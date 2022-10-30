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Чемпионат мира
2022

Тур: 3. Стадион: .
Тунис
FIFA #30
 
Позже
Франция
FIFA #4
Прогнозы 66
Тунис 0% (0)
X 3% (2)
Франция 97% (64)
0
выиграет Франция
Без комментарий
sindbad111 #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Тунис
Ничья
Франция
7.26
6.60
1.56
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Тунис
Франция

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ТМС
1:1
ТМС
3:1

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Тунис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Франция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 3 1.5
Жиру Оливье 2 1
Рабио Адриен 1 0.5
Эрнандес Тео 0 0
Гризманн Антуан 0 0
Дембеле Усман 0 0

Карточки

Тунис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сасси Фержани 1 0
Абди Али 1 0
Хенисси Таха Яссин 1 0
Лайдуни Аисса 1 0
Франция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кунде Жюль 1 0

Результаты матчей

Тунис
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Франция
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Тунис
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Франция
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
NAN% (0)
NAN% (0)
NAN% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
NAN% (0)
NAN% (0)
NAN% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
6
Тунис
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Франция
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
6

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Тунис
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Тунис - Австралия 0:1 Дания - Тунис 0:0 Иран - Тунис 0:2 Тунис - Бразилия 1:5
Коморские острова - Тунис 0:1 Япония - Тунис 0:3 Чили - Тунис 0:2 Ботсвана - Тунис 0:0 Тунис - Экваториальная Гвинея 4:0 Тунис - Мали 0:0 Мали - Тунис 0:1 Буркина-Фасо - Тунис 1:0 Нигерия - Тунис 0:1 Гамбия - Тунис 1:0 Тунис - Мавритания 4:0 Тунис - Мали 0:1 Тунис - Алжир 0:2 Тунис - Египет 1:0 Тунис - Оман 2:1 Тунис - ОАЭ 1:0
Франция
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Франция - Дания 2:1 Франция - Австралия 4:1 Дания - Франция 2:0 Франция - Австрия 2:0
Франция - Хорватия 0:1 Австрия - Франция 1:1 Хорватия - Франция 1:1 Франция - Дания 1:2 Франция - ЮАР 5:0 Франция - Кот-д'Ивуар 2:1 Финляндия - Франция 0:2 Франция - Казахстан 8:0 Испания - Франция 1:2 Бельгия - Франция 2:3 Франция - Финляндия 2:0 Украина - Франция 1:1 Франция - Босния и Герцеговина 1:1 Франция - Швейцария 3:3 Португалия - Франция 2:2 Венгрия - Франция 1:1

Результаты матчей

Тунис
Франция

Точный счет

0:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Тунис
Франция

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Франция Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Австралия Заявка 2 1 0 1 2 - 4 3
3. Дания Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
4. Тунис Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
Франция Мбаппе Килиан 3 (1)
Эквадор Валенсия Эннер 3
Испания Мората Альваро 2 (1)
Аргентина Месси Лионель 2 (1)
Иран Тареми Мехди 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Коста-Рика Кальво Франсиско 2
Иран Джаханбахш Алиреза 2
Саудовская Аравия Аль-Малки Абдуллела 2
Эквадор Мендес Джегсон 2
Бельгия Онана Амаду 2
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Тунис - Франция от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 ноября 2022, осталось 2 дня 6 часов 10 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 66
    Тунис 0% (0)
    X 3% (2)
    Франция 97% (64)
    0
    выиграет Франция
    Без комментарий
    sindbad111 #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Тунис
    Ничья
    Франция
    7.26
    6.60
    1.56
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Тунис - Франция онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Тунис - Франция

    Исход игры
    Тунис
    0% (0)
    Ничья
    3% (2)
    Франция
    97% (64)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.67% (34)
    Меньше
    43.33% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    41.67% (25)
    Нет
    58.33% (35)
    Популярный счёт
    0:2 Франция
    31.8% (21)
    1:3 Франция
    19.7% (13)
    1:2 Франция
    15.2% (10)
    0:3 Франция
    12.1% (8)
    0:1 Франция
    6.1% (4)
    0:4 Франция
    3% (2)
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    Тунис
    Франция
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