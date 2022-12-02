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Чемпионат мира
2022

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Рапаллини Фернандо
Сербия
FIFA #21
 
Позже
Швейцария
FIFA #15
Прогнозы 193
Сербия 48.7% (94)
X 26.4% (51)
Швейцария 24.9% (48)
-1
выиграет Швейцария
Без комментарий
sindbad111 #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сербия
Ничья
Швейцария
3.44
3.60
2.95
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Милинкович-Савич
Ваня
4
Миленкович
Никола
5
Велькович
Милош
2
Павлович
Страхиня
14
Живкович
Андрия
17
Костич
Филип
20
Милинкович-Савич
Сергей
16
Лукич
Саша
10
Тадич
Душан
9
Митрович
Александар
18
Влахович
Душан
21
Кобель
Грегор
3
Видмер
Сильван
5
Аканджи
Мануэль
22
Шёр
Фабиан
13
Родригес
Рикардо
8
Фройлер
Ремо
10
Джака
Гранит
23
Шакири
Джердан
15
Соу
Джибрил
17
Варгас
Рубен
7
Эмболо
Брель
Сербия
3-4-1-2
Швейцария
4-2-3-1

История личных встреч

Сербия
Швейцария

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЧМПФ2
1:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Сербия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Митрович Александар 1 0.5
Милинкович-Савич Сергей 1 0.5
Павлович Страхиня 1 0.5
Живкович Андрия 0 0
Тадич Душан 0 0
Швейцария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эмболо Брель 1 0.5
Шакири Джердан 0 0

Карточки

Сербия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гудель Неманья 1 0
Йович Лука 1 0
Лукич Саша 1 0
Миленкович Никола 1 0
Павлович Страхиня 1 0
Швейцария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эльведи Нико 1 0
Аканджи Мануэль 1 0
Ридер Фабиан 1 0

Результаты матчей

Сербия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Швейцария
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Сербия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Швейцария
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

3
1
Сербия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Швейцария
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

3
1

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
1
33%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
80%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
1
33%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
80%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Сербия
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Камерун - Сербия 3:3 Бразилия - Сербия 2:0 Бахрейн - Сербия 1:5 Норвегия - Сербия 0:2
Сербия - Швеция 4:1 Словения - Сербия 2:2 Швеция - Сербия 0:1 Сербия - Словения 4:1 Сербия - Норвегия 0:1 Дания - Сербия 3:0 Венгрия - Сербия 0:1 Португалия - Сербия 1:2 Сербия - Катар 4:0 Сербия - Азербайджан 3:1 Люксембург - Сербия 0:1 Ирландия - Сербия 1:1 Сербия - Люксембург 4:1 Катар - Сербия 0:4 Япония - Сербия 1:0 Сербия - Ямайка 1:1
Швейцария
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Бразилия - Швейцария 1:0 Швейцария - Камерун 1:0 Швейцария - Гана 0:2 Швейцария - Чехия 2:1
Испания - Швейцария 1:2 Швейцария - Португалия 1:0 Швейцария - Испания 0:1 Португалия - Швейцария 4:0 Чехия - Швейцария 2:1 Швейцария - Косово 1:1 Англия - Швейцария 2:1 Швейцария - Болгария 4:0 Италия - Швейцария 1:1 Литва - Швейцария 0:4 Швейцария - Северная Ирландия 2:0 Северная Ирландия - Швейцария 0:0 Швейцария - Италия 0:0 Швейцария - Греция 2:1 Швейцария - Испания 1:1 Франция - Швейцария 3:3

Результаты матчей

Сербия
Швейцария

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
1:0
2 раза 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Сербия
Швейцария

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
1
1
2.5

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Швейцария Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
3. Камерун Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
4. Сербия Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
Испания Мората Альваро 3 (1)
Франция Мбаппе Килиан 3 (1)
Англия Рэшфорд Маркус 3
Нидерланды Гакпо Коди 3
Эквадор Валенсия Эннер 3
Весь список

Топ нарушителей
Южная Корея Паулу Бенту 1 1
Сенегал Гуэйе Идрисса 2
Коста-Рика Кальво Франсиско 2
Иран Джаханбахш Алиреза 2
Япония Итакура Ко 2
Весь список
  • До матча
  • Сборная Швейцарии не пропускает практически ни один крупный турнир уже длительное время, но обычно больших успехов достичь не удается. Сейчас у швейцарцев не самый сильный состав, но все же большинство игроков представляют клубы сильнейших лиг Европы. Выиграла Швейцария свою группу квалификации, оставив за бортом Италию, а сам мундиаль начала уверенно, обыграла Камерун. Правда после этого было минимальное поражение от Бразилии, но все же остаются у команды неплохие шансы на выход в плей-офф, достаточно будет не проиграть сегодня.
     
  • Крепким середняком в европейском футболе является сборная Сербии. Сейчас у сербов подросло хорошее поколение, игроки выступают в лучших лигах Европы, где являются настоящими звездами, так что были большие ожидания от этой команды перед стартом турнира, но они пока не оправдываются. На мундиале пока не знает вкуса побед Сербия, после поражения от Бразилии смогла лишь ничью добыть против скромного Камеруна, упустив преимущество в два гола. Теперь сербов устроит только победа, иначе бесславный вылет с турнира..
     
  • Подходит к концу групповой этап Чемпионата мира. В заключительном поединке группы G нас ждет битва за второе место, Сербия сыграет со Швейцарией, причем даже ничья устроит швейцарцев. Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Сербия - Швейцария от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 декабря 2022, осталось 31 минуту.

    Главный судья: Рапаллини Фернандо

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

Прогнозы 193
Сербия 48.7% (94)
X 26.4% (51)
Швейцария 24.9% (48)
-1
выиграет Швейцария
Без комментарий
sindbad111 #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сербия
Ничья
Швейцария
3.44
3.60
2.95
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Сербия - Швейцария онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Сербия - Швейцария

Исход игры
Сербия
49.2% (97)
Ничья
26.4% (52)
Швейцария
24.4% (48)
Тотал 2.5
Больше
54.17% (78)
Меньше
45.83% (66)
Обе команды забьют
Да
81.25% (117)
Нет
18.75% (27)
Популярный счёт
2:1 Сербия
27.4% (54)
1:1 Ничья
20.8% (41)
1:2 Швейцария
7.1% (14)
0:1 Швейцария
5.1% (10)
1:0 Сербия
5.1% (10)
3:2 Сербия
2% (4)
2:0 Сербия
2% (4)
0:3 Швейцария
1% (2)
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