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Чемпионат мира
2022

Тур: 3. Стадион: .
Гана
FIFA #61
 
Позже
Уругвай
FIFA #14
Прогнозы 78
Гана 19.2% (15)
X 12.8% (10)
Уругвай 67.9% (53)
0
выиграет Уругвай
Без комментарий
sindbad111 #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гана
Ничья
Уругвай
5.00
5.10
1.83
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Гана
Уругвай

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЧМ
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Гана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кудус Мохаммед 2 1
Айю Андре 1 0.5
Салису Мохаммед 1 0.5
Букари Осман 1 0.5
Айю Джордан 0 0
Уильямс Иньяки 0 0
Уругвай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Гана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Айю Андре 1 0
Амарти Даниэль 1 0
Уильямс Иньяки 1 0
Кудус Мохаммед 1 0
Лемпти Тарик 1 0
Сейду Алиду 1 0
Уругвай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Касерес Мартин 1 0
Бентанкур Родриго 1 0
Оливера Матиас 1 0

Результаты матчей

Гана
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Уругвай
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Гана
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Уругвай
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

3
0
Гана
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Уругвай
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

3
0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

5
0
0 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

5
2
0 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Гана
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Южная Корея - Гана 2:3 Португалия - Гана 3:2 Швейцария - Гана 0:2 Никарагуа - Гана 0:1
Бразилия - Гана 3:0 Нигерия - Гана 2:0 Гана - Нигерия 2:0 Бенин - Гана 0:1 Гана - Бенин 3:0 Гана - Чили 0:0 Япония - Гана 4:1 ЦАР - Гана 1:1 Гана - Мадагаскар 3:0 Нигерия - Гана 1:1 Гана - Нигерия 0:0 Гана - Коморские острова 2:3 Габон - Гана 1:1 Марокко - Гана 1:0 Алжир - Гана 3:0 Гана - ЮАР 1:0
Уругвай
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Португалия - Уругвай 2:0 Уругвай - Южная Корея 0:0 Уругвай - Канада 2:0 Иран - Уругвай 1:0
Уругвай - Панама 5:0 США - Уругвай 0:0 Мексика - Уругвай 0:3 Чили - Уругвай 0:2 Уругвай - Перу 1:0 Уругвай - Венесуэла 4:1 Парагвай - Уругвай 0:1 Боливия - Уругвай 3:0 Уругвай - Аргентина 0:1 Бразилия - Уругвай 4:1 Аргентина - Уругвай 3:0 Уругвай - Колумбия 0:0 Уругвай - Эквадор 1:0 Уругвай - Боливия 4:2 Перу - Уругвай 1:1 Уругвай - Колумбия 0:0

Результаты матчей

Гана
Уругвай

Точный счет

0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

2:3
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

2:3
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Гана
Уругвай

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Португалия Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
2. Гана Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
3. Южная Корея Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
4. Уругвай Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
Франция Мбаппе Килиан 3 (1)
Англия Рэшфорд Маркус 3
Нидерланды Гакпо Коди 3
Эквадор Валенсия Эннер 3
Португалия Фернандеш Бруну 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Южная Корея Паулу Бенту 1 1
Сенегал Гуэйе Идрисса 2
Коста-Рика Кальво Франсиско 2
Иран Джаханбахш Алиреза 2
Саудовская Аравия Аль-Малки Абдуллела 2
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Гана - Уругвай от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 декабря 2022, осталось 2 дня 6 часов 55 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 78
    Гана 19.2% (15)
    X 12.8% (10)
    Уругвай 67.9% (53)
    0
    выиграет Уругвай
    Без комментарий
    sindbad111 #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Гана
    Ничья
    Уругвай
    5.00
    5.10
    1.83
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Гана - Уругвай онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Гана - Уругвай

    Исход игры
    Гана
    19.2% (15)
    Ничья
    12.8% (10)
    Уругвай
    67.9% (53)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.75% (41)
    Меньше
    42.25% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    70.42% (50)
    Нет
    29.58% (21)
    Популярный счёт
    1:2 Уругвай
    37.2% (29)
    0:1 Уругвай
    15.4% (12)
    2:1 Гана
    12.8% (10)
    1:1 Ничья
    11.5% (9)
    0:2 Уругвай
    7.7% (6)
    2:0 Гана
    2.6% (2)
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    Уругвай
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