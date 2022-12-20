Тур: 17. Стадион: Кинг Пауэр. Главный судья: Джиллетт Джаред
История личных встреч
Лестер
Ньюкасл
12 матчей
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
8.3%
16.7%
9 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
50%
8 побед 6 ничьих 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
18 матчей
61.1%
5.6%
33.3%
11 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
9 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
44.4%
33.3%
22.3%
8 побед 6 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
17
15
Голов в среднем за матч
1.89
1.67
Среднее время на гол
47
54
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
0.89
0.78
Среднее время на гол
101
115
Всего голов
25
22
Голов в среднем за матч
1.39
1.22
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
64
73
Бомбардиры внутри турнира
Лестер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мэддисон Джеймс
|7
|0.47
|Барнс Харви
|6
|0.4
|Дака Патсон
|3
|0.2
|Тилеманс Юри
|3 (1)
|0.2
|Варди Джейми
|1
|0.07
|Кастань Тимоти
|1
|0.07
|Дьюсбери-Холл Кирнан
|1
|0.07
|Ихеаначо Келечи
|1
|0.07
|Перес Айосе
|0
|0
Ньюкасл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альмирон Мигель
|8
|0.53
|Уилсон Каллум
|6 (1)
|0.4
|Гимараэс Бруно
|3
|0.2
|Уиллок Джо
|2
|0.13
|Исак Александр
|2 (1)
|0.13
|Триппьер Киран
|1
|0.07
|Сен-Максимен Аллан
|1
|0.07
|Лонгстафф Шон
|1
|0.07
|Мёрфи Джейкоб
|1
|0.07
|Жоэлинтон
|1
|0.07
|Вуд Крис
|1
|0.07
|Шёр Фабиан
|1
|0.07
Карточки
Лестер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мэддисон Джеймс
|5
|0
|Сумаре Бубакари
|3
|0
|Ндиди Уилфред
|2
|0
|Дака Патсон
|2
|0
|Варди Джейми
|1
|0
|Прат Деннис
|1
|0
|Тилеманс Юри
|1
|0
|Фас Ваут
|1
|0
|Томас Люк
|1
|0
|Фофана Уэсли
|1
|0
|Дьюсбери-Холл Кирнан
|1
|0
Ньюкасл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жоэлинтон
|5
|0
|Шёр Фабиан
|4
|0
|Триппьер Киран
|3
|0
|Бёрн Дэн
|2
|0
|Ласcеллс Джамал
|2
|0
|Поуп Ник
|2
|0
|Лонгстафф Шон
|2
|0
|Фрейзер Райан
|1
|0
|Уилсон Каллум
|1
|0
|Сен-Максимен Аллан
|1
|0
|Гимараэс Бруно
|1
|0
Результаты матчей
Лестер
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Ньюкасл
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
3
2
Лестер
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Ньюкасл
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
19
0
Волевые поражения
8
16
Лестер
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Ньюкасл
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
20
3
Волевые поражения
11
18
Голы по времени матча
Забито
8
12
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
0
0%
1
8%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
3
38%
6
50%
31-45
2
25%
2
17%
46-60
1
13%
1
8%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
Пропущено
7
6
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
2
29%
3
50%
76-90
Забито
16
16
10 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
7 Не забивали 8
6
38%
0
0%
1-15
1
6%
3
19%
16-30
3
19%
3
19%
31-45
0
0%
5
31%
46-60
3
19%
3
19%
61-75
3
19%
2
13%
76-90
Пропущено
19
6
5 В 1-м тайме 1
14 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
11%
1
17%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
4
21%
2
33%
46-60
7
37%
2
33%
61-75
3
16%
1
17%
76-90
Забито
24
28
15 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 9
3 Не забивали 3
6
25%
1
4%
1-15
3
13%
3
11%
16-30
6
25%
9
32%
31-45
2
8%
7
25%
46-60
4
17%
4
14%
61-75
3
13%
4
14%
76-90
Пропущено
26
12
7 В 1-м тайме 2
19 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
2
8%
1
8%
1-15
4
15%
0
0%
16-30
1
4%
1
8%
31-45
5
19%
3
25%
46-60
9
35%
3
25%
61-75
5
19%
4
33%
76-90
Результаты последних матчей
Лестер
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Милтон-Кейнс Донс - Лестер 0:3 Лестер - Труа 0:0 Вест Хэм - Лестер 0:2 Лестер - Ньюпорт 3:0
Эвертон - Лестер 0:2 Лестер - Манчестер Сити 0:1 Вулверхэмптон - Лестер 0:4 Лестер - Лидс 2:0 Лестер - Кристал Пэлас 0:0 Борнмут - Лестер 2:1 Лестер - Ноттингем Форест 4:0 Тоттенхэм - Лестер 6:2 Брайтон - Лестер 5:2 Лестер - Манчестер Юнайтед 0:1 Челси - Лестер 2:1 Стокпорт - Лестер 0:0 Лестер - Саутгемптон 1:2 Арсенал - Лестер 4:2 Лестер - Брентфорд 2:2 Лестер - Севилья 1:0
Ньюкасл
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Ньюкасл - Борнмут 1:0 Ньюкасл - Райо Вальекано 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Ньюкасл 0:5 Ньюкасл - Челси 1:0
Ньюкасл - Кристал Пэлас 0:0 Саутгемптон - Ньюкасл 1:4 Ньюкасл - Астон Вилла 4:0 Тоттенхэм - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Эвертон 1:0 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:0 Ньюкасл - Брентфорд 5:1 Фулхэм - Ньюкасл 1:4 Ньюкасл - Борнмут 1:1 Ньюкасл - Кристал Пэлас 0:0 Ливерпуль - Ньюкасл 2:1 Вулверхэмптон - Ньюкасл 1:1 Транмир - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Манчестер Сити 3:3 Брайтон - Ньюкасл 0:0 Ньюкасл - Ноттингем Форест 2:0
Результаты матчей
Лестер
Ньюкасл
Точный счет
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
0:2
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:4
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
6:2
1 раз 13%
0:0
2 раза 29%
1:4
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
5 раз 63%
1
2 раза 25%
4
1 раз 13%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
4
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
7 раз 47%
0
3 раза 20%
1
3 раза 20%
4
2 раза 13%
1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
4
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Лестер
Ньюкасл
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
71
34
44
16
35
16
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
34
17
25
17
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
123
96
78
213
510
213
411
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|33 - 11
|37
|2.
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|40 - 14
|32
|3.
|Заявка
|15
|8
|6
|1
|29 - 11
|30
|4.
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|31 - 21
|29
|5.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|20 - 20
|26
|6.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|28 - 17
|22
|7.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|23 - 19
|21
|8.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|17 - 17
|21
|9.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|24 - 26
|19
|10.
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|23 - 25
|19
|11.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|15 - 18
|19
|12.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|16 - 22
|18
|13.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|25 - 25
|17
|14.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|18 - 32
|16
|15.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|22 - 26
|15
|16.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|11 - 17
|14
|17.
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|12 - 17
|14
|18.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|11 - 30
|13
|19.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|13 - 27
|12
|20.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|8 - 24
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|30 - 9
|21
|2.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|19 - 7
|18
|3.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|17 - 5
|18
|4.
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|21 - 11
|18
|5.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|21 - 8
|17
|6.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|7.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|8.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|9.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 13
|12
|10.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 7
|12
|11.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 6
|11
|12.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|13.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|14.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 8
|11
|15.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 11
|11
|16.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 10
|10
|17.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 6
|8
|18.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 6
|8
|19.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 13
|8
|20.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|14 - 4
|19
|2.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 16
|13
|3.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 6
|12
|4.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|11
|5.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 10
|11
|6.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 13
|10
|7.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 11
|10
|8.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|16 - 19
|9
|9.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 13
|7
|10.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 18
|7
|11.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 11
|6
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 10
|6
|13.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|5 - 15
|6
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|15.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 24
|5
|16.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 16
|5
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|3 - 7
|4
|18.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|10 - 17
|4
|19.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 11
|2
|20.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|1 - 19
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|18 (3)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|12 (1)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|10 (2)
|Лидс
|Морено Родриго
|9 (1)
|Фулхэм
|Митрович Александар
|9
|Фулхэм
|Рид Бобби
|6
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|6
|Эвертон
|Гордон Энтони
|6
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|5
|Фулхэм
|Тете Кенни
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лестер - Ньюкасл
Исход игры
Лестер
51.5% (35)
Ничья
20.6% (14)
Ньюкасл
27.9% (19)
Тотал 2.5
Больше
61.67% (37)
Меньше
38.33% (23)
Обе команды забьют
Да
73.33% (44)
Нет
26.67% (16)
Популярный счёт
2:1 Лестер
27.9% (19)
1:2 Ньюкасл
14.7% (10)
1:1 Ничья
11.8% (8)
2:0 Лестер
8.8% (6)
1:0 Лестер
7.4% (5)
2:2 Ничья
5.9% (4)
3:1 Лестер
2.9% (2)
0:1 Ньюкасл
2.9% (2)
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