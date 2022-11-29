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Чемпионат мира
2022

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Гассама Бакари
Нидерланды
FIFA #8
0:0
Первый тайм: 5'
Катар
FIFA #50
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 85 Владение мячом, % 15

Владение мячом

Прогнозы 195
Нидерланды 91.8% (179)
X 4.1% (8)
Катар 4.1% (8)
+0
выиграет Нидерланды
Без комментарий
sindbad111 #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Нидерланды
Ничья
Катар
7.50
7.25
15.00
Все Коэффициенты
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Нопперт
Андрис
2
Тимбер
Юрриен
4
Ван
Дейк
Виргил
5
Аке
Натан
22
Дюмфрис
Дензел
17
Блинд
Дэйли
15
Де
Рон
Мартен
21
Де
Йонг
Френки
14
Классен
Дэви
10
Депай
Мемфис
8
Гакпо
Коди
22
Баршам
Мешаал
2
Ро-Ро
Педро
Мигел
16
Хухи
Буалем
3
Хассан
Абделькарим
17
Мохаммед
Исмаиль
14
Ахмед
Хомам
10
Аль-Хайдос
Хассан
23
Модибо
Ассим
6
Хатим
Абделазиз
19
Али
Алмоез
11
Афиф
Акрам
Нидерланды
3-4-1-2
Катар
5-3-2

Бомбардиры внутри турнира

Нидерланды
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гакпо Коди 2 1
Классен Дэви 1 0.5
Де Йонг Френки 0 0
Катар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мунтари Мохаммед 1 0.5
Мохаммед Исмаиль 0 0

Карточки

Нидерланды
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Лигт Маттейс 1 0
Катар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Будьяф Карим 1 0
Аль-Шееб Саад 1 0
Мохаммед Исмаиль 1 0
Афиф Акрам 1 0
Модибо Ассим 1 0
Али Алмоез 1 0
Ахмед Хомам 1 0

Результаты матчей

Нидерланды
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Катар
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
0
Нидерланды
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Катар
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
NAN% (0)
NAN% (0)
NAN% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
NAN% (0)
NAN% (0)
NAN% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
5

Волевые поражения

2
0
Нидерланды
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Катар
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
5

Волевые поражения

3
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
1
100%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
100%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
100%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Нидерланды
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Нидерланды - Эквадор 1:1 Сенегал - Нидерланды 0:2 Нидерланды - Бельгия 1:0 Польша - Нидерланды 0:2
Нидерланды - Уэльс 3:2 Нидерланды - Польша 2:2 Уэльс - Нидерланды 1:2 Бельгия - Нидерланды 1:4 Нидерланды - Германия 1:1 Нидерланды - Дания 4:2 Нидерланды - Норвегия 2:0 Черногория - Нидерланды 2:2 Нидерланды - Гибралтар 6:0 Латвия - Нидерланды 0:1 Нидерланды - Турция 6:1 Нидерланды - Черногория 4:0 Норвегия - Нидерланды 1:1 Нидерланды - Чехия 0:2 Северная Македония - Нидерланды 0:3 Нидерланды - Австрия 2:0
Катар
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Катар - Сенегал 1:3 Катар - Эквадор 0:2 Албания - Катар 0:1 Катар - Панама 2:1
Катар - Гондурас 1:0 Катар - Гватемала 2:0 Катар - Чили 2:2 Катар - Канада 0:2 Катар - Ямайка 1:1 Катар - Словения 0:0 Катар - Болгария 2:1 Египет - Катар 0:0 Катар - Алжир 1:2 Катар - ОАЭ 5:0 Катар - Ирак 3:0 Оман - Катар 1:2 Катар - Бахрейн 1:0 Азербайджан - Катар 2:2 Сербия - Катар 4:0 Ирландия - Катар 4:0

Результаты матчей

Нидерланды
Катар

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Нидерланды
Катар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нидерланды 0:0 Заявка 3 1 2 0 3 - 1 5
2. Эквадор 0:0 Заявка 3 1 2 0 3 - 1 5
3. Сенегал 0:0 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
4. Катар 0:0 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
Франция Мбаппе Килиан 3 (1)
Эквадор Валенсия Эннер 3
Португалия Фернандеш Бруну 2 (2)
Испания Мората Альваро 2 (1)
Аргентина Месси Лионель 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Южная Корея Паулу Бенту 1 1
Коста-Рика Кальво Франсиско 2
Иран Джаханбахш Алиреза 2
Саудовская Аравия Аль-Малки Абдуллела 2
Эквадор Мендес Джегсон 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 3'
    Игроки сборной Катара первый удар в створ нанесли! Неожиданно, правда? Это Аль-Хайдос здорово сыграл на перехвате, опередив Де Йонга, и нанёс удар сходу из-за пределов штрафной площади! Поймал Нопперт!
  • 2'
    Вполне ожидаемо, что футболисты сборной Нидерландов наладили контроль над мячом на первых мгновениях встречи, в роли явных фаворитов сегодня команда Ван Гала выступает.
  • 1'
    И сразу же игроки европейской команды попытались быструю атаку провести, Ван Дейк из глубины сделал длинную передачу на Депая, который справа в штрафную ворвался, но до мяча не дотянулся!
  • Первый тайм начался
    1'
    Поехали! Игра началась! Сборная Нидерландов сегодня в оранжевой форме, а игроки Катара сыграют в белом.
  • Первый тайм
  • 5'
    Хухи Буалем выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 5'
    Игра в одни ворота сейчас. Нидерланды доминирует и владеет мячом
  • 5'
    Контроль мяча: Нидерланды: 85%, Катар: 15%.
  • 4'
    Удар от ворот произведет Катар
  • 4'
    Блинд Дэйли оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 4'
    Хорошую попытку сделал Блинд Дэйли. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 4'
    Де Рон Мартен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 4'
    Аль-Хайдос Хассан пробует нанести удар издали, но Андрис Нопперт держит все под контролем
  • 3'
    Аль-Хайдос Хассан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 3'
    Нопперт Андрис взял и забрал мяч на выходе
  • 3'
    Де Рон Мартен ошибается в защите.
  • Офсайд
    3'
    Дюмфрис Дензел из команды Нидерланды в офсайде
  • 2'
    Нидерланды контролирует мяч.
  • 1'
    Удар от ворот произведет Катар
  • 1'
    Депай Мемфис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 1'
    Ван Дейк Виргил создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 1'
    Нидерланды контролирует мяч.
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Нидерланды начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Al Bayt Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Нидерланды 0:0 Катар

Исход игры
Нидерланды
90.5% (182)
Ничья
4% (8)
Катар
5.5% (11)
Тотал 2.5
Больше
61.59% (85)
Меньше
38.41% (53)
Обе команды забьют
Да
19.57% (27)
Нет
80.43% (111)
Популярный счёт
2:0 Нидерланды
24.4% (49)
3:0 Нидерланды
22.4% (45)
3:1 Нидерланды
6.5% (13)
4:0 Нидерланды
4% (8)
2:1 Нидерланды
3.5% (7)
5:0 Нидерланды
3.5% (7)
1:2 Катар
1% (2)
1:1 Ничья
1% (2)
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