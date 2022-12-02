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Чемпионат мира
2022

Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Эльфат Исмаил
Камерун
FIFA #43
 
Позже
Бразилия
FIFA #1
Прогнозы 194
Камерун 6.7% (13)
X 4.6% (9)
Бразилия 88.7% (172)
-1
выиграет Бразилия
Без комментарий
sindbad111 #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Камерун
Ничья
Бразилия
9.70
8.18
1.42
Все Коэффициенты
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16
Эпасси
Дэвис
19
Фай
Коллинс
24
Эбосс
Энцо
4
Ву
Кристофер
25
Толо
Нуху
8
Замбо-Ангисса
Андре-Франк
15
Кунде
Пьер
6
Нгамалё
Муми
Николя
20
Мбеумо
Брайан
10
Абубакар
Венсан
13
Чупо-Мотинг
Эрик
23
Эдерсон
Мораес
13
Алвес
Дани
14
Милитао
Эдер
24
Бремер
Глейсон
16
Теллес
Алекс
15
Фабиньо
Энрике
8
Фред
Сантос
19
Антони
21
Родриго
26
Мартинелли
Габриэл
18
Жезус
Габриэл
Камерун
4-3-3
Бразилия
4-2-3-1

История личных встреч

Камерун
Бразилия

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ТМС
1:0
ЧМ2
1:4

Голы

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

1
4

Среднее время на гол

90
22

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

1
2

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Камерун
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абубакар Венсан 1 0.5
Кастеллетто Жан-Шарль 1 0.5
Чупо-Мотинг Эрик 1 0.5
Н'Кулу Николя 0 0
Бразилия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ришарлисон 2 1
Каземиро Карлос 1 0.5
Винисиус Жуниор 0 0
Родриго 0 0

Карточки

Камерун
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Н'Кулу Николя 1 0
Фай Коллинс 1 0
Бассогог Кристиан 1 0
Бразилия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фред Сантос 1 0

Результаты матчей

Камерун
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Бразилия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
0
Камерун
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Бразилия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
3
Камерун
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Бразилия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

3
3

Голы по времени матча

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Камерун
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Камерун - Сербия 3:3 Швейцария - Камерун 1:0 Камерун - Панама 1:1 Камерун - Ямайка 1:1
Южная Корея - Камерун 1:0 Узбекистан - Камерун 2:0 Камерун - Экваториальная Гвинея 2:0 Экваториальная Гвинея - Камерун 1:0 Бурунди - Камерун 0:1 Алжир - Камерун 1:2 Камерун - Алжир 0:1 Буркина-Фасо - Камерун 3:3 Камерун - Египет 0:0 Гамбия - Камерун 0:2 Камерун - Коморские острова 2:1 Кабо-Верде - Камерун 1:1 Камерун - Эфиопия 4:1 Камерун - Буркина-Фасо 2:1 Камерун - Кот-д'Ивуар 1:0 Малави - Камерун 0:4
Бразилия
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Бразилия - Швейцария 1:0 Бразилия - Сербия 2:0 Тунис - Бразилия 1:5 Бразилия - Гана 3:0
Япония - Бразилия 0:1 Южная Корея - Бразилия 1:5 Боливия - Бразилия 0:4 Бразилия - Чили 4:0 Бразилия - Парагвай 4:0 Эквадор - Бразилия 1:1 Аргентина - Бразилия 0:0 Бразилия - Колумбия 1:0 Бразилия - Уругвай 4:1 Колумбия - Бразилия 0:0 Венесуэла - Бразилия 1:3 Бразилия - Перу 2:0 Чили - Бразилия 0:1 Аргентина - Бразилия 1:0 Бразилия - Перу 1:0 Бразилия - Чили 1:0

Результаты матчей

Камерун
Бразилия

Точный счет

3:3
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Камерун
Бразилия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
1
1
2.5

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Швейцария Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
3. Камерун Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
4. Сербия Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Вылет с турнира

Топ бомбардиров
Испания Мората Альваро 3 (1)
Франция Мбаппе Килиан 3 (1)
Англия Рэшфорд Маркус 3
Нидерланды Гакпо Коди 3
Эквадор Валенсия Эннер 3
Весь список

Топ нарушителей
Южная Корея Паулу Бенту 1 1
Сенегал Гуэйе Идрисса 2
Коста-Рика Кальво Франсиско 2
Иран Джаханбахш Алиреза 2
Япония Итакура Ко 2
Весь список
  • До матча
  • Команды встречались 5 раз - четыре победы у Бразилии и одна у Камеруна. 
  • За два тура Бразилия обеспечила себе выход в плей-офф, добившись двух викторий. Сначала справилась с Сербией (2-0), а потом не без труда одолела Швейцарию (1-0). 
  • Камерун начал групповой этап с поражения от Швейцарии со счётом 0-1, а во втором туре разжился одним баллом, устроив с Сербией голевую перестрелку (3-3). К заключительному туру групповой стадии сборная Камеруна подходит на третьем месте квартета G. 
  • Приветствуем всех любителей футбола и приглашаем на прямую текстовую трансляцию матча 3-го тура группового этапа чемпионата мира-2022, в котором лицом к лицу сойдутся Камерун и Бразилия. Комментирует Дудник Кирилл. 
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Камерун - Бразилия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 декабря 2022, осталось 31 минуту.

    Главный судья: Эльфат Исмаил

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

Прогнозы 194
Камерун 6.7% (13)
X 4.6% (9)
Бразилия 88.7% (172)
-1
выиграет Бразилия
Без комментарий
sindbad111 #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Камерун
Ничья
Бразилия
9.70
8.18
1.42
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Где смотреть матч Камерун - Бразилия онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Камерун - Бразилия

Исход игры
Камерун
6.5% (13)
Ничья
4.5% (9)
Бразилия
88.9% (177)
Тотал 2.5
Больше
52.45% (75)
Меньше
47.55% (68)
Обе команды забьют
Да
42.66% (61)
Нет
57.34% (82)
Популярный счёт
0:2 Бразилия
24.6% (49)
1:2 Бразилия
12.6% (25)
1:3 Бразилия
10.6% (21)
0:3 Бразилия
10.1% (20)
0:1 Бразилия
6% (12)
1:1 Ничья
3.5% (7)
2:1 Камерун
1.5% (3)
2:3 Бразилия
1% (2)
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