Кулушевски переоценил свои возможности дриблинга, решив протащить мяч по правому флангу. В итоге мяч именно от его ноги выскочил за боковую линию.

"Брентфорд" всё-таки начинает играть с большой опаской в последнюю десятиминутку. Садятся уже "шмели" всей командой на свою треть поля.

Двойная замена в составе "Брентфорда": вместо Кристиана Норгора и Брайана Мбеумо на поле вышли Джошуа Дасилва и Йоан Висса.

Санчес с дальней дистанции нанёс сочный удар по воротам "Брентфорда", но Райя правильно занял позицию в воротах, что позволило ему достаточно уверенно справиться с этой угрозой.

ОПАСНО! После диагональной подачи с левого фланга Кейн головой пробивал по воротам, но перекладина спасла "пчёл" от третьего пропущенного гола и вероятного поражения.

До 65-й минуты мы не видели особых предпосылок для камбека "Тоттенхэма", но теперь гости были уже в нескольких сантиметрах от того, чтобы выйти вперёд в счёте.

ОПАСНО! В ответной атаке после подачи с правого фланга Тони пробивал с линии вратарской площади, опередив запоздавшего с выходом Форстера, но мяч пролетел прямо над верхней планкой ворот.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:2!!! Пьер-Эмиль Хёйбьерг!!! Кулушевски на правом фланге обыгрался в пас с партнёром, выполнил прострел вдоль ворот, мяч от ноги защитника срикошетил в район 11-метровой отметки на свободного Хёйбьерга, который хладнокровно обработал мяч, после чего мощно пробил в цель.

За несколько минут вероятность победы "Брентфорда" снизилась с 88% до 19%. Сейчас аналитики наиболее вероятным исходом видят ничью, которую оценивают в 53%.

Затихли болельщики "Брентфорда", в то время как распелись поклонники "Тоттенхэма" в гостевом фан-секторе. Какая же концовка матча нас ждёт.

Доэрти картинно падал в чужой штрафной площади в борьбе с Йоргенсеном. Последний высказал симулянту пару "ласковых", из-за чего судье пришлось всех успокаивать.

А теперь уже симуляция в другой штрафной площади. Мбеумо, ворвавшийся на левый край, убрал мяч от Форстера, после чего упал без контакта с соперником. Здесь арбитр, проявив непоследовательность, наказал "ныряльщика" жёлтой карточкой.

Обе команды стремятся не задерживаться в середине поля, как можно скорее переводя мяч в зону атаки. Всем хочется выиграть эту встречу, а не довольствоваться ничьей.

ОПАСНО! После подачи с левого фланга на дальний край штрафной площади скидка головой прошла на Кейна, который в падении "ножницами" попытался пробить, но слабовато получилось, да ещё и в защитника мяч попал.

С левого фланга теперь подача в штрафную площадь хозяев следовала на дальнюю штангу, откуда Доэрти старался пробить головой, но из-за помехи защитника получилось неточно.

Пытаются работать в командном прессинге футболисты "Тоттенхэма", но он получается далеко не таким слаженным, что необходимо для успешных отборов.

Тони почувствовал себя хоккеистом и провёл против соперника мощный силовой приём. Арбитр оценил такие действия жёлтой карточкой.

Букмекеры уже практически не имеют сомнений, что победу в этом матче одержит "Брентфорд". Вероятность победы хозяев сейчас оценивается в 88%.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:1!!! Гарри Кейн!!! Но интрига в нашем матче всё же жива! Из глубины поля с левого края Ленгле вырезал идеальный навес в центр штрафной площади, откуда Кейн головой пробил точно в цель.

"Брентфорд" тут же активизировался после пропущенного гола и пошёл в атаку большими силами, желая поскорее вернуть себе преимущество в два мяча.

ОПАСНО! После прострела с левого фланга со средней дистанции левой ногой мощно в одно касание пробивал Мбеумо - мяч полетел над перекладиной.

Также первая замена произошла в составе "Брентфорда": вместо Матиаса Йенсена на поле вышел Саман Годдос.

Левым флангом вперёд шли "пчёлы", но в итоге нарушение правил было зафиксировано с их стороны. Недовольны трибуны, но арбитр своё решение не изменит.

Сон в контратаке выполнял навес в штрафную площадку, но ему не удалось найти там Кейна. Старается кореец сегодня, но мало что у него получается.

Снова сразу включились в прессинг "пчёлы". Здорово готова на сегодняшний день команда Томаса Франка. "Тоттенхэму" будет сложно добиться волевой победы.

Ошиблись в достаточно простой ситуации гости в центральной зоне при перепасовке, выпустив мяч за боковую линию.

Сон по центральной оси выполнил слишком жёсткий пас в направлении Кулушевски. Деян не сумел обработать игровой снаряд, который прикатился к ногам Райи.

Сон отпасовал на левый фланг атаки на ход Перишичу, который простреливал вдоль ворот в направлении Доэрти, но на опережении сыграл Ми, который выбил мяч на угловой.

С левого фланга подачу углового выполнял Сон, направляя мяч на ближнюю штангу, но там всё было под контролем защитников "Брентфорда" - мяч выбит далеко в центр поля.

Перишич с левого фланга выполнил подачу на дальнюю штангу, где в борьбе с защитником падал Кейн, но свисток судьи молчит.

На повторе видно, что Ми действительно придерживал Кейна руками, но видеоассистенты главного арбитра всё же не видят повода для назначения пенальти, так что игра просто возобновлена.

Дайер крайне неудачно выбил мяч, который срезался у него с ноги, улетев на угловой. Просто подарок для "Брентфорда".

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! Айвен Тони!!! Нелепый угловой трансформируется в гол! Подача последовала на ближнюю штангу, откуда прошла скидка дальне на Тони, который, на мгновение опередив Хёйбьерга, с метра переправил мяч в ворота.

По такой игре очень сложно представить себе, что "Тоттенхэм" сумеет уйти от поражения. Но не будем торопиться - в футболе всякое бывает, а времени до финального свистка всё ещё достаточно много.

На трибунах "Брентфорд Коммьюнити" праздник. Ликуют поклонники местной команды. На данный момент "пчёлы" поднимаются на 7-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Смурным выглядит Антонио Конте. Не успел он подготовить свою команду к возобновлению сезона, так как у него в составе много "сборников", в отличие от "Брентфорда".

А хозяева поля продолжают атаковать и искать возможности для третьего гола. "Тоттенхэму" не удаётся даже выйти за центр поля, не говоря уже о чём-то большем.

С левого фланга подача последовала во вратарскую площадь, где Форстер не сумел поймать мяч, но это произошло по той причине, что в него врезался Тони.

Йенсен в середине поля потерял позицию, из-за чего был вынужден откровенно рубить Сона. Разумеется, за такое нельзя не показывать жёлтую карточку.

"Шпоры" подали мяч в чужую штрафную площадку из глубины, но там выше всех выпрыгнул Ми. Отбившись, в контратаку ринулись хозяева, которую фолом остановил Биссума, за что также получил в свой пассив "горчичник".

Первый тайм

— Первый тайм окончен! "Брентфорд" пока что ведёт с минимальным счётом. Отдыхаем...

45' Перишич с левого фланга выполнял подачу на дальнюю штангу в направлении Доэрти, но против того плотно отыграл в обороне Мбеумо, выбив мяч во фланг.

45' Снова Танганга нарушил правила на чужой половине поля. Игроки "Брентфорда", разумеется, не будут торопиться возвращать мяч в игру.

45' Перишич с левого фланга выполнил подача в штрафную площадку, но там Пиннок головой отбил мяч. С подбора удар наносил Хёйбьерг, но выстрел на себя принял другой защитник "пчёл".

45' Кейн выполнял скидку во вратарскую площадь, но надёжно там сработал Райя, которого на всякий случай страховал один из защитников.

45' 4 минуты компенсировано. Традиция чемпионата мира продолжается уже в клубном футболе.

44' Пересмотрели на всякий случай видеоассистенты главного арбитра предыдущий эпизод, убедившись, что Тони действительно находился в офсайде в момент паса в его адрес.

43' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Тони вывалился 1 на 1 с Форстером, уверенно его обыграл и покатил мяч в пустые ворота, но взятие ворот всё-таки не засчитано из-за положения "вне игры".

42' Решили игроки "Брентфорда" включиться в прессинг в концовке первого тайма, чтобы не позволить соперникам прижать себя к воротам.

41' Танганга теперь грубовато на чужой половине поля нарушил правила. Немного посомневавшись, судья решил не открывать счёт жёлтым карточкам в этой встрече.

40' Здорово в обороне отработал сейчас Тони, который подобрал мяч рядом со своей штрафной площади и заработал на себе штрафной удар благодаря умелому укрыванию мяча корпусом.

39' Ленгле решил выполнить дальний удар по воротам Брентфорда, но мяч попал в Ми. В следующей атаке возникла схожая ситуация. Решили "шпоры" почаще пытаться быть издали.

38' Из глубины поля следовал заброс к линии штрафной площади гостей в направлении Мбеумо, но тот проиграл воздушное единоборство более фактурному защитнику.

37' Ещё одна попытка атаки "Брентфорда" правым флангом оказалась неудачной - мяч был потерян за лицевую линию, так что Форстер сейчас выполнит удар от ворот.

36' Угловой с правого фланга хозяева подали в центр вратарской площади, но там по-хозяйски отработал Форстер, который кулаком отбил игровой снаряд подальше.

35' Аут на правом фланге атаки заработали "пчёлы". После вбрасывания на угол вратарской площади удалось с разворота пробить Йоргенсену, но Форстеру удалось ногой парировать мяч ногой в поле.

34' Тони попытался после перехвата тонким пасом отправить в чужую штрафную площадку Мбеумо, но передача была перехвачена защитниками "Тоттенхэма".

33' "Шпоры" пока что не понимают, как им развивать свои позиционные атаки, когда все зоны подступов к чужим владениям надёжно перекрыты.

32' "Брентфорд" старается сбивать сейчас игровой ритм. Очень важно хозяевам поля сохранить своё преимущество до свистка на перерыв. Тогда тактика на второй тайм будет более вариативной.

31' Сон по левому флангу протащил мяч вперёд, после чего попытался выполнить резкий пас в центр на Хёйбьерга, но не дошёл он до цели - на перехвате отработали соперники.

30' С левого фланга подача углового от Мбеумо последовала на дальнюю штангу, но высокий Форстер на выходе сумел забрать мяч намертво в руки.

29' Штрафной удар в глубине поля на левом фланге заработали "пчёлы". Подача со стандарта последовала в центр штрафной площади, но там выше всех выпрыгнул Дайер, который головой отбил мяч на угловой.

28' Кулушевски сумел получить мяч на правом краю чужой штрафной площади, откуда в борьбе с защитником нанёс несильный удар в створ ворот, с которым Райя справился легко.

27' Пока что особых предпосылок для ответного гола "Тоттенхэма" мы не видим. Надо серьёзно добавлять в движении гостям, чтобы на что-то реальное в этот день претендовать.

26' Сон немного потанцевал с мячом на подступах к штрафной площади соперника, после чего наносил удар по воротам, но после рикошета от ноги защитника мяч потерял скорость полёта, в итоге оказавшись в руках Райи.

25' В жёстком единоборстве получил повреждение Тони, которому досталось в ухо. Но ничего критического - просто надо некоторое время перетерпеть боль. Необязательно даже вызывать на поле медицинскую бригаду.

24' Йенсен из глубины поля выполнил навес на левый край штрафной площади на Янельта, который с лёту выполнял прострельную передачу в центр, но один из защитников "Тоттенхэма" вынес мяч подальше.

23' Против Генри нарушили правила в центральной зоне, после чего между ним и Кулушевски возник даже небольшой конфликт, но ничего серьёзного.

22' Решили всё-таки "пчёлы" сейчас выключить высокий командный прессинг на чужой половине поля, начав встречать соперников у центральной линии.

21' Антонио Конте пока что также не слишком эмоционален, достаточно спокойно следя за продолжением игры от кромки поля.

20' "Тоттенхэм" не пытается включить максимальные обороты после пропущенного гола, продолжая действовать в достаточно скромной пассивной манере с мячом.

19' Второй угловой подряд был выполнен на дальнюю штангу, но там удалось выиграть борьбу на "втором этаже" защитникам "Тоттенхэма", которые вынесли мяч в поле.

18' Сейчас всё-таки угловой на левом фланге заработали хозяева. Подача от флажка пошла в район 11-метровой отметки, откуда по высокой дуге пробил Пиннок - Форстер из-под перекладины отбил мяч на ещё один угловой.

17' "Брентфорд" на кураже отправился сразу в новую атаку левым флангом, где был близок к заработанному угловому, но мяч всё-таки "шпоры" отбили в аут.

16' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Витали Янельт!!!

Быструю контратаку левым флангом повели "пчёлы", Мбеумо выполнил подачу на Йенсена, который пробил с лёту - мяч после рикошета от Ленгле парировал Форстер, но на добивании Янельт коленом отправил игровой снаряд в ворота.

15' Со стороны Кейна зафиксирована опасная игра неподалёку от штрафной площади хозяев поля. Недоволен сегодняшний капитан "шпор" свистком, но ничего не поделать - надо смириться.

14' Перишич с правого фланга с углового выполнял низкую подачу на ближнюю штангу, но там на дежурстве были "пчёлы", которые вынесли игровой снаряд в аут.

13' С 24 метров со штрафного удара пробивал Кейн, но выпрыгнувшая "стенка" из игроков "Брентфорд" сумела отбить мяч на угловой.

12' Сон по центральной оси прорывался к чужой штрафной площади, но его в жёстком нечистом подкате остановил Ми. Арбитр решил пока не показывать нарушителю жёлтую карточку.

11' Правым флангом в атаку гостей подключился Доэрти, но выполнил не самую удачную прострельную передачу в штрафную площадку, которая была перехвачена.

10' Йенсен попытался забросить мяч за спины защитникам соперника на рывок Тони, но Танганга сумел в прыжке добраться до мяча, выполнив скидку головой на партнёра по команде.

9' Активно ведут себя болельщики "пчёл" на трибунах, встречая каждое удачное действие своих любимцев звонкими аплодисментами, а также регулярно распевая различные песни и кричалки.

8' Мбеумо сместился с мячом на правый фланг в атаке, откуда с разворота выполнял прострельную передачу в район 11-метровой отметки, но там были начеку защитники "Тоттенхэма".

7' Сами "шпоры" пока что достаточно вяло работают в прессинге. Предпочитают экономить силы гости, полагаясь на свой класс, с помощью которого надеются дождаться своего шанса.

6' Несмотря на то, что "Брентфорд" считается андердогом в этом матче, он пытается работать первым номером, используя высокий командный прессинг на чужой половине поля.

5' Снова левым краем обостряли игру футболисты "Брентфорда", но на этот раз защитникам "Тоттенхэма" удалось выбить мяч за боковую линию.

4' Йенсен выполнил подачу на ближнюю штангу, откуда следовала скидка головой дальше в направлении Тони, но защитникам "Тоттенхэма" удалось сориентироваться и выбить мяч в поле.

3' Тут же своей быстрой атакой левым флангом ответили "пчёлы", заработав первый угловой в этом матче. Высокие центральные защитники хозяев отправились в чужую штрафную площадку.

2' Перишич сразу решил обострить игру, отправившись с мячом в прорыв по левому флангу, но не преуспел он в дриблинге, потеряв игровой снаряд.