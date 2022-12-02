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sindbad111 #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Митрович Александар
|1
|0.5
|Милинкович-Савич Сергей
|1
|0.5
|Павлович Страхиня
|1
|0.5
|Живкович Андрия
|0
|0
|Тадич Душан
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эмболо Брель
|1
|0.5
|Шакири Джердан
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гудель Неманья
|1
|0
|Йович Лука
|1
|0
|Лукич Саша
|1
|0
|Миленкович Никола
|1
|0
|Павлович Страхиня
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эльведи Нико
|1
|0
|Аканджи Мануэль
|1
|0
|Ридер Фабиан
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бразилия
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Швейцария
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|3.
|Камерун
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|4.
|Сербия
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|Испания
|Мората Альваро
|3 (1)
|Франция
|Мбаппе Килиан
|3 (1)
|Англия
|Рэшфорд Маркус
|3
|Нидерланды
|Гакпо Коди
|3
|Эквадор
|Валенсия Эннер
|3
|Южная Корея
|Паулу Бенту
|1 1
|Сенегал
|Гуэйе Идрисса
|2
|Коста-Рика
|Кальво Франсиско
|2
|Иран
|Джаханбахш Алиреза
|2
|Япония
|Итакура Ко
|2