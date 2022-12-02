До матча

— Сборная Швейцарии не пропускает практически ни один крупный турнир уже длительное время, но обычно больших успехов достичь не удается. Сейчас у швейцарцев не самый сильный состав, но все же большинство игроков представляют клубы сильнейших лиг Европы. Выиграла Швейцария свою группу квалификации, оставив за бортом Италию, а сам мундиаль начала уверенно, обыграла Камерун. Правда после этого было минимальное поражение от Бразилии, но все же остаются у команды неплохие шансы на выход в плей-офф, достаточно будет не проиграть сегодня.



— Крепким середняком в европейском футболе является сборная Сербии. Сейчас у сербов подросло хорошее поколение, игроки выступают в лучших лигах Европы, где являются настоящими звездами, так что были большие ожидания от этой команды перед стартом турнира, но они пока не оправдываются. На мундиале пока не знает вкуса побед Сербия, после поражения от Бразилии смогла лишь ничью добыть против скромного Камеруна, упустив преимущество в два гола. Теперь сербов устроит только победа, иначе бесславный вылет с турнира..

