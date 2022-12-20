Тур: 17. Стадион: Вилла Парк. Главный судья: Тирни Пол
Позже
История личных встреч
Астон Вилла
Ливерпуль
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
137.5%
62.5%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
18 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед
Первый тайм
11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед
26 матчей
26.9%
15.4%
57.7%
7 побед 4 ничьи 15 побед
Первый тайм
42.3%
26.9%
30.8%
11 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
15.4%
30.8%
53.8%
4 победы 8 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
15
Голов в среднем за матч
1.36
1.25
Среднее время на гол
66
72
Всего голов
23
25
Голов в среднем за матч
1.92
1.79
Среднее время на гол
46
50
Всего голов
42
40
Голов в среднем за матч
1.62
1.54
Тотал матчей
2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 77%
Меньше 23%
6
16
Больше 62%
Меньше 38%
10
10
Больше 38%
Меньше 62%
16
6
Больше 23%
Меньше 77%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
55
58
Бомбардиры внутри турнира
Астон Вилла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ингс Дэнни
|5 (2)
|0.33
|Бэйли Леон
|3
|0.2
|Уоткинс Олли
|2
|0.13
|Рамси Джакоб
|2
|0.13
|Соарес Дуглас
|1
|0.07
|Янг Эшли
|1
|0.07
|Динь Люка
|1
|0.07
|Буэндия Эмилиано
|1
|0.07
Ливерпуль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фирмино Роберто
|7
|0.5
|Салах Мохамед
|6
|0.43
|Нуньес Дарвин
|5
|0.36
|Диас Луис
|3
|0.21
|Карвалью Фабиу
|2
|0.14
|Эллиотт Харви
|1
|0.07
|Ван Дейк Виргил
|1
|0.07
|Александер-Арнольд Трент
|1
|0.07
|Робертсон Эндрю
|0
|0
|Цимикас Костас
|0
|0
|Милнер Джеймс
|0
|0
|Жота Диогу
|0
|0
|Алиссон Бекер
|0
|0
Карточки
Астон Вилла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макгинн Джон
|4
|0
|Бэйли Леон
|4
|0
|Рамси Джакоб
|4
|0
|Янг Эшли
|3
|0
|Ингс Дэнни
|3
|0
|Мингс Тайрон
|3
|0
|Кэш Мэтти
|3
|0
|Соарес Дуглас
|1
|1
|Коутиньо Филиппе
|2
|0
|Мартинес Эмилиано
|2
|0
|Динь Люка
|2
|0
|Камара Бубакар I
|2
|0
|Конса Эзри
|2
|0
|Аугустинссон Людвиг
|1
|0
|Уоткинс Олли
|1
|0
Ливерпуль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фабиньо Энрике
|2
|0
|Гомес Джо
|2
|0
|Александер-Арнольд Трент
|2
|0
|Диас Луис
|2
|0
|Нуньес Дарвин
|0
|1
|Юрген Клопп
|0
|1
|Алькантара Тьяго
|1
|0
|Ван Дейк Виргил
|1
|0
|Жота Диогу
|1
|0
|Цимикас Костас
|1
|0
Результаты матчей
Астон Вилла
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Ливерпуль
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
1
5
Астон Вилла
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Ливерпуль
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
13
2
Волевые поражения
3
18
Астон Вилла
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Ливерпуль
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
13
3
Волевые поражения
4
23
Голы по времени матча
Забито
13
7
8 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
10 Не забивали 10
5
38%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
23%
2
29%
31-45
2
15%
1
14%
46-60
1
8%
1
14%
61-75
2
15%
2
29%
76-90
Пропущено
4
9
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
25%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
25%
2
22%
46-60
2
50%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Забито
6
19
3 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 6
1
17%
4
21%
1-15
2
33%
3
16%
16-30
0
0%
4
21%
31-45
1
17%
1
5%
46-60
1
17%
3
16%
61-75
1
17%
4
21%
76-90
Пропущено
15
10
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
4
27%
3
30%
1-15
1
7%
1
10%
16-30
2
13%
2
20%
31-45
3
20%
1
10%
46-60
3
20%
1
10%
61-75
2
13%
2
20%
76-90
Забито
19
26
11 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 5
5 Не забивали 2
6
32%
5
19%
1-15
2
11%
3
12%
16-30
3
16%
6
23%
31-45
3
16%
2
8%
46-60
2
11%
4
15%
61-75
3
16%
6
23%
76-90
Пропущено
19
19
8 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
5
26%
4
21%
1-15
1
5%
2
11%
16-30
2
11%
4
21%
31-45
4
21%
3
16%
46-60
5
26%
3
16%
61-75
2
11%
3
16%
76-90
Результаты последних матчей
Астон Вилла
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Астон Вилла - Вильярреал 0:1 Челси - Астон Вилла 0:1 Астон Вилла - Брайтон 2:2 Кардифф Сити - Астон Вилла 3:1
Брайтон - Астон Вилла 1:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 4:2 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 3:1 Ньюкасл - Астон Вилла 4:0 Астон Вилла - Брентфорд 4:0 Фулхэм - Астон Вилла 3:0 Астон Вилла - Челси 0:2 Ноттингем Форест - Астон Вилла 1:1 Лидс - Астон Вилла 0:0 Астон Вилла - Саутгемптон 1:0 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:1 Арсенал - Астон Вилла 2:1 Астон Вилла - Вест Хэм 0:1 Болтон - Астон Вилла 1:4 Кристал Пэлас - Астон Вилла 3:1 Астон Вилла - Эвертон 2:1
Ливерпуль
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Манчестер Сити - Ливерпуль 3:2 Ливерпуль - Милан 4:1 Ливерпуль - Лион 1:3 Ливерпуль - Саутгемптон 3:1
Ливерпуль - Дерби 0:0 Тоттенхэм - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Наполи 2:0 Ливерпуль - Лидс 1:2 Аякс - Ливерпуль 0:3 Ноттингем Форест - Ливерпуль 1:0 Ливерпуль - Вест Хэм 1:0 Ливерпуль - Манчестер Сити 1:0 Рейнджерс - Ливерпуль 1:7 Арсенал - Ливерпуль 3:2 Ливерпуль - Рейнджерс 2:0 Ливерпуль - Брайтон 3:3 Ливерпуль - Аякс 2:1 Наполи - Ливерпуль 4:1 Эвертон - Ливерпуль 0:0 Ливерпуль - Ньюкасл 2:1
Результаты матчей
Астон Вилла
Ливерпуль
Точный счет
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
9:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
4 раза 50%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
9
1 раз 13%
Точный счет
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
9:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
9
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Астон Вилла
Ливерпуль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
34
44
25
35
16
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
42
17
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
122
411
77
213
311
114
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|33 - 11
|37
|2.
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|40 - 14
|32
|3.
|Заявка
|15
|8
|6
|1
|29 - 11
|30
|4.
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|31 - 21
|29
|5.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|20 - 20
|26
|6.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|28 - 17
|22
|7.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|23 - 19
|21
|8.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|17 - 17
|21
|9.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|24 - 26
|19
|10.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|23 - 25
|19
|11.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|15 - 18
|19
|12.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|16 - 22
|18
|13.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|25 - 25
|17
|14.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|18 - 32
|16
|15.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|22 - 26
|15
|16.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|11 - 17
|14
|17.
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|12 - 17
|14
|18.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|11 - 30
|13
|19.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|13 - 27
|12
|20.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|8 - 24
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|30 - 9
|21
|2.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|19 - 7
|18
|3.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|17 - 5
|18
|4.
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|21 - 11
|18
|5.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|21 - 8
|17
|6.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|7.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|8.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|9.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 13
|12
|10.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 7
|12
|11.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 6
|11
|12.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|13.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|14.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 8
|11
|15.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 11
|11
|16.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 10
|10
|17.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 6
|8
|18.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 6
|8
|19.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 13
|8
|20.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|14 - 4
|19
|2.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 16
|13
|3.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 6
|12
|4.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|11
|5.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 10
|11
|6.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 13
|10
|7.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 11
|10
|8.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|16 - 19
|9
|9.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 13
|7
|10.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 18
|7
|11.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 11
|6
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 10
|6
|13.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|5 - 15
|6
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|15.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 24
|5
|16.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 16
|5
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|3 - 7
|4
|18.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|10 - 17
|4
|19.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 11
|2
|20.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|1 - 19
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|18 (3)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|12 (1)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|10 (2)
|Лидс
|Морено Родриго
|9 (1)
|Фулхэм
|Митрович Александар
|9
|Фулхэм
|Рид Бобби
|6
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|6
|Эвертон
|Гордон Энтони
|6
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|5
|Фулхэм
|Тете Кенни
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Астон Вилла - Ливерпуль
Исход игры
Астон Вилла
3.3% (2)
Ничья
1.6% (1)
Ливерпуль
95.1% (58)
Тотал 2.5
Больше
80.36% (45)
Меньше
19.64% (11)
Обе команды забьют
Да
76.79% (43)
Нет
23.21% (13)
Популярный счёт
1:2 Ливерпуль
55.7% (34)
0:2 Ливерпуль
14.8% (9)
1:3 Ливерпуль
11.5% (7)
0:1 Ливерпуль
3.3% (2)
0:3 Ливерпуль
3.3% (2)
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