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Чемпионат мира
2022

Тур: 3. Стадион: .
Иран
FIFA #20
 
Позже
США
FIFA #16

Бомбардиры внутри турнира

Иран
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тареми Мехди 2 (1) 1
Резаэян Рамин 1 0.5
Чешми Рузбех 1 0.5
Голизаде Али 0 0
США
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Веа Тимоти 1 0.5
Пулишич Кристиан 0 0

Карточки

Иран
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джаханбахш Алиреза 2 0
Резаэян Рамин 1 0
Пурлиганджи Мортеза 1 0
США
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рим Тим 1 0
Акоста Келлин 1 0
Маккенни Уэстон 1 0
Дест Серджиньо 1 0

Результаты матчей

Иран
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
США
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
0

Волевые поражения

2
1
Иран
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
США
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
0

Волевые поражения

2
1

Голы по времени матча

Забито

4
1
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
3
75%
0
0%
76-90

Пропущено

6
1
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
100%
76-90

Забито

4
1
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
3
75%
0
0%
76-90

Пропущено

6
1
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Иран
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Уэльс - Иран 0:2 Англия - Иран 6:2 Иран - Тунис 0:2 Иран - Никарагуа 1:0
Сенегал - Иран 1:1 Иран - Уругвай 1:0 Иран - Алжир 1:2 Иран - Ливан 2:0 Южная Корея - Иран 2:0 Иран - ОАЭ 1:0 Иран - Ирак 1:0 Сирия - Иран 0:3 Ливан - Иран 1:2 Иран - Южная Корея 1:1 ОАЭ - Иран 0:1 Ирак - Иран 0:3 Иран - Сирия 1:0 Иран - Ирак 1:0 Камбоджа - Иран 0:10 Иран - Бахрейн 3:0
США
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Англия - США 0:0 США - Уэльс 1:1 Саудовская Аравия - США 0:0 Япония - США 2:0
Сальвадор - США 1:1 США - Гренада 5:0 США - Уругвай 0:0 США - Марокко 3:0 Коста-Рика - США 2:0 США - Панама 5:1 Мексика - США 0:0 США - Гондурас 3:0 Канада - США 2:0 США - Сальвадор 1:0 США - Босния и Герцеговина 1:0 Ямайка - США 1:1 США - Мексика 2:0 США - Коста-Рика 2:1 Панама - США 1:0 США - Ямайка 2:0

Результаты матчей

Иран
США

Точный счет

0:2
1 раз 50%
6:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
6:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Иран
США

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Англия Заявка 2 1 1 0 6 - 2 4
2. Иран Заявка 2 1 0 1 4 - 6 3
3. США Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
4. Уэльс Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
Франция Мбаппе Килиан 3 (1)
Эквадор Валенсия Эннер 3
Аргентина Месси Лионель 2 (1)
Иран Тареми Мехди 2 (1)
Франция Жиру Оливье 2
Весь список

Топ нарушителей
Иран Джаханбахш Алиреза 2
Саудовская Аравия Аль-Малки Абдуллела 2
Эквадор Мендес Джегсон 2
Уэльс Хеннесси Уэйн 1
Уэльс Бэйл Гарет 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Иран - США от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 ноября 2022, осталось 2 дня 13 часов 15 минут.



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    • Прогнозы 63
    Иран 22.2% (14)
    X 27% (17)
    США 50.8% (32)
    0
    выиграет США
    Без комментарий
    sindbad111 #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Иран
    Ничья
    США
    4.42
    4.20
    2.18
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Иран - США

    Исход игры
    Иран
    22.6% (14)
    Ничья
    27.4% (17)
    США
    50% (31)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.69% (30)
    Меньше
    42.31% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    80.77% (42)
    Нет
    19.23% (10)
    Популярный счёт
    1:2 США
    32.3% (20)
    1:1 Ничья
    22.6% (14)
    2:1 Иран
    9.7% (6)
    0:1 США
    8.1% (5)
    0:3 США
    3.2% (2)
    1:0 Иран
    3.2% (2)
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