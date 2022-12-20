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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Джиллетт Джаред
Лестер
 
Позже
Ньюкасл
Прогнозы 68
Лестер 51.5% (35)
X 20.6% (14)
Ньюкасл 27.9% (19)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Лестер
Ничья
Ньюкасл
3.60
3.50
3.30
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Лестер
Ньюкасл

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
8.3%
16.7%
9 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
50%
8 побед 6 ничьих 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

18 матчей

61.1%
5.6%
33.3%
11 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
9 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

44.4%
33.3%
22.3%
8 побед 6 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
4:0
ПЛ
2:4
ПЛ
1:2
ПЛ
0:3
ПЛ
5:0
КЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
2:3
ПЛ
1:0
ПЛ
0:3
ПЛ
3:0
К
1:0
ПЛ
1:0
Ч
0:0
Ч
1:0

Голы

Всего голов

17
15

Голов в среднем за матч

1.89
1.67

Среднее время на гол

47
54

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

0.89
0.78

Среднее время на гол

101
115

Всего голов

25
22

Голов в среднем за матч

1.39
1.22

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

64
73

Бомбардиры внутри турнира

Лестер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мэддисон Джеймс 7 0.47
Барнс Харви 6 0.4
Дака Патсон 3 0.2
Тилеманс Юри 3 (1) 0.2
Варди Джейми 1 0.07
Кастань Тимоти 1 0.07
Дьюсбери-Холл Кирнан 1 0.07
Ихеаначо Келечи 1 0.07
Перес Айосе 0 0
Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альмирон Мигель 8 0.53
Уилсон Каллум 6 (1) 0.4
Гимараэс Бруно 3 0.2
Уиллок Джо 2 0.13
Исак Александр 2 (1) 0.13
Триппьер Киран 1 0.07
Сен-Максимен Аллан 1 0.07
Лонгстафф Шон 1 0.07
Мёрфи Джейкоб 1 0.07
Жоэлинтон 1 0.07
Вуд Крис 1 0.07
Шёр Фабиан 1 0.07

Карточки

Лестер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мэддисон Джеймс 5 0
Сумаре Бубакари 3 0
Ндиди Уилфред 2 0
Дака Патсон 2 0
Варди Джейми 1 0
Прат Деннис 1 0
Тилеманс Юри 1 0
Фас Ваут 1 0
Томас Люк 1 0
Фофана Уэсли 1 0
Дьюсбери-Холл Кирнан 1 0
Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жоэлинтон 5 0
Шёр Фабиан 4 0
Триппьер Киран 3 0
Бёрн Дэн 2 0
Ласcеллс Джамал 2 0
Поуп Ник 2 0
Лонгстафф Шон 2 0
Фрейзер Райан 1 0
Уилсон Каллум 1 0
Сен-Максимен Аллан 1 0
Гимараэс Бруно 1 0

Результаты матчей

Лестер
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Ньюкасл
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

3
2
Лестер
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Ньюкасл
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

19
0

Волевые поражения

8
16
Лестер
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Ньюкасл
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

20
3

Волевые поражения

11
18

Голы по времени матча

Забито

8
12
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
0
0%
1
8%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
3
38%
6
50%
31-45
2
25%
2
17%
46-60
1
13%
1
8%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Пропущено

7
6
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
2
29%
3
50%
76-90

Забито

16
16
10 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
7 Не забивали 8
6
38%
0
0%
1-15
1
6%
3
19%
16-30
3
19%
3
19%
31-45
0
0%
5
31%
46-60
3
19%
3
19%
61-75
3
19%
2
13%
76-90

Пропущено

19
6
5 В 1-м тайме 1
14 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
11%
1
17%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
4
21%
2
33%
46-60
7
37%
2
33%
61-75
3
16%
1
17%
76-90

Забито

24
28
15 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 9
3 Не забивали 3
6
25%
1
4%
1-15
3
13%
3
11%
16-30
6
25%
9
32%
31-45
2
8%
7
25%
46-60
4
17%
4
14%
61-75
3
13%
4
14%
76-90

Пропущено

26
12
7 В 1-м тайме 2
19 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
2
8%
1
8%
1-15
4
15%
0
0%
16-30
1
4%
1
8%
31-45
5
19%
3
25%
46-60
9
35%
3
25%
61-75
5
19%
4
33%
76-90

Результаты последних матчей

Лестер
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Милтон-Кейнс Донс - Лестер 0:3 Лестер - Труа 0:0 Вест Хэм - Лестер 0:2 Лестер - Ньюпорт 3:0
Эвертон - Лестер 0:2 Лестер - Манчестер Сити 0:1 Вулверхэмптон - Лестер 0:4 Лестер - Лидс 2:0 Лестер - Кристал Пэлас 0:0 Борнмут - Лестер 2:1 Лестер - Ноттингем Форест 4:0 Тоттенхэм - Лестер 6:2 Брайтон - Лестер 5:2 Лестер - Манчестер Юнайтед 0:1 Челси - Лестер 2:1 Стокпорт - Лестер 0:0 Лестер - Саутгемптон 1:2 Арсенал - Лестер 4:2 Лестер - Брентфорд 2:2 Лестер - Севилья 1:0
Ньюкасл
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Ньюкасл - Борнмут 1:0 Ньюкасл - Райо Вальекано 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Ньюкасл 0:5 Ньюкасл - Челси 1:0
Ньюкасл - Кристал Пэлас 0:0 Саутгемптон - Ньюкасл 1:4 Ньюкасл - Астон Вилла 4:0 Тоттенхэм - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Эвертон 1:0 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:0 Ньюкасл - Брентфорд 5:1 Фулхэм - Ньюкасл 1:4 Ньюкасл - Борнмут 1:1 Ньюкасл - Кристал Пэлас 0:0 Ливерпуль - Ньюкасл 2:1 Вулверхэмптон - Ньюкасл 1:1 Транмир - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Манчестер Сити 3:3 Брайтон - Ньюкасл 0:0 Ньюкасл - Ноттингем Форест 2:0

Результаты матчей

Лестер
Ньюкасл

Точный счет

0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

0:2
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:4
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
6:2
1 раз 13%
0:0
2 раза 29%
1:4
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
5 раз 63%
1
2 раза 25%
4
1 раз 13%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
4
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
7 раз 47%
0
3 раза 20%
1
3 раза 20%
4
2 раза 13%
1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
4
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Лестер
Ньюкасл

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
7
1
3
4
1.5
4
4
1
6
2.5
3
5
1
6
3.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
1.5
Больше Меньше
3
4
1
7
2.5
2
5
1
7
3.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
12
3
9
6
1.5
7
8
2
13
2.5
5
10
2
13
3.5
4
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 14 12 1 1 33 - 11 37
2.
Манчестер Сити
 Заявка 14 10 2 2 40 - 14 32
3.
Ньюкасл
 Заявка 15 8 6 1 29 - 11 30
4.
Тоттенхэм
 Заявка 15 9 2 4 31 - 21 29
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 14 8 2 4 20 - 20 26
6.
Ливерпуль
 Заявка 14 6 4 4 28 - 17 22
7.
Брайтон
 Заявка 14 6 3 5 23 - 19 21
8.
Челси
 Заявка 14 6 3 5 17 - 17 21
9.
Фулхэм
 Заявка 15 5 4 6 24 - 26 19
10.
Брентфорд
 Заявка 15 4 7 4 23 - 25 19
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 14 5 4 5 15 - 18 19
12.
Астон Вилла
 Заявка 15 5 3 7 16 - 22 18
13.
Лестер
 Заявка 15 5 2 8 25 - 25 17
14.
Борнмут
 Заявка 15 4 4 7 18 - 32 16
15.
Лидс
 Заявка 14 4 3 7 22 - 26 15
16.
Эвертон
 Заявка 15 3 5 7 11 - 17 14
17.
Вест Хэм
 Заявка 15 4 2 9 12 - 17 14
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 15 3 4 8 11 - 30 13
19.
Саутгемптон
 Заявка 15 3 3 9 13 - 27 12
20.
Вулверхэмптон
 Заявка 15 2 4 9 8 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 8 7 0 1 30 - 9 21
2.
Арсенал
 Заявка 6 6 0 0 19 - 7 18
3.
Ньюкасл
 Заявка 8 5 3 0 17 - 5 18
4.
Тоттенхэм
 Заявка 8 6 0 2 21 - 11 18
5.
Ливерпуль
 Заявка 8 5 2 1 21 - 8 17
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
7.
Кристал Пэлас
 Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
8.
Астон Вилла
 Заявка 7 4 1 2 11 - 6 13
9.
Фулхэм
 Заявка 8 3 3 2 14 - 13 12
10.
Брентфорд
 Заявка 7 3 3 1 13 - 7 12
11.
Брайтон
 Заявка 7 3 2 2 11 - 6 11
12.
Лидс
 Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
13.
Челси
 Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
14.
Борнмут
 Заявка 8 3 2 3 9 - 8 11
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 8 3 2 3 10 - 11 11
16.
Вест Хэм
 Заявка 8 3 1 4 9 - 10 10
17.
Лестер
 Заявка 7 2 2 3 9 - 6 8
18.
Эвертон
 Заявка 7 2 2 3 6 - 6 8
19.
Вулверхэмптон
 Заявка 8 2 2 4 5 - 13 8
20.
Саутгемптон
 Заявка 7 1 3 3 8 - 12 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 8 6 1 1 14 - 4 19
2.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 8 4 1 3 11 - 16 13
3.
Ньюкасл
 Заявка 7 3 3 1 12 - 6 12
4.
Манчестер Сити
 Заявка 6 3 2 1 10 - 5 11
5.
Тоттенхэм
 Заявка 7 3 2 2 10 - 10 11
6.
Брайтон
 Заявка 7 3 1 3 12 - 13 10
7.
Челси
 Заявка 8 3 1 4 7 - 11 10
8.
Лестер
 Заявка 8 3 0 5 16 - 19 9
9.
Фулхэм
 Заявка 7 2 1 4 10 - 13 7
10.
Брентфорд
 Заявка 8 1 4 3 10 - 18 7
11.
Эвертон
 Заявка 8 1 3 4 5 - 11 6
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 7 1 3 3 5 - 10 6
13.
Саутгемптон
 Заявка 8 2 0 6 5 - 15 6
14.
Ливерпуль
 Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
15.
Борнмут
 Заявка 7 1 2 4 9 - 24 5
16.
Астон Вилла
 Заявка 8 1 2 5 5 - 16 5
17.
Вест Хэм
 Заявка 7 1 1 5 3 - 7 4
18.
Лидс
 Заявка 7 1 1 5 10 - 17 4
19.
Вулверхэмптон
 Заявка 7 0 2 5 3 - 11 2
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 7 0 2 5 1 - 19 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 18 (3)
Тоттенхэм Кейн Гарри 12 (1)
Брентфорд Тони Айвен 10 (2)
Лидс Морено Родриго 9 (1)
Фулхэм Митрович Александар 9
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Рид Бобби 6
Вулверхэмптон Невеш Рубен 6
Эвертон Гордон Энтони 6
Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 5
Фулхэм Тете Кенни 5
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лестер - Ньюкасл от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 декабря 2022, осталось 2 дня 7 часов 44 минуты.

    Главный судья: Джиллетт Джаред

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 68
    Лестер 51.5% (35)
    X 20.6% (14)
    Ньюкасл 27.9% (19)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лестер
    Ничья
    Ньюкасл
    3.60
    3.50
    3.30
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Лестер - Ньюкасл онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лестер - Ньюкасл

    Исход игры
    Лестер
    51.5% (35)
    Ничья
    20.6% (14)
    Ньюкасл
    27.9% (19)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.67% (37)
    Меньше
    38.33% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    73.33% (44)
    Нет
    26.67% (16)
    Популярный счёт
    2:1 Лестер
    27.9% (19)
    1:2 Ньюкасл
    14.7% (10)
    1:1 Ничья
    11.8% (8)
    2:0 Лестер
    8.8% (6)
    1:0 Лестер
    7.4% (5)
    2:2 Ничья
    5.9% (4)
    3:1 Лестер
    2.9% (2)
    0:1 Ньюкасл
    2.9% (2)
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