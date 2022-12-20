Тур: 17. Стадион: Селхерст Парк. Главный судья: Мэдли Анди
Позже
История личных встреч
Кристал Пэлас
Фулхэм
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
8 матчей
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы
Второй тайм
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
8
Голов в среднем за матч
1
1.6
Среднее время на гол
90
56
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
1.4
1.33
Среднее время на гол
64
67
Всего голов
10
12
Голов в среднем за матч
1.25
1.5
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
72
60
Бомбардиры внутри турнира
Кристал Пэлас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Заха Уилфрид
|6
|0.43
|Эдуар Одсонн
|3
|0.21
|Эзе Эберечи
|2
|0.14
|Олисе Майкл
|1
|0.07
|Андерсен Йоаким
|1
|0.07
|Матета Жан-Филипп
|1
|0.07
|Митчелл Тайрик
|0
|0
|Айю Джордан
|0
|0
|Дукуре Шейк
|0
|0
Фулхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Митрович Александар
|9 (3)
|0.6
|Рид Бобби
|3
|0.2
|Перейра Андреас
|2 (1)
|0.13
|Рид Харрисон
|2
|0.13
|Пальинья Жоау
|2
|0.13
|Виллиан Боргес
|1
|0.07
|Адарабиойо Олуватосин
|1
|0.07
|Диоп Исса
|1
|0.07
|Джеймс Дэниэл
|1
|0.07
|Кебано Нескенс
|0
|0
|Тете Кенни
|0
|0
|Мбабу Кевин
|0
|0
Карточки
Кристал Пэлас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гехи Марк
|5
|0
|Дукуре Шейк
|5
|0
|Уорд Джоэл
|4
|0
|Заха Уилфрид
|3
|0
|Шлупп Джеффри
|3
|0
|Эдуар Одсонн
|3
|0
|Виейра Патрик
|2
|0
|Андерсен Йоаким
|2
|0
|Матета Жан-Филипп
|2
|0
|Митчелл Тайрик
|2
|0
|Гуаита Висенте
|1
|0
|Клайн Натаниэль
|1
|0
|Айю Джордан
|1
|0
|Олисе Майкл
|1
|0
Фулхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рид Бобби
|6
|0
|Тете Кенни
|5
|0
|Рид Харрисон
|5
|0
|Пальинья Жоау
|5
|0
|Митрович Александар
|4
|0
|Робинсон Энтони
|4
|0
|Перейра Андреас
|3
|0
|Чалоба Натаниэл
|0
|1
|Рим Тим
|1
|0
|Мбабу Кевин
|1
|0
|Диоп Исса
|1
|0
|Винисиус Карлос
|1
|0
|Марку Силва
|1
|0
Результаты матчей
Кристал Пэлас
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Фулхэм
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
4
Волевые поражения
3
4
Кристал Пэлас
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Фулхэм
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
9
6
Волевые поражения
3
10
Кристал Пэлас
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Фулхэм
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
12
10
Волевые поражения
6
14
Голы по времени матча
Забито
11
10
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
2
18%
1
10%
1-15
1
9%
2
20%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
3
27%
4
40%
46-60
2
18%
1
10%
61-75
2
18%
2
20%
76-90
Пропущено
7
13
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
29%
1
8%
1-15
1
14%
3
23%
16-30
2
29%
1
8%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
2
29%
5
38%
76-90
Забито
4
12
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
11 Не забивали 8
0
0%
1
8%
1-15
1
25%
2
17%
16-30
2
50%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
1
25%
2
17%
76-90
Пропущено
11
15
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
2
18%
3
20%
1-15
1
9%
1
7%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
2
18%
3
20%
46-60
4
36%
2
13%
61-75
2
18%
3
20%
76-90
Забито
15
22
7 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 6
4 Не забивали 2
2
13%
2
9%
1-15
2
13%
4
18%
16-30
3
20%
2
9%
31-45
3
20%
6
27%
46-60
2
13%
4
18%
61-75
3
20%
4
18%
76-90
Пропущено
18
28
8 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 13
4
22%
4
14%
1-15
2
11%
4
14%
16-30
2
11%
4
14%
31-45
2
11%
3
11%
46-60
4
22%
5
18%
61-75
4
22%
8
29%
76-90
Результаты последних матчей
Кристал Пэлас
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Кристал Пэлас - Вальядолид 2:1 Кристал Пэлас - Наполи 1:3 Кристал Пэлас - Трабзонспор 2:2 Кристал Пэлас - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0
Ноттингем Форест - Кристал Пэлас 1:0 Ньюкасл - Кристал Пэлас 0:0 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:2 Кристал Пэлас - Саутгемптон 1:0 Эвертон - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 2:1 Лестер - Кристал Пэлас 0:0 Кристал Пэлас - Лидс 2:1 Кристал Пэлас - Челси 1:2 Ньюкасл - Кристал Пэлас 0:0 Кристал Пэлас - Брентфорд 1:1 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 4:2 Оксфорд Юнайтед - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Астон Вилла 3:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Арсенал 0:2
Фулхэм
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Фулхэм - Вест Хэм 1:1 Фулхэм - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Сити - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Эвертон 0:0
Лидс - Фулхэм 2:3 Фулхэм - Астон Вилла 3:0 Фулхэм - Борнмут 2:2 Вест Хэм - Фулхэм 3:1 Фулхэм - Ньюкасл 1:4 Ноттингем Форест - Фулхэм 2:3 Тоттенхэм - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Брайтон 2:1 Арсенал - Фулхэм 2:1 Кроули Таун - Фулхэм 2:0 Фулхэм - Брентфорд 3:2 Вулверхэмптон - Фулхэм 0:0 Фулхэм - Ливерпуль 2:2 Фулхэм - Вильярреал 1:1 Эшторил - Фулхэм 1:3 Бенфика - Фулхэм 5:1
Результаты матчей
Кристал Пэлас
Фулхэм
Точный счет
2:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
2:1
3 раза 43%
2:3
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
1
4 раза 57%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
1
6 раз 40%
3
4 раза 27%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Кристал Пэлас
Фулхэм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
71
34
53
16
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
61
25
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
132
59
78
113
411
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|33 - 11
|37
|2.
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|40 - 14
|32
|3.
|Заявка
|15
|8
|6
|1
|29 - 11
|30
|4.
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|31 - 21
|29
|5.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|20 - 20
|26
|6.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|28 - 17
|22
|7.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|23 - 19
|21
|8.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|17 - 17
|21
|9.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|24 - 26
|19
|10.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|23 - 25
|19
|11.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|15 - 18
|19
|12.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|16 - 22
|18
|13.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|25 - 25
|17
|14.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|18 - 32
|16
|15.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|22 - 26
|15
|16.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|11 - 17
|14
|17.
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|12 - 17
|14
|18.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|11 - 30
|13
|19.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|13 - 27
|12
|20.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|8 - 24
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|30 - 9
|21
|2.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|19 - 7
|18
|3.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|17 - 5
|18
|4.
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|21 - 11
|18
|5.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|21 - 8
|17
|6.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|7.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|8.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|9.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 13
|12
|10.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 7
|12
|11.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 6
|11
|12.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|13.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|14.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 8
|11
|15.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 11
|11
|16.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 10
|10
|17.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 6
|8
|18.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 6
|8
|19.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 13
|8
|20.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|14 - 4
|19
|2.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 16
|13
|3.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 6
|12
|4.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|11
|5.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 10
|11
|6.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 13
|10
|7.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 11
|10
|8.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|16 - 19
|9
|9.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 13
|7
|10.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 18
|7
|11.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 11
|6
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 10
|6
|13.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|5 - 15
|6
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|15.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 24
|5
|16.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 16
|5
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|3 - 7
|4
|18.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|10 - 17
|4
|19.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 11
|2
|20.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|1 - 19
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|18 (3)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|12 (1)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|10 (2)
|Лидс
|Морено Родриго
|9 (1)
|Фулхэм
|Митрович Александар
|9
|Фулхэм
|Рид Бобби
|6
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|6
|Эвертон
|Гордон Энтони
|6
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|5
|Фулхэм
|Тете Кенни
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Кристал Пэлас - Фулхэм
Исход игры
Кристал Пэлас
57.8% (37)
Ничья
26.6% (17)
Фулхэм
15.6% (10)
Тотал 2.5
Больше
52.46% (32)
Меньше
47.54% (29)
Обе команды забьют
Да
75.41% (46)
Нет
24.59% (15)
Популярный счёт
2:1 Кристал Пэлас
32.8% (21)
1:1 Ничья
21.9% (14)
1:0 Кристал Пэлас
12.5% (8)
1:2 Фулхэм
10.9% (7)
0:0 Ничья
3.1% (2)
2:0 Кристал Пэлас
3.1% (2)
0:1 Фулхэм
3.1% (2)
3:2 Кристал Пэлас
3.1% (2)
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