Команды встречались 5 раз - четыре победы у Бразилии и одна у Камеруна.

—

За два тура Бразилия обеспечила себе выход в плей-офф, добившись двух викторий. Сначала справилась с Сербией (2-0), а потом не без труда одолела Швейцарию (1-0).