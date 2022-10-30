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sindbad111 #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбаппе Килиан
|3
|1.5
|Жиру Оливье
|2
|1
|Рабио Адриен
|1
|0.5
|Эрнандес Тео
|0
|0
|Гризманн Антуан
|0
|0
|Дембеле Усман
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сасси Фержани
|1
|0
|Абди Али
|1
|0
|Хенисси Таха Яссин
|1
|0
|Лайдуни Аисса
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кунде Жюль
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Франция
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Австралия
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|3.
|Дания
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|4.
|Тунис
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|Франция
|Мбаппе Килиан
|3 (1)
|Эквадор
|Валенсия Эннер
|3
|Испания
|Мората Альваро
|2 (1)
|Аргентина
|Месси Лионель
|2 (1)
|Иран
|Тареми Мехди
|2 (1)
|Коста-Рика
|Кальво Франсиско
|2
|Иран
|Джаханбахш Алиреза
|2
|Саудовская Аравия
|Аль-Малки Абдуллела
|2
|Эквадор
|Мендес Джегсон
|2
|Бельгия
|Онана Амаду
|2