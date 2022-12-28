  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Фраппарт Стефани
Труа
0:0
Конец матча
Нант
0'
15' Желтая карточка
Кастеллетто Жан-Шарль
79' Желтая карточка
Сентонз Фабьен
90'+5

Ход матча

15'
 
Кастеллетто Жан-Шарль
67'
 
Сентонз Фабьен
Коршья Себастьен
67'
 
Ганаго Игнатиус
Мохамед Мостафа
71'
Амар Абдирахман Ахмед Фатах
Одоберт Уилсон
 
75'
 
Мутуссами Самуэль
Чиривелья Педро
79'
 
Сентонз Фабьен
84'
 
Траоре Шарль
Мерлин Квентин
84'
 
Гессан Эванн
Саймон Мозес
88'
Поросо Джексон
Сальмье Йоанн
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 8
  • 2 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 5
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 115
Труа 29.6% (34)
X 46.1% (53)
Нант 24.3% (28)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Лис
Матеуш
18
Бальде
Тьерно
17
Сальмье
Йоанн
4
Палмер-Браун
Эрик
12
Конте
Абду
6
Куаме
Роминигуе
24
Шавалерин
Ксавье
19
Бруус
Андреас
11
Лопеш
Рони
29
Одоберт
Уилсон
20
Рипар
Рено
1
Лафон
Альбан
24
Коршья
Себастьен
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
4
Паллуа
Николя
29
Мерлин
Квентин
3
Жиротто
Андрей
10
Блас
Людовик
17
Сиссоко
Мусса
5
Чиривелья
Педро
27
Саймон
Мозес
31
Мохамед
Мостафа
Труа
4-2-3-1
Нант
4-1-4-1

История личных встреч

Труа
Нант

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

13 матчей

30.8%
7.7%
61.5%
4 победы 1 ничья 8 побед

Первый тайм

23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

30.8%
15.4%
53.8%
4 победы 2 ничьи 7 побед

История матчей

Л1
1:0
Л1
2:0
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
0:1
Л1
3:0
Л2
1:1
Л2
2:0
Л2
0:1
Л2
0:2
КЛ
4:0
Л2
0:2
Л2
2:0

Голы

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

1
0.33

Среднее время на гол

90
270

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.5
0.86

Среднее время на гол

60
105

Всего голов

16
8

Голов в среднем за матч

1.23
0.62

Тотал матчей

2.5
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

73
146

Бомбардиры внутри турнира

Труа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бальде Мама 7 0.44
Одоберт Уилсон 3 0.19
Тардьё Флориан 3 (3) 0.19
Лопеш Рони 2 0.13
Рипар Рено 2 0.13
Поросо Джексон 2 0.13
Шавалерин Ксавье 1 0.06
Угбо Ике 1 0.06
Сальмье Йоанн 1 0.06
Конте Абду 1 0.06
Палаверса Анте 1 0.06
Куаме Роминигуе 0 0
Бруус Андреас 0 0
Яде Папа Ндиага 0 0
Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саймон Мозес 5 (1) 0.31
Мохамед Мостафа 4 0.25
Ганаго Игнатиус 3 0.19
Блас Людовик 2 (1) 0.13
Гессан Эванн 1 0.06
Сиссоко Мусса 1 0.06
Жиротто Андрей 0 0
Мутуссами Самуэль 0 0
Мерлин Квентин 0 0

Карточки

Труа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сальмье Йоанн 3 1
Бальде Мама 2 1
Куаме Роминигуе 3 0
Галлон Готье 3 0
Лопеш Рони 2 0
Тардьё Флориан 2 0
Рипар Рено 2 0
Палмер-Браун Эрик 2 0
Бруус Андреас 2 0
Поросо Джексон 2 0
Рами Адиль 1 0
Шавалерин Ксавье 1 0
Лис Матеуш 1 0
Агум Люсьен 1 0
Яде Папа Ндиага 1 0
Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мутуссами Самуэль 4 0
Антуан Комбуаре 4 0
Паллуа Николя 2 1
Жиротто Андрей 3 0
Фабио да Сильва 1 1
Лафон Альбан 1 1
Сиссоко Мусса 2 0
Кастеллетто Жан-Шарль 2 0
Блас Людовик 2 0
Бамба Абдул-Кадер 0 1
Аппиа Деннис 1 0
Коршья Себастьен 1 0
Саймон Мозес 1 0
Сентонз Фабьен 1 0
Чиривелья Педро 1 0
Дескамп Реми 1 0
Гессан Эванн 1 0
Мерлин Квентин 1 0

Результаты матчей

Труа
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Нант
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

7
6
Труа
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Нант
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

18
3

Волевые поражения

7
11
Труа
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
19% (3)
44% (7)
Нант
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

19
3

Волевые поражения

14
17

Голы по времени матча

Забито

10
6
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 12
2
20%
1
17%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
1
17%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
4
67%
76-90

Пропущено

11
15
2 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
1
9%
2
13%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
4
36%
1
7%
46-60
1
9%
3
20%
61-75
4
36%
5
33%
76-90

Забито

15
11
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 1
10 Не забивали 11
2
13%
0
0%
1-15
3
20%
1
9%
16-30
2
13%
2
18%
31-45
3
20%
2
18%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
5
33%
2
18%
76-90

Пропущено

21
9
9 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
6
29%
1
11%
1-15
1
5%
2
22%
16-30
2
10%
0
0%
31-45
6
29%
3
33%
46-60
3
14%
2
22%
61-75
3
14%
1
11%
76-90

Забито

25
17
11 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 3
3 Не забивали 7
4
16%
1
6%
1-15
4
16%
1
6%
16-30
3
12%
2
12%
31-45
4
16%
3
18%
46-60
2
8%
4
24%
61-75
8
32%
6
35%
76-90

Пропущено

32
24
11 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 13
7
22%
3
13%
1-15
1
3%
6
25%
16-30
3
9%
0
0%
31-45
10
31%
4
17%
46-60
4
13%
5
21%
61-75
7
22%
6
25%
76-90

Результаты последних матчей

Труа
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Париж - Труа 1:0 Лестер - Труа 0:0 Брест - Труа 2:1 Труа - Осер 1:1
ПСЖ - Труа 4:3 Труа - Лорьян 2:2 Труа - Аяччо 1:1 Ницца - Труа 3:2 Труа - Реймс 2:2 Клермон - Труа 1:3 Ланс - Труа 1:0 Труа - Ренн 1:1 Монако - Труа 2:4 Труа - Анже 3:1 Лион - Труа 4:1 Труа - Тулуза 0:3 Монпелье - Труа 3:2 Труа - Нанси 5:4 Осер - Труа 1:0 Гавр - Труа 0:3
Нант
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Лорьян - Нант 2:1 Нант - Лаваль 1:1 Нант - Аяччо 2:2 Реймс - Нант 1:0
Олимпиакос - Нант 0:2 Нант - Клермон 1:1 Нант - Карабах 2:1 Ницца - Нант 1:1 Нант - Брест 4:1 Нант - Фрайбург 0:4 Ренн - Нант 3:0 Фрайбург - Нант 2:0 Монако - Нант 4:1 Нант - Ланс 0:0 Карабах - Нант 3:0 Лорьян - Нант 3:2 Нант - Олимпиакос 2:1 Нант - ПСЖ 0:3 Страсбург - Нант 1:1 Нант - Тулуза 3:1

Результаты матчей

Труа
Нант

Точный счет

1:1
3 раза 38%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

3:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
0:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%

Точный счет

1:1
3 раза 19%
2:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
4:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
4
1 раз 6%
0
6 раз 38%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Труа
Нант

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
2
3
5
1.5
3
4
1
7
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
4
5
3
1.5
1
8
3
5
2.5
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
10
6
8
8
1.5
4
12
4
12
2.5
2
14
1
15
3.5
1
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 15 13 2 0 43 - 9 41
2.
Ланс
 Заявка 15 11 3 1 26 - 10 36
3.
Ренн
 Заявка 15 9 4 2 31 - 14 31
4.
Марсель
 Заявка 15 9 3 3 26 - 13 30
5.
Монако
 Заявка 16 9 3 4 32 - 23 30
6.
Лилль
 1:0 Заявка 16 9 2 5 28 - 23 29
7.
Лорьян
 Заявка 15 8 4 3 26 - 21 28
8.
Лион
 Заявка 15 6 3 6 23 - 18 21
9.
Ницца
 Заявка 15 5 5 5 15 - 17 20
10.
Клермон
 0:1 Заявка 16 5 4 7 19 - 24 19
11.
Реймс
 Заявка 15 3 8 4 16 - 21 17
12.
Тулуза
 Заявка 15 4 4 7 20 - 27 16
13.
Труа
 Заявка 16 3 6 7 26 - 31 15
14.
Аяччо
 Заявка 16 4 3 9 15 - 24 15
15.
Монпелье
 Заявка 15 4 2 9 24 - 29 14
16.
Нант
 Заявка 16 2 8 6 17 - 24 14
17.
Брест
 Заявка 15 3 4 8 16 - 28 13
18.
Осер
 Заявка 16 3 4 9 16 - 34 13
19.
Страсбург
 Заявка 15 1 8 6 17 - 26 11
20.
Анже
 Заявка 16 2 2 12 15 - 35 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 8 8 0 0 18 - 6 24
2.
Ренн
 Заявка 8 7 0 1 21 - 6 21
3.
ПСЖ
 Заявка 7 6 1 0 19 - 7 19
4.
Лион
 Заявка 8 5 2 1 16 - 6 17
5.
Марсель
 Заявка 8 5 1 2 12 - 7 16
6.
Лилль
 1:0 Заявка 8 5 1 2 15 - 15 16
7.
Лорьян
 Заявка 7 4 1 2 12 - 9 13
8.
Тулуза
 Заявка 8 3 3 2 13 - 14 12
9.
Монако
 Заявка 8 3 2 3 15 - 15 11
10.
Монпелье
 Заявка 8 3 1 4 11 - 13 10
11.
Клермон
 0:1 Заявка 8 3 1 4 8 - 14 10
12.
Нант
 Заявка 7 2 4 1 11 - 9 10
13.
Труа
 Заявка 8 1 6 1 10 - 11 9
14.
Реймс
 Заявка 7 2 3 2 7 - 10 9
15.
Осер
 Заявка 8 2 3 3 9 - 12 9
16.
Ницца
 Заявка 7 2 2 3 6 - 9 8
17.
Аяччо
 Заявка 8 2 1 5 7 - 13 7
18.
Брест
 Заявка 7 1 3 3 5 - 13 6
19.
Страсбург
 Заявка 8 0 5 3 7 - 13 5
20.
Анже
 Заявка 8 1 1 6 9 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 8 7 1 0 24 - 2 22
2.
Монако
 Заявка 8 6 1 1 17 - 8 19
3.
Лорьян
 Заявка 8 4 3 1 14 - 12 15
4.
Марсель
 Заявка 7 4 2 1 14 - 6 14
5.
Лилль
 1:0 Заявка 8 4 1 3 13 - 8 13
6.
Ланс
 Заявка 7 3 3 1 8 - 4 12
7.
Ницца
 Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
8.
Ренн
 Заявка 7 2 4 1 10 - 8 10
9.
Клермон
 0:1 Заявка 8 2 3 3 11 - 10 9
10.
Аяччо
 Заявка 8 2 2 4 8 - 11 8
11.
Реймс
 Заявка 8 1 5 2 9 - 11 8
12.
Брест
 Заявка 8 2 1 5 11 - 15 7
13.
Страсбург
 Заявка 7 1 3 3 10 - 13 6
14.
Труа
 Заявка 8 2 0 6 16 - 20 6
15.
Тулуза
 Заявка 7 1 1 5 7 - 13 4
16.
Лион
 Заявка 7 1 1 5 7 - 12 4
17.
Анже
 Заявка 8 1 1 6 6 - 17 4
18.
Осер
 Заявка 8 1 1 6 7 - 22 4
19.
Монпелье
 Заявка 7 1 1 5 13 - 16 4
20.
Нант
 Заявка 9 0 4 5 6 - 15 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 12 (2)
ПСЖ Неймар 11 (9)
Лорьян Моффи Теремас 10
Лион Ляказетт Александр 9 (3)
Лилль Дэвид Джонатан 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Анже Менди Батиста 1 5
Аяччо Амума Ромен 2 3
Марсель Жиго Самуэль 2 3
Ницца Тодибо Жан-Клер 2 3
Реймс Лопи Дион 2 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Труа: 55%, Нант: 45%.
  • 94'
    Труа совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 94'
    Матч возобновлен
  • Фол, нарушение
    93'
    Назначен штрафной. Пострадал Рипар Рено, его свалил Жиротто Андрей.
  • 93'
    Конте Абду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 91'
      Мутуссами Самуэль из команды Нант своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 91'
      Блас Людовик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 90'
      Палмер-Браун Эрик успешно блокирует удар.
    • 90'
      Мутуссами Самуэль нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 90'
      Сиссоко Мусса создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 90'
      Нант пытается что-то создать.
    • 90'
      Труа совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 90'
      Труа совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 90'
      Контроль мяча: Труа: 56%, Нант: 44%.
    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de l'Aube. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 115
    Труа 29.6% (34)
    X 46.1% (53)
    Нант 24.3% (28)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Труа 0:0 Нант онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Труа 0:0 Нант

    Исход игры
    Труа
    29.6% (34)
    Ничья
    46.1% (53)
    Нант
    24.3% (28)
    Тотал 2.5
    Больше
    24.07% (26)
    Меньше
    75.93% (82)
    Обе команды забьют
    Да
    71.3% (77)
    Нет
    28.7% (31)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    44.3% (51)
    1:0 Труа
    17.4% (20)
    1:2 Нант
    11.3% (13)
    2:1 Труа
    10.4% (12)
    0:1 Нант
    7.8% (9)
    0:2 Нант
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     