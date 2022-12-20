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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Мэдли Анди
Кристал Пэлас
 
Позже
Фулхэм

История личных встреч

Кристал Пэлас
Фулхэм

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

8 матчей

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы

Второй тайм

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ТМК
3:1
ТМК
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:4

Голы

Всего голов

3
8

Голов в среднем за матч

1
1.6

Среднее время на гол

90
56

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.4
1.33

Среднее время на гол

64
67

Всего голов

10
12

Голов в среднем за матч

1.25
1.5

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

72
60

Бомбардиры внутри турнира

Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Заха Уилфрид 6 0.43
Эдуар Одсонн 3 0.21
Эзе Эберечи 2 0.14
Олисе Майкл 1 0.07
Андерсен Йоаким 1 0.07
Матета Жан-Филипп 1 0.07
Митчелл Тайрик 0 0
Айю Джордан 0 0
Дукуре Шейк 0 0
Фулхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Митрович Александар 9 (3) 0.6
Рид Бобби 3 0.2
Перейра Андреас 2 (1) 0.13
Рид Харрисон 2 0.13
Пальинья Жоау 2 0.13
Виллиан Боргес 1 0.07
Адарабиойо Олуватосин 1 0.07
Диоп Исса 1 0.07
Джеймс Дэниэл 1 0.07
Кебано Нескенс 0 0
Тете Кенни 0 0
Мбабу Кевин 0 0

Карточки

Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гехи Марк 5 0
Дукуре Шейк 5 0
Уорд Джоэл 4 0
Заха Уилфрид 3 0
Шлупп Джеффри 3 0
Эдуар Одсонн 3 0
Виейра Патрик 2 0
Андерсен Йоаким 2 0
Матета Жан-Филипп 2 0
Митчелл Тайрик 2 0
Гуаита Висенте 1 0
Клайн Натаниэль 1 0
Айю Джордан 1 0
Олисе Майкл 1 0
Фулхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рид Бобби 6 0
Тете Кенни 5 0
Рид Харрисон 5 0
Пальинья Жоау 5 0
Митрович Александар 4 0
Робинсон Энтони 4 0
Перейра Андреас 3 0
Чалоба Натаниэл 0 1
Рим Тим 1 0
Мбабу Кевин 1 0
Диоп Исса 1 0
Винисиус Карлос 1 0
Марку Силва 1 0

Результаты матчей

Кристал Пэлас
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Фулхэм
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
4

Волевые поражения

3
4
Кристал Пэлас
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Фулхэм
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

9
6

Волевые поражения

3
10
Кристал Пэлас
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Фулхэм
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

12
10

Волевые поражения

6
14

Голы по времени матча

Забито

11
10
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
2
18%
1
10%
1-15
1
9%
2
20%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
3
27%
4
40%
46-60
2
18%
1
10%
61-75
2
18%
2
20%
76-90

Пропущено

7
13
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
29%
1
8%
1-15
1
14%
3
23%
16-30
2
29%
1
8%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
2
29%
5
38%
76-90

Забито

4
12
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
11 Не забивали 8
0
0%
1
8%
1-15
1
25%
2
17%
16-30
2
50%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
1
25%
2
17%
76-90

Пропущено

11
15
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
2
18%
3
20%
1-15
1
9%
1
7%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
2
18%
3
20%
46-60
4
36%
2
13%
61-75
2
18%
3
20%
76-90

Забито

15
22
7 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 6
4 Не забивали 2
2
13%
2
9%
1-15
2
13%
4
18%
16-30
3
20%
2
9%
31-45
3
20%
6
27%
46-60
2
13%
4
18%
61-75
3
20%
4
18%
76-90

Пропущено

18
28
8 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 13
4
22%
4
14%
1-15
2
11%
4
14%
16-30
2
11%
4
14%
31-45
2
11%
3
11%
46-60
4
22%
5
18%
61-75
4
22%
8
29%
76-90

Результаты последних матчей

Кристал Пэлас
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Кристал Пэлас - Вальядолид 2:1 Кристал Пэлас - Наполи 1:3 Кристал Пэлас - Трабзонспор 2:2 Кристал Пэлас - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0
Ноттингем Форест - Кристал Пэлас 1:0 Ньюкасл - Кристал Пэлас 0:0 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:2 Кристал Пэлас - Саутгемптон 1:0 Эвертон - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 2:1 Лестер - Кристал Пэлас 0:0 Кристал Пэлас - Лидс 2:1 Кристал Пэлас - Челси 1:2 Ньюкасл - Кристал Пэлас 0:0 Кристал Пэлас - Брентфорд 1:1 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 4:2 Оксфорд Юнайтед - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Астон Вилла 3:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Арсенал 0:2
Фулхэм
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Фулхэм - Вест Хэм 1:1 Фулхэм - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Сити - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Эвертон 0:0
Лидс - Фулхэм 2:3 Фулхэм - Астон Вилла 3:0 Фулхэм - Борнмут 2:2 Вест Хэм - Фулхэм 3:1 Фулхэм - Ньюкасл 1:4 Ноттингем Форест - Фулхэм 2:3 Тоттенхэм - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Брайтон 2:1 Арсенал - Фулхэм 2:1 Кроули Таун - Фулхэм 2:0 Фулхэм - Брентфорд 3:2 Вулверхэмптон - Фулхэм 0:0 Фулхэм - Ливерпуль 2:2 Фулхэм - Вильярреал 1:1 Эшторил - Фулхэм 1:3 Бенфика - Фулхэм 5:1

Результаты матчей

Кристал Пэлас
Фулхэм

Точный счет

2:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
2:1
3 раза 43%
2:3
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
1
4 раза 57%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
1
6 раз 40%
3
4 раза 27%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Кристал Пэлас
Фулхэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
7
1
3
4
1.5
5
3
1
6
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
6
1
2
5
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
13
2
5
9
1.5
7
8
1
13
2.5
4
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 14 12 1 1 33 - 11 37
2.
Манчестер Сити
 Заявка 14 10 2 2 40 - 14 32
3.
Ньюкасл
 Заявка 15 8 6 1 29 - 11 30
4.
Тоттенхэм
 Заявка 15 9 2 4 31 - 21 29
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 14 8 2 4 20 - 20 26
6.
Ливерпуль
 Заявка 14 6 4 4 28 - 17 22
7.
Брайтон
 Заявка 14 6 3 5 23 - 19 21
8.
Челси
 Заявка 14 6 3 5 17 - 17 21
9.
Фулхэм
 Заявка 15 5 4 6 24 - 26 19
10.
Брентфорд
 Заявка 15 4 7 4 23 - 25 19
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 14 5 4 5 15 - 18 19
12.
Астон Вилла
 Заявка 15 5 3 7 16 - 22 18
13.
Лестер
 Заявка 15 5 2 8 25 - 25 17
14.
Борнмут
 Заявка 15 4 4 7 18 - 32 16
15.
Лидс
 Заявка 14 4 3 7 22 - 26 15
16.
Эвертон
 Заявка 15 3 5 7 11 - 17 14
17.
Вест Хэм
 Заявка 15 4 2 9 12 - 17 14
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 15 3 4 8 11 - 30 13
19.
Саутгемптон
 Заявка 15 3 3 9 13 - 27 12
20.
Вулверхэмптон
 Заявка 15 2 4 9 8 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 8 7 0 1 30 - 9 21
2.
Арсенал
 Заявка 6 6 0 0 19 - 7 18
3.
Ньюкасл
 Заявка 8 5 3 0 17 - 5 18
4.
Тоттенхэм
 Заявка 8 6 0 2 21 - 11 18
5.
Ливерпуль
 Заявка 8 5 2 1 21 - 8 17
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
7.
Кристал Пэлас
 Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
8.
Астон Вилла
 Заявка 7 4 1 2 11 - 6 13
9.
Фулхэм
 Заявка 8 3 3 2 14 - 13 12
10.
Брентфорд
 Заявка 7 3 3 1 13 - 7 12
11.
Брайтон
 Заявка 7 3 2 2 11 - 6 11
12.
Лидс
 Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
13.
Челси
 Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
14.
Борнмут
 Заявка 8 3 2 3 9 - 8 11
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 8 3 2 3 10 - 11 11
16.
Вест Хэм
 Заявка 8 3 1 4 9 - 10 10
17.
Лестер
 Заявка 7 2 2 3 9 - 6 8
18.
Эвертон
 Заявка 7 2 2 3 6 - 6 8
19.
Вулверхэмптон
 Заявка 8 2 2 4 5 - 13 8
20.
Саутгемптон
 Заявка 7 1 3 3 8 - 12 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 8 6 1 1 14 - 4 19
2.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 8 4 1 3 11 - 16 13
3.
Ньюкасл
 Заявка 7 3 3 1 12 - 6 12
4.
Манчестер Сити
 Заявка 6 3 2 1 10 - 5 11
5.
Тоттенхэм
 Заявка 7 3 2 2 10 - 10 11
6.
Брайтон
 Заявка 7 3 1 3 12 - 13 10
7.
Челси
 Заявка 8 3 1 4 7 - 11 10
8.
Лестер
 Заявка 8 3 0 5 16 - 19 9
9.
Фулхэм
 Заявка 7 2 1 4 10 - 13 7
10.
Брентфорд
 Заявка 8 1 4 3 10 - 18 7
11.
Эвертон
 Заявка 8 1 3 4 5 - 11 6
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 7 1 3 3 5 - 10 6
13.
Саутгемптон
 Заявка 8 2 0 6 5 - 15 6
14.
Ливерпуль
 Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
15.
Борнмут
 Заявка 7 1 2 4 9 - 24 5
16.
Астон Вилла
 Заявка 8 1 2 5 5 - 16 5
17.
Вест Хэм
 Заявка 7 1 1 5 3 - 7 4
18.
Лидс
 Заявка 7 1 1 5 10 - 17 4
19.
Вулверхэмптон
 Заявка 7 0 2 5 3 - 11 2
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 7 0 2 5 1 - 19 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 18 (3)
Тоттенхэм Кейн Гарри 12 (1)
Брентфорд Тони Айвен 10 (2)
Лидс Морено Родриго 9 (1)
Фулхэм Митрович Александар 9
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Рид Бобби 6
Вулверхэмптон Невеш Рубен 6
Эвертон Гордон Энтони 6
Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 5
Фулхэм Тете Кенни 5
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Кристал Пэлас - Фулхэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 декабря 2022, осталось 2 дня 7 часов 45 минут.

    Главный судья: Мэдли Анди

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 64
    Кристал Пэлас 57.8% (37)
    X 26.6% (17)
    Фулхэм 15.6% (10)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Кристал Пэлас
    Ничья
    Фулхэм
    3.65
    3.50
    3.70
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Кристал Пэлас - Фулхэм онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кристал Пэлас - Фулхэм

    Исход игры
    Кристал Пэлас
    57.8% (37)
    Ничья
    26.6% (17)
    Фулхэм
    15.6% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.46% (32)
    Меньше
    47.54% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    75.41% (46)
    Нет
    24.59% (15)
    Популярный счёт
    2:1 Кристал Пэлас
    32.8% (21)
    1:1 Ничья
    21.9% (14)
    1:0 Кристал Пэлас
    12.5% (8)
    1:2 Фулхэм
    10.9% (7)
    0:0 Ничья
    3.1% (2)
    2:0 Кристал Пэлас
    3.1% (2)
    0:1 Фулхэм
    3.1% (2)
    3:2 Кристал Пэлас
    3.1% (2)
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