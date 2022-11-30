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sindbad111 #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбаппе Килиан
|3
|1
|Жиру Оливье
|2
|0.67
|Рабио Адриен
|1
|0.33
|Эрнандес Тео
|0
|0
|Гризманн Антуан
|0
|0
|Дембеле Усман
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сасси Фержани
|1
|0
|Абди Али
|1
|0
|Хенисси Таха Яссин
|1
|0
|Лайдуни Аисса
|1
|0
|Кешрида Ваджди
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кунде Жюль
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Франция
|0:1 Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|2.
|Австралия
|1:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Тунис
|1:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|4.
|Дания
|0:1 Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|Франция
|Мбаппе Килиан
|3 (1)
|Англия
|Рэшфорд Маркус
|3
|Нидерланды
|Гакпо Коди
|3
|Эквадор
|Валенсия Эннер
|3
|Португалия
|Фернандеш Бруну
|2 (2)
|Южная Корея
|Паулу Бенту
|1 1
|Сенегал
|Гуэйе Идрисса
|2
|Коста-Рика
|Кальво Франсиско
|2
|Иран
|Джаханбахш Алиреза
|2
|Саудовская Аравия
|Аль-Малки Абдуллела
|2