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sindbad111 #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фернандеш Бруну
|1
|0.5
|Фелиш Жоау
|1
|0.5
|Леау Рафаэл
|1
|0.5
|Роналду Криштиану
|1 (1)
|0.5
|Геррейру Рафаэл
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандеш Бруну
|1
|0
|Данилу Перейра
|1
|0
|Невеш Рубен
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Касерес Мартин
|1
|0
|Бентанкур Родриго
|1
|0
|Оливера Матиас
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Португалия
|1:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|2.
|Гана
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|3.
|Южная Корея
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|4.
|Уругвай
|0:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|Франция
|Мбаппе Килиан
|3 (1)
|Эквадор
|Валенсия Эннер
|3
|Испания
|Мората Альваро
|2 (1)
|Аргентина
|Месси Лионель
|2 (1)
|Иран
|Тареми Мехди
|2 (1)
|Южная Корея
|Паулу Бенту
|1 1
|Коста-Рика
|Кальво Франсиско
|2
|Иран
|Джаханбахш Алиреза
|2
|Саудовская Аравия
|Аль-Малки Абдуллела
|2
|Эквадор
|Мендес Джегсон
|2