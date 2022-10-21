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Чемпионат мира
2022

Тур: 3. Стадион: .
Нидерланды
FIFA #8
 
Позже
Катар
FIFA #50
Прогнозы 59
Нидерланды 96.6% (57)
X 1.7% (1)
Катар 1.7% (1)
0
выиграет Нидерланды
Без комментарий
sindbad111 #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Нидерланды
Ничья
Катар
7.20
7.22
23.14
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

Бомбардиры внутри турнира

Нидерланды
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гакпо Коди 2 1
Классен Дэви 1 0.5
Де Йонг Френки 0 0
Катар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мунтари Мохаммед 1 0.5
Мохаммед Исмаиль 0 0

Карточки

Нидерланды
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Лигт Маттейс 1 0
Катар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Будьяф Карим 1 0
Аль-Шееб Саад 1 0
Мохаммед Исмаиль 1 0
Афиф Акрам 1 0
Модибо Ассим 1 0
Али Алмоез 1 0
Ахмед Хомам 1 0

Результаты матчей

Нидерланды
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Катар
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
0
Нидерланды
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Катар
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
NAN% (0)
NAN% (0)
NAN% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
NAN% (0)
NAN% (0)
NAN% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
5

Волевые поражения

2
0
Нидерланды
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Катар
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
5

Волевые поражения

3
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
1
100%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
100%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
100%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Нидерланды
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Нидерланды - Эквадор 1:1 Сенегал - Нидерланды 0:2 Нидерланды - Бельгия 1:0 Польша - Нидерланды 0:2
Нидерланды - Уэльс 3:2 Нидерланды - Польша 2:2 Уэльс - Нидерланды 1:2 Бельгия - Нидерланды 1:4 Нидерланды - Германия 1:1 Нидерланды - Дания 4:2 Нидерланды - Норвегия 2:0 Черногория - Нидерланды 2:2 Нидерланды - Гибралтар 6:0 Латвия - Нидерланды 0:1 Нидерланды - Турция 6:1 Нидерланды - Черногория 4:0 Норвегия - Нидерланды 1:1 Нидерланды - Чехия 0:2 Северная Македония - Нидерланды 0:3 Нидерланды - Австрия 2:0
Катар
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Катар - Сенегал 1:3 Катар - Эквадор 0:2 Албания - Катар 0:1 Катар - Панама 2:1
Катар - Гондурас 1:0 Катар - Гватемала 2:0 Катар - Чили 2:2 Катар - Канада 0:2 Катар - Ямайка 1:1 Катар - Словения 0:0 Катар - Болгария 2:1 Египет - Катар 0:0 Катар - Алжир 1:2 Катар - ОАЭ 5:0 Катар - Ирак 3:0 Оман - Катар 1:2 Катар - Бахрейн 1:0 Азербайджан - Катар 2:2 Сербия - Катар 4:0 Ирландия - Катар 4:0

Результаты матчей

Нидерланды
Катар

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Нидерланды
Катар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эквадор Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
2. Нидерланды Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
3. Сенегал Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
4. Катар Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
Франция Мбаппе Килиан 3 (1)
Эквадор Валенсия Эннер 3
Аргентина Месси Лионель 2 (1)
Иран Тареми Мехди 2 (1)
Франция Жиру Оливье 2
Весь список

Топ нарушителей
Иран Джаханбахш Алиреза 2
Саудовская Аравия Аль-Малки Абдуллела 2
Эквадор Мендес Джегсон 2
Уэльс Хеннесси Уэйн 1
Уэльс Бэйл Гарет 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Нидерланды - Катар от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 ноября 2022, осталось 2 дня 9 часов 15 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 59
    Нидерланды 96.6% (57)
    X 1.7% (1)
    Катар 1.7% (1)
    0
    выиграет Нидерланды
    Без комментарий
    sindbad111 #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Нидерланды
    Ничья
    Катар
    7.20
    7.22
    23.14
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Нидерланды - Катар онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Нидерланды - Катар

    Исход игры
    Нидерланды
    96.6% (57)
    Ничья
    1.7% (1)
    Катар
    1.7% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.38% (34)
    Меньше
    34.62% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    17.31% (9)
    Нет
    82.69% (43)
    Популярный счёт
    3:0 Нидерланды
    32.2% (19)
    2:0 Нидерланды
    28.8% (17)
    2:1 Нидерланды
    6.8% (4)
    5:0 Нидерланды
    5.1% (3)
    4:0 Нидерланды
    5.1% (3)
    3:1 Нидерланды
    5.1% (3)
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    Нидерланды
    Катар
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