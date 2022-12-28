Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

88' Матч возобновлен

87' Ох, нехорошо это выглядит. Сальмье Йоанн получил травму и медбригада забирает его с поля.

86' Сальмье Йоанн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Нант совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Мутуссами Самуэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Лопеш Рони навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

85' Блас Людовик пробует нанести удар издали, но Матеуш Лис держит все под контролем

82' Шавалерин Ксавье из команды Труа нанес удар, мяч после которого попал в штангу, после того, как вратарь отбил мяч.

81' Бруус Андреас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Сентонз Фабьен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Удар от ворот произведет Нант

79' Труа совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Сентонз Фабьен тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

78' Нант совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Сальмье Йоанн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе

77' Лис Матеуш взял и забрал мяч на выходе

77' Тьерно Бальде из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

76' Сентонз Фабьен из команды Нант своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

76' Сентонз Фабьен из команды Нант своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

76' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Сентонз Фабьен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Труа совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Блас Людовик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Матч возобновлен

73' Чиривелья Педро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Тьерно Бальде из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

72' Паллуа Николя выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Труа совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Мерлин Квентин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Удар от ворот произведет Труа

71' Сиссоко Мусса из команды Нант не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

71' Тьерно Бальде из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

71' Нант совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Кастеллетто Жан-Шарль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Труа совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Бруус Андреас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Нант совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Нант совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Труа совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Труа совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Удар от ворот произведет Нант

63' Лопеш Рони навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

62' Шавалерин Ксавье выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Труа совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Тьерно Бальде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Удар от ворот произведет Труа

59' Саймон Мозес оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

59' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Бруус Андреас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Блас Людовик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

55' Кастеллетто Жан-Шарль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Паллуа Николя выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Бруус Андреас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

54' Бруус Андреас из команды Труа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

53' Жиротто Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Одоберт Уилсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Удар от ворот произведет Труа

51' Жиротто Андрей не смог попасть в створ ударом издали

50' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Хорошую попытку сделал Одоберт Уилсон . Удар в створ, но вратарь начеку

49' Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Шавалерин Ксавье выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Жиротто Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Труа совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Матч возобновится спорным мячом

47' Куаме Роминигуе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Лопеш Рони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.