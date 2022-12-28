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Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Летексье Франсуа
Клермон
0:1
Второй тайм: 88'
Лилль
0'
5' Желтая карточка
Гастьен Йоан
31' Желтая карточка
Андре Бенжамин
33' Желтая карточка
Сейду Алиду
45' Желтая карточка
Кофрие Максимилиано
0:1
68' Пенальти
Гомес Анхель
72' Желтая карточка
Кабелла Реми

Ход матча

5'
Гастьен Йоан
 
31'
 
Андре Бенжамин
33'
Сейду Алиду
 
45'
Кофрие Максимилиано
 
68'
0:1
Гомес Анхель
69'
 
Дэвид Джонатан
Виржинюс Алан
70'
Андрич Комнен
Киэ Грежон
 
70'
Чам Мухаммед
Хауи Саиф-Эдин
 
72'
 
Кабелла Реми
78'
 
Веа Тимоти
Жегрова Эдон
82'
Гоналон Максим
Гастьен Йоан
 
82'
Бела Жереми
Аллевина Джим
 
87'
Доссу Жодель
Рашани Эльбасан
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 3
  • 3 Офсайды 3
  • 7 Нарушения правил 16
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 2
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Прогнозы 121
Клермон 7.4% (9)
X 8.3% (10)
Лилль 84.3% (102)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Клермон
Ничья
Лилль
70.12
7.39
4.63
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Диао
Мори
36
Сейду
Алиду
4
Ветеска
Матеуш
5
Кофрие
Максимилиано
11
Аллевина
Джим
3
Вивальдо
Боргес
до
Сантос
Нето
7
Маньен
Йоанн
25
Гастьен
Йоан
10
Хауи
Саиф-Эдин
18
Рашани
Эльбасан
95
Киэ
Грежон
30
Шевалье
Люка
18
Диаките
Бафоде
6
Фонте
Жозе
3
Джало
Тьягу
23
Жегрова
Эдон
31
Исмаили
Гонсалвес
21
Андре
Бенжамин
28
Гомеш
Андре
20
Гомес
Анхель
10
Кабелла
Реми
26
Виржинюс
Алан
Клермон
3-4-2-1
Лилль
3-4-2-1

История личных встреч

Клермон
Лилль

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

Л1
4:0
Л1
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

2.5
0

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

36
0

Бомбардиры внутри турнира

Клермон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Андрич Комнен 4 (1) 0.25
Чам Мухаммед 3 0.19
Хауи Саиф-Эдин 2 0.13
Киэ Грежон 2 0.13
Гастьен Йоан 1 0.06
Рашани Эльбасан 1 0.06
Бела Жереми 1 0.06
Гоналон Максим 1 0.06
Доссу Жодель 1 0.06
Вивальдо Боргес до Сантос Нето 1 0.06
Аллевина Джим 1 0.06
Ожье Флоран 0 0
Ветеска Матеуш 0 0
Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвид Джонатан 9 (2) 0.56
Бамба Джонатан 4 0.25
Кабелла Реми 3 0.19
Исмаили Гонсалвес 2 0.13
Гомес Анхель 2 (1) 0.13
Джало Тьягу 2 0.13
Андре Бенжамин 1 0.06
Уна Адам 1 0.06
Языджи Юсуф 1 0.06
Фонте Жозе 1 0.06
Зедатка Аким 1 0.06
Рибейро Александро 1 0.06
Веа Тимоти 0 0

Карточки

Клермон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гастьен Йоан 5 0
Кофрие Максимилиано 5 0
Сейду Алиду 5 0
Маньен Йоанн 4 0
Гоналон Максим 3 0
Андрич Комнен 3 0
Вивальдо Боргес до Сантос Нето 1 1
Ожье Флоран 2 0
Ветеска Матеуш 2 0
Киэ Грежон 2 0
Рашани Эльбасан 1 0
Зеффан Мехди 1 0
Хауи Саиф-Эдин 1 0
Аллевина Джим 1 0
Pascal Gastien 1 0
Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андре Бенжамин 5 0
Джало Тьягу 5 0
Фонте Жозе 4 0
Диаките Бафоде 4 0
Бамба Джонатан 3 0
Гомес Анхель 3 0
Дэвид Джонатан 3 0
Балеба Карлос 1 1
Мартен Жонас 2 0
Гомеш Андре 2 0
Кабелла Реми 1 0
Зедатка Аким 1 0
Уна Адам 1 0
Жегрова Эдон 1 0

Результаты матчей

Клермон
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Лилль
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

3
4
Клермон
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Лилль
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
9

Волевые поражения

9
13
Клермон
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
Лилль
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

7
11

Волевые поражения

12
17

Голы по времени матча

Забито

8
13
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
2
25%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
3
38%
1
8%
46-60
1
13%
1
8%
61-75
2
25%
5
38%
76-90

Пропущено

13
7
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
3
23%
0
0%
1-15
2
15%
3
43%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
2
29%
61-75
4
31%
2
29%
76-90

Забито

10
15
1 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 7
10 Не забивали 7
1
10%
3
20%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
3
30%
2
13%
46-60
3
30%
3
20%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Пропущено

11
15
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 6
0
0%
1
7%
1-15
3
27%
3
20%
16-30
3
27%
4
27%
31-45
2
18%
4
27%
46-60
3
27%
2
13%
61-75
0
0%
1
7%
76-90

Забито

18
28
3 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 11
4 Не забивали 1
3
17%
5
18%
1-15
0
0%
4
14%
16-30
0
0%
7
25%
31-45
6
33%
3
11%
46-60
4
22%
4
14%
61-75
5
28%
5
18%
76-90

Пропущено

24
22
12 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 12
3
13%
1
5%
1-15
5
21%
6
27%
16-30
4
17%
4
18%
31-45
4
17%
4
18%
46-60
4
17%
4
18%
61-75
4
17%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Клермон
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Клермон - Сошо 0:1 Вальядолид - Клермон 0:0 Валенсия - Клермон 4:2 Ланс - Клермон 2:1
Клермон - Монпелье 1:1 Нант - Клермон 1:1 Клермон - Брест 1:3 Монако - Клермон 1:1 Клермон - Осер 2:1 Аяччо - Клермон 1:3 Бордо - Клермон 2:3 Клермон - Труа 1:3 Страсбург - Клермон 0:0 Клермон - Тулуза 2:0 Марсель - Клермон 1:0 Лорьян - Клермон 2:1 Клермон - Ницца 1:0 Реймс - Клермон 2:4 Клермон - ПСЖ 0:5 Тулуза - Клермон 0:1
Лилль
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Наполи - Лилль 1:4 Камбюр - Лилль 0:2 Лилль - Вальядолид 2:0 Остенде - Лилль 2:2
Лилль - Брюгге 1:0 Лилль - Анже 1:0 Лилль - Ренн 1:1 Лион - Лилль 1:0 Лилль - Монако 4:3 Страсбург - Лилль 0:3 Лилль - Ланс 1:0 Лорьян - Лилль 2:1 Лилль - Тулуза 2:1 Марсель - Лилль 2:1 Монпелье - Лилль 1:3 Лилль - Ницца 1:2 Аяччо - Лилль 1:3 Лилль - ПСЖ 1:7 Нант - Лилль 1:1 Лилль - Осер 4:1

Результаты матчей

Клермон
Лилль

Точный счет

1:3
2 раза 29%
0:5
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:7
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
5 раз 63%
4
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
1:3
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
3
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
1:3
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:7
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
8 раз 53%
3
3 раза 20%
4
2 раза 13%
0
1 раз 7%
2
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Клермон
Лилль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
2
5
1.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
1
2
6
1.5
3
4
2
6
2.5
3
4
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
14
1
4
11
1.5
6
9
2
13
2.5
5
10
1
14
3.5
2
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 15 13 2 0 43 - 9 41
2.
Ланс
 Заявка 15 11 3 1 26 - 10 36
3.
Ренн
 Заявка 15 9 4 2 31 - 14 31
4.
Марсель
 Заявка 15 9 3 3 26 - 13 30
5.
Монако
 Заявка 16 9 3 4 32 - 23 30
6.
Лилль
 1:0 Заявка 16 9 2 5 28 - 23 29
7.
Лорьян
 Заявка 15 8 4 3 26 - 21 28
8.
Лион
 Заявка 15 6 3 6 23 - 18 21
9.
Ницца
 Заявка 15 5 5 5 15 - 17 20
10.
Клермон
 0:1 Заявка 16 5 4 7 19 - 24 19
11.
Реймс
 Заявка 15 3 8 4 16 - 21 17
12.
Тулуза
 Заявка 15 4 4 7 20 - 27 16
13.
Труа
 Заявка 16 3 6 7 26 - 31 15
14.
Аяччо
 Заявка 16 4 3 9 15 - 24 15
15.
Монпелье
 Заявка 15 4 2 9 24 - 29 14
16.
Нант
 Заявка 16 2 8 6 17 - 24 14
17.
Брест
 Заявка 15 3 4 8 16 - 28 13
18.
Осер
 Заявка 16 3 4 9 16 - 34 13
19.
Страсбург
 Заявка 15 1 8 6 17 - 26 11
20.
Анже
 Заявка 16 2 2 12 15 - 35 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 8 8 0 0 18 - 6 24
2.
Ренн
 Заявка 8 7 0 1 21 - 6 21
3.
ПСЖ
 Заявка 7 6 1 0 19 - 7 19
4.
Лион
 Заявка 8 5 2 1 16 - 6 17
5.
Марсель
 Заявка 8 5 1 2 12 - 7 16
6.
Лилль
 1:0 Заявка 8 5 1 2 15 - 15 16
7.
Лорьян
 Заявка 7 4 1 2 12 - 9 13
8.
Тулуза
 Заявка 8 3 3 2 13 - 14 12
9.
Монако
 Заявка 8 3 2 3 15 - 15 11
10.
Монпелье
 Заявка 8 3 1 4 11 - 13 10
11.
Клермон
 0:1 Заявка 8 3 1 4 8 - 14 10
12.
Нант
 Заявка 7 2 4 1 11 - 9 10
13.
Труа
 Заявка 8 1 6 1 10 - 11 9
14.
Реймс
 Заявка 7 2 3 2 7 - 10 9
15.
Осер
 Заявка 8 2 3 3 9 - 12 9
16.
Ницца
 Заявка 7 2 2 3 6 - 9 8
17.
Аяччо
 Заявка 8 2 1 5 7 - 13 7
18.
Брест
 Заявка 7 1 3 3 5 - 13 6
19.
Страсбург
 Заявка 8 0 5 3 7 - 13 5
20.
Анже
 Заявка 8 1 1 6 9 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 8 7 1 0 24 - 2 22
2.
Монако
 Заявка 8 6 1 1 17 - 8 19
3.
Лорьян
 Заявка 8 4 3 1 14 - 12 15
4.
Марсель
 Заявка 7 4 2 1 14 - 6 14
5.
Лилль
 1:0 Заявка 8 4 1 3 13 - 8 13
6.
Ланс
 Заявка 7 3 3 1 8 - 4 12
7.
Ницца
 Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
8.
Ренн
 Заявка 7 2 4 1 10 - 8 10
9.
Клермон
 0:1 Заявка 8 2 3 3 11 - 10 9
10.
Аяччо
 Заявка 8 2 2 4 8 - 11 8
11.
Реймс
 Заявка 8 1 5 2 9 - 11 8
12.
Брест
 Заявка 8 2 1 5 11 - 15 7
13.
Страсбург
 Заявка 7 1 3 3 10 - 13 6
14.
Труа
 Заявка 8 2 0 6 16 - 20 6
15.
Тулуза
 Заявка 7 1 1 5 7 - 13 4
16.
Лион
 Заявка 7 1 1 5 7 - 12 4
17.
Анже
 Заявка 8 1 1 6 6 - 17 4
18.
Осер
 Заявка 8 1 1 6 7 - 22 4
19.
Монпелье
 Заявка 7 1 1 5 13 - 16 4
20.
Нант
 Заявка 9 0 4 5 6 - 15 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 12 (2)
ПСЖ Неймар 11 (9)
Лорьян Моффи Теремас 10
Лион Ляказетт Александр 9 (3)
Лилль Дэвид Джонатан 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Анже Менди Батиста 1 5
Аяччо Амума Ромен 2 3
Марсель Жиго Самуэль 2 3
Ницца Тодибо Жан-Клер 2 3
Реймс Лопи Дион 2 3
Весь список
  • 86'
    Джало Тьягу выиграл воздушное противоборство у Андрич Комнен.
  • 86'
    Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 86'
    Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 85'
    Лукас Шевалье взял и забрал мяч на выходе
  • 85'
    Джало Тьягу из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 85'
    Гоналон Максим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 85'
    Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 85'
    Контроль мяча: Клермон: 41%, Лилль: 59%.
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    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Gabriel Montpied. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 121
    Клермон 7.4% (9)
    X 8.3% (10)
    Лилль 84.3% (102)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Клермон
    Ничья
    Лилль
    70.12
    7.39
    4.63
    Все Коэффициенты
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    Где смотреть матч Клермон 0:1 Лилль онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Клермон 0:1 Лилль

    Исход игры
    Клермон
    7.4% (9)
    Ничья
    8.3% (10)
    Лилль
    84.3% (102)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.83% (71)
    Меньше
    37.17% (42)
    Обе команды забьют
    Да
    69.91% (79)
    Нет
    30.09% (34)
    Популярный счёт
    1:2 Лилль
    47.9% (58)
    0:1 Лилль
    15.7% (19)
    0:2 Лилль
    9.9% (12)
    1:1 Ничья
    7.4% (9)
    1:3 Лилль
    4.1% (5)
    2:1 Клермон
    4.1% (5)
    1:0 Клермон
    1.7% (2)
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