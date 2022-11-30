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Чемпионат мира
2022

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Маккили Дэнни
Польша
FIFA #26
0:0
Первый тайм: 43'
Аргентина
FIFA #3
0'
0:0
39' Не забитый пенальти
Месси Лионель

Ход матча

39'
0:0
Месси Лионель

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 7
  • 1 Угловые 7
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 31 Владение мячом, % 69

Владение мячом

Прогнозы 282
Польша 12.1% (34)
X 8.2% (23)
Аргентина 79.8% (225)
+0
выиграет Аргентина
Без комментарий
sindbad111 #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Польша
Ничья
Аргентина
9.10
8.15
1.70
Все Коэффициенты
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Щесны
Войцех
2
Кэш
Мэтти
15
Глик
Камил
14
Кивёр
Якуб
18
Берешиньски
Бартош
20
Зелиньски
Пётр
6
Белик
Крыстян
10
Крыховяк
Гжегож
24
Франковски
Пшемыслав
16
Свидерски
Кароль
9
Левандовски
Роберт
23
Мартинес
Эмилиано
26
Молина
Науэль
13
Ромеро
Кристиан
19
Отаменди
Николас
8
Акунья
Маркос
7
Де
Пауль
Родриго
24
Фернандес
Энцо
20
Макаллистер
Алексис
10
Месси
Лионель
11
Ди
Мария
Анхель
9
Альварес
Хулиан
Польша
4-4-2
Аргентина
4-3-1-2

История личных встреч

Польша
Аргентина

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМС
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Польша
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 1 0.33
Зелиньски Пётр 1 0.33
Аргентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Месси Лионель 2 (1) 0.67
Фернандес Энцо 1 0.33
Ди Мария Анхель 0 0

Карточки

Польша
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Милик Аркадиуш 1 0
Франковски Пшемыслав 1 0
Кэш Мэтти 1 0
Кивёр Якуб 1 0
Аргентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Монтьель Гонсало 1 0

Результаты матчей

Польша
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Аргентина
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Польша
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Аргентина
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

0
2
Польша
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Аргентина
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

0
2

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Польша
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Польша - Саудовская Аравия 2:0 Мексика - Польша 0:0 Польша - Чили 1:0 Уэльс - Польша 0:1
Польша - Нидерланды 0:2 Польша - Бельгия 0:1 Нидерланды - Польша 2:2 Бельгия - Польша 6:1 Польша - Уэльс 2:1 Польша - Швеция 2:0 Шотландия - Польша 1:1 Польша - Венгрия 1:2 Андорра - Польша 1:4 Албания - Польша 0:1 Польша - Сан-Марино 5:0 Польша - Англия 1:1 Сан-Марино - Польша 1:7 Польша - Албания 4:1 Швеция - Польша 3:2 Испания - Польша 1:1
Аргентина
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Аргентина - Мексика 2:0 Аргентина - Саудовская Аравия 1:2 ОАЭ - Аргентина 0:5 Аргентина - Ямайка 3:0
Аргентина - Гондурас 3:0 Аргентина - Эстония 5:0 Италия - Аргентина 0:3 Эквадор - Аргентина 1:1 Аргентина - Венесуэла 3:0 Аргентина - Колумбия 1:0 Чили - Аргентина 1:2 Аргентина - Бразилия 0:0 Уругвай - Аргентина 0:1 Аргентина - Перу 1:0 Аргентина - Уругвай 3:0 Парагвай - Аргентина 0:0 Аргентина - Боливия 3:0 Венесуэла - Аргентина 1:3 Аргентина - Бразилия 1:0 Аргентина - Колумбия 1:1

Результаты матчей

Польша
Аргентина

Точный счет

2:0
1 раз 100%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Польша
Аргентина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Польша 0:0 Заявка 3 1 2 0 2 - 0 5
2. Аргентина 0:0 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
3. Саудовская Аравия 0:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
4. Мексика 0:0 Заявка 3 0 2 1 0 - 2 2
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
Франция Мбаппе Килиан 3 (1)
Англия Рэшфорд Маркус 3
Нидерланды Гакпо Коди 3
Эквадор Валенсия Эннер 3
Португалия Фернандеш Бруну 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Южная Корея Паулу Бенту 1 1
Сенегал Гуэйе Идрисса 2
Коста-Рика Кальво Франсиско 2
Иран Джаханбахш Алиреза 2
Саудовская Аравия Аль-Малки Абдуллела 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 41'
    Да, круто, конечно, спас Щесны! Чудесным образом он отбил снаряд, сняв его рукой с ворот. И Войцех как будто перед ударом показывал Лионелю, говорил ему: "Ты мне не забьешь!". И не забил же.
  • Не забитый пенальти
    40'
    Отбивается 11-метровый удар Щесны! Кошачью реакцию он продемонстрировал после удара Лионеля! Уже предвижу завтрашние заголовки аргентинских газет. И не только. Месси не забил пенальти на чемпионате мира.
  • Пенальти!
    39'
    Невероятно! И указывает после раздумий все-таки на точку Маккили. Все-таки назначен 11-метровый удар. Причем будет пытаться его реализовать Месси. Сам пострадавший.
  • Судья
    38'
    Так, а тут, возможно, был фол против Месси в штрафной польской сборной. Тянулся к мячу Щесны, пытаясь сыграть на втором "этаже". Попадает он кулаком в лицо Лионелю. Ну что, ждем назначения пенальти? 
  • Опасный момент
    37'
    МОМЕНТ! Классная атака Аргентины, с очередным подключением Альвареса, который на левом краю штрафной сумел уверенно обработать мяч, после чего нанес мощный удар по воротам, но выдвинувшийся из рамки вратарь снова сумел спасти свой коллектив от пропущенного гола!
  • 36'
    Разыграли в итоге угловой удар аргентинцы. Пошла передача с правого края на линию штрафной, откуда Месси пробил крайне неудачно. Левее цели. 
  • Угловой
    35'
    Неудачно Месси подал с левого края. На сей раз голкипер сразу же встретился со снарядом. Ну, а Аргентина шестой в матче персональный угловой зарабатывает. Ди Мария его подаст с правого края.
  • Опасный момент
    34'
    МОМЕНТ! Щесны! Оказался он готов к этому удару! Аргентинец Ди Мария подкручивал с углового флага снаряд в ворота соперника, но уверенно польский вратарь "Ювентуса" сумел перевести мяч через планку. Шестой угловой в нашей встрече.
  • Угловой
    33'
    Внешней стороной стопы пытался Ди Мария сейчас вырезать передачу в штрафную сборной Польши, но его очередная подача была заблокирована. Угловой.
  • Фол, нарушение
    32'
    Месси на правом фланге поборолся за мяч, но все-таки позволил себе нарушить правила, оттолкнув рукой оппонента в сторону от снаряда.
  • 31'
    Неожиданно сейчас из-за спин защитников выскочил к воротам Свидерски, но роста ему не хватило, чтобы головой переправить сферу в сетку! Очень авантюрно играет в защите Аргентина.
  • 29'
    Полчаса фактически отыграли соперники. Красиво стадион поддерживает аргентинскую сборную. Фанатов польской дружины в разы меньше, оно и понятно.
  • Опасный момент
    28'
    МОМЕНТ! После прострела с правого края Альварес попытался замкнуть атаку своей команды, но отбилась Польша. Мяч был выбит на Акунью, который с левого края штрафной пробил рядом с дальней штангой.
  • 27'
    На Левандовски пошла передача, но плотненько играли против него защитники, не позволив поляку протиснуться к воротам со снарядом.
  • 26'
    Да, держит пока ситуацию под контролем Аргентина. Другое дело, что ударов по воротам мы фактически не видим, как бы ни была хороша южноамериканская команда.
  • Бонусы букмекеров
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    • Угловой
      24'
      Ди Мария получил мяч на левом краю, двинулся к воротам, после чего прострелил в центр, но угодил в ногу оборонцу польской дружины. Новый угловой.
    • 23'
      А сейчас Глик пытался сыграть пяткой после навес в его адрес со стороны партнера. Мяч прилетел прямо в руки голкиперу аргентинской команды.
    • Угловой
      22'
      Первый в матче угловой сейчас заработала сборная Польши. Подача с правого края идет в центр штрафной - добираются до снаряда первыми футболисты Аргентины.
    • 21'
      Результат 0:0 сегодня устроит Польшу, но вряд ли устроит Аргентину. Особенно, если в параллельной встрече Мексика или Саудовская Аравия сможет выйти вперед.
    • 20'
      Месси с правого края выполнил нацеленный пас на Акунью. Тот с близкого расстояния пробивал головой по рамке соперника, но получилась своего рода скидка в руки вратарю.
    • 19'
      Отаменди пытается протиснуться к воротам сейчас по левому фланге, но "натыкается" на сильный прессинг со стороны соперников, в связи с чем приходится ему отодвигать атаку своей команды ближе к центральной оси.
    • Опасный момент
      18'
      Снова опасно! Поменяли вектор атак аргентинцы. Левый фланг запустили в прорыв южноамериканские футболисты. Месси доставил мяч на Акунью, который сместился ближе к углу штрафной, откуда нанес сильный и неточный выстрел в сторону правой "девятки".
    • 17'
      Быстрая передача Фернандеса на Альвареса, который слева ворвался в чужую штрафную, но прострелить мяч в штрафную уже не успел игрок. Мяч полетел слишком сильно и ушел за лицевую линию.
    • 16'
      Франковски попытался поставить спину Молине и заработать штрафной удар для своей команды, но дело дошло до того, что мяч все же Аргентине достался.
    • Фол, нарушение
      15'
      Фолят в атаке сейчас аргентинцы. Месси толкнул соперника на газон. Спустя паузу рефери все же фиксирует нарушение, увидев, что польская атака была прервана.
    • 13'
      Ди Мария с правого края забрасывал мяч в штрафную соперника, но не понял Месси его задумки. В итоге снаряд достался голкиперу польской дружины.
    • Угловой
      12'
      Сам же Лионель сейчас выполнил подачу со стандарта. Отправлял он сферу в штрафную соперника с левого края, и не удалось укротить там снаряд никому из партнеров.
    • Опасный момент
      11'
      МЕССИ! Ворвался он слева в штрафную соперника, после чего нанес удар в ближний угол - принял на себя выстрел голкипер, который сыграл в сторону от рамки. Угловой.
    • 10'
      Ди Мария сейчас все-таки пробил по воротам, получив мяч в центре, перед штрафной соперника. Попадает тут Анхель прямо в спину Месси, который пробегал в чужой штрафной и принял всю силу выстрела на себя.
    • 9'
      Месси с правого края выполнял передачу на противоположный фланг, куда забегал Акунья. Добраться до снаряда не удалось футболисту сборной Аргентины.
    • Опасный момент
      8'
      МЕССИ! Запишем в опасные моменты? Продвинулся с мячом Лионель сейчас, после чего с дужки штрафной нанес удар по воротам, но попал в ногу защитнику. Мяч прилетел в руки голкиперу.
    • 7'
      Акунья на левом фланге получил мяч, продвинулся к воротам соперника, после чего попытался подать, но все попытки обострить были накрыты.
    • 6'
      Пока много сумбура все-таки в действии соперников. Мне кажется, что так просто эта игра не закончится. Голов и опасных моментов будет много.
    • Фол, нарушение
      5'
      Борьба в штрафной аргентинской сборной. Белик толкает в спину Де Пауля, после чего тот падает на газон. Первый штрафной в матче зарабатывает Аргентина.
    • Фол, нарушение
      4'
      Месси в итоге выполнил передачу в штрафную соперника, на дальнюю штангу. Отаменди там позволил себе в борьбе с соперником нарушить правила. 
    • Угловой
      3'
      Несется вперед сейчас Ди Мария. Прострельная передача в штрафную соперника заканчивается для Аргентины заработанным на правом фланге угловым.
    • 2'
      Футболисты сборной Польши вышли сегодня на газон в белых футболках и красных трусах, в то время, как игроки аргентинской команды предстали на газоне во всем синем.
    • Первый тайм начался
      1'
      Итак, дамы и господа, наша встреча стартовала. Польша начала с центра поля! Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium 974. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Польша 0:0 Аргентина онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Польша 0:0 Аргентина

    Исход игры
    Польша
    11.9% (34)
    Ничья
    8.4% (24)
    Аргентина
    79.7% (228)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.71% (92)
    Меньше
    34.29% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    67.14% (94)
    Нет
    32.86% (46)
    Популярный счёт
    1:2 Аргентина
    24.5% (70)
    0:1 Аргентина
    7% (20)
    0:2 Аргентина
    5.9% (17)
    1:3 Аргентина
    4.2% (12)
    1:1 Ничья
    2.1% (6)
    1:0 Польша
    1.4% (4)
    0:4 Аргентина
    1% (3)
    2:3 Аргентина
    1% (3)
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