Тур: 17. Стадион: Эмирейтс. Главный судья: Оливер Майкл
Прогноз на матч от Liveresult
4
Уайт
Бен
34
Джака
Гранит
14
Нкетиа
Эдди
24
Керер
Тило
15
Доусон
Крэйг
41
Райс
Деклан
28
Соучек
Томаш
11
Пакета
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
-
4 Уайт БенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Джака ГранитПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Нкетиа ЭддиНападающий
- Запасные игроки
-
30 Тёрнер МэттВратарь
-
16 Холдинг РобЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Виейра ФабиуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Артета Микель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Керер ТилоЗащитник
-
15 Доусон КрэйгЗащитник
- Защитник
-
41 Райс ДекланПолузащитник
-
28 Соучек ТомашПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Пакета ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Даунс ФлиннПолузащитник
- Полузащитник
-
72 Дивин МубамаНападающий
-
Главный тренер: Мойес Дэвид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Арсенал
Вест Хэм
23 матча
95.7%
4.3%
22 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
34.8%
43.5%
21.7%
8 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
87%
13%
20 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
116.7%
0 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
29 матчей
75.9%
17.2%
6.9%
22 победы 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
27.6%
58.6%
13.8%
8 побед 17 ничьих 4 победы
Второй тайм
69%
17.2%
13.8%
20 побед 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
32
33
Голов в среднем за матч
2.13
2.36
Среднее время на гол
42
38
Всего голов
16
7
Голов в среднем за матч
1.14
0.47
Среднее время на гол
78
192
Всего голов
48
40
Голов в среднем за матч
1.66
1.38
Тотал матчей
2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
23
Больше 79%
Меньше 21%
6
18
Больше 62%
Меньше 38%
11
11
Больше 38%
Меньше 62%
18
5
Больше 17%
Меньше 83%
24
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
Среднее время на гол
54
65
Бомбардиры внутри турнира
Арсенал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эдегор Мартин
|6
|0.43
|Жезус Габриэл
|5
|0.36
|Мартинелли Габриэл
|5
|0.36
|Сака Букайо
|4 (1)
|0.29
|Джака Гранит
|3
|0.21
|Нелсон Райс
|2
|0.14
|Салиба Вильям
|2
|0.14
|Парти Томас
|2
|0.14
|Габриэль дос Сантос
|2
|0.14
|Виейра Фабиу
|1
|0.07
|Уайт Бен
|0
|0
|Зинченко Александр
|0
|0
Вест Хэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Антонио Майкл
|2
|0.13
|Бенрахма Саид
|2 (1)
|0.13
|Скамакка Джанлука
|2
|0.13
|Боуэн Джаррод
|2 (1)
|0.13
|Соучек Томаш
|1
|0.07
|Райс Деклан
|1
|0.07
|Зума Курт
|1
|0.07
|Форнальс Пабло
|1
|0.07
|Пакета Лукас
|0
|0
Карточки
Арсенал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жезус Габриэл
|4
|0
|Салиба Вильям
|4
|0
|Уайт Бен
|3
|0
|Сака Букайо
|3
|0
|Джака Гранит
|2
|0
|Эдегор Мартин
|2
|0
|Габриэль дос Сантос
|2
|0
|Парти Томас
|1
|0
|Томиясу Такэхиро
|1
|0
|Мартинелли Габриэл
|1
|0
Вест Хэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Керер Тило
|4
|0
|Скамакка Джанлука
|3
|0
|Крессуэлл Аарон
|2
|0
|Доусон Крэйг
|2
|0
|Пакета Лукас
|2
|0
|Райс Деклан
|2
|0
|Антонио Майкл
|1
|0
|Цоуфал Владимир
|1
|0
|Эмерсон Палмиери
|1
|0
|Соучек Томаш
|1
|0
Результаты матчей
Арсенал
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Вест Хэм
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
0% (0)
50% (4)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
0
Волевые поражения
0
2
Арсенал
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Вест Хэм
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
6
4
Волевые победы
3
8
Волевые поражения
12
9
Арсенал
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Вест Хэм
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
9
8
Волевые поражения
12
11
Голы по времени матча
Забито
20
3
7 В 1-м тайме 0
13 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
8 Не забивали 12
2
10%
0
0%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
2
10%
0
0%
31-45
6
30%
0
0%
46-60
3
15%
3
100%
61-75
4
20%
0
0%
76-90
Пропущено
6
7
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
33%
2
29%
31-45
2
33%
1
14%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
13
10
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 4
6 Не забивали 10
3
23%
0
0%
1-15
3
23%
3
30%
16-30
1
8%
2
20%
31-45
4
31%
2
20%
46-60
2
15%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Пропущено
5
9
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
20%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
60%
2
22%
61-75
1
20%
2
22%
76-90
Забито
33
13
14 В 1-м тайме 5
19 Во 2-м тайме 8
12 Забивали первыми 6
0 Не забивали 7
5
15%
0
0%
1-15
6
18%
3
23%
16-30
3
9%
2
15%
31-45
10
30%
2
15%
46-60
5
15%
4
31%
61-75
4
12%
2
15%
76-90
Пропущено
11
16
3 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 11
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
3
27%
4
25%
31-45
2
18%
1
6%
46-60
5
45%
2
13%
61-75
1
9%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Арсенал
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Арсенал - Ювентус 0:2 Арсенал - Милан 2:1 Арсенал - Лион 3:0 Арсенал - Уотфорд 2:4
Вулверхэмптон - Арсенал 0:2 Арсенал - Брайтон 1:3 Челси - Арсенал 0:1 Арсенал - Цюрих 1:0 Арсенал - Ноттингем Форест 5:0 ПСВ - Арсенал 2:0 Саутгемптон - Арсенал 1:1 Арсенал - ПСВ 1:0 Лидс - Арсенал 0:1 Будё-Глимт - Арсенал 0:1 Арсенал - Ливерпуль 3:2 Арсенал - Будё-Глимт 3:0 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Брентфорд - Арсенал 0:3 Цюрих - Арсенал 1:2 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:1
Вест Хэм
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Фулхэм - Вест Хэм 1:1 Удинезе - Вест Хэм 1:3 Кембридж Юнайтед - Вест Хэм 2:4 Вест Хэм - Лестер 0:2
Вест Хэм - Блэкберн 2:2 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:2 Стяуа - Вест Хэм 0:3 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Силькеборг 1:0 Вест Хэм - Борнмут 2:0 Ливерпуль - Вест Хэм 1:0 Саутгемптон - Вест Хэм 1:1 Вест Хэм - Андерлехт 2:1 Вест Хэм - Фулхэм 3:1 Андерлехт - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 2:0 Эвертон - Вест Хэм 1:0 Силькеборг - Вест Хэм 2:3 Вест Хэм - Стяуа 3:1 Челси - Вест Хэм 2:1
Результаты матчей
Арсенал
Вест Хэм
Точный счет
2:1
2 раза 33%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
0:2
3 раза 38%
2:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:1
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
0:3
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:0
4 раза 57%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
Точный счет
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
0:2
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
4 раза 29%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Арсенал
Вест Хэм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
17
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
312
68
114
212
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|33 - 11
|37
|2.
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|32 - 11
|33
|3.
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|40 - 14
|32
|4.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|33 - 23
|30
|5.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|20 - 20
|26
|6.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|31 - 18
|25
|7.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|26 - 20
|24
|8.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|27 - 26
|22
|9.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|17 - 17
|21
|10.
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|25 - 27
|20
|11.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 21
|19
|12.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|17 - 25
|18
|13.
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|25 - 28
|17
|14.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|18 - 32
|16
|15.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|22 - 26
|15
|16.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|12 - 19
|14
|17.
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|12 - 17
|14
|18.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|10 - 25
|13
|19.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|11 - 30
|13
|20.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|14 - 30
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|30 - 9
|21
|2.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|19 - 7
|18
|3.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|17 - 5
|18
|4.
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|21 - 11
|18
|5.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|21 - 8
|17
|6.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|15 - 9
|13
|7.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|8.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 11
|13
|9.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 9
|13
|10.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 13
|12
|11.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 6
|11
|12.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|13.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|14.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 8
|11
|15.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 11
|11
|16.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 10
|10
|17.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 9
|8
|18.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 13
|8
|19.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 8
|8
|20.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 15
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|14 - 4
|19
|2.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|15 - 6
|15
|3.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 14
|13
|4.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 16
|13
|5.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 12
|12
|6.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|11
|7.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 13
|10
|8.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 11
|10
|9.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|16 - 19
|9
|10.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 10
|8
|11.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 18
|7
|12.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 11
|6
|13.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 10
|6
|14.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|5 - 15
|6
|15.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 12
|5
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 24
|5
|17.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 16
|5
|18.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|3 - 7
|4
|19.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|10 - 17
|4
|20.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|1 - 19
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|18 (3)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|13 (1)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|11 (2)
|Фулхэм
|Митрович Александар
|10 (1)
|Ньюкасл
|Альмирон Мигель
|9 (1)
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|7
|Фулхэм
|Рид Бобби
|6
|Брентфорд
|Тони Айвен
|6
|Эвертон
|Гордон Энтони
|6
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Арсенал - Вест Хэм
Исход игры
Арсенал
96.7% (148)
Ничья
2% (3)
Вест Хэм
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
62.5% (75)
Меньше
37.5% (45)
Обе команды забьют
Да
57.5% (69)
Нет
42.5% (51)
Популярный счёт
2:1 Арсенал
30.7% (47)
2:0 Арсенал
24.2% (37)
3:1 Арсенал
11.1% (17)
1:0 Арсенал
5.2% (8)
3:0 Арсенал
3.3% (5)
3:2 Арсенал
2% (3)
4:1 Арсенал
1.3% (2)
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