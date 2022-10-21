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sindbad111 #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фуллер Кейшер
|1
|0.5
|Техеда Ельцин
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фюллькруг Никлас
|1
|0.5
|Гюндоган Илкай
|1 (1)
|0.5
|Мусиала Джамал
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кальво Франсиско
|2
|0
|Борхес Сельсо
|1
|0
|Кэмпбелл Хоэль
|1
|0
|Контрерас Антони
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Керер Тило
|1
|0
|Киммих Йозуа
|1
|0
|Горецка Леон
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Испания
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|8 - 1
|4
|2.
|Япония
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|3.
|Коста-Рика
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 7
|3
|4.
|Германия
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|Франция
|Мбаппе Килиан
|3 (1)
|Эквадор
|Валенсия Эннер
|3
|Португалия
|Фернандеш Бруну
|2 (2)
|Испания
|Мората Альваро
|2 (1)
|Аргентина
|Месси Лионель
|2 (1)
|Южная Корея
|Паулу Бенту
|1 1
|Коста-Рика
|Кальво Франсиско
|2
|Иран
|Джаханбахш Алиреза
|2
|Саудовская Аравия
|Аль-Малки Абдуллела
|2
|Эквадор
|Мендес Джегсон
|2