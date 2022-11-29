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sindbad111 #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гакпо Коди
|2
|1
|Классен Дэви
|1
|0.5
|Де Йонг Френки
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мунтари Мохаммед
|1
|0.5
|Мохаммед Исмаиль
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Лигт Маттейс
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Будьяф Карим
|1
|0
|Аль-Шееб Саад
|1
|0
|Мохаммед Исмаиль
|1
|0
|Афиф Акрам
|1
|0
|Модибо Ассим
|1
|0
|Али Алмоез
|1
|0
|Ахмед Хомам
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нидерланды
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|2.
|Эквадор
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|3.
|Сенегал
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|4.
|Катар
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|Франция
|Мбаппе Килиан
|3 (1)
|Эквадор
|Валенсия Эннер
|3
|Португалия
|Фернандеш Бруну
|2 (2)
|Испания
|Мората Альваро
|2 (1)
|Аргентина
|Месси Лионель
|2 (1)
|Южная Корея
|Паулу Бенту
|1 1
|Коста-Рика
|Кальво Франсиско
|2
|Иран
|Джаханбахш Алиреза
|2
|Саудовская Аравия
|Аль-Малки Абдуллела
|2
|Эквадор
|Мендес Джегсон
|2