Неудачно Месси подал с левого края. На сей раз голкипер сразу же встретился со снарядом. Ну, а Аргентина шестой в матче персональный угловой зарабатывает. Ди Мария его подаст с правого края.

Разыграли в итоге угловой удар аргентинцы. Пошла передача с правого края на линию штрафной, откуда Месси пробил крайне неудачно. Левее цели.

МОМЕНТ! Классная атака Аргентины, с очередным подключением Альвареса, который на левом краю штрафной сумел уверенно обработать мяч, после чего нанес мощный удар по воротам, но выдвинувшийся из рамки вратарь снова сумел спасти свой коллектив от пропущенного гола!

Так, а тут, возможно, был фол против Месси в штрафной польской сборной. Тянулся к мячу Щесны, пытаясь сыграть на втором "этаже". Попадает он кулаком в лицо Лионелю. Ну что, ждем назначения пенальти?

Невероятно! И указывает после раздумий все-таки на точку Маккили. Все-таки назначен 11-метровый удар. Причем будет пытаться его реализовать Месси. Сам пострадавший.

Отбивается 11-метровый удар Щесны! Кошачью реакцию он продемонстрировал после удара Лионеля! Уже предвижу завтрашние заголовки аргентинских газет. И не только. Месси не забил пенальти на чемпионате мира.

Да, круто, конечно, спас Щесны! Чудесным образом он отбил снаряд, сняв его рукой с ворот. И Войцех как будто перед ударом показывал Лионелю, говорил ему: "Ты мне не забьешь!". И не забил же.

Да, держит пока ситуацию под контролем Аргентина. Другое дело, что ударов по воротам мы фактически не видим, как бы ни была хороша южноамериканская команда.

На Левандовски пошла передача, но плотненько играли против него защитники, не позволив поляку протиснуться к воротам со снарядом.

МОМЕНТ! После прострела с правого края Альварес попытался замкнуть атаку своей команды, но отбилась Польша. Мяч был выбит на Акунью, который с левого края штрафной пробил рядом с дальней штангой.

Полчаса фактически отыграли соперники. Красиво стадион поддерживает аргентинскую сборную. Фанатов польской дружины в разы меньше, оно и понятно.

Неожиданно сейчас из-за спин защитников выскочил к воротам Свидерски, но роста ему не хватило, чтобы головой переправить сферу в сетку! Очень авантюрно играет в защите Аргентина.

Месси на правом фланге поборолся за мяч, но все-таки позволил себе нарушить правила, оттолкнув рукой оппонента в сторону от снаряда.

Внешней стороной стопы пытался Ди Мария сейчас вырезать передачу в штрафную сборной Польши, но его очередная подача была заблокирована. Угловой.

МОМЕНТ! Щесны! Оказался он готов к этому удару! Аргентинец Ди Мария подкручивал с углового флага снаряд в ворота соперника, но уверенно польский вратарь "Ювентуса" сумел перевести мяч через планку. Шестой угловой в нашей встрече.

Фолят в атаке сейчас аргентинцы. Месси толкнул соперника на газон. Спустя паузу рефери все же фиксирует нарушение, увидев, что польская атака была прервана.

Франковски попытался поставить спину Молине и заработать штрафной удар для своей команды, но дело дошло до того, что мяч все же Аргентине достался.

Быстрая передача Фернандеса на Альвареса, который слева ворвался в чужую штрафную, но прострелить мяч в штрафную уже не успел игрок. Мяч полетел слишком сильно и ушел за лицевую линию.

Снова опасно! Поменяли вектор атак аргентинцы. Левый фланг запустили в прорыв южноамериканские футболисты. Месси доставил мяч на Акунью, который сместился ближе к углу штрафной, откуда нанес сильный и неточный выстрел в сторону правой "девятки".

Отаменди пытается протиснуться к воротам сейчас по левому фланге, но "натыкается" на сильный прессинг со стороны соперников, в связи с чем приходится ему отодвигать атаку своей команды ближе к центральной оси.

Месси с правого края выполнил нацеленный пас на Акунью. Тот с близкого расстояния пробивал головой по рамке соперника, но получилась своего рода скидка в руки вратарю.

Результат 0:0 сегодня устроит Польшу, но вряд ли устроит Аргентину. Особенно, если в параллельной встрече Мексика или Саудовская Аравия сможет выйти вперед.

Первый в матче угловой сейчас заработала сборная Польши. Подача с правого края идет в центр штрафной - добираются до снаряда первыми футболисты Аргентины.

А сейчас Глик пытался сыграть пяткой после навес в его адрес со стороны партнера. Мяч прилетел прямо в руки голкиперу аргентинской команды.

Ди Мария получил мяч на левом краю, двинулся к воротам, после чего прострелил в центр, но угодил в ногу оборонцу польской дружины. Новый угловой.

13' Ди Мария с правого края забрасывал мяч в штрафную соперника, но не понял Месси его задумки. В итоге снаряд достался голкиперу польской дружины.

12' Сам же Лионель сейчас выполнил подачу со стандарта. Отправлял он сферу в штрафную соперника с левого края, и не удалось укротить там снаряд никому из партнеров.

11' МЕССИ! Ворвался он слева в штрафную соперника, после чего нанес удар в ближний угол - принял на себя выстрел голкипер, который сыграл в сторону от рамки. Угловой.

10' Ди Мария сейчас все-таки пробил по воротам, получив мяч в центре, перед штрафной соперника. Попадает тут Анхель прямо в спину Месси, который пробегал в чужой штрафной и принял всю силу выстрела на себя.

9' Месси с правого края выполнял передачу на противоположный фланг, куда забегал Акунья. Добраться до снаряда не удалось футболисту сборной Аргентины.

8' МЕССИ! Запишем в опасные моменты? Продвинулся с мячом Лионель сейчас, после чего с дужки штрафной нанес удар по воротам, но попал в ногу защитнику. Мяч прилетел в руки голкиперу.

7' Акунья на левом фланге получил мяч, продвинулся к воротам соперника, после чего попытался подать, но все попытки обострить были накрыты.

6' Пока много сумбура все-таки в действии соперников. Мне кажется, что так просто эта игра не закончится. Голов и опасных моментов будет много.

5' Борьба в штрафной аргентинской сборной. Белик толкает в спину Де Пауля, после чего тот падает на газон. Первый штрафной в матче зарабатывает Аргентина.

4' Месси в итоге выполнил передачу в штрафную соперника, на дальнюю штангу. Отаменди там позволил себе в борьбе с соперником нарушить правила.

3' Несется вперед сейчас Ди Мария. Прострельная передача в штрафную соперника заканчивается для Аргентины заработанным на правом фланге угловым.

2' Футболисты сборной Польши вышли сегодня на газон в белых футболках и красных трусах, в то время, как игроки аргентинской команды предстали на газоне во всем синем.