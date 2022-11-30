Без комментарий
sindbad111 #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|1
|0.33
|Зелиньски Пётр
|1
|0.33
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Месси Лионель
|2 (1)
|0.67
|Фернандес Энцо
|1
|0.33
|Ди Мария Анхель
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Милик Аркадиуш
|1
|0
|Франковски Пшемыслав
|1
|0
|Кэш Мэтти
|1
|0
|Кивёр Якуб
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Монтьель Гонсало
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Польша
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 0
|5
|2.
|Аргентина
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|3.
|Саудовская Аравия
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|4.
|Мексика
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|0 - 2
|2
|Франция
|Мбаппе Килиан
|3 (1)
|Англия
|Рэшфорд Маркус
|3
|Нидерланды
|Гакпо Коди
|3
|Эквадор
|Валенсия Эннер
|3
|Португалия
|Фернандеш Бруну
|2 (2)
|Южная Корея
|Паулу Бенту
|1 1
|Сенегал
|Гуэйе Идрисса
|2
|Коста-Рика
|Кальво Франсиско
|2
|Иран
|Джаханбахш Алиреза
|2
|Саудовская Аравия
|Аль-Малки Абдуллела
|2