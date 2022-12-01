До матча

— Напомним, что в группе Е Германия настолько заигралась, что за два тура набрала лишь одно очко. В итоге, сегодня Германии нужно стараться побеждать с достаточно крупным счётом, а иначе при определённых раскладах команда Ханса-Дитера Флика соберёт вещи и поедет домой. Также и Коста-Рика имеет шансы на выход в плей-офф чемпионата мира, но для этого сегодня команде Луиса Суареса нужно совершить сенсацию и не проиграть немцам, а Германия сегодня крайне заряжена.

— Главным арбитром на этот исторический матч назначена Стефани Фраппар из Франции. Помогать ей на бровках будут Неуза Инес Бакк из Бразилии и Карен Ханетт Диас Медина из Мексики. Резервным арбитром на этот матч назначен Саид Мартинес из Гондураса.