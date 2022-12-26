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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Оливер Майкл
Арсенал
 
Позже
Вест Хэм
Прогнозы 152
Арсенал 96.7% (147)
X 2% (3)
Вест Хэм 1.3% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Арсенал
Ничья
Вест Хэм
6.75
4.50
6.80
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Рамсдейл
Аарон
4
Уайт
Бен
12
Салиба
Вильям
6
Габриэль
дос
Сантос
3
Тирни
Киран
5
Парти
Томас
34
Джака
Гранит
7
Сака
Букайо
8
Эдегор
Мартин
11
Мартинелли
Габриэл
14
Нкетиа
Эдди
1
Фабьянски
Лукаш
5
Цоуфал
Владимир
24
Керер
Тило
15
Доусон
Крэйг
3
Крессуэлл
Аарон
41
Райс
Деклан
28
Соучек
Томаш
20
Боуэн
Джаррод
11
Пакета
Лукас
22
Бенрахма
Саид
9
Антонио
Майкл
Арсенал
4-2-3-1
Вест Хэм
4-2-3-1

История личных встреч

Арсенал
Вест Хэм

23 матча

95.7%
4.3%
22 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

34.8%
43.5%
21.7%
8 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

87%
13%
20 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

116.7%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

29 матчей

75.9%
17.2%
6.9%
22 победы 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

27.6%
58.6%
13.8%
8 побед 17 ничьих 4 победы

Второй тайм

69%
17.2%
13.8%
20 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
3:3
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
4:1
КЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:5
ПЛ
3:3
ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:3
ПЛ
5:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:3
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
К
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

32
33

Голов в среднем за матч

2.13
2.36

Среднее время на гол

42
38

Всего голов

16
7

Голов в среднем за матч

1.14
0.47

Среднее время на гол

78
192

Всего голов

48
40

Голов в среднем за матч

1.66
1.38

Тотал матчей

2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
23
Больше 79%
Меньше 21%
6
18
Больше 62%
Меньше 38%
11
11
Больше 38%
Меньше 62%
18
5
Больше 17%
Меньше 83%
24
4
Больше 14%
Меньше 86%
25

Среднее время на гол

54
65

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эдегор Мартин 6 0.43
Жезус Габриэл 5 0.36
Мартинелли Габриэл 5 0.36
Сака Букайо 4 (1) 0.29
Джака Гранит 3 0.21
Нелсон Райс 2 0.14
Салиба Вильям 2 0.14
Парти Томас 2 0.14
Габриэль дос Сантос 2 0.14
Виейра Фабиу 1 0.07
Уайт Бен 0 0
Зинченко Александр 0 0
Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антонио Майкл 2 0.13
Бенрахма Саид 2 (1) 0.13
Скамакка Джанлука 2 0.13
Боуэн Джаррод 2 (1) 0.13
Соучек Томаш 1 0.07
Райс Деклан 1 0.07
Зума Курт 1 0.07
Форнальс Пабло 1 0.07
Пакета Лукас 0 0

Карточки

Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жезус Габриэл 4 0
Салиба Вильям 4 0
Уайт Бен 3 0
Сака Букайо 3 0
Джака Гранит 2 0
Эдегор Мартин 2 0
Габриэль дос Сантос 2 0
Парти Томас 1 0
Томиясу Такэхиро 1 0
Мартинелли Габриэл 1 0
Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Керер Тило 4 0
Скамакка Джанлука 3 0
Крессуэлл Аарон 2 0
Доусон Крэйг 2 0
Пакета Лукас 2 0
Райс Деклан 2 0
Антонио Майкл 1 0
Цоуфал Владимир 1 0
Эмерсон Палмиери 1 0
Соучек Томаш 1 0

Результаты матчей

Арсенал
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Вест Хэм
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
0% (0)
50% (4)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
0

Волевые поражения

0
2
Арсенал
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Вест Хэм
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

3
8

Волевые поражения

12
9
Арсенал
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Вест Хэм
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

9
8

Волевые поражения

12
11

Голы по времени матча

Забито

20
3
7 В 1-м тайме 0
13 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
8 Не забивали 12
2
10%
0
0%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
2
10%
0
0%
31-45
6
30%
0
0%
46-60
3
15%
3
100%
61-75
4
20%
0
0%
76-90

Пропущено

6
7
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
33%
2
29%
31-45
2
33%
1
14%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

13
10
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 4
6 Не забивали 10
3
23%
0
0%
1-15
3
23%
3
30%
16-30
1
8%
2
20%
31-45
4
31%
2
20%
46-60
2
15%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Пропущено

5
9
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
20%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
60%
2
22%
61-75
1
20%
2
22%
76-90

Забито

33
13
14 В 1-м тайме 5
19 Во 2-м тайме 8
12 Забивали первыми 6
0 Не забивали 7
5
15%
0
0%
1-15
6
18%
3
23%
16-30
3
9%
2
15%
31-45
10
30%
2
15%
46-60
5
15%
4
31%
61-75
4
12%
2
15%
76-90

Пропущено

11
16
3 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 11
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
3
27%
4
25%
31-45
2
18%
1
6%
46-60
5
45%
2
13%
61-75
1
9%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Арсенал - Ювентус 0:2 Арсенал - Милан 2:1 Арсенал - Лион 3:0 Арсенал - Уотфорд 2:4
Вулверхэмптон - Арсенал 0:2 Арсенал - Брайтон 1:3 Челси - Арсенал 0:1 Арсенал - Цюрих 1:0 Арсенал - Ноттингем Форест 5:0 ПСВ - Арсенал 2:0 Саутгемптон - Арсенал 1:1 Арсенал - ПСВ 1:0 Лидс - Арсенал 0:1 Будё-Глимт - Арсенал 0:1 Арсенал - Ливерпуль 3:2 Арсенал - Будё-Глимт 3:0 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Брентфорд - Арсенал 0:3 Цюрих - Арсенал 1:2 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:1
Вест Хэм
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Фулхэм - Вест Хэм 1:1 Удинезе - Вест Хэм 1:3 Кембридж Юнайтед - Вест Хэм 2:4 Вест Хэм - Лестер 0:2
Вест Хэм - Блэкберн 2:2 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:2 Стяуа - Вест Хэм 0:3 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Силькеборг 1:0 Вест Хэм - Борнмут 2:0 Ливерпуль - Вест Хэм 1:0 Саутгемптон - Вест Хэм 1:1 Вест Хэм - Андерлехт 2:1 Вест Хэм - Фулхэм 3:1 Андерлехт - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 2:0 Эвертон - Вест Хэм 1:0 Силькеборг - Вест Хэм 2:3 Вест Хэм - Стяуа 3:1 Челси - Вест Хэм 2:1

Результаты матчей

Арсенал
Вест Хэм

Точный счет

2:1
2 раза 33%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
0:2
3 раза 38%
2:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:1
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
0:3
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:0
4 раза 57%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%

Точный счет

0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
0:2
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
4 раза 29%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Арсенал
Вест Хэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
2.5
Больше Меньше
1
7
2
4
3.5
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
1.5
Больше Меньше
2
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
1.5
Больше Меньше
3
12
6
8
2.5
1
14
2
12
3.5
1
13
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 14 12 1 1 33 - 11 37
2.
Ньюкасл
 Заявка 16 9 6 1 32 - 11 33
3.
Манчестер Сити
 Заявка 14 10 2 2 40 - 14 32
4.
Тоттенхэм
 Заявка 16 9 3 4 33 - 23 30
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 14 8 2 4 20 - 20 26
6.
Ливерпуль
 Заявка 15 7 4 4 31 - 18 25
7.
Брайтон
 Заявка 15 7 3 5 26 - 20 24
8.
Фулхэм
 Заявка 16 6 4 6 27 - 26 22
9.
Челси
 Заявка 14 6 3 5 17 - 17 21
10.
Брентфорд
 Заявка 16 4 8 4 25 - 27 20
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 15 5 4 6 15 - 21 19
12.
Астон Вилла
 Заявка 16 5 3 8 17 - 25 18
13.
Лестер
 Заявка 16 5 2 9 25 - 28 17
14.
Борнмут
 Заявка 15 4 4 7 18 - 32 16
15.
Лидс
 Заявка 14 4 3 7 22 - 26 15
16.
Эвертон
 Заявка 16 3 5 8 12 - 19 14
17.
Вест Хэм
 Заявка 15 4 2 9 12 - 17 14
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 16 3 4 9 10 - 25 13
19.
Ноттингем Форест
 Заявка 15 3 4 8 11 - 30 13
20.
Саутгемптон
 Заявка 16 3 3 10 14 - 30 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 8 7 0 1 30 - 9 21
2.
Арсенал
 Заявка 6 6 0 0 19 - 7 18
3.
Ньюкасл
 Заявка 8 5 3 0 17 - 5 18
4.
Тоттенхэм
 Заявка 8 6 0 2 21 - 11 18
5.
Ливерпуль
 Заявка 8 5 2 1 21 - 8 17
6.
Брентфорд
 Заявка 8 3 4 1 15 - 9 13
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
8.
Кристал Пэлас
 Заявка 8 4 1 3 10 - 11 13
9.
Астон Вилла
 Заявка 8 4 1 3 12 - 9 13
10.
Фулхэм
 Заявка 8 3 3 2 14 - 13 12
11.
Брайтон
 Заявка 7 3 2 2 11 - 6 11
12.
Лидс
 Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
13.
Челси
 Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
14.
Борнмут
 Заявка 8 3 2 3 9 - 8 11
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 8 3 2 3 10 - 11 11
16.
Вест Хэм
 Заявка 8 3 1 4 9 - 10 10
17.
Лестер
 Заявка 8 2 2 4 9 - 9 8
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 8 2 2 4 5 - 13 8
19.
Эвертон
 Заявка 8 2 2 4 7 - 8 8
20.
Саутгемптон
 Заявка 8 1 3 4 9 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 8 6 1 1 14 - 4 19
2.
Ньюкасл
 Заявка 8 4 3 1 15 - 6 15
3.
Брайтон
 Заявка 8 4 1 3 15 - 14 13
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 8 4 1 3 11 - 16 13
5.
Тоттенхэм
 Заявка 8 3 3 2 12 - 12 12
6.
Манчестер Сити
 Заявка 6 3 2 1 10 - 5 11
7.
Фулхэм
 Заявка 8 3 1 4 13 - 13 10
8.
Челси
 Заявка 8 3 1 4 7 - 11 10
9.
Лестер
 Заявка 8 3 0 5 16 - 19 9
10.
Ливерпуль
 Заявка 7 2 2 3 10 - 10 8
11.
Брентфорд
 Заявка 8 1 4 3 10 - 18 7
12.
Эвертон
 Заявка 8 1 3 4 5 - 11 6
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 7 1 3 3 5 - 10 6
14.
Саутгемптон
 Заявка 8 2 0 6 5 - 15 6
15.
Вулверхэмптон
 Заявка 8 1 2 5 5 - 12 5
16.
Борнмут
 Заявка 7 1 2 4 9 - 24 5
17.
Астон Вилла
 Заявка 8 1 2 5 5 - 16 5
18.
Вест Хэм
 Заявка 7 1 1 5 3 - 7 4
19.
Лидс
 Заявка 7 1 1 5 10 - 17 4
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 7 0 2 5 1 - 19 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 18 (3)
Тоттенхэм Кейн Гарри 13 (1)
Брентфорд Тони Айвен 11 (2)
Фулхэм Митрович Александар 10 (1)
Ньюкасл Альмирон Мигель 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Невеш Рубен 7
Фулхэм Рид Бобби 6
Брентфорд Тони Айвен 6
Эвертон Гордон Энтони 6
Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 5
Весь список
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче 17-го тура Английской премьер-лиги "Арсенал" принимает "Вест Хэм". Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. 
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - Вест Хэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 декабря 2022, осталось 7 минут.

    Главный судья: Оливер Майкл

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

Прогнозы 152
Арсенал 96.7% (147)
X 2% (3)
Вест Хэм 1.3% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Арсенал
Ничья
Вест Хэм
6.75
4.50
6.80
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Арсенал - Вест Хэм онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Арсенал - Вест Хэм

Исход игры
Арсенал
96.7% (148)
Ничья
2% (3)
Вест Хэм
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
62.5% (75)
Меньше
37.5% (45)
Обе команды забьют
Да
57.5% (69)
Нет
42.5% (51)
Популярный счёт
2:1 Арсенал
30.7% (47)
2:0 Арсенал
24.2% (37)
3:1 Арсенал
11.1% (17)
1:0 Арсенал
5.2% (8)
3:0 Арсенал
3.3% (5)
3:2 Арсенал
2% (3)
4:1 Арсенал
1.3% (2)
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