Лукас Шевалье взял и забрал мяч на выходе

Лукас Шевалье взял и забрал мяч на выходе

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Матч возобновлен

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Клермон

45' Жегрова Эдон из команды Лилль наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

44' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Диао Мори взял и забрал мяч на выходе

41' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Диаките Бафоде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Андре Бенжамин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Кабелла Реми выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Кабелла Реми навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

35' Кабелла Реми пробил со штрафного прямо в стенку

33' Сейду Алиду - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

32' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Андре Бенжамин - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

30' Лукас Шевалье взял и забрал мяч на выходе

29' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Виржинюс Алан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Гастьен Йоан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Исмаили Гонсалвес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Сейду Алиду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Матч возобновится спорным мячом

26' Ох, нехорошо это выглядит. Сейду Алиду получил травму и медбригада забирает его с поля.

25' Сейду Алиду на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Матч возобновлен

23' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

23' Гастьен Йоан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Удар от ворот произведет Клермон

21' Кабелла Реми создает голевую возможность для своего партнера по команде.

21' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Гомес Анхель навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Кабелла Реми выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Хорошую попытку сделал Жегрова Эдон . Удар в створ, но вратарь начеку

19' Кабелла Реми создает голевую возможность для своего партнера по команде.

17' Гомеш Андре выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Рашани Эльбасан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

13' Удар от ворот произведет Лилль

13' Киэ Грежон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

12' Рашани Эльбасан из команды Клермон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

12' Аллевина Джим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Матч возобновлен

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Удар от ворот произведет Лилль

6' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Андре Бенжамин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Гастьен Йоан получил желтую карточку от судьи

3' Жегрова Эдон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Удар от ворот произведет Клермон

3' Виржинюс Алан не смог попасть в створ ударом издали

3' Андре Бенжамин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Лилль начинает с центра поля