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Чемпионат мира
2022

Тур: 3. Стадион: .
Канада
FIFA #41
 
Позже
Марокко
FIFA #22

История личных встреч

Канада
Марокко

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМС
4:0

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Бомбардиры внутри турнира

Канада
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвис Альфонсо 1 0.5
Бушанан Тажон 0 0
Марокко
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сабири Абдельхамид 1 0.5
Абухляль Закария 1 0.5
Зиеш Хаким 0 0

Карточки

Канада
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дэвис Альфонсо 1 0
Миллер Камаль 1 0
Бушанан Тажон 1 0
Джонстон Алистер 1 0
Марокко
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амрабат Софьян 1 0
Сабири Абдельхамид 1 0

Результаты матчей

Канада
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
NAN% (0)
NAN% (0)
NAN% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
NAN% (0)
NAN% (0)
NAN% (0)
Марокко
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Канада
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Марокко
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

0
0
Канада
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Марокко
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Канада
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Хорватия - Канада 4:1 Бельгия - Канада 1:0 Япония - Канада 1:2 Бахрейн - Канада 2:2
Уругвай - Канада 2:0 Катар - Канада 0:2 Гондурас - Канада 2:1 Канада - Кюрасао 4:0 Панама - Канада 1:0 Канада - Ямайка 4:0 Коста-Рика - Канада 1:0 Сальвадор - Канада 0:2 Канада - США 2:0 Гондурас - Канада 0:2 Канада - Мексика 2:1 Канада - Коста-Рика 1:0 Канада - Панама 4:1 Ямайка - Канада 0:0 Мексика - Канада 1:1 Канада - Сальвадор 3:0
Марокко
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Бельгия - Марокко 0:2 Марокко - Хорватия 0:0 Марокко - Грузия 3:0 Парагвай - Марокко 0:0
Марокко - Чили 2:0 Либерия - Марокко 0:2 Марокко - ЮАР 2:1 США - Марокко 3:0 Марокко - ДР Конго 4:1 ДР Конго - Марокко 1:1 Египет - Марокко 2:1 Марокко - Малави 2:1 Габон - Марокко 2:2 Марокко - Коморские острова 2:0 Марокко - Гана 1:0 Марокко - Алжир 2:2 Марокко - Саудовская Аравия 1:0 Иордания - Марокко 0:4 Марокко - Палестина 4:0 Марокко - Гвинея 3:0

Результаты матчей

Канада
Марокко

Точный счет

0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Канада
Марокко

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хорватия Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
2. Марокко Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
3. Бельгия Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
4. Канада Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
Франция Мбаппе Килиан 3 (1)
Эквадор Валенсия Эннер 3
Португалия Фернандеш Бруну 2 (2)
Испания Мората Альваро 2 (1)
Аргентина Месси Лионель 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Южная Корея Паулу Бенту 1 1
Коста-Рика Кальво Франсиско 2
Иран Джаханбахш Алиреза 2
Саудовская Аравия Аль-Малки Абдуллела 2
Эквадор Мендес Джегсон 2
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Канада - Марокко от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 декабря 2022, осталось 2 дня 8 часов 46 минут.



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    • Прогнозы 64
    Канада 34.4% (22)
    X 23.4% (15)
    Марокко 42.2% (27)
    0
    выиграет Канада
    Без комментарий
    sindbad111 #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Канада
    Ничья
    Марокко
    3.57
    3.70
    2.40
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Канада - Марокко

    Исход игры
    Канада
    34.4% (22)
    Ничья
    23.4% (15)
    Марокко
    42.2% (27)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.67% (28)
    Меньше
    53.33% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    63.33% (38)
    Нет
    36.67% (22)
    Популярный счёт
    1:2 Марокко
    21.9% (14)
    0:1 Марокко
    17.2% (11)
    2:1 Канада
    17.2% (11)
    1:1 Ничья
    15.6% (10)
    1:0 Канада
    7.8% (5)
    2:2 Ничья
    4.7% (3)
    2:0 Канада
    4.7% (3)
    0:2 Марокко
    3.1% (2)
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    Канада
    Марокко
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