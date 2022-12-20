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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Поусон Крейг
Эвертон
 
Позже
Вулверхэмптон
Прогнозы 64
Эвертон 87.5% (56)
X 10.9% (7)
Вулверхэмптон 1.6% (1)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Эвертон
Ничья
Вулверхэмптон
3.10
3.20
3.30
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Эвертон
Вулверхэмптон

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

14 матчей

35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

14.3%
64.3%
21.4%
2 победы 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

28.6%
50%
21.4%
4 победы 7 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:3
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1.29
1.14

Среднее время на гол

70
78

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

1.14
1.29

Среднее время на гол

78
70

Всего голов

17
17

Голов в среднем за матч

1.21
1.21

Тотал матчей

2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

74
74

Бомбардиры внутри турнира

Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гордон Энтони 3 0.2
Макнил Дуайт 2 0.13
Айуоби Алекс 1 0.07
Коуди Конор 1 0.07
Мопе Нил 1 0.07
Грэй Демарай 1 0.07
Калверт-Льюин Доминик 1 0.07
Пикфорд Джордан 0 0
Онана Амаду 0 0
Вулверхэмптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Невеш Рубен 4 (2) 0.27
Поденсе Даниэл 2 0.13
Гуэдеш Гонсалу 1 0.07
Траоре Адама 1 0.07
Семеду Нелсон 0 0
Траоре Бубакар 0 0
Хи-Чан Хван 0 0
Луис Матеус II 0 0
Буэно Уго 0 0

Карточки

Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гордон Энтони 6 0
Онана Амаду 4 0
Гуэйе Идрисса 3 0
Тарковски Джеймс 2 0
Пикфорд Джордан 2 0
Дэвис Том 2 0
Миколенко Виталий 2 0
Макнил Дуайт 2 0
Паттерсон Нэйтан 1 0
Коуди Конор 1 0
Мопе Нил 1 0
Айуоби Алекс 1 0
Мина Йерри 1 0
Грэй Демарай 1 0
Холгейт Мэйсон 1 0
Калверт-Льюин Доминик 1 0
Гарнер Джеймс 1 0
Вулверхэмптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Невеш Рубен 6 0
Семеду Нелсон 3 1
Коллинз Натан 2 1
Хонни Кастро 3 0
Поденсе Даниэл 3 0
Моутинью Жоау 2 0
Траоре Бубакар 2 0
Коста Диего 0 1
Гуэдеш Гонсалу 1 0
Гиббс-Уайт Морган 1 0
Нету Педру 1 0
Аит-Нури Раян 1 0
Луис Матеус II 1 0
Гомеш Тоти 1 0
Буэно Уго 1 0
Ходж Джозеф 1 0

Результаты матчей

Эвертон
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Вулверхэмптон
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
4
Эвертон
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Вулверхэмптон
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

9
12

Волевые поражения

4
3
Эвертон
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Вулверхэмптон
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

9
12

Волевые поражения

6
7

Голы по времени матча

Забито

6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
11 Не забивали 12
2
33%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

6
10
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
3
50%
1
10%
31-45
0
0%
4
40%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
33%
1
10%
76-90

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
12 Не забивали 11
0
0%
1
20%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
2
50%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

12
13
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
0
0%
3
23%
1-15
2
17%
2
15%
16-30
2
17%
1
8%
31-45
3
25%
1
8%
46-60
1
8%
3
23%
61-75
4
33%
3
23%
76-90

Забито

10
9
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
2
20%
2
22%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
0
0%
4
44%
31-45
3
30%
2
22%
46-60
1
10%
1
11%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Пропущено

18
23
8 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
1
6%
3
13%
1-15
2
11%
4
17%
16-30
5
28%
2
9%
31-45
3
17%
5
22%
46-60
1
6%
5
22%
61-75
6
33%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Эвертон
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Эвертон - Вестерн Сидней Уондерерс 5:1 Эвертон - Селтик 0:0 Борнмут - Эвертон 3:0 Борнмут - Эвертон 4:1
Эвертон - Лестер 0:2 Фулхэм - Эвертон 0:0 Эвертон - Кристал Пэлас 3:0 Ньюкасл - Эвертон 1:0 Тоттенхэм - Эвертон 2:0 Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:2 Саутгемптон - Эвертон 1:2 Эвертон - Вест Хэм 1:0 Эвертон - Ливерпуль 0:0 Лидс - Эвертон 1:1 Брентфорд - Эвертон 1:1 Флитвуд Таун - Эвертон 0:1 Эвертон - Ноттингем Форест 1:1 Астон Вилла - Эвертон 2:1 Эвертон - Челси 0:1 Эвертон - Динамо Киев 3:0
Вулверхэмптон
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Вулверхэмптон - Джиллингем 2:0 Кадис - Вулверхэмптон 3:4 Эмполи - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Арсенал 0:2
Вулверхэмптон - Лидс 1:0 Вулверхэмптон - Брайтон 2:3 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Лестер 0:4 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 2:1 Вулверхэмптон - Ноттингем Форест 1:0 Челси - Вулверхэмптон 3:0 Вест Хэм - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 0:3 Вулверхэмптон - Саутгемптон 1:0 Борнмут - Вулверхэмптон 0:0 Вулверхэмптон - Ньюкасл 1:1 Вулверхэмптон - Престон Норт Энд 2:1 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:0 Вулверхэмптон - Фулхэм 0:0 Лидс - Вулверхэмптон 2:1

Результаты матчей

Эвертон
Вулверхэмптон

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
6 раз 40%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
0
8 раз 53%
1
6 раз 40%
2
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Эвертон
Вулверхэмптон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
4
4
1
6
1.5
1
7
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
3
4
1
7
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
7
8
2
13
1.5
1
14
1
14
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 14 12 1 1 33 - 11 37
2.
Манчестер Сити
 Заявка 14 10 2 2 40 - 14 32
3.
Ньюкасл
 Заявка 15 8 6 1 29 - 11 30
4.
Тоттенхэм
 Заявка 15 9 2 4 31 - 21 29
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 14 8 2 4 20 - 20 26
6.
Ливерпуль
 Заявка 14 6 4 4 28 - 17 22
7.
Брайтон
 Заявка 14 6 3 5 23 - 19 21
8.
Челси
 Заявка 14 6 3 5 17 - 17 21
9.
Фулхэм
 Заявка 15 5 4 6 24 - 26 19
10.
Брентфорд
 Заявка 15 4 7 4 23 - 25 19
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 14 5 4 5 15 - 18 19
12.
Астон Вилла
 Заявка 15 5 3 7 16 - 22 18
13.
Лестер
 Заявка 15 5 2 8 25 - 25 17
14.
Борнмут
 Заявка 15 4 4 7 18 - 32 16
15.
Лидс
 Заявка 14 4 3 7 22 - 26 15
16.
Эвертон
 Заявка 15 3 5 7 11 - 17 14
17.
Вест Хэм
 Заявка 15 4 2 9 12 - 17 14
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 15 3 4 8 11 - 30 13
19.
Саутгемптон
 Заявка 15 3 3 9 13 - 27 12
20.
Вулверхэмптон
 Заявка 15 2 4 9 8 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 8 7 0 1 30 - 9 21
2.
Арсенал
 Заявка 6 6 0 0 19 - 7 18
3.
Ньюкасл
 Заявка 8 5 3 0 17 - 5 18
4.
Тоттенхэм
 Заявка 8 6 0 2 21 - 11 18
5.
Ливерпуль
 Заявка 8 5 2 1 21 - 8 17
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
7.
Кристал Пэлас
 Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
8.
Астон Вилла
 Заявка 7 4 1 2 11 - 6 13
9.
Фулхэм
 Заявка 8 3 3 2 14 - 13 12
10.
Брентфорд
 Заявка 7 3 3 1 13 - 7 12
11.
Брайтон
 Заявка 7 3 2 2 11 - 6 11
12.
Лидс
 Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
13.
Челси
 Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
14.
Борнмут
 Заявка 8 3 2 3 9 - 8 11
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 8 3 2 3 10 - 11 11
16.
Вест Хэм
 Заявка 8 3 1 4 9 - 10 10
17.
Лестер
 Заявка 7 2 2 3 9 - 6 8
18.
Эвертон
 Заявка 7 2 2 3 6 - 6 8
19.
Вулверхэмптон
 Заявка 8 2 2 4 5 - 13 8
20.
Саутгемптон
 Заявка 7 1 3 3 8 - 12 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 8 6 1 1 14 - 4 19
2.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 8 4 1 3 11 - 16 13
3.
Ньюкасл
 Заявка 7 3 3 1 12 - 6 12
4.
Манчестер Сити
 Заявка 6 3 2 1 10 - 5 11
5.
Тоттенхэм
 Заявка 7 3 2 2 10 - 10 11
6.
Брайтон
 Заявка 7 3 1 3 12 - 13 10
7.
Челси
 Заявка 8 3 1 4 7 - 11 10
8.
Лестер
 Заявка 8 3 0 5 16 - 19 9
9.
Фулхэм
 Заявка 7 2 1 4 10 - 13 7
10.
Брентфорд
 Заявка 8 1 4 3 10 - 18 7
11.
Эвертон
 Заявка 8 1 3 4 5 - 11 6
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 7 1 3 3 5 - 10 6
13.
Саутгемптон
 Заявка 8 2 0 6 5 - 15 6
14.
Ливерпуль
 Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
15.
Борнмут
 Заявка 7 1 2 4 9 - 24 5
16.
Астон Вилла
 Заявка 8 1 2 5 5 - 16 5
17.
Вест Хэм
 Заявка 7 1 1 5 3 - 7 4
18.
Лидс
 Заявка 7 1 1 5 10 - 17 4
19.
Вулверхэмптон
 Заявка 7 0 2 5 3 - 11 2
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 7 0 2 5 1 - 19 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 18 (3)
Тоттенхэм Кейн Гарри 12 (1)
Брентфорд Тони Айвен 10 (2)
Лидс Морено Родриго 9 (1)
Фулхэм Митрович Александар 9
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Топ нарушителей
Фулхэм Рид Бобби 6
Вулверхэмптон Невеш Рубен 6
Эвертон Гордон Энтони 6
Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 5
Фулхэм Тете Кенни 5
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Эвертон - Вулверхэмптон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 декабря 2022, осталось 2 дня 7 часов 45 минут.

    Главный судья: Поусон Крейг

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 64
    Эвертон 87.5% (56)
    X 10.9% (7)
    Вулверхэмптон 1.6% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Эвертон
    Ничья
    Вулверхэмптон
    3.10
    3.20
    3.30
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Эвертон - Вулверхэмптон онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Эвертон - Вулверхэмптон

    Исход игры
    Эвертон
    87.7% (57)
    Ничья
    10.8% (7)
    Вулверхэмптон
    1.5% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.43% (21)
    Меньше
    65.57% (40)
    Обе команды забьют
    Да
    45.9% (28)
    Нет
    54.1% (33)
    Популярный счёт
    1:0 Эвертон
    36.9% (24)
    2:1 Эвертон
    30.8% (20)
    2:0 Эвертон
    13.8% (9)
    1:1 Ничья
    10.8% (7)
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