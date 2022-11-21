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sindbad111 #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тареми Мехди
|2 (1)
|1
|Резаэян Рамин
|1
|0.5
|Чешми Рузбех
|1
|0.5
|Голизаде Али
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Веа Тимоти
|1
|0.5
|Пулишич Кристиан
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джаханбахш Алиреза
|2
|0
|Резаэян Рамин
|1
|0
|Пурлиганджи Мортеза
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рим Тим
|1
|0
|Акоста Келлин
|1
|0
|Маккенни Уэстон
|1
|0
|Дест Серджиньо
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Англия
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 2
|4
|2.
|Иран
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 6
|3
|3.
|США
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|4.
|Уэльс
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|Франция
|Мбаппе Килиан
|3 (1)
|Эквадор
|Валенсия Эннер
|3
|Аргентина
|Месси Лионель
|2 (1)
|Иран
|Тареми Мехди
|2 (1)
|Франция
|Жиру Оливье
|2
|Иран
|Джаханбахш Алиреза
|2
|Саудовская Аравия
|Аль-Малки Абдуллела
|2
|Эквадор
|Мендес Джегсон
|2
|Уэльс
|Хеннесси Уэйн
|1
|Уэльс
|Бэйл Гарет
|1