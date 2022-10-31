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sindbad111 #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кудус Мохаммед
|2
|1
|Айю Андре
|1
|0.5
|Салису Мохаммед
|1
|0.5
|Букари Осман
|1
|0.5
|Айю Джордан
|0
|0
|Уильямс Иньяки
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Айю Андре
|1
|0
|Амарти Даниэль
|1
|0
|Уильямс Иньяки
|1
|0
|Кудус Мохаммед
|1
|0
|Лемпти Тарик
|1
|0
|Сейду Алиду
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Касерес Мартин
|1
|0
|Бентанкур Родриго
|1
|0
|Оливера Матиас
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Португалия
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|Гана
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|3.
|Южная Корея
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|4.
|Уругвай
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|Франция
|Мбаппе Килиан
|3 (1)
|Англия
|Рэшфорд Маркус
|3
|Нидерланды
|Гакпо Коди
|3
|Эквадор
|Валенсия Эннер
|3
|Португалия
|Фернандеш Бруну
|2 (2)
|Южная Корея
|Паулу Бенту
|1 1
|Сенегал
|Гуэйе Идрисса
|2
|Коста-Рика
|Кальво Франсиско
|2
|Иран
|Джаханбахш Алиреза
|2
|Саудовская Аравия
|Аль-Малки Абдуллела
|2