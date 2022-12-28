Тур: 16. Стадион: Парк де Пренс. Главный судья: Тюрпен Клеман
Прогноз на матч от Liveresult
17
Витинья
II
10
Неймар
44
Экитике
Уго
14
Прчич
Саньин
19
Диарра
Хабиб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 ВитиньяПолузащитник
-
10 НеймарПолузащитник
-
44 Экитике УгоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Рико СерхиоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Солер КарлосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
34 Хусни ИлиесНападающий
-
Главный тренер: Галтье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Прчич СаньинПолузащитник
-
19 Диарра ХабибПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Нусс АнтуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Сеттель ТомПолузащитник
-
12 Мотиба ЛебоНападающий
-
20 Диалло ХабибНападающий
-
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
История личных встреч
ПСЖ
Страсбург
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
8 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы
13 матчей
69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
61.5%
15.4%
23.1%
8 побед 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
19
15
Голов в среднем за матч
2.71
2.5
Среднее время на гол
33
36
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
1.67
0.86
Среднее время на гол
54
105
Всего голов
29
21
Голов в среднем за матч
2.23
1.62
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
40
55
Бомбардиры внутри турнира
ПСЖ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбаппе Килиан
|12 (1)
|0.8
|Неймар
|11 (2)
|0.73
|Месси Лионель
|7
|0.47
|Хакими Ашраф
|3
|0.2
|Солер Карлос
|2
|0.13
|Саншеш Ренату
|2
|0.13
|Мендеш Нуну
|1
|0.07
|Экитике Уго
|1
|0.07
|Бернат Хуан
|1
|0.07
|Маркиньос Маркос
|1
|0.07
|Данилу Перейра
|1
|0.07
|Рамос Серхио
|0
|0
|Паредес Леандро
|0
|0
|Мукиэле Норди
|0
|0
Страсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диалло Хабиб
|6 (1)
|0.4
|Гамейро Кевин
|5
|0.33
|Мотиба Лебо
|2
|0.13
|Беллегард Жан-Рикнер
|1
|0.07
|Джику Александер
|1
|0.07
|Ажорк Людовик
|1 (1)
|0.07
|Томассон Адриен
|0
|0
|Прчич Саньин
|0
|0
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|0
|0
|Делен Тома
|0
|0
Карточки
ПСЖ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верратти Марко
|5
|0
|Рамос Серхио
|3
|1
|Неймар
|3
|0
|Кимпембе Преснел
|3
|0
|Хакими Ашраф
|3
|0
|Витинья II
|2
|0
|Мбаппе Килиан
|2
|0
|Сарабия Пабло
|1
|0
|Мендеш Нуну
|1
|0
|Бернат Хуан
|1
|0
|Маркиньос Маркос
|1
|0
|Данилу Перейра
|1
|0
|Доннарумма Джанлуиджи
|1
|0
Страсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ле Маршан Максим
|4
|1
|Жюльен Стефан
|3
|1
|Ньямси Жерзино
|2
|1
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|3
|0
|Беллегард Жан-Рикнер
|3
|0
|Прчич Саньин
|1
|1
|Томассон Адриен
|2
|0
|Джику Александер
|2
|0
|Аолу Жан-Эде
|2
|0
|Льенар Димитри
|2
|0
|Делен Тома
|2
|0
|Селс Матц
|1
|0
|Ажорк Людовик
|1
|0
|Дагба Колин
|1
|0
|Дукуре Исмаэль
|1
|0
Результаты матчей
ПСЖ
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Страсбург
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
3
Волевые поражения
1
7
ПСЖ
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
13% (1)
88% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Страсбург
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
5
1
Волевые победы
0
8
Волевые поражения
24
5
ПСЖ
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
13% (2)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Страсбург
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
13% (2)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
5
1
Волевые победы
7
11
Волевые поражения
25
12
Голы по времени матча
Забито
18
9
6 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
1
6%
2
22%
1-15
3
17%
2
22%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
4
22%
2
22%
46-60
3
17%
2
22%
61-75
5
28%
1
11%
76-90
Пропущено
8
14
3 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
1
13%
2
14%
1-15
1
13%
2
14%
16-30
1
13%
7
50%
31-45
3
38%
1
7%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
2
14%
76-90
Забито
24
7
12 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
4
17%
0
0%
1-15
4
17%
1
14%
16-30
4
17%
1
14%
31-45
3
13%
0
0%
46-60
2
8%
2
29%
61-75
7
29%
29%
3
43%
76-90
Пропущено
2
13
0 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 7
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
2
100%
2
15%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
4
31%
76-90
Забито
42
16
18 В 1-м тайме 6
24 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 4
1 Не забивали 3
5
12%
2
13%
1-15
7
17%
3
19%
16-30
6
14%
1
6%
31-45
7
17%
2
13%
46-60
5
12%
4
25%
61-75
12
29%
4
25%
76-90
Пропущено
10
27
3 В 1-м тайме 17
7 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 10
6 Не пропускали 14
1
10%
4
15%
1-15
1
10%
2
7%
16-30
1
10%
11
41%
31-45
5
50%
3
11%
46-60
0
0%
1
4%
61-75
2
20%
6
22%
76-90
Результаты последних матчей
ПСЖ
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 поражений
ПСЖ - Кевийи Руан 3:1 ПСЖ - Париж 2:1 ПСЖ - Осер 5:0 Лорьян - ПСЖ 1:2
Ювентус - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Труа 4:3 ПСЖ - Маккаби Хайфа 7:2 Аяччо - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Марсель 1:0 ПСЖ - Бенфика 1:1 Реймс - ПСЖ 0:0 Бенфика - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Ницца 2:1 Лион - ПСЖ 0:1 Маккаби Хайфа - ПСЖ 1:3 ПСЖ - Брест 1:0 ПСЖ - Ювентус 2:1 Нант - ПСЖ 0:3 Тулуза - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Монако 1:1
Страсбург
(20 матчей)
10%
50%
40%
2 победы 10 ничьих 8 поражений
Страсбург - Карлсруэ 1:1 Страсбург - Фейеноорд 0:1 Страсбург - Лорьян 1:1 Аяччо - Страсбург 4:2
Страсбург - Марсель 2:2 Тулуза - Страсбург 2:2 Страсбург - Лилль 0:3 Анже - Страсбург 2:3 Страсбург - Ренн 1:3 Монпелье - Страсбург 2:1 Страсбург - Клермон 0:0 Брест - Страсбург 1:1 Страсбург - Нант 1:1 Осер - Страсбург 1:0 Страсбург - Реймс 1:1 Ницца - Страсбург 1:1 Страсбург - Монако 1:2 Ливерпуль - Страсбург 0:3 Страсбург - Кальяри 1:2 Страсбург - Фрайбург 3:3
Результаты матчей
ПСЖ
Страсбург
Точный счет
1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
5
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Точный счет
0:3
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:7
1 раз 13%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
Точное количество голов
3
3 раза 38%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%
7
1 раз 13%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:3
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:7
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:1
5 раз 33%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
4 раза 27%
3
3 раза 20%
5
3 раза 20%
2
2 раза 13%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
7
1 раз 7%
1
8 раз 53%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
ПСЖ
Страсбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
17
34
34
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
61
62
34
53
16
26
26
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
123
105
411
87
114
510
411
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|2
|0
|43 - 9
|41
|2.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|26 - 10
|36
|3.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|31 - 14
|31
|4.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|26 - 13
|30
|5.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|32 - 23
|30
|6.
|1:0 Заявка
|16
|9
|2
|5
|28 - 23
|29
|7.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|26 - 21
|28
|8.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|23 - 18
|21
|9.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|15 - 17
|20
|10.
|0:1 Заявка
|16
|5
|4
|7
|19 - 24
|19
|11.
|Заявка
|15
|3
|8
|4
|16 - 21
|17
|12.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|20 - 27
|16
|13.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|26 - 31
|15
|14.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|15 - 24
|15
|15.
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|24 - 29
|14
|16.
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|17 - 24
|14
|17.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|16 - 28
|13
|18.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|16 - 34
|13
|19.
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|17 - 26
|11
|20.
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|15 - 35
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|18 - 6
|24
|2.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|21 - 6
|21
|3.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|19 - 7
|19
|4.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 6
|17
|5.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 7
|16
|6.
|1:0 Заявка
|8
|5
|1
|2
|15 - 15
|16
|7.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 9
|13
|8.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 14
|12
|9.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|15 - 15
|11
|10.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 13
|10
|11.
|0:1 Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 14
|10
|12.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|11 - 9
|10
|13.
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|10 - 11
|9
|14.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 10
|9
|15.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 12
|9
|16.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|17.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 13
|7
|18.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 13
|6
|19.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|7 - 13
|5
|20.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|9 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|24 - 2
|22
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 8
|19
|3.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 12
|15
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 6
|14
|5.
|1:0 Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 8
|13
|6.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 4
|12
|7.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|8.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|10 - 8
|10
|9.
|0:1 Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 10
|9
|10.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 11
|8
|11.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|9 - 11
|8
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|11 - 15
|7
|13.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 13
|6
|14.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|16 - 20
|6
|15.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 13
|4
|16.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 12
|4
|17.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
|18.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 22
|4
|19.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|13 - 16
|4
|20.
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|6 - 15
|4
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- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|12 (2)
|ПСЖ
|Неймар
|11 (9)
|Лорьян
|Моффи Теремас
|10
|Лион
|Ляказетт Александр
|9 (3)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|9 (3)
|Анже
|Менди Батиста
|1 5
|Аяччо
|Амума Ромен
|2 3
|Марсель
|Жиго Самуэль
|2 3
|Ницца
|Тодибо Жан-Клер
|2 3
|Реймс
|Лопи Дион
|2 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч ПСЖ - Страсбург
Исход игры
ПСЖ
98.1% (206)
Ничья
1% (2)
Страсбург
1% (2)
Тотал 2.5
Больше
61.02% (72)
Меньше
38.98% (46)
Обе команды забьют
Да
26.27% (31)
Нет
73.73% (87)
Популярный счёт
2:0 ПСЖ
21% (44)
3:0 ПСЖ
15.2% (32)
3:1 ПСЖ
10% (21)
2:1 ПСЖ
2.9% (6)
4:0 ПСЖ
2.9% (6)
4:1 ПСЖ
1.9% (4)
5:0 ПСЖ
1.4% (3)
1:0 ПСЖ
1% (2)
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