Маалул теперь уже с левого фланга выполнил подачу на дальний угол вратарской, Манданда грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

Г-О-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Хазри!!! Схири в центре поля перехватил мяч у Фофана, далее игроки сборной Туниса быстро разогнали атаку по центру. Лейдуни из центрального круга выполнил передачу на ход Хазри, Вахби уверенно пробежал к линии штрафной площади и грамотно пробил под правую штангу мимо Манданда, который сокращал дистанцию.

В параллельном матче сборные Австралии и Дании играют пока что между собой вничью со счётом 0:0, что устраивает Тунис.

Бен-Ромдане при рывке вперёд по левой половине поля налетел на Дисаси и оказался на газоне, Мэттью Конгер не зафиксировал нарушения правил.

Бен-Ромдане по итогам прошлого эпизода получил небольшое повреждение, вышли на поле врачи сборной Туниса, пауза в игре.

Сборная Туниса старается активно работать и с самого начала второго тайма, но теперь уже и Франция временами пытается устраивать высокий прессинг.

Кешрида совершил рывок вперёд по правому флангу, Камавинга очень хорошо сыграл в обороне и перехватил мяч.

Сам Камавинга попытался разогнать атаку по правой половине поля, но убежать от Схири Эдуардо не смог.

Бен-Ромдане с левого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, защитники сборной Франции сыграли внимательно и перехватили мяч.

Сборная Франции сейчас могла провести довольно опасную атаку по правому флангу, но ответный пас от Фофана на правый угол штрафной площади на ход Коману вышел слишком сильным, мяч ушёл за лицевую линию поля.

Всё же пока сборная Франции по большей части продолжает играть от обороны, что в итоге может позволить Тунису открыть счёт в матче.

Маалул с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники сборной Франции сыграли внимательно и перехватили мяч.

Кешрида с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Дисаси грамотно сбросил мяч на Манданда.

Начинается второй тайм. Посмотрим, что сейчас придумает сборная Франции, чтобы всё же более активно поиграть в атаке и хотя бы пару раз заставить поработать Аймена Дамена, который весь первый тайм скучал.

Тчуамени на правом углу своей штрафной площади штрафной площади при игре в подкате на грани фола сыграл против Хазри, но всё же Орельен успел сыграть в рамках правил.

Мерия в центре поля нарушил правила против Коло-Муани. Игроки сборной Франции не стали торопиться при розыгрыше мяча.

Камавинга с левой половины поля выполнил подачу в центр штрафной площади, у Коло-Муани поехала нога и в итоге Рандаль сам себя вывел из борьбы за мяч.

Хазри совершил рывок вперёд по правому флангу, Конате грамотно сыграл в обороне и перехватил мяч.

Бен-Ромдане при развитии атаки по центру выполнил опасную передачу на ход Хазри на правый угол штрафной площади, Вахби вновь оказался в офсайде.

Две минуты добавил Мэттью Конгер к основному времени первого тайма.

Схири перестарался в борьбе за мяч на правом углу штрафной площади сборной Франции, правила были нарушены против Камавинга.

Хазри совершил рывок вперёд по левому флангу, затем Вахби немного сместился в центр и пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел слишком высоко.

Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма сборные Туниса и Франции при довольно среднем уровне футбола закономерно играют между собой вничью со счётом 0:0. Пока что Тунис намного активнее смотрится в атаке, что также не должно вызывать удивлений исходя из ситуации в группе. Второй состав Дидье Дешама себя совсем не показывает, а поэтому во втором тайме у французов мы можем ждать уже и пару лидеров.

41' Угловой игроки сборной Туниса вновь разыграли неудачно, нужно начинать команде Джалеля Кадри более бережно относиться к стандартам.

40' Варан грубо ошибся с передачей на своей половине поля и подарил мяч Хазри, Вахби с правой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил по воротам, Манданда отбил мяч кулаками перед собой, далее уже Дисаси не стал рисковать и выбил мяч на угловой.

39' Маалул с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки сборной Франции отвели угрозу от своих ворот без всякого труда.

38' Хазри со стандарта выполнил передачу на ход Маалулу по левому флангу, Али выполнил подачу на дальний угол вратарской на Гандри, Камавинга в прыжке головой выбил мяч головой на угловой.

37' Верету в центре поля нарушил правила против Хазри. Тунис вновь довольно долго разыгрывает стандарт.

36' Слимане с правого фланга выполнил подачу в центр к линии вратарской, в очередной раз никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

35' Маалул с углового вновь выполнил подачу на ближний угол вратарской, на этот раз Камавинга головой выбил мяч на правый фланг.

34' Угловой у ворот сборной Франции. Маалул выполнил подачу на ближний угол вратарской, Камавинга не стал рисковать и головой выбил мяч на повторный корнер.

33' Маалул с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Слимане под давлением соперника на исполнение головой пробил в правый угол ворот, Манданда в прыжке спокойно выловил мяч.

32' Лайдуни выполнил передачу на ход Маалулу по левому флангу, Али выполнил прострел в штрафную площадь, Дисаси подставил ногу и выбил мяч в аут.

31' Фланговый защитник сборной Туниса Ваджди Кешрида получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Камавинга.

30' Сборная Туниса попыталась провести ещё одну атаку через левую половину поля за счёт заброса на ход Хазри к линии штрафной площади, Вахби забрался в офсайд.

29' Через правый фланг французы наконец-то смогли развить атаку. Фофана совершил рывок вперёд по правой половине поля, а затем Юссуф выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Коман зацепился за мяч, но под давлением соперника Кингсли не смог попасть в ближний угол ворот.

28' Кешрида с правого фланга выполнил передачу на правый угол штрафной площади на Бен-Ромдане, Камавинга грамотно подставил ногу и выбил мяч в аут.

27' Из глубины поля последовал очередной заброс вперёд, на этот раз заброс выполнил Хазри, Кешрида не смог убежать от Конате и в итоге упустил мяч за лицевую линию поля.

26' Камавинга из центра поля выполнил передачу на ход Верету по левому флангу, Жордан не понял своего партнёра по команде и не сделал рывок за мячом.

25' Хазри при развитии атаки по правому флангу перестарался в борьбе за мяч и в итоге Вахби нарушил правила против Камавинга.

24' Кешрида выполнил передачу на ход Слимане по правому флангу, Анис под давлением Камавинга и Конате не смог зацепиться за мяч.

23' Камавинга совершил рывок вперёд по левому флангу, Кешрида грамотно сыграл в подкате и выбил мяч в аут.

22' С левого фланга последовала передача на левый угол штрафной площади, Слимане включился в борьбу за мяч, но в итоге даже с помощью Бен-Ромдане зацепиться за мяч не получилось.

21' Камавинга в центре поля нарушил правила против Лайдуни. Игроки сборной Туниса не стали торопиться при розыгрыше мяча.

20' Коман с углового теперь уже выполнил подачу в центр штрафной площади сразу, но вновь никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

19' Коман с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Гендузи головой сбросил мяч в центр штрафной площади, после борьбы игроки сборной Туниса выбили мяч на повторный корнер.

18' Коло-Муани совершил рывок вперёд по правому флангу и под давлением соперника заработал угловой для своей команды.

17' Маалул со стандарта выполнил неудачную подачу на дальнюю штангу, получился подарок для Манданда.

16' Верету на правом фланге нарушил правила против Лайдуни. Тунис заработал относительно неплохой стандарт.

15' Активный Хазри теперь уже вошёл в штрафную площадь по правой половине поля, под давлением Конате и Камавинга Вахби оказался на газоне, Мэттью Конгер справедливо показал, что никакого пенальти не будет.

14' Хазри с углового решил на этот раз закрутил мяч в створ ворот, мяч пролетел над перекладиной и опустился на сетку ворот, но Манданда всё контролировал.

13' Кешрида совершил рывок вперёд по правому флангу, а затем выполнил подачу на дальний угол вратарской, Дисаси не стал рисковать и головой выбил мяч на угловой.

12' Дисаси сегодня дебютирует за сборную Франции в официальном матче, довольно тяжёлое испытание предстоит Акселю.

11' Из центра поля теперь уже последовала передача на ход Лайдуни по левому флангу, Дисаси оказался первым на мяче и выбил его в аут.

10' Сборная Франции пока что в изменённом составе совсем не может зацепиться за мяч, команда Дидье Дешама вынуждена вечно отбиваться.

9' И сейчас для Туниса могло быть отличное начало матча. Хазри со стандарта выполнил отличную подачу в центр штрафной площади, Гандри оторвался от Варана и в касание отлично пробил под правый угол ворот, но при этом центральный защитник сборной Туниса был в офсайде.

8' Бен-Ромдане совершил рывок вперёд по левому флангу и заставил Тчуамени нарушить на себе правила.

7' С правого фланга последовала подача в центр к линии вратарской, на этот раз Манданда сыграл на выходе и кулаками выбил мяч за пределы штрафной площади.

6' Угловой у ворот сборной Франции. Хазри выполнил подачу в центр к линии вратарской, Варан грамотно сыграл в обороне и выбил сяч за пределы штрафной площади.

5' Хазри по итогам прошлого эпизода получил небольшое повреждение, но один из лидеров сборной Туниса довольно быстро поднялся и показал, что готов играть дальше.

4' Хазри в борьбе за мяч на правом фланге у штрафной площади сборной Франции налетел на Камавинга, Мэттью Конгер свистка не дал и показал, что нужно играть дальше.

3' Из глубины поля теперь уже последовал безадресный заброс на правый угол штрафной площади сборной Франции, Манданда вновь получил шанс немного размяться.

2' Из центра поля последовал заброс на ход Слимане по центру, Анис неудачно обработал мяч и в итоге грудью сбросил мяч в руки Манданда, который вовремя вышел из ворот на перехват.