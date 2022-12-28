Тур: 16. Стадион: Стад де л'Об. Главный судья: Фраппарт Стефани
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 8
-
2 Удары в створ 5
-
4 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 5
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
12
Конте
Абду
11
Лопеш
Рони
20
Рипар
Рено
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Конте АбдуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Лопеш РониПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Рипар РеноНападающий
- Запасные игроки
-
30 Галлон ГотьеВратарь
-
22 Зукру ТангиЗащитник
-
39 Ларуси ЯссерЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 Угбо ИкеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Patrick Kisnorbo
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Блас ЛюдовикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Саймон МозесПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Дескамп РемиВратарь
- Защитник
-
12 Аппиа ДеннисЗащитник
- Защитник
-
93 Траоре ШарльЗащитник
-
20 Дусе ЛоаннПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Коко МаркусНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Камбуаре Антуан
История личных встреч
Труа
Нант
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
13 матчей
30.8%
7.7%
61.5%
4 победы 1 ничья 8 побед
Первый тайм
23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
30.8%
15.4%
53.8%
4 победы 2 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
1
0.33
Среднее время на гол
90
270
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
1.5
0.86
Среднее время на гол
60
105
Всего голов
16
8
Голов в среднем за матч
1.23
0.62
Тотал матчей
2.5
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
73
146
Бомбардиры внутри турнира
Труа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бальде Мама
|7
|0.44
|Одоберт Уилсон
|3
|0.19
|Тардьё Флориан
|3 (3)
|0.19
|Лопеш Рони
|2
|0.13
|Рипар Рено
|2
|0.13
|Поросо Джексон
|2
|0.13
|Шавалерин Ксавье
|1
|0.06
|Угбо Ике
|1
|0.06
|Сальмье Йоанн
|1
|0.06
|Конте Абду
|1
|0.06
|Палаверса Анте
|1
|0.06
|Куаме Роминигуе
|0
|0
|Бруус Андреас
|0
|0
|Яде Папа Ндиага
|0
|0
Нант
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саймон Мозес
|5 (1)
|0.31
|Мохамед Мостафа
|4
|0.25
|Ганаго Игнатиус
|3
|0.19
|Блас Людовик
|2 (1)
|0.13
|Гессан Эванн
|1
|0.06
|Сиссоко Мусса
|1
|0.06
|Жиротто Андрей
|0
|0
|Мутуссами Самуэль
|0
|0
|Мерлин Квентин
|0
|0
Карточки
Труа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сальмье Йоанн
|3
|1
|Бальде Мама
|2
|1
|Куаме Роминигуе
|3
|0
|Галлон Готье
|3
|0
|Лопеш Рони
|2
|0
|Тардьё Флориан
|2
|0
|Рипар Рено
|2
|0
|Палмер-Браун Эрик
|2
|0
|Бруус Андреас
|2
|0
|Поросо Джексон
|2
|0
|Рами Адиль
|1
|0
|Шавалерин Ксавье
|1
|0
|Лис Матеуш
|1
|0
|Агум Люсьен
|1
|0
|Яде Папа Ндиага
|1
|0
Нант
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мутуссами Самуэль
|4
|0
|Антуан Комбуаре
|4
|0
|Паллуа Николя
|2
|1
|Жиротто Андрей
|3
|0
|Фабио да Сильва
|1
|1
|Лафон Альбан
|1
|1
|Сиссоко Мусса
|2
|0
|Кастеллетто Жан-Шарль
|2
|0
|Блас Людовик
|2
|0
|Бамба Абдул-Кадер
|0
|1
|Аппиа Деннис
|1
|0
|Коршья Себастьен
|1
|0
|Саймон Мозес
|1
|0
|Сентонз Фабьен
|1
|0
|Чиривелья Педро
|1
|0
|Дескамп Реми
|1
|0
|Гессан Эванн
|1
|0
|Мерлин Квентин
|1
|0
Результаты матчей
Труа
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Нант
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
7
6
Труа
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Нант
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
18
3
Волевые поражения
7
11
Труа
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
19% (3)
44% (7)
Нант
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
19
3
Волевые поражения
14
17
Голы по времени матча
Забито
10
6
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 12
2
20%
1
17%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
1
17%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
4
67%
76-90
Пропущено
11
15
2 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
1
9%
2
13%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
4
36%
1
7%
46-60
1
9%
3
20%
61-75
4
36%
5
33%
76-90
Забито
15
11
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 1
10 Не забивали 11
2
13%
0
0%
1-15
3
20%
1
9%
16-30
2
13%
2
18%
31-45
3
20%
2
18%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
5
33%
2
18%
76-90
Пропущено
21
9
9 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
6
29%
1
11%
1-15
1
5%
2
22%
16-30
2
10%
0
0%
31-45
6
29%
3
33%
46-60
3
14%
2
22%
61-75
3
14%
1
11%
76-90
Забито
25
17
11 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 3
3 Не забивали 7
4
16%
1
6%
1-15
4
16%
1
6%
16-30
3
12%
2
12%
31-45
4
16%
3
18%
46-60
2
8%
4
24%
61-75
8
32%
6
35%
76-90
Пропущено
32
24
11 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 13
7
22%
3
13%
1-15
1
3%
6
25%
16-30
3
9%
0
0%
31-45
10
31%
4
17%
46-60
4
13%
5
21%
61-75
7
22%
6
25%
76-90
Результаты последних матчей
Труа
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Париж - Труа 1:0 Лестер - Труа 0:0 Брест - Труа 2:1 Труа - Осер 1:1
ПСЖ - Труа 4:3 Труа - Лорьян 2:2 Труа - Аяччо 1:1 Ницца - Труа 3:2 Труа - Реймс 2:2 Клермон - Труа 1:3 Ланс - Труа 1:0 Труа - Ренн 1:1 Монако - Труа 2:4 Труа - Анже 3:1 Лион - Труа 4:1 Труа - Тулуза 0:3 Монпелье - Труа 3:2 Труа - Нанси 5:4 Осер - Труа 1:0 Гавр - Труа 0:3
Нант
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Лорьян - Нант 2:1 Нант - Лаваль 1:1 Нант - Аяччо 2:2 Реймс - Нант 1:0
Олимпиакос - Нант 0:2 Нант - Клермон 1:1 Нант - Карабах 2:1 Ницца - Нант 1:1 Нант - Брест 4:1 Нант - Фрайбург 0:4 Ренн - Нант 3:0 Фрайбург - Нант 2:0 Монако - Нант 4:1 Нант - Ланс 0:0 Карабах - Нант 3:0 Лорьян - Нант 3:2 Нант - Олимпиакос 2:1 Нант - ПСЖ 0:3 Страсбург - Нант 1:1 Нант - Тулуза 3:1
Результаты матчей
Труа
Нант
Точный счет
1:1
3 раза 38%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
3:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
0:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
Точный счет
1:1
3 раза 19%
2:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
4:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
4
1 раз 6%
0
6 раз 38%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Труа
Нант
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
52
35
34
17
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
54
53
18
35
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
106
88
412
412
214
115
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|2
|0
|43 - 9
|41
|2.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|26 - 10
|36
|3.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|31 - 14
|31
|4.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|26 - 13
|30
|5.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|32 - 23
|30
|6.
|1:0 Заявка
|16
|9
|2
|5
|28 - 23
|29
|7.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|26 - 21
|28
|8.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|23 - 18
|21
|9.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|15 - 17
|20
|10.
|0:1 Заявка
|16
|5
|4
|7
|19 - 24
|19
|11.
|Заявка
|15
|3
|8
|4
|16 - 21
|17
|12.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|20 - 27
|16
|13.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|26 - 31
|15
|14.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|15 - 24
|15
|15.
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|24 - 29
|14
|16.
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|17 - 24
|14
|17.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|16 - 28
|13
|18.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|16 - 34
|13
|19.
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|17 - 26
|11
|20.
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|15 - 35
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|18 - 6
|24
|2.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|21 - 6
|21
|3.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|19 - 7
|19
|4.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 6
|17
|5.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 7
|16
|6.
|1:0 Заявка
|8
|5
|1
|2
|15 - 15
|16
|7.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 9
|13
|8.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 14
|12
|9.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|15 - 15
|11
|10.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 13
|10
|11.
|0:1 Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 14
|10
|12.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|11 - 9
|10
|13.
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|10 - 11
|9
|14.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 10
|9
|15.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 12
|9
|16.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|17.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 13
|7
|18.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 13
|6
|19.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|7 - 13
|5
|20.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|9 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|24 - 2
|22
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 8
|19
|3.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 12
|15
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 6
|14
|5.
|1:0 Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 8
|13
|6.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 4
|12
|7.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|8.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|10 - 8
|10
|9.
|0:1 Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 10
|9
|10.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 11
|8
|11.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|9 - 11
|8
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|11 - 15
|7
|13.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 13
|6
|14.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|16 - 20
|6
|15.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 13
|4
|16.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 12
|4
|17.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
|18.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 22
|4
|19.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|13 - 16
|4
|20.
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|6 - 15
|4
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|12 (2)
|ПСЖ
|Неймар
|11 (9)
|Лорьян
|Моффи Теремас
|10
|Лион
|Ляказетт Александр
|9 (3)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|9 (3)
|Анже
|Менди Батиста
|1 5
|Аяччо
|Амума Ромен
|2 3
|Марсель
|Жиго Самуэль
|2 3
|Ницца
|Тодибо Жан-Клер
|2 3
|Реймс
|Лопи Дион
|2 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Труа 0:0 Нант
Исход игры
Труа
29.6% (34)
Ничья
46.1% (53)
Нант
24.3% (28)
Тотал 2.5
Больше
24.07% (26)
Меньше
75.93% (82)
Обе команды забьют
Да
71.3% (77)
Нет
28.7% (31)
Популярный счёт
1:1 Ничья
44.3% (51)
1:0 Труа
17.4% (20)
1:2 Нант
11.3% (13)
2:1 Труа
10.4% (12)
0:1 Нант
7.8% (9)
0:2 Нант
1.7% (2)
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