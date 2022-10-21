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Чемпионат мира
2022

Тур: 3. Стадион: .
Польша
FIFA #26
 
Позже
Аргентина
FIFA #3
Прогнозы 65
Польша 7.7% (5)
X 6.2% (4)
Аргентина 86.2% (56)
0
выиграет Аргентина
Без комментарий
sindbad111 #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Польша
Ничья
Аргентина
8.11
8.40
1.70
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Польша
Аргентина

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМС
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Польша
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 1 0.5
Зелиньски Пётр 1 0.5
Аргентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Месси Лионель 2 (1) 1
Фернандес Энцо 1 0.5
Ди Мария Анхель 0 0

Карточки

Польша
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Милик Аркадиуш 1 0
Франковски Пшемыслав 1 0
Кэш Мэтти 1 0
Кивёр Якуб 1 0
Аргентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Монтьель Гонсало 1 0

Результаты матчей

Польша
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Аргентина
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Польша
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Аргентина
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
NAN% (0)
NAN% (0)
NAN% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
NAN% (0)
NAN% (0)
NAN% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

0
2
Польша
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Аргентина
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

0
2

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Польша
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Польша - Саудовская Аравия 2:0 Мексика - Польша 0:0 Польша - Чили 1:0 Уэльс - Польша 0:1
Польша - Нидерланды 0:2 Польша - Бельгия 0:1 Нидерланды - Польша 2:2 Бельгия - Польша 6:1 Польша - Уэльс 2:1 Польша - Швеция 2:0 Шотландия - Польша 1:1 Польша - Венгрия 1:2 Андорра - Польша 1:4 Албания - Польша 0:1 Польша - Сан-Марино 5:0 Польша - Англия 1:1 Сан-Марино - Польша 1:7 Польша - Албания 4:1 Швеция - Польша 3:2 Испания - Польша 1:1
Аргентина
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Аргентина - Мексика 2:0 Аргентина - Саудовская Аравия 1:2 ОАЭ - Аргентина 0:5 Аргентина - Ямайка 3:0
Аргентина - Гондурас 3:0 Аргентина - Эстония 5:0 Италия - Аргентина 0:3 Эквадор - Аргентина 1:1 Аргентина - Венесуэла 3:0 Аргентина - Колумбия 1:0 Чили - Аргентина 1:2 Аргентина - Бразилия 0:0 Уругвай - Аргентина 0:1 Аргентина - Перу 1:0 Аргентина - Уругвай 3:0 Парагвай - Аргентина 0:0 Аргентина - Боливия 3:0 Венесуэла - Аргентина 1:3 Аргентина - Бразилия 1:0 Аргентина - Колумбия 1:1

Результаты матчей

Польша
Аргентина

Точный счет

2:0
1 раз 100%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Польша
Аргентина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Польша Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
2. Аргентина Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
3. Саудовская Аравия Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
4. Мексика Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
Франция Мбаппе Килиан 3 (1)
Эквадор Валенсия Эннер 3
Испания Мората Альваро 2 (1)
Аргентина Месси Лионель 2 (1)
Иран Тареми Мехди 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Коста-Рика Кальво Франсиско 2
Иран Джаханбахш Алиреза 2
Саудовская Аравия Аль-Малки Абдуллела 2
Эквадор Мендес Джегсон 2
Бельгия Онана Амаду 2
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Польша - Аргентина от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 ноября 2022, осталось 2 дня 10 часов 9 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 65
    Польша 7.7% (5)
    X 6.2% (4)
    Аргентина 86.2% (56)
    0
    выиграет Аргентина
    Без комментарий
    sindbad111 #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Польша
    Ничья
    Аргентина
    8.11
    8.40
    1.70
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Польша - Аргентина

    Исход игры
    Польша
    7.7% (5)
    Ничья
    6.2% (4)
    Аргентина
    86.2% (56)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.79% (37)
    Меньше
    36.21% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    67.24% (39)
    Нет
    32.76% (19)
    Популярный счёт
    1:2 Аргентина
    38.5% (25)
    0:2 Аргентина
    12.3% (8)
    1:3 Аргентина
    12.3% (8)
    0:1 Аргентина
    10.8% (7)
    1:1 Ничья
    6.2% (4)
    0:4 Аргентина
    3.1% (2)
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    Аргентина
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