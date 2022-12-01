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Чемпионат мира
2022

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Фраппарт Стефани
Коста-Рика
FIFA #31
 
Позже
Германия
FIFA #11
Прогнозы 213
Коста-Рика 14.1% (30)
X 2.8% (6)
Германия 83.1% (177)
0
выиграет Германия
Без комментарий
sindbad111 #
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Коста-Рика
Ничья
Германия
22.00
5.40
1.32
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1
Навас
Кейлор
6
Дуарте
Оскар
19
Уотсон
Кендалл
3
Варгас
Хуан
Пабло
4
Фуллер
Кейшер
8
Овьедо
Брайан
5
Борхес
Сельсо
17
Техеда
Ельцин
20
Агилера
Брэндон
12
Кэмпбелл
Хоэль
11
Венегас
Хоан
1
Нойер
Мануэль
6
Киммих
Йозуа
15
Зюле
Никлас
2
Рюдигер
Антонио
3
Раум
Давид
21
Гюндоган
Илкай
8
Горецка
Леон
10
Гнабри
Серж
14
Мусиала
Джамал
19
Сане
Лерой
13
Мюллер
Томас
Коста-Рика
3-4-2-1
Германия
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Коста-Рика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фуллер Кейшер 1 0.5
Техеда Ельцин 0 0
Германия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фюллькруг Никлас 1 0.5
Гюндоган Илкай 1 (1) 0.5
Мусиала Джамал 0 0

Карточки

Коста-Рика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кальво Франсиско 2 0
Борхес Сельсо 1 0
Кэмпбелл Хоэль 1 0
Контрерас Антони 1 0
Германия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Керер Тило 1 0
Киммих Йозуа 1 0
Горецка Леон 1 0

Результаты матчей

Коста-Рика
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Германия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1
Коста-Рика
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Германия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

7
2

Волевые поражения

1
0
Коста-Рика
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Германия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

7
2

Волевые поражения

1
1

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

7
2
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
50%
61-75
2
29%
1
50%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Пропущено

7
3
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
2
67%
61-75
2
29%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Коста-Рика
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Япония - Коста-Рика 0:1 Испания - Коста-Рика 7:0 Коста-Рика - Нигерия 2:0 Узбекистан - Коста-Рика 1:2
Южная Корея - Коста-Рика 2:2 Коста-Рика - Новая Зеландия 1:0 Коста-Рика - Мартиника 2:0 Панама - Коста-Рика 2:0 Коста-Рика - США 2:0 Сальвадор - Коста-Рика 1:2 Коста-Рика - Канада 1:0 Ямайка - Коста-Рика 0:1 Мексика - Коста-Рика 0:0 Коста-Рика - Панама 1:0 Коста-Рика - Гондурас 2:1 Канада - Коста-Рика 1:0 США - Коста-Рика 2:1 Коста-Рика - Сальвадор 2:1 Гондурас - Коста-Рика 0:0 Коста-Рика - Ямайка 1:1
Германия
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Испания - Германия 1:1 Германия - Япония 1:2 Оман - Германия 0:1 Англия - Германия 3:3
Германия - Венгрия 0:1 Германия - Италия 5:2 Венгрия - Германия 1:1 Германия - Англия 1:1 Италия - Германия 1:1 Нидерланды - Германия 1:1 Германия - Израиль 2:0 Армения - Германия 1:4 Германия - Лихтенштейн 9:0 Северная Македония - Германия 0:4 Германия - Румыния 2:1 Исландия - Германия 0:4 Германия - Армения 6:0 Лихтенштейн - Германия 0:2 Англия - Германия 2:0 Германия - Венгрия 2:2

Результаты матчей

Коста-Рика
Германия

Точный счет

1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
7:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
7:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Коста-Рика
Германия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Испания Заявка 2 1 1 0 8 - 1 4
2. Япония Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
3. Коста-Рика Заявка 2 1 0 1 1 - 7 3
4. Германия Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
Франция Мбаппе Килиан 3 (1)
Англия Рэшфорд Маркус 3
Нидерланды Гакпо Коди 3
Эквадор Валенсия Эннер 3
Португалия Фернандеш Бруну 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Южная Корея Паулу Бенту 1 1
Сенегал Гуэйе Идрисса 2
Коста-Рика Кальво Франсиско 2
Иран Джаханбахш Алиреза 2
Саудовская Аравия Аль-Малки Абдуллела 2
Весь список
  • До матча
  • Напомним, что в группе Е Германия настолько заигралась, что за два тура набрала лишь одно очко. В итоге, сегодня Германии нужно стараться побеждать с достаточно крупным счётом, а иначе при определённых раскладах команда Ханса-Дитера Флика соберёт вещи и поедет домой. Также и Коста-Рика имеет шансы на выход в плей-офф чемпионата мира, но для этого сегодня команде Луиса Суареса нужно совершить сенсацию и не проиграть немцам, а Германия сегодня крайне заряжена. 
  • Главным арбитром на этот исторический матч назначена Стефани Фраппар из Франции. Помогать ей на бровках будут Неуза Инес Бакк из Бразилии и Карен Ханетт Диас Медина из Мексики. Резервным арбитром на этот матч назначен Саид Мартинес из Гондураса. 
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче третьего тура группового этапа чемпионата мира в Катаре. Сегодня в Эль-Хауре Германия проведёт крайне важный для себя матч против Коста-Рики, вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
Прогнозы 213
Коста-Рика 14.1% (30)
X 2.8% (6)
Германия 83.1% (177)
0
выиграет Германия
Без комментарий
sindbad111 #
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Лучшие коэффициенты
Коста-Рика
Ничья
Германия
22.00
5.40
1.32
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Коста-Рика - Германия

Исход игры
Коста-Рика
14.4% (31)
Ничья
3.2% (7)
Германия
82.4% (178)
Тотал 2.5
Больше
70.5% (98)
Меньше
29.5% (41)
Обе команды забьют
Да
30.22% (42)
Нет
69.78% (97)
Популярный счёт
0:2 Германия
17.6% (38)
0:3 Германия
15.7% (34)
1:3 Германия
9.3% (20)
0:4 Германия
6% (13)
0:5 Германия
4.2% (9)
1:2 Германия
3.7% (8)
1:4 Германия
3.2% (7)
2:1 Коста-Рика
0.9% (2)
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Коста-Рика
Германия
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