вместо Рубена Невеша шанс проявить себя получил Рафаэл Леау.
  • 68'
    В центре поля Варела оказался на газоне после грубого подката от Фелиша. Штрафной удар исполнять будут футболисты сборной Уругвая.
  • 67'
    Перехватил мяч в центре поля Фернандеш и забросил вперед на ход Роналду, но тому убежать в штрафную не позволил Коатес.
  • 66'
    На скорости с фланга сместился Пельистри в штрафную соперника, но в борьбе с защитником далеко отпустил от себя мяч, который выкатился за пределы поля.
  • 65'
    В центре поля оказался на газоне Де Арраскаэта в борьбе против Невеша. Судья все видел и зафиксировал нарушение правил.
  • 64'
    Едва не перехватил мяч в чужой штрафной Вальверде после выноса от Кошты, до последнего пойдя в прессинг, но мяч от его ноги полетел в сторону.
  • Замена
    63'
    Замена двойная в составе уругвайцев произошла. Вместо Година и Весино игру продолжать будут Де Арраскаэта и Пельистри.
  • 62'
    Тонким пасом Бентанкур нашел в штрафной соперника Нуньеса, но тот в борьбе против Диаша подыграл себе рукой, что не осталось без внимания арбитра.
  • 61'
    Хименес неожиданно протащил мяч по правому флангу и навесил на дальнюю штангу, но здесь не смог добраться до мяча Кавани в борьбе с Пепе.
  • 60'
    Перехватил мяч на чужой половине поля Нуньес, прорвался к штрафной соперника и пробил в ближний угол низом, но точно в руки Коште отправился снаряд.
  • 59'
    Подключился к атаке своей команды по правой бровке Варела и подал в центр штрафной, где выскочил из-за спин защитников Кавани, но пробил крайне неточно.
  • 58'
    Перехватил мяч на чужой половине поля Роналду и забросил вперед на Фелиша, но тому пробить по воротам в борьбе с защитником не удалось.
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    • Фол, нарушение
      57'
      В центре поля получил по спине локтем Весино в верховой борьбе против Карвалью. Штрафной удар исполнять будут уругвайцы.
    • Описание гола
      55'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Бруну Фернандеш! Удалось все же дожать соперника португальцам. Запустил Геррейру по левой бровке Фернандеша, который выдержал паузу и подал в центр штрафной, куда ворвался Роналду и головой подправил снаряд точно в дальний нижний угол. Повторы показали, что Роналду не дотянулся до мяча, лишь напугав голкипера.
    • 54'
      Накрутил соперника на фланге Оливера и выдал пас в центр штрафной, но здесь на выходе грамотно отыграл Кошта и забрал мяч в руки.
    • Опасный момент
      53'
      Отличным пасом Силва запустил в штрафную соперника Фелиша, который пробил с острого угла, но мяч угодил в сетку с внешней стороны ворот.
    • 52'
      Выбежал на поле болельщик с флагом "радужной раскраски". Судья был вынужден на некоторое время приостановить поединок.
    • 51'
      Очередная остановка в нашем поединке. В прошлом эпизоде получил небольшое повреждение Невеш. Без помощи медиков здесь не обойтись.
    • Желтая карточка
      50'
      В центре поля грубо наступил на ногу Невешу в силовой борьбе Весино. После совещания с ассистентом судья показал желтую карточку нарушителю.
    • Угловой
      49'
      С угла поля последовала подача от Фернандеша в районо одиннадцатиметровой отметки, но здесь мяч головой вынес подальше Весино.
    • 48'
      Теперь уже Оливеру руками на газон уложил в верховой борьбе на фланге Силва. Судья все видел и зафиксировал нарушение правил.
    • Фол, нарушение
      47'
      В грубом подкате от Весино получил по ногам в центре поля Роналду. Штрафной удар исполнять будут игроки сборной Португалии.
    • Второй тайм начался
      46'
      Незаметно пролетели пятнадцать минут перерыва, пора начинать второй тайм. Прозвучал свисток, поехали!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Своим свистком арбитр отправил команды на перерыв. Забитых голов в первом таймы мы так и не увидели!
    • Офсайд
      45'
      Мог выскакивать в штрафную соперника Роналду после заброса от Силвы, но поднятый флажок лайнсмена остановил эту атаку.
    • Угловой
      45'
      Убегал в контратаку Канселу по правому флангу и попытался прострелить в штрафную, но рикошетом от ноги Коатеса сфера отправилась на угловой.
    • Дополнительное время
      45'
      Три минуты компенсировал судья к времени первого тайма, было несколько долгих остановок.
    • Желтая карточка
      44'
      Оливера после свистка арбитра отбросил мяч в сторону, не позволив сопернику быстро разыграть штрафной. Такое обычно наказывается желтой карточкой.
    • 43'
      Подхватил сферу на правой бровке Варела и тут же подал в центр штрафной, но здесь спокойно вынес мяч в центр поля Пепе в борьбе против Кавани.
    • Замена
      42'
      Вынужденная замена в составе сборной Португалии произошла. Вместо травмированного Мендеша на поле появился Геррейру.
    • Травма, повреждение
      41'
      Пауза в матче. Оказался на газоне Мендеш после столкновения с соперником. Медики вышли на помощь футболисту, который, похоже, не сможет продолжить игру.
    • 40'
      Со штрафного подавал Вальверде на линию вратарской, но здесь выше всех прыгнул Диаш и головой вынес мяч на противоположный фланг.
    • Желтая карточка
      39'
      На своей половине поля Невеш руками уложил на газон Варелу. Заслуженно арбитр показал нарушителю в этом эпизоде желтую карточку. 
    • 38'
      Тонким пасом нашел Мендеш в штрафной соперника Роналду, который пробил с острого угла, но вышел из ворот Рочет, сократил угол обстрела и не позволил оппоненту отличиться голом.
    • 37'
      Ушел на скорости от соперника по флангу Мендеш и прострелил в центр под удар Фернандешу, но выстрел последнего принял на себя Годин.
    • 36'
      Убежал в контратаку по левой бровке Бентанкур и прострелил в центр штрафной, где в падении смог пробить Нуньес, но мяч полетел рядом со штангой.
    • 35'
      После долгого розыгрыша у чужой штрафной решил пробить по воротам метров с двадцати Роанлду, но мяч застрял в гуще защитников. 
    • 34'
      Убежал в контратаку по левому флангу Фелиш и отдал вперед на Силву, но тот не дождался поддержки партнеров и вынужден был разворачиваться обратно к центру поля.
    • Опасный момент
      33'
      Взял инициативу на себя Бентанкур, прорвался по центру к чужой штрафной, ушел финтом от троих защитников и выскочил один на один с голкипером, но пробил точно в корпус Коште.
    • 32'
      Зацепился за мяч на чужой половине поля Кавани, но в борьбе с защитником оказался на газоне. Судья проигнорировал этот эпизод.
    • 30'
      Продавил соперника по левой бровке на скорости и прострелил низом в штрафную Весино, но мяч рикошетом от ноги Диаша полетел в аут.
    • 29'
      Мягко Невеш забросил в штрафную соперника на Фернандеша, который грудью скинул поперек, но вышел из ворот Рочет и забрал мяч в руки.
    • 28'
      Мендеш на фланге обыграл соперника финтом и забросил вперед на Фелиша, но мяч еще в полете выскочил за боковую линию. Будут уругвайцы вбрасывать аут.
    • 27'
      Отличную диагональ исполнял Невеш на правый фланг, куда забегал Фернандеш, но не хватило ему скорости, чтобы догнать мяч до лицевой линии.
    • 26'
      Вальверде забрасывал с центра поля на Кавани, который врывался в штрафную, но не смог обработать мяч как следует и подарил его защитнику.
    • 25'
      Подключился к атаке своей команды по левому флангу Мендеш и прострелил низом в штрафную, но здесь после серии рикошетов сферу вынес подальше Годин.
    • 24'
      Убежал в атаку по левой бровке Роналду и подал на дальнюю штангу, но здесь никто из партнеров так и не смог добраться до мяча.
    • 23'
      В центре поля получил по ногам Фернандес в борьбе против Оливеры, но судья проигнорировал этот эпизод и не стал останавливать игру.
    • 22'
      Перехватил снаряд в центра поля Вальверде и тут же забросил вперед на ход Кавани, но тому убежать в штрафную не позволил в силовой борьбе Пепе.
    • 21'
      После неудачного выноса защитника выиграл подбор у чужой штрафной Невеш и с лету пробил по воротам, но мяч принял на себя Хименес.
    • 20'
      С угла поля последовала подача от Фернандеша на дальнюю штангу, но здесь никто из партнеров так и не смог добраться до мяча.
    • Угловой
      19'
      Со штрафного Роналду попытался закрутить в дальнюю девятку, но мяч угодил в стенку, от которой вылетел за пределы поля. Будет угловой.
    • Фол, нарушение
      18'
      Перед чужой штрафной получил по ногам Мендеш в подкате от Весино. Опасный стандарт будет в распоряжении сборной Португалии.
    • Угловой
      17'
      Поперечным пасом Фернандеш нашел на линии чужой штрафной Фелиша, который пробил в дальний угол, но мяч рикошетом от ноги Година полетел на угловой.
    • 16'
      Теперь уже отобрал мяч Канселу на фланге и сразу же забросил вперед на Силву, но тот в борьбе с защитником не смог сохранить сферу в пределах поля.
    • 15'
      Забросил по левому флангу Силва на ход Роналду, который мог убегать в штрафную, но его опередил Годин и вынес мяч за боковую линию.
    • 14'
      Грубо налетел на соперника Бентанкур в центре поля, после чего случилась небольшая потасовка. Нужно аккуратнее играть уругвайцу, ведь у него уже есть карточка.
    • Опасный момент
      13'
      Разыграли угловой уругвайцы, после чего навесил в штрафную соперника Варела. Здесь выиграл верх Хименес и пробил головой, но мяч упал сверху на сетку.
    • Фол, нарушение
      12'
      В верховой борьбе в центре поля Фелиш руками подтолкнул в спину Хименеса. Штрафной удар в пользу уругвайцев назначил арбитр.
    • 11'
      Фернандеш проникающий пас исполнял в штрафную соперника на Силву, но в последний момент мяч в подкате перехватил Хименес.
    • 10'
      С правого фланга навес исполнял Канселу в районо одиннадцатиметровой отметки, куда забегал Фелиш, но пробить ему в верховой борьбе не дал Годин.
    • 9'
      Зацепился за мяч в чужой штрафной Роналду и сбросил головой на Фернандеша, который пробил в касание, но снаряд прошел над перекладиной.
    • 8'
      Протащил мяч по центру к штрафной соперника Вальверде и покатил поперек на Бентанкура, но вовремя вернулся в оборону Карвалью и перехватил этот пас.
    • Желтая карточка
      7'
      Наступил грубо на ногу сопернику Бентанкур на фланге. Не смотря на количество сыгранных минут, судья показал желтую карточку нарушителю.
    • Фол, нарушение
      6'
      На чужой половине поля грамотно подставился Фелиш и вынудил нарушить правила Весино. Штрафной удар исполнять будут португальцы.
    • 5'
      Больше мячом владеют на старте португальцы, раскатывают они оборону соперника по разным флангам, но пока плотно в обороне играют уругвайцы. 
    • 4'
      После подачи с фланга от Роналду пробивал по воротам из пределов штрафной Карвалью, но мяч полетел намного выше перекладины.
    • 3'
      Забрасывал по флангу Мендеш на ход Фелишу, но того опередил Варела и головой спокойно вынес снаряд за пределы поля.
    • 2'
      Португальцы будут играть в традиционных для себя красно-зеленых цветах, уругвайцы выбрали себе белый комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался. С центра поля разыграли футболисты сборной Уругвая!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lusail Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Португалия 1:0 Уругвай

    Исход игры
    Португалия
    75% (198)
    Ничья
    15.9% (42)
    Уругвай
    9.1% (24)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.87% (86)
    Меньше
    38.13% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    76.26% (106)
    Нет
    23.74% (33)
    Популярный счёт
    2:1 Португалия
    24.2% (64)
    1:1 Ничья
    8.7% (23)
    1:0 Португалия
    7.2% (19)
    2:0 Португалия
    3.4% (9)
    1:2 Уругвай
    2.3% (6)
    2:2 Ничья
    2.3% (6)
    3:2 Португалия
    1.5% (4)
    3:1 Португалия
    0.8% (2)
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    Уругвай
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