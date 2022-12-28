Тур: 16. Стадион: Габриэль Монтпье. Главный судья: Летексье Франсуа
0'
5' Желтая карточкаГастьен Йоан
31' Желтая карточкаАндре Бенжамин
33' Желтая карточкаСейду Алиду
45' Желтая карточкаКофрие Максимилиано
0:1
68' ПенальтиГомес Анхель
72' Желтая карточкаКабелла Реми
Ход матча
5'
31'
33'
68'
0:1
72'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
3 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 2
-
2 Угловые 3
-
3 Офсайды 3
-
7 Нарушения правил 16
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 2
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
99
Диао
Мори
36
Сейду
Алиду
25
Гастьен
Йоан
95
Киэ
Грежон
30
Шевалье
Люка
23
Жегрова
Эдон
28
Гомеш
Андре
20
Гомес
Анхель
10
Кабелла
Реми
- Основной состав
-
99 Диао МориВратарь
-
36 Сейду АлидуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Гастьен ЙоанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
95 Киэ ГрежонНападающий
- Запасные игроки
-
40 Джоко УпаринВратарь
-
21 Ожье ФлоранЗащитник
-
31 Диалло БайлаЗащитник
-
20 Доссу ЖодельЗащитник
-
91 Бела ЖеремиЗащитник
- Полузащитник
-
23 Байе БрандонПолузащитник
-
70 Чам МухаммедПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гастьен Паскаль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
30 Шевалье ЛюкаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Жегрова ЭдонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Гомеш АндреПолузащитник
-
20 Гомес АнхельПолузащитник
-
10 Кабелла РемиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Веа ТимотиНападающий
-
27 Байо МохамедНападающий
-
38 Simon Ramet
-
33 Ichem Ferrah
-
-
Главный тренер: Фонсека Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Клермон
Лилль
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
4
0
Среднее время на гол
22
0
Всего голов
5
0
Голов в среднем за матч
2.5
0
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
36
0
Бомбардиры внутри турнира
Клермон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Андрич Комнен
|4 (1)
|0.25
|Чам Мухаммед
|3
|0.19
|Хауи Саиф-Эдин
|2
|0.13
|Киэ Грежон
|2
|0.13
|Гастьен Йоан
|1
|0.06
|Рашани Эльбасан
|1
|0.06
|Бела Жереми
|1
|0.06
|Гоналон Максим
|1
|0.06
|Доссу Жодель
|1
|0.06
|Вивальдо Боргес до Сантос Нето
|1
|0.06
|Аллевина Джим
|1
|0.06
|Ожье Флоран
|0
|0
|Ветеска Матеуш
|0
|0
Лилль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дэвид Джонатан
|9 (2)
|0.56
|Бамба Джонатан
|4
|0.25
|Кабелла Реми
|3
|0.19
|Исмаили Гонсалвес
|2
|0.13
|Гомес Анхель
|2 (1)
|0.13
|Джало Тьягу
|2
|0.13
|Андре Бенжамин
|1
|0.06
|Уна Адам
|1
|0.06
|Языджи Юсуф
|1
|0.06
|Фонте Жозе
|1
|0.06
|Зедатка Аким
|1
|0.06
|Рибейро Александро
|1
|0.06
|Веа Тимоти
|0
|0
Карточки
Клермон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гастьен Йоан
|5
|0
|Кофрие Максимилиано
|5
|0
|Сейду Алиду
|5
|0
|Маньен Йоанн
|4
|0
|Гоналон Максим
|3
|0
|Андрич Комнен
|3
|0
|Вивальдо Боргес до Сантос Нето
|1
|1
|Ожье Флоран
|2
|0
|Ветеска Матеуш
|2
|0
|Киэ Грежон
|2
|0
|Рашани Эльбасан
|1
|0
|Зеффан Мехди
|1
|0
|Хауи Саиф-Эдин
|1
|0
|Аллевина Джим
|1
|0
|Pascal Gastien
|1
|0
Лилль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андре Бенжамин
|5
|0
|Джало Тьягу
|5
|0
|Фонте Жозе
|4
|0
|Диаките Бафоде
|4
|0
|Бамба Джонатан
|3
|0
|Гомес Анхель
|3
|0
|Дэвид Джонатан
|3
|0
|Балеба Карлос
|1
|1
|Мартен Жонас
|2
|0
|Гомеш Андре
|2
|0
|Кабелла Реми
|1
|0
|Зедатка Аким
|1
|0
|Уна Адам
|1
|0
|Жегрова Эдон
|1
|0
Результаты матчей
Клермон
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Лилль
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
3
4
Клермон
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Лилль
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
9
Волевые поражения
9
13
Клермон
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
Лилль
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
7
11
Волевые поражения
12
17
Голы по времени матча
Забито
8
13
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
2
25%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
3
38%
1
8%
46-60
1
13%
1
8%
61-75
2
25%
5
38%
76-90
Пропущено
13
7
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
3
23%
0
0%
1-15
2
15%
3
43%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
2
29%
61-75
4
31%
2
29%
76-90
Забито
10
15
1 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 7
10 Не забивали 7
1
10%
3
20%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
3
30%
2
13%
46-60
3
30%
3
20%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Пропущено
11
15
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 6
0
0%
1
7%
1-15
3
27%
3
20%
16-30
3
27%
4
27%
31-45
2
18%
4
27%
46-60
3
27%
2
13%
61-75
0
0%
1
7%
76-90
Забито
18
28
3 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 11
4 Не забивали 1
3
17%
5
18%
1-15
0
0%
4
14%
16-30
0
0%
7
25%
31-45
6
33%
3
11%
46-60
4
22%
4
14%
61-75
5
28%
5
18%
76-90
Пропущено
24
22
12 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 12
3
13%
1
5%
1-15
5
21%
6
27%
16-30
4
17%
4
18%
31-45
4
17%
4
18%
46-60
4
17%
4
18%
61-75
4
17%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Клермон
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Клермон - Сошо 0:1 Вальядолид - Клермон 0:0 Валенсия - Клермон 4:2 Ланс - Клермон 2:1
Клермон - Монпелье 1:1 Нант - Клермон 1:1 Клермон - Брест 1:3 Монако - Клермон 1:1 Клермон - Осер 2:1 Аяччо - Клермон 1:3 Бордо - Клермон 2:3 Клермон - Труа 1:3 Страсбург - Клермон 0:0 Клермон - Тулуза 2:0 Марсель - Клермон 1:0 Лорьян - Клермон 2:1 Клермон - Ницца 1:0 Реймс - Клермон 2:4 Клермон - ПСЖ 0:5 Тулуза - Клермон 0:1
Лилль
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Наполи - Лилль 1:4 Камбюр - Лилль 0:2 Лилль - Вальядолид 2:0 Остенде - Лилль 2:2
Лилль - Брюгге 1:0 Лилль - Анже 1:0 Лилль - Ренн 1:1 Лион - Лилль 1:0 Лилль - Монако 4:3 Страсбург - Лилль 0:3 Лилль - Ланс 1:0 Лорьян - Лилль 2:1 Лилль - Тулуза 2:1 Марсель - Лилль 2:1 Монпелье - Лилль 1:3 Лилль - Ницца 1:2 Аяччо - Лилль 1:3 Лилль - ПСЖ 1:7 Нант - Лилль 1:1 Лилль - Осер 4:1
Результаты матчей
Клермон
Лилль
Точный счет
1:3
2 раза 29%
0:5
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:7
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
5 раз 63%
4
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
1:3
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
3
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
Точный счет
1:1
3 раза 20%
1:3
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:7
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 53%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
8 раз 53%
3
3 раза 20%
4
2 раза 13%
0
1 раз 7%
2
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Клермон
Лилль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
25
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
61
26
34
26
34
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
141
411
69
213
510
114
213
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|2
|0
|43 - 9
|41
|2.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|26 - 10
|36
|3.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|31 - 14
|31
|4.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|26 - 13
|30
|5.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|32 - 23
|30
|6.
|1:0 Заявка
|16
|9
|2
|5
|28 - 23
|29
|7.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|26 - 21
|28
|8.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|23 - 18
|21
|9.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|15 - 17
|20
|10.
|0:1 Заявка
|16
|5
|4
|7
|19 - 24
|19
|11.
|Заявка
|15
|3
|8
|4
|16 - 21
|17
|12.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|20 - 27
|16
|13.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|26 - 31
|15
|14.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|15 - 24
|15
|15.
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|24 - 29
|14
|16.
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|17 - 24
|14
|17.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|16 - 28
|13
|18.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|16 - 34
|13
|19.
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|17 - 26
|11
|20.
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|15 - 35
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|18 - 6
|24
|2.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|21 - 6
|21
|3.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|19 - 7
|19
|4.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 6
|17
|5.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 7
|16
|6.
|1:0 Заявка
|8
|5
|1
|2
|15 - 15
|16
|7.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 9
|13
|8.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 14
|12
|9.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|15 - 15
|11
|10.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 13
|10
|11.
|0:1 Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 14
|10
|12.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|11 - 9
|10
|13.
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|10 - 11
|9
|14.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 10
|9
|15.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 12
|9
|16.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|17.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 13
|7
|18.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 13
|6
|19.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|7 - 13
|5
|20.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|9 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|24 - 2
|22
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 8
|19
|3.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 12
|15
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 6
|14
|5.
|1:0 Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 8
|13
|6.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 4
|12
|7.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|8.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|10 - 8
|10
|9.
|0:1 Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 10
|9
|10.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 11
|8
|11.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|9 - 11
|8
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|11 - 15
|7
|13.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 13
|6
|14.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|16 - 20
|6
|15.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 13
|4
|16.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 12
|4
|17.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
|18.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 22
|4
|19.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|13 - 16
|4
|20.
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|6 - 15
|4
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|12 (2)
|ПСЖ
|Неймар
|11 (9)
|Лорьян
|Моффи Теремас
|10
|Лион
|Ляказетт Александр
|9 (3)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|9 (3)
|Анже
|Менди Батиста
|1 5
|Аяччо
|Амума Ромен
|2 3
|Марсель
|Жиго Самуэль
|2 3
|Ницца
|Тодибо Жан-Клер
|2 3
|Реймс
|Лопи Дион
|2 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Клермон 0:1 Лилль
Исход игры
Клермон
7.4% (9)
Ничья
8.3% (10)
Лилль
84.3% (102)
Тотал 2.5
Больше
62.83% (71)
Меньше
37.17% (42)
Обе команды забьют
Да
69.91% (79)
Нет
30.09% (34)
Популярный счёт
1:2 Лилль
47.9% (58)
0:1 Лилль
15.7% (19)
0:2 Лилль
9.9% (12)
1:1 Ничья
7.4% (9)
1:3 Лилль
4.1% (5)
2:1 Клермон
4.1% (5)
1:0 Клермон
1.7% (2)
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