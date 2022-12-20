Тур: 17. Стадион: Гудисон Парк. Главный судья: Поусон Крейг
Позже
История личных встреч
Эвертон
Вулверхэмптон
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
14 матчей
35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
14.3%
64.3%
21.4%
2 победы 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
28.6%
50%
21.4%
4 победы 7 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
1.29
1.14
Среднее время на гол
70
78
Всего голов
8
9
Голов в среднем за матч
1.14
1.29
Среднее время на гол
78
70
Всего голов
17
17
Голов в среднем за матч
1.21
1.21
Тотал матчей
2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
74
74
Бомбардиры внутри турнира
Эвертон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гордон Энтони
|3
|0.2
|Макнил Дуайт
|2
|0.13
|Айуоби Алекс
|1
|0.07
|Коуди Конор
|1
|0.07
|Мопе Нил
|1
|0.07
|Грэй Демарай
|1
|0.07
|Калверт-Льюин Доминик
|1
|0.07
|Пикфорд Джордан
|0
|0
|Онана Амаду
|0
|0
Вулверхэмптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Невеш Рубен
|4 (2)
|0.27
|Поденсе Даниэл
|2
|0.13
|Гуэдеш Гонсалу
|1
|0.07
|Траоре Адама
|1
|0.07
|Семеду Нелсон
|0
|0
|Траоре Бубакар
|0
|0
|Хи-Чан Хван
|0
|0
|Луис Матеус II
|0
|0
|Буэно Уго
|0
|0
Карточки
Эвертон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гордон Энтони
|6
|0
|Онана Амаду
|4
|0
|Гуэйе Идрисса
|3
|0
|Тарковски Джеймс
|2
|0
|Пикфорд Джордан
|2
|0
|Дэвис Том
|2
|0
|Миколенко Виталий
|2
|0
|Макнил Дуайт
|2
|0
|Паттерсон Нэйтан
|1
|0
|Коуди Конор
|1
|0
|Мопе Нил
|1
|0
|Айуоби Алекс
|1
|0
|Мина Йерри
|1
|0
|Грэй Демарай
|1
|0
|Холгейт Мэйсон
|1
|0
|Калверт-Льюин Доминик
|1
|0
|Гарнер Джеймс
|1
|0
Вулверхэмптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Невеш Рубен
|6
|0
|Семеду Нелсон
|3
|1
|Коллинз Натан
|2
|1
|Хонни Кастро
|3
|0
|Поденсе Даниэл
|3
|0
|Моутинью Жоау
|2
|0
|Траоре Бубакар
|2
|0
|Коста Диего
|0
|1
|Гуэдеш Гонсалу
|1
|0
|Гиббс-Уайт Морган
|1
|0
|Нету Педру
|1
|0
|Аит-Нури Раян
|1
|0
|Луис Матеус II
|1
|0
|Гомеш Тоти
|1
|0
|Буэно Уго
|1
|0
|Ходж Джозеф
|1
|0
Результаты матчей
Эвертон
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Вулверхэмптон
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
4
Эвертон
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Вулверхэмптон
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
9
12
Волевые поражения
4
3
Эвертон
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Вулверхэмптон
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
9
12
Волевые поражения
6
7
Голы по времени матча
Забито
6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
11 Не забивали 12
2
33%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
6
10
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
3
50%
1
10%
31-45
0
0%
4
40%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
33%
1
10%
76-90
Забито
4
5
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
12 Не забивали 11
0
0%
1
20%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
2
50%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
12
13
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
0
0%
3
23%
1-15
2
17%
2
15%
16-30
2
17%
1
8%
31-45
3
25%
1
8%
46-60
1
8%
3
23%
61-75
4
33%
3
23%
76-90
Забито
10
9
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
2
20%
2
22%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
0
0%
4
44%
31-45
3
30%
2
22%
46-60
1
10%
1
11%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Пропущено
18
23
8 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
1
6%
3
13%
1-15
2
11%
4
17%
16-30
5
28%
2
9%
31-45
3
17%
5
22%
46-60
1
6%
5
22%
61-75
6
33%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Эвертон
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Эвертон - Вестерн Сидней Уондерерс 5:1 Эвертон - Селтик 0:0 Борнмут - Эвертон 3:0 Борнмут - Эвертон 4:1
Эвертон - Лестер 0:2 Фулхэм - Эвертон 0:0 Эвертон - Кристал Пэлас 3:0 Ньюкасл - Эвертон 1:0 Тоттенхэм - Эвертон 2:0 Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:2 Саутгемптон - Эвертон 1:2 Эвертон - Вест Хэм 1:0 Эвертон - Ливерпуль 0:0 Лидс - Эвертон 1:1 Брентфорд - Эвертон 1:1 Флитвуд Таун - Эвертон 0:1 Эвертон - Ноттингем Форест 1:1 Астон Вилла - Эвертон 2:1 Эвертон - Челси 0:1 Эвертон - Динамо Киев 3:0
Вулверхэмптон
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Вулверхэмптон - Джиллингем 2:0 Кадис - Вулверхэмптон 3:4 Эмполи - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Арсенал 0:2
Вулверхэмптон - Лидс 1:0 Вулверхэмптон - Брайтон 2:3 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Лестер 0:4 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 2:1 Вулверхэмптон - Ноттингем Форест 1:0 Челси - Вулверхэмптон 3:0 Вест Хэм - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 0:3 Вулверхэмптон - Саутгемптон 1:0 Борнмут - Вулверхэмптон 0:0 Вулверхэмптон - Ньюкасл 1:1 Вулверхэмптон - Престон Норт Энд 2:1 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:0 Вулверхэмптон - Фулхэм 0:0 Лидс - Вулверхэмптон 2:1
Результаты матчей
Эвертон
Вулверхэмптон
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
Точный счет
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
6 раз 40%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
0
8 раз 53%
1
6 раз 40%
2
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Эвертон
Вулверхэмптон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
44
16
17
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
34
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
78
213
114
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|33 - 11
|37
|2.
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|40 - 14
|32
|3.
|Заявка
|15
|8
|6
|1
|29 - 11
|30
|4.
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|31 - 21
|29
|5.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|20 - 20
|26
|6.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|28 - 17
|22
|7.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|23 - 19
|21
|8.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|17 - 17
|21
|9.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|24 - 26
|19
|10.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|23 - 25
|19
|11.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|15 - 18
|19
|12.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|16 - 22
|18
|13.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|25 - 25
|17
|14.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|18 - 32
|16
|15.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|22 - 26
|15
|16.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|11 - 17
|14
|17.
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|12 - 17
|14
|18.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|11 - 30
|13
|19.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|13 - 27
|12
|20.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|8 - 24
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|30 - 9
|21
|2.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|19 - 7
|18
|3.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|17 - 5
|18
|4.
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|21 - 11
|18
|5.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|21 - 8
|17
|6.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|7.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|8.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|9.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 13
|12
|10.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 7
|12
|11.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 6
|11
|12.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|13.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|14.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 8
|11
|15.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 11
|11
|16.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 10
|10
|17.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 6
|8
|18.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 6
|8
|19.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 13
|8
|20.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|14 - 4
|19
|2.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 16
|13
|3.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 6
|12
|4.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|11
|5.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 10
|11
|6.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 13
|10
|7.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 11
|10
|8.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|16 - 19
|9
|9.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 13
|7
|10.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 18
|7
|11.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 11
|6
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 10
|6
|13.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|5 - 15
|6
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|15.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 24
|5
|16.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 16
|5
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|3 - 7
|4
|18.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|10 - 17
|4
|19.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 11
|2
|20.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|1 - 19
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|18 (3)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|12 (1)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|10 (2)
|Лидс
|Морено Родриго
|9 (1)
|Фулхэм
|Митрович Александар
|9
|Фулхэм
|Рид Бобби
|6
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|6
|Эвертон
|Гордон Энтони
|6
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|5
|Фулхэм
|Тете Кенни
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Эвертон - Вулверхэмптон
Исход игры
Эвертон
87.7% (57)
Ничья
10.8% (7)
Вулверхэмптон
1.5% (1)
Тотал 2.5
Больше
34.43% (21)
Меньше
65.57% (40)
Обе команды забьют
Да
45.9% (28)
Нет
54.1% (33)
Популярный счёт
1:0 Эвертон
36.9% (24)
2:1 Эвертон
30.8% (20)
2:0 Эвертон
13.8% (9)
1:1 Ничья
10.8% (7)
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