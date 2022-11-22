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sindbad111 #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аль-Доссари Салем
|1
|0.5
|Аль-Шехри Салех
|1
|0.5
|Аль-Бураикан Фирас
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аль-Малки Абдуллела
|2
|0
|Аль-Овайс Мохаммед
|1
|0
|Аль-Доссари Салем
|1
|0
|Аль-Абид Наваф
|1
|0
|Абдулайи Али
|1
|0
|Аль-Амри Абдулела
|1
|0
|Абдулхамид Сауд
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Морено Эктор
|1
|0
|Араухо Нестор
|1
|0
|Эррера Эктор
|1
|0
|Гутьеррес Эрик
|1
|0
|Альварадо Роберто
|1
|0
|Санчес Хорхе
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Польша
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|2.
|Аргентина
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|3.
|Саудовская Аравия
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|4.
|Мексика
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|Франция
|Мбаппе Килиан
|3 (1)
|Эквадор
|Валенсия Эннер
|3
|Испания
|Мората Альваро
|2 (1)
|Аргентина
|Месси Лионель
|2 (1)
|Иран
|Тареми Мехди
|2 (1)
|Коста-Рика
|Кальво Франсиско
|2
|Иран
|Джаханбахш Алиреза
|2
|Саудовская Аравия
|Аль-Малки Абдуллела
|2
|Эквадор
|Мендес Джегсон
|2
|Бельгия
|Онана Амаду
|2