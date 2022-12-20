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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Оливер Майкл
Арсенал
 
Позже
Вест Хэм
Прогнозы 65
Арсенал 100% (65)
X 0% (0)
Вест Хэм 0% (0)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Арсенал
Ничья
Вест Хэм
6.30
4.55
6.90
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Арсенал
Вест Хэм

23 матча

95.7%
4.3%
22 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

34.8%
43.5%
21.7%
8 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

87%
13%
20 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

116.7%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

29 матчей

75.9%
17.2%
6.9%
22 победы 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

27.6%
58.6%
13.8%
8 побед 17 ничьих 4 победы

Второй тайм

69%
17.2%
13.8%
20 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
3:3
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
4:1
КЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:5
ПЛ
3:3
ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:3
ПЛ
5:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:3
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
К
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

32
33

Голов в среднем за матч

2.13
2.36

Среднее время на гол

42
38

Всего голов

16
7

Голов в среднем за матч

1.14
0.47

Среднее время на гол

78
192

Всего голов

48
40

Голов в среднем за матч

1.66
1.38

Тотал матчей

2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
23
Больше 79%
Меньше 21%
6
18
Больше 62%
Меньше 38%
11
11
Больше 38%
Меньше 62%
18
5
Больше 17%
Меньше 83%
24
4
Больше 14%
Меньше 86%
25

Среднее время на гол

54
65

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эдегор Мартин 6 0.43
Жезус Габриэл 5 0.36
Мартинелли Габриэл 5 0.36
Сака Букайо 4 (1) 0.29
Джака Гранит 3 0.21
Нелсон Райс 2 0.14
Салиба Вильям 2 0.14
Парти Томас 2 0.14
Габриэль дос Сантос 2 0.14
Виейра Фабиу 1 0.07
Уайт Бен 0 0
Зинченко Александр 0 0
Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антонио Майкл 2 0.13
Бенрахма Саид 2 (1) 0.13
Скамакка Джанлука 2 0.13
Боуэн Джаррод 2 (1) 0.13
Соучек Томаш 1 0.07
Райс Деклан 1 0.07
Зума Курт 1 0.07
Форнальс Пабло 1 0.07
Пакета Лукас 0 0

Карточки

Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жезус Габриэл 4 0
Салиба Вильям 4 0
Уайт Бен 3 0
Сака Букайо 3 0
Джака Гранит 2 0
Эдегор Мартин 2 0
Габриэль дос Сантос 2 0
Парти Томас 1 0
Томиясу Такэхиро 1 0
Мартинелли Габриэл 1 0
Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Керер Тило 4 0
Скамакка Джанлука 3 0
Крессуэлл Аарон 2 0
Доусон Крэйг 2 0
Пакета Лукас 2 0
Райс Деклан 2 0
Антонио Майкл 1 0
Цоуфал Владимир 1 0
Эмерсон Палмиери 1 0
Соучек Томаш 1 0

Результаты матчей

Арсенал
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Вест Хэм
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
0% (0)
50% (4)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
0

Волевые поражения

0
2
Арсенал
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Вест Хэм
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

3
8

Волевые поражения

12
9
Арсенал
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Вест Хэм
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

9
8

Волевые поражения

12
11

Голы по времени матча

Забито

20
3
7 В 1-м тайме 0
13 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
8 Не забивали 12
2
10%
0
0%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
2
10%
0
0%
31-45
6
30%
0
0%
46-60
3
15%
3
100%
61-75
4
20%
0
0%
76-90

Пропущено

6
7
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
33%
2
29%
31-45
2
33%
1
14%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

13
10
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 4
6 Не забивали 10
3
23%
0
0%
1-15
3
23%
3
30%
16-30
1
8%
2
20%
31-45
4
31%
2
20%
46-60
2
15%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Пропущено

5
9
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
20%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
60%
2
22%
61-75
1
20%
2
22%
76-90

Забито

33
13
14 В 1-м тайме 5
19 Во 2-м тайме 8
12 Забивали первыми 6
0 Не забивали 7
5
15%
0
0%
1-15
6
18%
3
23%
16-30
3
9%
2
15%
31-45
10
30%
2
15%
46-60
5
15%
4
31%
61-75
4
12%
2
15%
76-90

Пропущено

11
16
3 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 11
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
3
27%
4
25%
31-45
2
18%
1
6%
46-60
5
45%
2
13%
61-75
1
9%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Арсенал - Ювентус 0:2 Арсенал - Милан 2:1 Арсенал - Лион 3:0 Арсенал - Уотфорд 2:4
Вулверхэмптон - Арсенал 0:2 Арсенал - Брайтон 1:3 Челси - Арсенал 0:1 Арсенал - Цюрих 1:0 Арсенал - Ноттингем Форест 5:0 ПСВ - Арсенал 2:0 Саутгемптон - Арсенал 1:1 Арсенал - ПСВ 1:0 Лидс - Арсенал 0:1 Будё-Глимт - Арсенал 0:1 Арсенал - Ливерпуль 3:2 Арсенал - Будё-Глимт 3:0 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Брентфорд - Арсенал 0:3 Цюрих - Арсенал 1:2 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:1
Вест Хэм
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Фулхэм - Вест Хэм 1:1 Удинезе - Вест Хэм 1:3 Кембридж Юнайтед - Вест Хэм 2:4 Вест Хэм - Лестер 0:2
Вест Хэм - Блэкберн 2:2 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:2 Стяуа - Вест Хэм 0:3 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Силькеборг 1:0 Вест Хэм - Борнмут 2:0 Ливерпуль - Вест Хэм 1:0 Саутгемптон - Вест Хэм 1:1 Вест Хэм - Андерлехт 2:1 Вест Хэм - Фулхэм 3:1 Андерлехт - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 2:0 Эвертон - Вест Хэм 1:0 Силькеборг - Вест Хэм 2:3 Вест Хэм - Стяуа 3:1 Челси - Вест Хэм 2:1

Результаты матчей

Арсенал
Вест Хэм

Точный счет

2:1
2 раза 33%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
0:2
3 раза 38%
2:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:1
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
0:3
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:0
4 раза 57%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%

Точный счет

0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
0:2
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
4 раза 29%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Арсенал
Вест Хэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
2.5
Больше Меньше
1
7
2
4
3.5
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
1.5
Больше Меньше
2
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
1.5
Больше Меньше
3
12
6
8
2.5
1
14
2
12
3.5
1
13
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 14 12 1 1 33 - 11 37
2.
Манчестер Сити
 Заявка 14 10 2 2 40 - 14 32
3.
Ньюкасл
 Заявка 15 8 6 1 29 - 11 30
4.
Тоттенхэм
 Заявка 15 9 2 4 31 - 21 29
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 14 8 2 4 20 - 20 26
6.
Ливерпуль
 Заявка 14 6 4 4 28 - 17 22
7.
Брайтон
 Заявка 14 6 3 5 23 - 19 21
8.
Челси
 Заявка 14 6 3 5 17 - 17 21
9.
Фулхэм
 Заявка 15 5 4 6 24 - 26 19
10.
Брентфорд
 Заявка 15 4 7 4 23 - 25 19
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 14 5 4 5 15 - 18 19
12.
Астон Вилла
 Заявка 15 5 3 7 16 - 22 18
13.
Лестер
 Заявка 15 5 2 8 25 - 25 17
14.
Борнмут
 Заявка 15 4 4 7 18 - 32 16
15.
Лидс
 Заявка 14 4 3 7 22 - 26 15
16.
Эвертон
 Заявка 15 3 5 7 11 - 17 14
17.
Вест Хэм
 Заявка 15 4 2 9 12 - 17 14
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 15 3 4 8 11 - 30 13
19.
Саутгемптон
 Заявка 15 3 3 9 13 - 27 12
20.
Вулверхэмптон
 Заявка 15 2 4 9 8 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 8 7 0 1 30 - 9 21
2.
Арсенал
 Заявка 6 6 0 0 19 - 7 18
3.
Ньюкасл
 Заявка 8 5 3 0 17 - 5 18
4.
Тоттенхэм
 Заявка 8 6 0 2 21 - 11 18
5.
Ливерпуль
 Заявка 8 5 2 1 21 - 8 17
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
7.
Кристал Пэлас
 Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
8.
Астон Вилла
 Заявка 7 4 1 2 11 - 6 13
9.
Фулхэм
 Заявка 8 3 3 2 14 - 13 12
10.
Брентфорд
 Заявка 7 3 3 1 13 - 7 12
11.
Брайтон
 Заявка 7 3 2 2 11 - 6 11
12.
Лидс
 Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
13.
Челси
 Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
14.
Борнмут
 Заявка 8 3 2 3 9 - 8 11
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 8 3 2 3 10 - 11 11
16.
Вест Хэм
 Заявка 8 3 1 4 9 - 10 10
17.
Лестер
 Заявка 7 2 2 3 9 - 6 8
18.
Эвертон
 Заявка 7 2 2 3 6 - 6 8
19.
Вулверхэмптон
 Заявка 8 2 2 4 5 - 13 8
20.
Саутгемптон
 Заявка 7 1 3 3 8 - 12 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 8 6 1 1 14 - 4 19
2.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 8 4 1 3 11 - 16 13
3.
Ньюкасл
 Заявка 7 3 3 1 12 - 6 12
4.
Манчестер Сити
 Заявка 6 3 2 1 10 - 5 11
5.
Тоттенхэм
 Заявка 7 3 2 2 10 - 10 11
6.
Брайтон
 Заявка 7 3 1 3 12 - 13 10
7.
Челси
 Заявка 8 3 1 4 7 - 11 10
8.
Лестер
 Заявка 8 3 0 5 16 - 19 9
9.
Фулхэм
 Заявка 7 2 1 4 10 - 13 7
10.
Брентфорд
 Заявка 8 1 4 3 10 - 18 7
11.
Эвертон
 Заявка 8 1 3 4 5 - 11 6
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 7 1 3 3 5 - 10 6
13.
Саутгемптон
 Заявка 8 2 0 6 5 - 15 6
14.
Ливерпуль
 Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
15.
Борнмут
 Заявка 7 1 2 4 9 - 24 5
16.
Астон Вилла
 Заявка 8 1 2 5 5 - 16 5
17.
Вест Хэм
 Заявка 7 1 1 5 3 - 7 4
18.
Лидс
 Заявка 7 1 1 5 10 - 17 4
19.
Вулверхэмптон
 Заявка 7 0 2 5 3 - 11 2
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 7 0 2 5 1 - 19 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 18 (3)
Тоттенхэм Кейн Гарри 12 (1)
Брентфорд Тони Айвен 10 (2)
Лидс Морено Родриго 9 (1)
Фулхэм Митрович Александар 9
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Рид Бобби 6
Вулверхэмптон Невеш Рубен 6
Эвертон Гордон Энтони 6
Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 5
Фулхэм Тете Кенни 5
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    Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - Вест Хэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 декабря 2022, осталось 2 дня 12 часов 44 минуты.

    Главный судья: Оливер Майкл

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 65
    Арсенал 100% (65)
    X 0% (0)
    Вест Хэм 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Арсенал
    Ничья
    Вест Хэм
    6.30
    4.55
    6.90
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Арсенал - Вест Хэм онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Арсенал - Вест Хэм

    Исход игры
    Арсенал
    100% (65)
    Ничья
    0% (0)
    Вест Хэм
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.45% (36)
    Меньше
    34.55% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    61.82% (34)
    Нет
    38.18% (21)
    Популярный счёт
    2:1 Арсенал
    32.3% (21)
    2:0 Арсенал
    26.2% (17)
    3:1 Арсенал
    13.8% (9)
    1:0 Арсенал
    3.1% (2)
    3:0 Арсенал
    3.1% (2)
    3:2 Арсенал
    3.1% (2)
    4:1 Арсенал
    3.1% (2)
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    Арсенал
    Вест Хэм
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