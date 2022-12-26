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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Кут Дэвид
Брентфорд
2:2
Второй тайм: 86'
Тоттенхэм
0'
1:0
15' Гол
Янельт Витали
2:0
54' Гол
Тони Айвен
59' Желтая карточка
Йенсен Матиас
60' Желтая карточка
Биссума Ив
63' Желтая карточка
Тони Айвен
2:1
65' Гол
Кейн Гарри
2:2
71' Гол
Хёйбьерг Пьер-Эмиль
76' Желтая карточка
Мбеумо Брайан

Ход матча

15'
Янельт Витали
1:0
54'
Тони Айвен
(Норгор Кристиан)
2:0
59'
Йенсен Матиас
 
60'
 
Биссума Ив
63'
Тони Айвен
 
65'
2:1
Кейн Гарри
(Ленгле Клеман)
67'
 
Санчес Давинсон
Танганга Джафет
67'
Годдос Саман
Йенсен Матиас
 
71'
2:2
Хёйбьерг Пьер-Эмиль
76'
Мбеумо Брайан
 
82'
Дасилва Джошуа
Норгор Кристиан
 
82'
Висса Йоан
Мбеумо Брайан
 

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 6
  • 6 Угловые 2
  • 1 Офсайды 4
  • 10 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 1
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Прогнозы 157
Брентфорд 8.3% (13)
X 15.9% (25)
Тоттенхэм 75.8% (119)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брентфорд
Ничья
Тоттенхэм
3.68
4.10
3.70
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Райя
Давид
13
Йоргенсен
Матиас
Занка
5
Пиннок
Итан
16
Ми
Бен
30
Расмуссен
Мадс
3
Генри
Рико
27
Янельт
Витали
6
Норгор
Кристиан
8
Йенсен
Матиас
19
Мбеумо
Брайан
17
Тони
Айвен
20
Форстер
Фрейзер
25
Танганга
Джафет
15
Дайер
Эрик
34
Ленгле
Клеман
2
Доэрти
Мэтт
38
Биссума
Ив
5
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
14
Перишич
Иван
21
Кулушевски
Деян
10
Кейн
Гарри
7
Хын-Мин
Сон
Брентфорд
3-5-2
Тоттенхэм
3-4-3

История личных встреч

Брентфорд
Тоттенхэм

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
КЛ
2:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

1.33
0

Тотал матчей

0.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

67
0

Бомбардиры внутри турнира

Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тони Айвен 11 (3) 0.69
Висса Йоан 3 0.19
Мбеумо Брайан 3 (1) 0.19
Янельт Витали 2 0.13
Дасилва Джошуа 2 0.13
Ми Бен 2 0.13
Йенсен Матиас 1 0.06
Норгор Кристиан 1 0.06
Генри Рико 0 0
Ониика Фрэнк 0 0
Льюис-Поттер Кин 0 0
Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 13 (2) 0.81
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 4 0.25
Бентанкур Родриго 4 0.25
Хын-Мин Сон 3 0.19
Дэвис Бен 2 0.13
Дайер Эрик 2 0.13
Сессеньон Райан 2 0.13
Кулушевски Деян 1 0.06
Перишич Иван 0 0
Ленгле Клеман 0 0
Ришарлисон 0 0
Эмерсон Жуниор 0 0

Карточки

Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тони Айвен 6 0
Хикки Аарон 4 0
Йенсен Матиас 3 0
Мбеумо Брайан 3 0
Дамсгор Миккель 2 0
Ми Бен 1 0
Янельт Витали 1 0
Висса Йоан 1 0
Баптист Шендон 1 0
Дасилва Джошуа 1 0
Томас Франк 1 0
Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бентанкур Родриго 5 0
Кейн Гарри 4 0
Биссума Ив 4 0
Антонио Конте 2 1
Сессеньон Райан 3 0
Эмерсон Жуниор 1 1
Перишич Иван 2 0
Ришарлисон 2 0
Дэвис Бен 1 0
Дайер Эрик 1 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0
Санчес Давинсон 1 0
Ромеро Кристиан 1 0
Скипп Оливер 1 0

Результаты матчей

Брентфорд
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Тоттенхэм
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
13% (1)
88% (7)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

2
3
Брентфорд
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Тоттенхэм
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

11
4

Волевые поражения

8
18
Брентфорд
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Тоттенхэм
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
13% (2)
67% (10)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

13
6

Волевые поражения

10
21

Голы по времени матча

Забито

13
9
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
1
8%
1
11%
1-15
4
31%
1
11%
16-30
2
15%
1
11%
31-45
2
15%
1
11%
46-60
1
8%
2
22%
61-75
3
23%
3
33%
76-90

Пропущено

7
11
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
3
27%
16-30
1
14%
1
9%
31-45
2
29%
4
36%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
14%
1
9%
76-90

Забито

12
20
3 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 14
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
0
0%
1
5%
1-15
1
8%
3
15%
16-30
2
17%
2
10%
31-45
1
8%
4
20%
46-60
3
25%
5
25%
61-75
5
42%
5
25%
76-90

Пропущено

16
12
10 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
4
25%
4
33%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
2
13%
5
42%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
13%
2
17%
76-90

Забито

25
29
10 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 20
5 Забивали первыми 5
4 Не забивали 2
1
4%
2
7%
1-15
5
20%
4
14%
16-30
4
16%
3
10%
31-45
3
12%
5
17%
46-60
4
16%
7
24%
61-75
8
32%
8
28%
76-90

Пропущено

23
23
14 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 11
4
17%
4
17%
1-15
7
30%
3
13%
16-30
3
13%
6
26%
31-45
6
26%
4
17%
46-60
0
0%
3
13%
61-75
3
13%
3
13%
76-90

Результаты последних матчей

Брентфорд
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Брентфорд - Вольфсбург 2:2 Брентфорд - Сельта 1:3 Брентфорд - Бордо 1:2 Манчестер Сити - Брентфорд 1:2
Брентфорд - Джиллингем 1:1 Ноттингем Форест - Брентфорд 2:2 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:1 Астон Вилла - Брентфорд 4:0 Брентфорд - Челси 0:0 Брентфорд - Брайтон 2:0 Ньюкасл - Брентфорд 5:1 Борнмут - Брентфорд 0:0 Брентфорд - Арсенал 0:3 Брентфорд - Лидс 5:2 Кристал Пэлас - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Эвертон 1:1 Колчестер - Брентфорд 0:2 Фулхэм - Брентфорд 3:2 Брентфорд - Манчестер Юнайтед 4:0 Лестер - Брентфорд 2:2
Тоттенхэм
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Тоттенхэм - Ницца 1:1 Тоттенхэм - Мазеруэлл 4:0 Тоттенхэм - Лидс 4:3 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 2:0
Тоттенхэм - Ливерпуль 1:2 Марсель - Тоттенхэм 1:2 Борнмут - Тоттенхэм 2:3 Тоттенхэм - Спортинг Л 1:1 Тоттенхэм - Ньюкасл 1:2 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:0 Тоттенхэм - Эвертон 2:0 Тоттенхэм - Айнтрахт Фр 3:2 Брайтон - Тоттенхэм 0:1 Айнтрахт Фр - Тоттенхэм 0:0 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Тоттенхэм - Лестер 6:2 Спортинг Л - Тоттенхэм 2:0 Тоттенхэм - Марсель 2:0 Тоттенхэм - Фулхэм 2:1 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:1

Результаты матчей

Брентфорд
Тоттенхэм

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
1:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
6:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
4
2 раза 25%
6
1 раз 13%

Точный счет

2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
4
2 раза 13%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Брентфорд
Тоттенхэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
3
4
1.5
5
3
2
5
2.5
3
5
2
5
3.5
3
5
1
6
4.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
1
4
4
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
14
1
7
8
1.5
8
7
2
13
2.5
4
11
2
13
3.5
3
12
1
14
4.5
1
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 14 12 1 1 33 - 11 37
2.
Манчестер Сити
 Заявка 14 10 2 2 40 - 14 32
3.
Ньюкасл
 Заявка 15 8 6 1 29 - 11 30
4.
Тоттенхэм
 2:2 Заявка 16 9 3 4 33 - 23 30
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 14 8 2 4 20 - 20 26
6.
Ливерпуль
 Заявка 14 6 4 4 28 - 17 22
7.
Брайтон
 Заявка 14 6 3 5 23 - 19 21
8.
Челси
 Заявка 14 6 3 5 17 - 17 21
9.
Брентфорд
 2:2 Заявка 16 4 8 4 25 - 27 20
10.
Фулхэм
 Заявка 15 5 4 6 24 - 26 19
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 14 5 4 5 15 - 18 19
12.
Астон Вилла
 Заявка 15 5 3 7 16 - 22 18
13.
Лестер
 Заявка 15 5 2 8 25 - 25 17
14.
Борнмут
 Заявка 15 4 4 7 18 - 32 16
15.
Лидс
 Заявка 14 4 3 7 22 - 26 15
16.
Эвертон
 Заявка 15 3 5 7 11 - 17 14
17.
Вест Хэм
 Заявка 15 4 2 9 12 - 17 14
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 15 3 4 8 11 - 30 13
19.
Саутгемптон
 Заявка 15 3 3 9 13 - 27 12
20.
Вулверхэмптон
 Заявка 15 2 4 9 8 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 8 7 0 1 30 - 9 21
2.
Арсенал
 Заявка 6 6 0 0 19 - 7 18
3.
Ньюкасл
 Заявка 8 5 3 0 17 - 5 18
4.
Тоттенхэм
 2:2 Заявка 8 6 0 2 21 - 11 18
5.
Ливерпуль
 Заявка 8 5 2 1 21 - 8 17
6.
Брентфорд
 2:2 Заявка 8 3 4 1 15 - 9 13
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
8.
Кристал Пэлас
 Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
9.
Астон Вилла
 Заявка 7 4 1 2 11 - 6 13
10.
Фулхэм
 Заявка 8 3 3 2 14 - 13 12
11.
Брайтон
 Заявка 7 3 2 2 11 - 6 11
12.
Лидс
 Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
13.
Челси
 Заявка 6 3 2 1 10 - 6 11
14.
Борнмут
 Заявка 8 3 2 3 9 - 8 11
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 8 3 2 3 10 - 11 11
16.
Вест Хэм
 Заявка 8 3 1 4 9 - 10 10
17.
Лестер
 Заявка 7 2 2 3 9 - 6 8
18.
Эвертон
 Заявка 7 2 2 3 6 - 6 8
19.
Вулверхэмптон
 Заявка 8 2 2 4 5 - 13 8
20.
Саутгемптон
 Заявка 7 1 3 3 8 - 12 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 8 6 1 1 14 - 4 19
2.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 8 4 1 3 11 - 16 13
3.
Ньюкасл
 Заявка 7 3 3 1 12 - 6 12
4.
Тоттенхэм
 2:2 Заявка 8 3 3 2 12 - 12 12
5.
Манчестер Сити
 Заявка 6 3 2 1 10 - 5 11
6.
Брайтон
 Заявка 7 3 1 3 12 - 13 10
7.
Челси
 Заявка 8 3 1 4 7 - 11 10
8.
Лестер
 Заявка 8 3 0 5 16 - 19 9
9.
Фулхэм
 Заявка 7 2 1 4 10 - 13 7
10.
Брентфорд
 2:2 Заявка 8 1 4 3 10 - 18 7
11.
Эвертон
 Заявка 8 1 3 4 5 - 11 6
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 7 1 3 3 5 - 10 6
13.
Саутгемптон
 Заявка 8 2 0 6 5 - 15 6
14.
Ливерпуль
 Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
15.
Борнмут
 Заявка 7 1 2 4 9 - 24 5
16.
Астон Вилла
 Заявка 8 1 2 5 5 - 16 5
17.
Вест Хэм
 Заявка 7 1 1 5 3 - 7 4
18.
Лидс
 Заявка 7 1 1 5 10 - 17 4
19.
Вулверхэмптон
 Заявка 7 0 2 5 3 - 11 2
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 7 0 2 5 1 - 19 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 18 (3)
Тоттенхэм Кейн Гарри 13 (1)
Брентфорд Тони Айвен 11 (2)
Лидс Морено Родриго 9 (1)
Фулхэм Митрович Александар 9
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Рид Бобби 6
Вулверхэмптон Невеш Рубен 6
Брентфорд Тони Айвен 6
Эвертон Гордон Энтони 6
Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 5
Весь список
  • Второй тайм
  • Опасный момент
    87'
    ОПАСНО! В ответной атаке после подачи с правого фланга Тони пробивал с линии вратарской площади, опередив запоздавшего с выходом Форстера, но мяч пролетел прямо над верхней планкой ворот.
  • 86'
    До 65-й минуты мы не видели особых предпосылок для камбека "Тоттенхэма", но теперь гости были уже в нескольких сантиметрах от того, чтобы выйти вперёд в счёте.
  • Штанга
    85'
    ОПАСНО! После диагональной подачи с левого фланга Кейн головой пробивал по воротам, но перекладина спасла "пчёл" от третьего пропущенного гола и вероятного поражения.
  • Опасный момент
    84'
    Санчес с дальней дистанции нанёс сочный удар по воротам "Брентфорда", но Райя правильно занял позицию в воротах, что позволило ему достаточно уверенно справиться с этой угрозой.
  • Замена
    83'
    Двойная замена в составе "Брентфорда": вместо Кристиана Норгора и Брайана Мбеумо на поле вышли Джошуа Дасилва и Йоан Висса.
  • 82'
    "Брентфорд" всё-таки начинает играть с большой опаской в последнюю десятиминутку. Садятся уже "шмели" всей командой на свою треть поля.
  • 81'
    Кулушевски переоценил свои возможности дриблинга, решив протащить мяч по правому флангу. В итоге мяч именно от его ноги выскочил за боковую линию.
  • Опасный момент
    80'
    С левого фланга теперь подача в штрафную площадь хозяев следовала на дальнюю штангу, откуда Доэрти старался пробить головой, но из-за помехи защитника получилось неточно.
  • Опасный момент
    79'
    ОПАСНО! После подачи с левого фланга на дальний край штрафной площади скидка головой прошла на Кейна, который в падении "ножницами" попытался пробить, но слабовато получилось, да ещё и в защитника мяч попал.
  • 78'
    Обе команды стремятся не задерживаться в середине поля, как можно скорее переводя мяч в зону атаки. Всем хочется выиграть эту встречу, а не довольствоваться ничьей.
  • Желтая карточка
    77'
    А теперь уже симуляция в другой штрафной площади. Мбеумо, ворвавшийся на левый край, убрал мяч от Форстера, после чего упал без контакта с соперником. Здесь арбитр, проявив непоследовательность, наказал "ныряльщика" жёлтой карточкой.
  • Судья
    76'
    Доэрти картинно падал в чужой штрафной площади в борьбе с Йоргенсеном. Последний высказал симулянту пару "ласковых", из-за чего судье пришлось всех успокаивать.
  • 75'
    Затихли болельщики "Брентфорда", в то время как распелись поклонники "Тоттенхэма" в гостевом фан-секторе. Какая же концовка матча нас ждёт.
  • 74'
    За несколько минут вероятность победы "Брентфорда" снизилась с 88% до 19%. Сейчас аналитики наиболее вероятным исходом видят ничью, которую оценивают в 53%.
  • Описание гола
    73'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:2!!! Пьер-Эмиль Хёйбьерг!!!
    Кулушевски на правом фланге обыгрался в пас с партнёром, выполнил прострел вдоль ворот, мяч от ноги защитника срикошетил в район 11-метровой отметки на свободного Хёйбьерга, который хладнокровно обработал мяч, после чего мощно пробил в цель.
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    • 72'
      Сон в контратаке выполнял навес в штрафную площадку, но ему не удалось найти там Кейна. Старается кореец сегодня, но мало что у него получается.
    • Фол, нарушение
      71'
      Левым флангом вперёд шли "пчёлы", но в итоге нарушение правил было зафиксировано с их стороны. Недовольны трибуны, но арбитр своё решение не изменит.
    • Замена
      70'
      Также первая замена произошла в составе "Брентфорда": вместо Матиаса Йенсена на поле вышел Саман Годдос.
    • Замена
      69'
      Первая замена в составе "Тоттенхэма": вместо Джафета Танганги на поле вышел Давинсон Санчес.
    • Опасный момент
      68'
      ОПАСНО! После прострела с левого фланга со средней дистанции левой ногой мощно в одно касание пробивал Мбеумо - мяч полетел над перекладиной.
    • 67'
      "Брентфорд" тут же активизировался после пропущенного гола и пошёл в атаку большими силами, желая поскорее вернуть себе преимущество в два мяча.
    • Описание гола
      66'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:1!!! Гарри Кейн!!!
      Но интрига в нашем матче всё же жива! Из глубины поля с левого края Ленгле вырезал идеальный навес в центр штрафной площади, откуда Кейн головой пробил точно в цель.
    • 65'
      Букмекеры уже практически не имеют сомнений, что победу в этом матче одержит "Брентфорд". Вероятность победы хозяев сейчас оценивается в 88%.
    • Желтая карточка
      64'
      Тони почувствовал себя хоккеистом и провёл против соперника мощный силовой приём. Арбитр оценил такие действия жёлтой карточкой.
    • 63'
      Пытаются работать в командном прессинге футболисты "Тоттенхэма", но он получается далеко не таким слаженным, что необходимо для успешных отборов.
    • Желтая карточка
      62'
      "Шпоры" подали мяч в чужую штрафную площадку из глубины, но там выше всех выпрыгнул Ми. Отбившись, в контратаку ринулись хозяева, которую фолом остановил Биссума, за что также получил в свой пассив "горчичник".
    • Желтая карточка
      61'
      Йенсен в середине поля потерял позицию, из-за чего был вынужден откровенно рубить Сона. Разумеется, за такое нельзя не показывать жёлтую карточку.
    • Фол, нарушение
      60'
      С левого фланга подача последовала во вратарскую площадь, где Форстер не сумел поймать мяч, но это произошло по той причине, что в него врезался Тони.
    • 59'
      А хозяева поля продолжают атаковать и искать возможности для третьего гола. "Тоттенхэму" не удаётся даже выйти за центр поля, не говоря уже о чём-то большем.
    • 58'
      Смурным выглядит Антонио Конте. Не успел он подготовить свою команду к возобновлению сезона, так как у него в составе много "сборников", в отличие от "Брентфорда".
    • 57'
      На трибунах "Брентфорд Коммьюнити" праздник. Ликуют поклонники местной команды. На данный момент "пчёлы" поднимаются на 7-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.
    • 56'
      По такой игре очень сложно представить себе, что "Тоттенхэм" сумеет уйти от поражения. Но не будем торопиться - в футболе всякое бывает, а времени до финального свистка всё ещё достаточно много.
    • Описание гола
      55'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! Айвен Тони!!!
      Нелепый угловой трансформируется в гол! Подача последовала на ближнюю штангу, откуда прошла скидка дальне на Тони, который, на мгновение опередив Хёйбьерга, с метра переправил мяч в ворота.
    • Угловой
      54'
      Дайер крайне неудачно выбил мяч, который срезался у него с ноги, улетев на угловой. Просто подарок для "Брентфорда".
    • Видеоповтор
      53'
      На повторе видно, что Ми действительно придерживал Кейна руками, но видеоассистенты главного арбитра всё же не видят повода для назначения пенальти, так что игра просто возобновлена.
    • Судья
      52'
      Перишич с левого фланга выполнил подачу на дальнюю штангу, где в борьбе с защитником падал Кейн, но свисток судьи молчит.
    • Угловой
      51'
      С левого фланга подачу углового выполнял Сон, направляя мяч на ближнюю штангу, но там всё было под контролем защитников "Брентфорда" - мяч выбит далеко в центр поля.
    • Опасный момент
      50'
      Сон отпасовал на левый фланг атаки на ход Перишичу, который простреливал вдоль ворот в направлении Доэрти, но на опережении сыграл Ми, который выбил мяч на угловой.
    • 49'
      Сон по центральной оси выполнил слишком жёсткий пас в направлении Кулушевски. Деян не сумел обработать игровой снаряд, который прикатился к ногам Райи.
    • 48'
      Ошиблись в достаточно простой ситуации гости в центральной зоне при перепасовке, выпустив мяч за боковую линию.
    • 47'
      Снова сразу включились в прессинг "пчёлы". Здорово готова на сегодняшний день команда Томаса Франка. "Тоттенхэму" будет сложно добиться волевой победы.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Первый тайм окончен! "Брентфорд" пока что ведёт с минимальным счётом. Отдыхаем...
    • 45'
      Перишич с левого фланга выполнял подачу на дальнюю штангу в направлении Доэрти, но против того плотно отыграл в обороне Мбеумо, выбив мяч во фланг.
    • Фол, нарушение
      45'
      Снова Танганга нарушил правила на чужой половине поля. Игроки "Брентфорда", разумеется, не будут торопиться возвращать мяч в игру.
    • 45'
      Перишич с левого фланга выполнил подача в штрафную площадку, но там Пиннок головой отбил мяч. С подбора удар наносил Хёйбьерг, но выстрел на себя принял другой защитник "пчёл".
    • 45'
      Кейн выполнял скидку во вратарскую площадь, но надёжно там сработал Райя, которого на всякий случай страховал один из защитников.
    • Дополнительное время
      45'
      4 минуты компенсировано. Традиция чемпионата мира продолжается уже в клубном футболе.
    • 44'
      Пересмотрели на всякий случай видеоассистенты главного арбитра предыдущий эпизод, убедившись, что Тони действительно находился в офсайде в момент паса в его адрес.
    • Офсайд
      43'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Тони вывалился 1 на 1 с Форстером, уверенно его обыграл и покатил мяч в пустые ворота, но взятие ворот всё-таки не засчитано из-за положения "вне игры".
    • 42'
      Решили игроки "Брентфорда" включиться в прессинг в концовке первого тайма, чтобы не позволить соперникам прижать себя к воротам.
    • Фол, нарушение
      41'
      Танганга теперь грубовато на чужой половине поля нарушил правила. Немного посомневавшись, судья решил не открывать счёт жёлтым карточкам в этой встрече.
    • Фол, нарушение
      40'
      Здорово в обороне отработал сейчас Тони, который подобрал мяч рядом со своей штрафной площади и заработал на себе штрафной удар благодаря умелому укрыванию мяча корпусом.
    • 39'
      Ленгле решил выполнить дальний удар по воротам Брентфорда, но мяч попал в Ми. В следующей атаке возникла схожая ситуация. Решили "шпоры" почаще пытаться быть издали.
    • 38'
      Из глубины поля следовал заброс к линии штрафной площади гостей в направлении Мбеумо, но тот проиграл воздушное единоборство более фактурному защитнику.
    • 37'
      Ещё одна попытка атаки "Брентфорда" правым флангом оказалась неудачной - мяч был потерян за лицевую линию, так что Форстер сейчас выполнит удар от ворот.
    • Угловой
      36'
      Угловой с правого фланга хозяева подали в центр вратарской площади, но там по-хозяйски отработал Форстер, который кулаком отбил игровой снаряд подальше.
    • Опасный момент
      35'
      Аут на правом фланге атаки заработали "пчёлы". После вбрасывания на угол вратарской площади удалось с разворота пробить Йоргенсену, но Форстеру удалось ногой парировать мяч ногой в поле.
    • 34'
      Тони попытался после перехвата тонким пасом отправить в чужую штрафную площадку Мбеумо, но передача была перехвачена защитниками "Тоттенхэма".
    • 33'
      "Шпоры" пока что не понимают, как им развивать свои позиционные атаки, когда все зоны подступов к чужим владениям надёжно перекрыты.
    • 32'
      "Брентфорд" старается сбивать сейчас игровой ритм. Очень важно хозяевам поля сохранить своё преимущество до свистка на перерыв. Тогда тактика на второй тайм будет более вариативной.
    • 31'
      Сон по левому флангу протащил мяч вперёд, после чего попытался выполнить резкий пас в центр на Хёйбьерга, но не дошёл он до цели - на перехвате отработали соперники.
    • 30'
      С левого фланга подача углового от Мбеумо последовала на дальнюю штангу, но высокий Форстер на выходе сумел забрать мяч намертво в руки.
    • Фол, нарушение
      29'
      Штрафной удар в глубине поля на левом фланге заработали "пчёлы". Подача со стандарта последовала в центр штрафной площади, но там выше всех выпрыгнул Дайер, который головой отбил мяч на угловой.
    • Опасный момент
      28'
      Кулушевски сумел получить мяч на правом краю чужой штрафной площади, откуда в борьбе с защитником нанёс несильный удар в створ ворот, с которым Райя справился легко.
    • 27'
      Пока что особых предпосылок для ответного гола "Тоттенхэма" мы не видим. Надо серьёзно добавлять в движении гостям, чтобы на что-то реальное в этот день претендовать.
    • 26'
      Сон немного потанцевал с мячом на подступах к штрафной площади соперника, после чего наносил удар по воротам, но после рикошета от ноги защитника мяч потерял скорость полёта, в итоге оказавшись в руках Райи.
    • Травма, повреждение
      25'
      В жёстком единоборстве получил повреждение Тони, которому досталось в ухо. Но ничего критического - просто надо некоторое время перетерпеть боль. Необязательно даже вызывать на поле медицинскую бригаду.
    • 24'
      Йенсен из глубины поля выполнил навес на левый край штрафной площади на Янельта, который с лёту выполнял прострельную передачу в центр, но один из защитников "Тоттенхэма" вынес мяч подальше.
    • Фол, нарушение
      23'
      Против Генри нарушили правила в центральной зоне, после чего между ним и Кулушевски возник даже небольшой конфликт, но ничего серьёзного.
    • 22'
      Решили всё-таки "пчёлы" сейчас выключить высокий командный прессинг на чужой половине поля, начав встречать соперников у центральной линии.
    • 21'
      Антонио Конте пока что также не слишком эмоционален, достаточно спокойно следя за продолжением игры от кромки поля.
    • 20'
      "Тоттенхэм" не пытается включить максимальные обороты после пропущенного гола, продолжая действовать в достаточно скромной пассивной манере с мячом.
    • Угловой
      19'
      Второй угловой подряд был выполнен на дальнюю штангу, но там удалось выиграть борьбу на "втором этаже" защитникам "Тоттенхэма", которые вынесли мяч в поле.
    • Угловой
      18'
      Сейчас всё-таки угловой на левом фланге заработали хозяева. Подача от флажка пошла в район 11-метровой отметки, откуда по высокой дуге пробил Пиннок - Форстер из-под перекладины отбил мяч на ещё один угловой.
    • 17'
      "Брентфорд" на кураже отправился сразу в новую атаку левым флангом, где был близок к заработанному угловому, но мяч всё-таки "шпоры" отбили в аут.
    • Описание гола
      16'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Витали Янельт!!!
      Быструю контратаку левым флангом повели "пчёлы", Мбеумо выполнил подачу на Йенсена, который пробил с лёту - мяч после рикошета от Ленгле парировал Форстер, но на добивании Янельт коленом отправил игровой снаряд в ворота.
    • Фол, нарушение
      15'
      Со стороны Кейна зафиксирована опасная игра неподалёку от штрафной площади хозяев поля. Недоволен сегодняшний капитан "шпор" свистком, но ничего не поделать - надо смириться.
    • 14'
      Перишич с правого фланга с углового выполнял низкую подачу на ближнюю штангу, но там на дежурстве были "пчёлы", которые вынесли игровой снаряд в аут.
    • Угловой
      13'
      С 24 метров со штрафного удара пробивал Кейн, но выпрыгнувшая "стенка" из игроков "Брентфорд" сумела отбить мяч на угловой.
    • Фол, нарушение
      12'
      Сон по центральной оси прорывался к чужой штрафной площади, но его в жёстком нечистом подкате остановил Ми. Арбитр решил пока не показывать нарушителю жёлтую карточку.
    • 11'
      Правым флангом в атаку гостей подключился Доэрти, но выполнил не самую удачную прострельную передачу в штрафную площадку, которая была перехвачена.
    • 10'
      Йенсен попытался забросить мяч за спины защитникам соперника на рывок Тони, но Танганга сумел в прыжке добраться до мяча, выполнив скидку головой на партнёра по команде.
    • 9'
      Активно ведут себя болельщики "пчёл" на трибунах, встречая каждое удачное действие своих любимцев звонкими аплодисментами, а также регулярно распевая различные песни и кричалки.
    • 8'
      Мбеумо сместился с мячом на правый фланг в атаке, откуда с разворота выполнял прострельную передачу в район 11-метровой отметки, но там были начеку защитники "Тоттенхэма".
    • 7'
      Сами "шпоры" пока что достаточно вяло работают в прессинге. Предпочитают экономить силы гости, полагаясь на свой класс, с помощью которого надеются дождаться своего шанса.
    • 6'
      Несмотря на то, что "Брентфорд" считается андердогом в этом матче, он пытается работать первым номером, используя высокий командный прессинг на чужой половине поля.
    • 5'
      Снова левым краем обостряли игру футболисты "Брентфорда", но на этот раз защитникам "Тоттенхэма" удалось выбить мяч за боковую линию.
    • 4'
      Йенсен выполнил подачу на ближнюю штангу, откуда следовала скидка головой дальше в направлении Тони, но защитникам "Тоттенхэма" удалось сориентироваться и выбить мяч в поле.
    • Угловой
      3'
      Тут же своей быстрой атакой левым флангом ответили "пчёлы", заработав первый угловой в этом матче. Высокие центральные защитники хозяев отправились в чужую штрафную площадку.
    • 2'
      Перишич сразу решил обострить игру, отправившись с мячом в прорыв по левому флангу, но не преуспел он в дриблинге, потеряв игровой снаряд.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gtech Community Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Брентфорд 2:2 Тоттенхэм онлайн

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