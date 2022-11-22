ЧМ 2022 раздел Новости ЧМ Фрибет 1000+
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Чемпионат мира 2022

Чемпионат мира
2022

Тур: 3. Стадион: .
Саудовская Аравия
FIFA #51
 
Позже
Мексика
FIFA #13

Бомбардиры внутри турнира

Саудовская Аравия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аль-Доссари Салем 1 0.5
Аль-Шехри Салех 1 0.5
Аль-Бураикан Фирас 0 0
Мексика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Саудовская Аравия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Малки Абдуллела 2 0
Аль-Овайс Мохаммед 1 0
Аль-Доссари Салем 1 0
Аль-Абид Наваф 1 0
Абдулайи Али 1 0
Аль-Амри Абдулела 1 0
Абдулхамид Сауд 1 0
Мексика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Морено Эктор 1 0
Араухо Нестор 1 0
Эррера Эктор 1 0
Гутьеррес Эрик 1 0
Альварадо Роберто 1 0
Санчес Хорхе 1 0

Результаты матчей

Саудовская Аравия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
NAN% (0)
NAN% (0)
NAN% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
NAN% (0)
NAN% (0)
NAN% (0)
Мексика
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Саудовская Аравия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Мексика
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

2
0
Саудовская Аравия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Мексика
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

2
0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Саудовская Аравия
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Польша - Саудовская Аравия 2:0 Аргентина - Саудовская Аравия 1:2 Саудовская Аравия - Хорватия 0:1 Панама - Саудовская Аравия 1:1
Саудовская Аравия - Исландия 1:0 Саудовская Аравия - Гондурас 0:0 Саудовская Аравия - Албания 1:1 Саудовская Аравия - Северная Македония 1:0 Саудовская Аравия - США 0:0 Саудовская Аравия - Эквадор 0:0 Саудовская Аравия - Венесуэла 0:1 Саудовская Аравия - Колумбия 0:1 Саудовская Аравия - Австралия 1:0 Китай - Саудовская Аравия 1:1 Япония - Саудовская Аравия 2:0 Саудовская Аравия - Оман 1:0 Марокко - Саудовская Аравия 1:0 Палестина - Саудовская Аравия 1:1 Саудовская Аравия - Иордания 0:1 Вьетнам - Саудовская Аравия 0:1
Мексика
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Аргентина - Мексика 2:0 Мексика - Польша 0:0 Мексика - Швеция 1:2 Мексика - Ирак 4:0
Колумбия - Мексика 3:2 Мексика - Перу 1:0 Мексика - Парагвай 0:1 Ямайка - Мексика 1:1 Мексика - Суринам 3:0 Мексика - Эквадор 0:0 Мексика - Уругвай 0:3 Мексика - Нигерия 2:1 Гватемала - Мексика 0:0 Мексика - Сальвадор 2:0 Гондурас - Мексика 0:1 Мексика - США 0:0 Мексика - Панама 1:0 Мексика - Коста-Рика 0:0 Ямайка - Мексика 1:2 Чили - Мексика 2:2

Результаты матчей

Саудовская Аравия
Мексика

Точный счет

0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Саудовская Аравия
Мексика

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Польша Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
2. Аргентина Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
3. Саудовская Аравия Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
4. Мексика Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
Франция Мбаппе Килиан 3 (1)
Эквадор Валенсия Эннер 3
Испания Мората Альваро 2 (1)
Аргентина Месси Лионель 2 (1)
Иран Тареми Мехди 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Коста-Рика Кальво Франсиско 2
Иран Джаханбахш Алиреза 2
Саудовская Аравия Аль-Малки Абдуллела 2
Эквадор Мендес Джегсон 2
Бельгия Онана Амаду 2
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Саудовская Аравия - Мексика от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 ноября 2022, осталось 2 дня 10 часов 9 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 64
    Саудовская Аравия 14.1% (9)
    X 17.2% (11)
    Мексика 68.8% (44)
    0
    выиграет Мексика
    Без комментарий
    sindbad111 #
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Саудовская Аравия
    Ничья
    Мексика
    6.20
    4.40
    1.69
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Саудовская Аравия - Мексика онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    PARI



    Прогнозы на матч Саудовская Аравия - Мексика

    Исход игры
    Саудовская Аравия
    14.1% (9)
    Ничья
    17.2% (11)
    Мексика
    68.8% (44)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.07% (26)
    Меньше
    55.93% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    57.63% (34)
    Нет
    42.37% (25)
    Популярный счёт
    1:2 Мексика
    34.4% (22)
    0:1 Мексика
    14.1% (9)
    1:1 Ничья
    12.5% (8)
    0:2 Мексика
    10.9% (7)
    0:0 Ничья
    4.7% (3)
    2:1 Саудовская Аравия
    4.7% (3)
    2:0 Саудовская Аравия
    4.7% (3)
    1:0 Саудовская Аравия
    4.7% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Саудовская Аравия
    Мексика
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    1000 рублей к чемпионату мира в Катаре!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     