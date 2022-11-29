Первый тайм

3' Игроки сборной Катара первый удар в створ нанесли! Неожиданно, правда? Это Аль-Хайдос здорово сыграл на перехвате, опередив Де Йонга, и нанёс удар сходу из-за пределов штрафной площади! Поймал Нопперт!

2' Вполне ожидаемо, что футболисты сборной Нидерландов наладили контроль над мячом на первых мгновениях встречи, в роли явных фаворитов сегодня команда Ван Гала выступает.

1' И сразу же игроки европейской команды попытались быструю атаку провести, Ван Дейк из глубины сделал длинную передачу на Депая, который справа в штрафную ворвался, но до мяча не дотянулся!