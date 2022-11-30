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Чемпионат мира
2022

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Конгер Мэттью
Тунис
FIFA #30
1:0
Второй тайм: 63'
Франция
FIFA #4
0'
28' Желтая карточка
Кешрида Ваджди
1:0
58' Гол
Хазри Вахби

Ход матча

28'
Кешрида Ваджди
 
58'
Хазри Вахби
(Лайдуни Аисса)
1:0
60'
Жебали Иссам
Хазри Вахби
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 6 Угловые 2
  • 3 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 172 Количество передач 261
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Прогнозы 216
Тунис 5.1% (11)
X 4.2% (9)
Франция 90.7% (196)
+0
выиграет Франция
Без комментарий
sindbad111 #
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Тунис
Ничья
Франция
5.04
5.80
2.22
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Дамен
Аймен
4
Мерия
Яссин
5
Гандри
Надер
3
Тальби
Монтассар
21
Кешрида
Ваджди
12
Маалул
Али
17
Схири
Эльес
14
Лайдуни
Аисса
25
Слимане
Анис
15
Бен-Ромдане
Мохамед
Али
10
Хазри
Вахби
16
Манданда
Стив
3
Дисаси
Аксель
4
Варан
Рафаэль
24
Конате
Ибраима
25
Камавинга
Эдуардо
13
Фофана
Юссуф
8
Тчуамени
Орельен
15
Верету
Жордан
6
Гендузи
Маттео
20
Коман
Кингсли
12
Коло-Муани
Рандаль
Тунис
3-4-2-1
Франция
4-3-1-2

История личных встреч

Тунис
Франция

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ТМС
1:1
ТМС
3:1

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Тунис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Франция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 3 1
Жиру Оливье 2 0.67
Рабио Адриен 1 0.33
Эрнандес Тео 0 0
Гризманн Антуан 0 0
Дембеле Усман 0 0

Карточки

Тунис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сасси Фержани 1 0
Абди Али 1 0
Хенисси Таха Яссин 1 0
Лайдуни Аисса 1 0
Кешрида Ваджди 1 0
Франция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кунде Жюль 1 0

Результаты матчей

Тунис
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Франция
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Тунис
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Франция
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
6
Тунис
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Франция
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
6

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Тунис
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Тунис - Австралия 0:1 Дания - Тунис 0:0 Иран - Тунис 0:2 Тунис - Бразилия 1:5
Коморские острова - Тунис 0:1 Япония - Тунис 0:3 Чили - Тунис 0:2 Ботсвана - Тунис 0:0 Тунис - Экваториальная Гвинея 4:0 Тунис - Мали 0:0 Мали - Тунис 0:1 Буркина-Фасо - Тунис 1:0 Нигерия - Тунис 0:1 Гамбия - Тунис 1:0 Тунис - Мавритания 4:0 Тунис - Мали 0:1 Тунис - Алжир 0:2 Тунис - Египет 1:0 Тунис - Оман 2:1 Тунис - ОАЭ 1:0
Франция
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Франция - Дания 2:1 Франция - Австралия 4:1 Дания - Франция 2:0 Франция - Австрия 2:0
Франция - Хорватия 0:1 Австрия - Франция 1:1 Хорватия - Франция 1:1 Франция - Дания 1:2 Франция - ЮАР 5:0 Франция - Кот-д'Ивуар 2:1 Финляндия - Франция 0:2 Франция - Казахстан 8:0 Испания - Франция 1:2 Бельгия - Франция 2:3 Франция - Финляндия 2:0 Украина - Франция 1:1 Франция - Босния и Герцеговина 1:1 Франция - Швейцария 3:3 Португалия - Франция 2:2 Венгрия - Франция 1:1

Результаты матчей

Тунис
Франция

Точный счет

0:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Тунис
Франция

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Франция 0:1 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
2. Австралия 1:0 Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Тунис 1:0 Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4
4. Дания 0:1 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
Франция Мбаппе Килиан 3 (1)
Англия Рэшфорд Маркус 3
Нидерланды Гакпо Коди 3
Эквадор Валенсия Эннер 3
Португалия Фернандеш Бруну 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Южная Корея Паулу Бенту 1 1
Сенегал Гуэйе Идрисса 2
Коста-Рика Кальво Франсиско 2
Иран Джаханбахш Алиреза 2
Саудовская Аравия Аль-Малки Абдуллела 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 63'
    Поднялся Бен-Ромдане посл паузы, готов атакующий полузащитник сборной Туниса продолжать игру. 
  • Травма, повреждение
    62'
    Бен-Ромдане по итогам прошлого эпизода получил небольшое повреждение, вышли на поле врачи сборной Туниса, пауза в игре. 
  • Судья
    61'
    Бен-Ромдане при рывке вперёд по левой половине поля налетел на Дисаси и оказался на газоне, Мэттью Конгер не зафиксировал нарушения правил. 
  • 60'
    В параллельном матче сборные Австралии и Дании играют пока что между собой вничью со счётом 0:0, что устраивает Тунис. 
  • Замена
    59'
    В составе сборной Туниса произошла замена. Вместо Вхаби Хазри на поле вышел Иссам Жебали. 
  • Описание гола
    58'
    Г-О-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Хазри!!! Схири в центре поля перехватил мяч у Фофана, далее игроки сборной Туниса быстро разогнали атаку по центру. Лейдуни из центрального круга выполнил передачу на ход Хазри, Вахби уверенно пробежал к линии штрафной площади и грамотно пробил под правую штангу мимо Манданда, который сокращал дистанцию. 
  • 57'
    Маалул теперь уже с левого фланга выполнил подачу на дальний угол вратарской, Манданда грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • 56'
    Кешрида с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Дисаси грамотно сбросил мяч на Манданда. 
  • 55'
    Маалул с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники сборной Франции сыграли внимательно и перехватили мяч. 
  • 54'
    Всё же пока сборная Франции по большей части продолжает играть от обороны, что в итоге может позволить Тунису открыть счёт в матче. 
  • 53'
    Сборная Франции сейчас могла провести довольно опасную атаку по правому флангу, но ответный пас от Фофана на правый угол штрафной площади на ход Коману вышел слишком сильным, мяч ушёл за лицевую линию поля. 
  • 52'
    Бен-Ромдане с левого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, защитники сборной Франции сыграли внимательно и перехватили мяч. 
  • 51'
    Сам Камавинга попытался разогнать атаку по правой половине поля, но убежать от Схири Эдуардо не смог. 
  • 50'
    Кешрида совершил рывок вперёд по правому флангу, Камавинга очень хорошо сыграл в обороне и перехватил мяч. 
  • 49'
    Сборная Туниса старается активно работать и с самого начала второго тайма, но теперь уже и Франция временами пытается устраивать высокий прессинг. 
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    • Фол, нарушение
      48'
      Мерия в центре поля нарушил правила против Коло-Муани. Игроки сборной Франции не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • 47'
      Тчуамени на правом углу своей штрафной площади штрафной площади при игре в подкате на грани фола сыграл против Хазри, но всё же Орельен успел сыграть в рамках правил. 
    • Второй тайм начался
      46'
      Начинается второй тайм. Посмотрим, что сейчас придумает сборная Франции, чтобы всё же более активно поиграть в атаке и хотя бы пару раз заставить поработать Аймена Дамена, который весь первый тайм скучал. 
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма сборные Туниса и Франции при довольно среднем уровне футбола закономерно играют между собой вничью со счётом 0:0. Пока что Тунис намного активнее смотрится в атаке, что также не должно вызывать удивлений исходя из ситуации в группе. Второй состав Дидье Дешама себя совсем не показывает, а поэтому во втором тайме у французов мы можем ждать уже и пару лидеров. 
    • 45'
      Хазри совершил рывок вперёд по левому флангу, затем Вахби немного сместился в центр и пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел слишком высоко. 
    • Фол, нарушение
      45'
      Схири перестарался в борьбе за мяч на правом углу штрафной площади сборной Франции, правила были нарушены против Камавинга. 
    • Дополнительное время
      45'
      Две минуты добавил Мэттью Конгер к основному времени первого тайма. 
    • Офсайд
      44'
      Бен-Ромдане при развитии атаки по центру выполнил опасную передачу на ход Хазри на правый угол штрафной площади, Вахби вновь оказался в офсайде. 
    • 43'
      Хазри совершил рывок вперёд по правому флангу, Конате грамотно сыграл в обороне и перехватил мяч. 
    • 42'
      Камавинга с левой половины поля выполнил подачу в центр штрафной площади, у Коло-Муани поехала нога и в итоге Рандаль сам себя вывел из борьбы за мяч. 
    • Угловой
      41'
      Угловой игроки сборной Туниса вновь разыграли неудачно, нужно начинать команде Джалеля Кадри более бережно относиться к стандартам. 
    • Опасный момент
      40'
      Варан грубо ошибся с передачей на своей половине поля и подарил мяч Хазри, Вахби с правой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил по воротам, Манданда отбил мяч кулаками перед собой, далее уже Дисаси не стал рисковать и выбил мяч на угловой. 
    • Угловой
      39'
      Маалул с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки сборной Франции отвели угрозу от своих ворот без всякого труда. 
    • 38'
      Хазри со стандарта выполнил передачу на ход Маалулу по левому флангу, Али выполнил подачу на дальний угол вратарской на Гандри, Камавинга в прыжке головой выбил мяч головой на угловой. 
    • Фол, нарушение
      37'
      Верету в центре поля нарушил правила против Хазри. Тунис вновь довольно долго разыгрывает стандарт. 
    • 36'
      Слимане с правого фланга выполнил подачу в центр к линии вратарской, в очередной раз никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
    • Угловой
      35'
      Маалул с углового вновь выполнил подачу на ближний угол вратарской, на этот раз Камавинга головой выбил мяч на правый фланг. 
    • Угловой
      34'
      Угловой у ворот сборной Франции. Маалул выполнил подачу на ближний угол вратарской, Камавинга не стал рисковать и головой выбил мяч на повторный корнер. 
    • 33'
      Маалул с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Слимане под давлением соперника на исполнение головой пробил в правый угол ворот, Манданда в прыжке спокойно выловил мяч. 
    • 32'
      Лайдуни выполнил передачу на ход Маалулу по левому флангу, Али выполнил прострел в штрафную площадь, Дисаси подставил ногу и выбил мяч в аут. 
    • Желтая карточка
      31'
      Фланговый защитник сборной Туниса Ваджди Кешрида получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Камавинга. 
    • Офсайд
      30'
      Сборная Туниса попыталась провести ещё одну атаку через левую половину поля за счёт заброса на ход Хазри к линии штрафной площади, Вахби забрался в офсайд. 
    • 29'
      Через правый фланг французы наконец-то смогли развить атаку. Фофана совершил рывок вперёд по правой половине поля, а затем Юссуф выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Коман зацепился за мяч, но под давлением соперника Кингсли не смог попасть в ближний угол ворот. 
    • 28'
      Кешрида с правого фланга выполнил передачу на правый угол штрафной площади на Бен-Ромдане, Камавинга грамотно подставил ногу и выбил мяч в аут. 
    • 27'
      Из глубины поля последовал очередной заброс вперёд, на этот раз заброс выполнил Хазри, Кешрида не смог убежать от Конате и в итоге упустил мяч за лицевую линию поля.
    • 26'
      Камавинга из центра поля выполнил передачу на ход Верету по левому флангу, Жордан не понял своего партнёра по команде и не сделал рывок за мячом. 
    • Фол, нарушение
      25'
      Хазри при развитии атаки по правому флангу перестарался в борьбе за мяч и в итоге Вахби нарушил правила против Камавинга. 
    • 24'
      Кешрида выполнил передачу на ход Слимане по правому флангу, Анис под давлением Камавинга и Конате не смог зацепиться за мяч. 
    • 23'
      Камавинга совершил рывок вперёд по левому флангу, Кешрида грамотно сыграл в подкате и выбил мяч в аут. 
    • 22'
      С левого фланга последовала передача на левый угол штрафной площади, Слимане включился в борьбу за мяч, но в итоге даже с помощью Бен-Ромдане зацепиться за мяч не получилось. 
    • Фол, нарушение
      21'
      Камавинга в центре поля нарушил правила против Лайдуни. Игроки сборной Туниса не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • Угловой
      20'
      Коман с углового теперь уже выполнил подачу в центр штрафной площади сразу, но вновь никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
    • Угловой
      19'
      Коман с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Гендузи головой сбросил мяч в центр штрафной площади, после борьбы игроки сборной Туниса выбили мяч на повторный корнер. 
    • 18'
      Коло-Муани совершил рывок вперёд по правому флангу и под давлением соперника заработал угловой для своей команды. 
    • 17'
      Маалул со стандарта выполнил неудачную подачу на дальнюю штангу, получился подарок для Манданда. 
    • Фол, нарушение
      16'
      Верету на правом фланге нарушил правила против Лайдуни. Тунис заработал относительно неплохой стандарт. 
    • Судья
      15'
      Активный Хазри теперь уже вошёл в штрафную площадь по правой половине поля, под давлением Конате и Камавинга Вахби оказался на газоне, Мэттью Конгер справедливо показал, что никакого пенальти не будет. 
    • Угловой
      14'
      Хазри с углового решил на этот раз закрутил мяч в створ ворот, мяч пролетел над перекладиной и опустился на сетку ворот, но Манданда всё контролировал. 
    • 13'
      Кешрида совершил рывок вперёд по правому флангу, а затем выполнил подачу на дальний угол вратарской, Дисаси не стал рисковать и головой выбил мяч на угловой. 
    • 12'
      Дисаси сегодня дебютирует за сборную Франции в официальном матче, довольно тяжёлое испытание предстоит Акселю. 
    • 11'
      Из центра поля теперь уже последовала передача на ход Лайдуни по левому флангу, Дисаси оказался первым на мяче и выбил его в аут. 
    • 10'
      Сборная Франции пока что в изменённом составе совсем не может зацепиться за мяч, команда Дидье Дешама вынуждена вечно отбиваться. 
    • Офсайд
      9'
      И сейчас для Туниса могло быть отличное начало матча. Хазри со стандарта выполнил отличную подачу в центр штрафной площади, Гандри оторвался от Варана и в касание отлично пробил под правый угол ворот, но при этом центральный защитник сборной Туниса был в офсайде. 
    • Фол, нарушение
      8'
      Бен-Ромдане совершил рывок вперёд по левому флангу и заставил Тчуамени нарушить на себе правила. 
    • 7'
      С правого фланга последовала подача в центр к линии вратарской, на этот раз Манданда сыграл на выходе и кулаками выбил мяч за пределы штрафной площади. 
    • Угловой
      6'
      Угловой у ворот сборной Франции. Хазри выполнил подачу в центр к линии вратарской, Варан грамотно сыграл в обороне и выбил сяч за пределы штрафной площади. 
    • Травма, повреждение
      5'
      Хазри по итогам прошлого эпизода получил небольшое повреждение, но один из лидеров сборной Туниса довольно быстро поднялся и показал, что готов играть дальше. 
    • Судья
      4'
      Хазри в борьбе за мяч на правом фланге у штрафной площади сборной Франции налетел на Камавинга, Мэттью Конгер свистка не дал и показал, что нужно играть дальше. 
    • 3'
      Из глубины поля теперь уже последовал безадресный заброс на правый угол штрафной площади сборной Франции, Манданда вновь получил шанс немного размяться. 
    • 2'
      Из центра поля последовал заброс на ход Слимане по центру, Анис неудачно обработал мяч и в итоге грудью сбросил мяч в руки Манданда, который вовремя вышел из ворот на перехват. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Будем надеяться, что команды сегодня даже в далеко не самых оптимальных составах попытаются показать нам яркий футбол, особенно это касается запасных сборной Франции, которым перед плей-офф выпал отличный шанс себя проявить. 
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Education City Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Тунис 1:0 Франция

    Исход игры
    Тунис
    5.1% (11)
    Ничья
    4.2% (9)
    Франция
    90.7% (196)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.43% (72)
    Меньше
    48.57% (68)
    Обе команды забьют
    Да
    37.86% (53)
    Нет
    62.14% (87)
    Популярный счёт
    0:2 Франция
    23.1% (50)
    1:3 Франция
    14.4% (31)
    0:3 Франция
    8.3% (18)
    1:2 Франция
    7.9% (17)
    0:1 Франция
    7.4% (16)
    1:4 Франция
    0.9% (2)
    0:4 Франция
    0.9% (2)
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    Франция
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