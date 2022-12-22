  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Тюрпен Клеман
ПСЖ
 
Позже
Страсбург
Прогнозы 65
ПСЖ 98.5% (64)
X 0% (0)
Страсбург 1.5% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
ПСЖ
Ничья
Страсбург
7.00
7.50
14.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

ПСЖ
Страсбург

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
8 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы

13 матчей

69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

61.5%
15.4%
23.1%
8 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

Л1
3:3
Л1
4:2
Л1
1:4
Л1
4:0
Л1
1:0
Л1
2:2
К
2:0
Л1
1:1
Л1
5:2
КЛ
2:4
Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
1:2

Голы

Всего голов

19
15

Голов в среднем за матч

2.71
2.5

Среднее время на гол

33
36

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

1.67
0.86

Среднее время на гол

54
105

Всего голов

29
21

Голов в среднем за матч

2.23
1.62

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

40
55

Бомбардиры внутри турнира

ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 12 (1) 0.8
Неймар 11 (2) 0.73
Месси Лионель 7 0.47
Хакими Ашраф 3 0.2
Солер Карлос 2 0.13
Саншеш Ренату 2 0.13
Мендеш Нуну 1 0.07
Экитике Уго 1 0.07
Бернат Хуан 1 0.07
Маркиньос Маркос 1 0.07
Данилу Перейра 1 0.07
Рамос Серхио 0 0
Паредес Леандро 0 0
Мукиэле Норди 0 0
Страсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диалло Хабиб 6 (1) 0.4
Гамейро Кевин 5 0.33
Мотиба Лебо 2 0.13
Беллегард Жан-Рикнер 1 0.07
Джику Александер 1 0.07
Ажорк Людовик 1 (1) 0.07
Томассон Адриен 0 0
Прчич Саньин 0 0
Пьер-Габриэль Ронаэль 0 0
Делен Тома 0 0

Карточки

ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верратти Марко 5 0
Рамос Серхио 3 1
Неймар 3 0
Кимпембе Преснел 3 0
Хакими Ашраф 3 0
Витинья II 2 0
Мбаппе Килиан 2 0
Сарабия Пабло 1 0
Мендеш Нуну 1 0
Бернат Хуан 1 0
Маркиньос Маркос 1 0
Данилу Перейра 1 0
Доннарумма Джанлуиджи 1 0
Страсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ле Маршан Максим 4 1
Жюльен Стефан 3 1
Ньямси Жерзино 2 1
Пьер-Габриэль Ронаэль 3 0
Беллегард Жан-Рикнер 3 0
Прчич Саньин 1 1
Томассон Адриен 2 0
Джику Александер 2 0
Аолу Жан-Эде 2 0
Льенар Димитри 2 0
Делен Тома 2 0
Селс Матц 1 0
Ажорк Людовик 1 0
Дагба Колин 1 0
Дукуре Исмаэль 1 0

Результаты матчей

ПСЖ
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Страсбург
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
3

Волевые поражения

1
7
ПСЖ
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
13% (1)
88% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Страсбург
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

5
1

Волевые победы

0
8

Волевые поражения

24
5
ПСЖ
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
13% (2)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Страсбург
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
13% (2)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

5
1

Волевые победы

7
11

Волевые поражения

25
12

Голы по времени матча

Забито

18
9
6 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
1
6%
2
22%
1-15
3
17%
2
22%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
4
22%
2
22%
46-60
3
17%
2
22%
61-75
5
28%
1
11%
76-90

Пропущено

8
14
3 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
1
13%
2
14%
1-15
1
13%
2
14%
16-30
1
13%
7
50%
31-45
3
38%
1
7%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
2
14%
76-90

Забито

24
7
12 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
4
17%
0
0%
1-15
4
17%
1
14%
16-30
4
17%
1
14%
31-45
3
13%
0
0%
46-60
2
8%
2
29%
61-75
7
29%
29%
3
43%
76-90

Пропущено

2
13
0 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 7
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
2
100%
2
15%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
4
31%
76-90

Забито

42
16
18 В 1-м тайме 6
24 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 4
1 Не забивали 3
5
12%
2
13%
1-15
7
17%
3
19%
16-30
6
14%
1
6%
31-45
7
17%
2
13%
46-60
5
12%
4
25%
61-75
12
29%
4
25%
76-90

Пропущено

10
27
3 В 1-м тайме 17
7 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 10
6 Не пропускали 14
1
10%
4
15%
1-15
1
10%
2
7%
16-30
1
10%
11
41%
31-45
5
50%
3
11%
46-60
0
0%
1
4%
61-75
2
20%
6
22%
76-90

Результаты последних матчей

ПСЖ
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 поражений
ПСЖ - Кевийи Руан 3:1 ПСЖ - Париж 2:1 ПСЖ - Осер 5:0 Лорьян - ПСЖ 1:2
Ювентус - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Труа 4:3 ПСЖ - Маккаби Хайфа 7:2 Аяччо - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Марсель 1:0 ПСЖ - Бенфика 1:1 Реймс - ПСЖ 0:0 Бенфика - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Ницца 2:1 Лион - ПСЖ 0:1 Маккаби Хайфа - ПСЖ 1:3 ПСЖ - Брест 1:0 ПСЖ - Ювентус 2:1 Нант - ПСЖ 0:3 Тулуза - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Монако 1:1
Страсбург
(20 матчей)
10%
50%
40%
2 победы 10 ничьих 8 поражений
Страсбург - Карлсруэ 1:1 Страсбург - Фейеноорд 0:1 Страсбург - Лорьян 1:1 Аяччо - Страсбург 4:2
Страсбург - Марсель 2:2 Тулуза - Страсбург 2:2 Страсбург - Лилль 0:3 Анже - Страсбург 2:3 Страсбург - Ренн 1:3 Монпелье - Страсбург 2:1 Страсбург - Клермон 0:0 Брест - Страсбург 1:1 Страсбург - Нант 1:1 Осер - Страсбург 1:0 Страсбург - Реймс 1:1 Ницца - Страсбург 1:1 Страсбург - Монако 1:2 Ливерпуль - Страсбург 0:3 Страсбург - Кальяри 1:2 Страсбург - Фрайбург 3:3

Результаты матчей

ПСЖ
Страсбург

Точный счет

1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
5
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Точный счет

0:3
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:7
1 раз 13%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

3
3 раза 38%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%
7
1 раз 13%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:3
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:7
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:1
5 раз 33%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 27%
3
3 раза 20%
5
3 раза 20%
2
2 раза 13%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
7
1 раз 7%
1
8 раз 53%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

ПСЖ
Страсбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
1.5
Больше Меньше
1
7
3
4
2.5
3
4
3.5
2
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
1
6
2
1.5
3
4
5
3
2.5
1
6
2
6
3.5
2
6
4.5
1
7
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
12
3
10
5
1.5
4
11
8
7
2.5
1
14
5
10
3.5
4
11
4.5
1
14
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 15 13 2 0 43 - 9 41
2.
Ланс
 Заявка 15 11 3 1 26 - 10 36
3.
Ренн
 Заявка 15 9 4 2 31 - 14 31
4.
Марсель
 Заявка 15 9 3 3 26 - 13 30
5.
Лорьян
 Заявка 15 8 4 3 26 - 21 28
6.
Монако
 Заявка 15 8 3 4 29 - 21 27
7.
Лилль
 Заявка 15 8 2 5 27 - 23 26
8.
Лион
 Заявка 15 6 3 6 23 - 18 21
9.
Ницца
 Заявка 15 5 5 5 15 - 17 20
10.
Клермон
 Заявка 15 5 4 6 19 - 23 19
11.
Реймс
 Заявка 15 3 8 4 16 - 21 17
12.
Тулуза
 Заявка 15 4 4 7 20 - 27 16
13.
Монпелье
 Заявка 15 4 2 9 24 - 29 14
14.
Труа
 Заявка 15 3 5 7 26 - 31 14
15.
Нант
 Заявка 15 2 7 6 17 - 24 13
16.
Брест
 Заявка 15 3 4 8 16 - 28 13
17.
Осер
 Заявка 15 3 4 8 14 - 31 13
18.
Аяччо
 Заявка 15 3 3 9 14 - 24 12
19.
Страсбург
 Заявка 15 1 8 6 17 - 26 11
20.
Анже
 Заявка 15 2 2 11 15 - 34 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 8 8 0 0 18 - 6 24
2.
Ренн
 Заявка 8 7 0 1 21 - 6 21
3.
ПСЖ
 Заявка 7 6 1 0 19 - 7 19
4.
Лион
 Заявка 8 5 2 1 16 - 6 17
5.
Марсель
 Заявка 8 5 1 2 12 - 7 16
6.
Лилль
 Заявка 8 5 1 2 15 - 15 16
7.
Лорьян
 Заявка 7 4 1 2 12 - 9 13
8.
Тулуза
 Заявка 8 3 3 2 13 - 14 12
9.
Монако
 Заявка 8 3 2 3 15 - 15 11
10.
Монпелье
 Заявка 8 3 1 4 11 - 13 10
11.
Клермон
 Заявка 7 3 1 3 8 - 13 10
12.
Нант
 Заявка 7 2 4 1 11 - 9 10
13.
Осер
 Заявка 7 2 3 2 7 - 9 9
14.
Реймс
 Заявка 7 2 3 2 7 - 10 9
15.
Ницца
 Заявка 7 2 2 3 6 - 9 8
16.
Труа
 Заявка 7 1 5 1 10 - 11 8
17.
Брест
 Заявка 7 1 3 3 5 - 13 6
18.
Страсбург
 Заявка 8 0 5 3 7 - 13 5
19.
Аяччо
 Заявка 7 1 1 5 6 - 13 4
20.
Анже
 Заявка 8 1 1 6 9 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 8 7 1 0 24 - 2 22
2.
Монако
 Заявка 7 5 1 1 14 - 6 16
3.
Лорьян
 Заявка 8 4 3 1 14 - 12 15
4.
Марсель
 Заявка 7 4 2 1 14 - 6 14
5.
Ланс
 Заявка 7 3 3 1 8 - 4 12
6.
Ницца
 Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
7.
Лилль
 Заявка 7 3 1 3 12 - 8 10
8.
Ренн
 Заявка 7 2 4 1 10 - 8 10
9.
Клермон
 Заявка 8 2 3 3 11 - 10 9
10.
Аяччо
 Заявка 8 2 2 4 8 - 11 8
11.
Реймс
 Заявка 8 1 5 2 9 - 11 8
12.
Брест
 Заявка 8 2 1 5 11 - 15 7
13.
Страсбург
 Заявка 7 1 3 3 10 - 13 6
14.
Труа
 Заявка 8 2 0 6 16 - 20 6
15.
Тулуза
 Заявка 7 1 1 5 7 - 13 4
16.
Лион
 Заявка 7 1 1 5 7 - 12 4
17.
Анже
 Заявка 7 1 1 5 6 - 16 4
18.
Осер
 Заявка 8 1 1 6 7 - 22 4
19.
Монпелье
 Заявка 7 1 1 5 13 - 16 4
20.
Нант
 Заявка 8 0 3 5 6 - 15 3
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 12 (2)
ПСЖ Неймар 11 (9)
Лорьян Моффи Теремас 10
Лион Ляказетт Александр 9 (3)
Лилль Дэвид Джонатан 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Анже Менди Батиста 1 5
Аяччо Амума Ромен 2 3
Марсель Жиго Самуэль 2 3
Ницца Тодибо Жан-Клер 2 3
Реймс Лопи Дион 2 3
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - Страсбург от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 декабря 2022, осталось 2 дня 12 часов 18 минут.

    Главный судья: Тюрпен Клеман

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 65
    ПСЖ 98.5% (64)
    X 0% (0)
    Страсбург 1.5% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    ПСЖ
    Ничья
    Страсбург
    7.00
    7.50
    14.00
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч ПСЖ - Страсбург онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    PARI



    Прогнозы на матч ПСЖ - Страсбург

    Исход игры
    ПСЖ
    98.5% (65)
    Ничья
    0% (0)
    Страсбург
    1.5% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.14% (32)
    Меньше
    43.86% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    17.54% (10)
    Нет
    82.46% (47)
    Популярный счёт
    2:0 ПСЖ
    36.4% (24)
    3:0 ПСЖ
    28.8% (19)
    3:1 ПСЖ
    9.1% (6)
    2:1 ПСЖ
    4.5% (3)
    4:0 ПСЖ
    3% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    ПСЖ
    Страсбург
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     