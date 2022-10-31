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Чемпионат мира
2022

Тур: 3. Стадион: .
Сербия
FIFA #21
 
Позже
Швейцария
FIFA #15
Прогнозы 78
Сербия 52.6% (41)
X 26.9% (21)
Швейцария 20.5% (16)
0
выиграет Швейцария
Без комментарий
sindbad111 #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сербия
Ничья
Швейцария
3.40
3.60
2.88
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Сербия
Швейцария

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЧМПФ2
1:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Сербия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Митрович Александар 1 0.5
Милинкович-Савич Сергей 1 0.5
Павлович Страхиня 1 0.5
Живкович Андрия 0 0
Тадич Душан 0 0
Швейцария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эмболо Брель 1 0.5
Шакири Джердан 0 0

Карточки

Сербия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гудель Неманья 1 0
Йович Лука 1 0
Лукич Саша 1 0
Миленкович Никола 1 0
Павлович Страхиня 1 0
Швейцария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эльведи Нико 1 0
Аканджи Мануэль 1 0
Ридер Фабиан 1 0

Результаты матчей

Сербия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Швейцария
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Сербия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Швейцария
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

3
1
Сербия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Швейцария
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

3
1

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
1
33%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
80%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
1
33%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
80%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Сербия
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Камерун - Сербия 3:3 Бразилия - Сербия 2:0 Бахрейн - Сербия 1:5 Норвегия - Сербия 0:2
Сербия - Швеция 4:1 Словения - Сербия 2:2 Швеция - Сербия 0:1 Сербия - Словения 4:1 Сербия - Норвегия 0:1 Дания - Сербия 3:0 Венгрия - Сербия 0:1 Португалия - Сербия 1:2 Сербия - Катар 4:0 Сербия - Азербайджан 3:1 Люксембург - Сербия 0:1 Ирландия - Сербия 1:1 Сербия - Люксембург 4:1 Катар - Сербия 0:4 Япония - Сербия 1:0 Сербия - Ямайка 1:1
Швейцария
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Бразилия - Швейцария 1:0 Швейцария - Камерун 1:0 Швейцария - Гана 0:2 Швейцария - Чехия 2:1
Испания - Швейцария 1:2 Швейцария - Португалия 1:0 Швейцария - Испания 0:1 Португалия - Швейцария 4:0 Чехия - Швейцария 2:1 Швейцария - Косово 1:1 Англия - Швейцария 2:1 Швейцария - Болгария 4:0 Италия - Швейцария 1:1 Литва - Швейцария 0:4 Швейцария - Северная Ирландия 2:0 Северная Ирландия - Швейцария 0:0 Швейцария - Италия 0:0 Швейцария - Греция 2:1 Швейцария - Испания 1:1 Франция - Швейцария 3:3

Результаты матчей

Сербия
Швейцария

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
1:0
2 раза 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Сербия
Швейцария

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
1
1
2.5

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Швейцария Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
3. Камерун Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
4. Сербия Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
Франция Мбаппе Килиан 3 (1)
Англия Рэшфорд Маркус 3
Нидерланды Гакпо Коди 3
Эквадор Валенсия Эннер 3
Португалия Фернандеш Бруну 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Южная Корея Паулу Бенту 1 1
Сенегал Гуэйе Идрисса 2
Коста-Рика Кальво Франсиско 2
Иран Джаханбахш Алиреза 2
Саудовская Аравия Аль-Малки Абдуллела 2
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Сербия - Швейцария от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 декабря 2022, осталось 2 дня 10 часов 54 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 78
    Сербия 52.6% (41)
    X 26.9% (21)
    Швейцария 20.5% (16)
    0
    выиграет Швейцария
    Без комментарий
    sindbad111 #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Сербия
    Ничья
    Швейцария
    3.40
    3.60
    2.88
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Сербия - Швейцария онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Сербия - Швейцария

    Исход игры
    Сербия
    52.6% (41)
    Ничья
    26.9% (21)
    Швейцария
    20.5% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.34% (40)
    Меньше
    43.66% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    78.87% (56)
    Нет
    21.13% (15)
    Популярный счёт
    2:1 Сербия
    37.2% (29)
    1:1 Ничья
    23.1% (18)
    0:1 Швейцария
    7.7% (6)
    1:0 Сербия
    6.4% (5)
    1:2 Швейцария
    5.1% (4)
    0:3 Швейцария
    2.6% (2)
    3:2 Сербия
    2.6% (2)
    2:2 Ничья
    2.6% (2)
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    Сербия
    Швейцария
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