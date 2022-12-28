—

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! В 16-м туре чемпионата Франции лидер турнирной таблицы "ПСЖ" примет одного из аутсайдеров "Страсбург". Текстовую онлайн-трансляцию этой встречи на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.