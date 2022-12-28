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Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Летексье Франсуа
Клермон
0:2
Конец матча
Лилль
0'
5' Желтая карточка
Гастьен Йоан
31' Желтая карточка
Андре Бенжамин
33' Желтая карточка
Сейду Алиду
45' Желтая карточка
Кофрие Максимилиано
0:1
68' Пенальти
Гомес Анхель
72' Желтая карточка
Кабелла Реми
90' Вторая желтая карточка
Кофрие Максимилиано
0:2
90' Гол
Байо Мохамед
90'+6

Ход матча

5'
Гастьен Йоан
 
31'
 
Андре Бенжамин
33'
Сейду Алиду
 
45'
Кофрие Максимилиано
 
68'
0:1
Гомес Анхель
69'
 
Дэвид Джонатан
Виржинюс Алан
70'
Андрич Комнен
Киэ Грежон
 
70'
Чам Мухаммед
Хауи Саиф-Эдин
 
72'
 
Кабелла Реми
78'
 
Веа Тимоти
Жегрова Эдон
82'
Гоналон Максим
Гастьен Йоан
 
82'
Бела Жереми
Аллевина Джим
 
87'
Доссу Жодель
Рашани Эльбасан
 
90'
 
Байо Мохамед
Кабелла Реми
90'
Кофрие Максимилиано
 
90'
0:2
Байо Мохамед
(Дэвид Джонатан)

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 3
  • 3 Офсайды 3
  • 8 Нарушения правил 17
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 121
Клермон 7.4% (9)
X 8.3% (10)
Лилль 84.3% (102)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Диао
Мори
36
Сейду
Алиду
4
Ветеска
Матеуш
5
Кофрие
Максимилиано
11
Аллевина
Джим
3
Вивальдо
Боргес
до
Сантос
Нето
7
Маньен
Йоанн
25
Гастьен
Йоан
10
Хауи
Саиф-Эдин
18
Рашани
Эльбасан
95
Киэ
Грежон
30
Шевалье
Люка
18
Диаките
Бафоде
6
Фонте
Жозе
3
Джало
Тьягу
23
Жегрова
Эдон
31
Исмаили
Гонсалвес
21
Андре
Бенжамин
28
Гомеш
Андре
20
Гомес
Анхель
10
Кабелла
Реми
26
Виржинюс
Алан
Клермон
3-4-2-1
Лилль
3-4-2-1

История личных встреч

Клермон
Лилль

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

Л1
4:0
Л1
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

2.5
0

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

36
0

Бомбардиры внутри турнира

Клермон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Андрич Комнен 4 (1) 0.25
Чам Мухаммед 3 0.19
Хауи Саиф-Эдин 2 0.13
Киэ Грежон 2 0.13
Гастьен Йоан 1 0.06
Рашани Эльбасан 1 0.06
Бела Жереми 1 0.06
Гоналон Максим 1 0.06
Доссу Жодель 1 0.06
Вивальдо Боргес до Сантос Нето 1 0.06
Аллевина Джим 1 0.06
Ожье Флоран 0 0
Ветеска Матеуш 0 0
Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвид Джонатан 9 (2) 0.56
Бамба Джонатан 4 0.25
Кабелла Реми 3 0.19
Исмаили Гонсалвес 2 0.13
Гомес Анхель 2 (1) 0.13
Джало Тьягу 2 0.13
Андре Бенжамин 1 0.06
Уна Адам 1 0.06
Языджи Юсуф 1 0.06
Фонте Жозе 1 0.06
Зедатка Аким 1 0.06
Байо Мохамед 1 0.06
Рибейро Александро 1 0.06
Веа Тимоти 0 0

Карточки

Клермон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кофрие Максимилиано 5 1
Гастьен Йоан 5 0
Сейду Алиду 5 0
Маньен Йоанн 4 0
Гоналон Максим 3 0
Андрич Комнен 3 0
Вивальдо Боргес до Сантос Нето 1 1
Ожье Флоран 2 0
Ветеска Матеуш 2 0
Киэ Грежон 2 0
Рашани Эльбасан 1 0
Зеффан Мехди 1 0
Хауи Саиф-Эдин 1 0
Аллевина Джим 1 0
Pascal Gastien 1 0
Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андре Бенжамин 5 0
Джало Тьягу 5 0
Фонте Жозе 4 0
Диаките Бафоде 4 0
Бамба Джонатан 3 0
Гомес Анхель 3 0
Дэвид Джонатан 3 0
Балеба Карлос 1 1
Мартен Жонас 2 0
Гомеш Андре 2 0
Кабелла Реми 1 0
Зедатка Аким 1 0
Уна Адам 1 0
Жегрова Эдон 1 0

Результаты матчей

Клермон
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Лилль
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

3
4
Клермон
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Лилль
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
9

Волевые поражения

9
13
Клермон
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)
Лилль
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

7
11

Волевые поражения

12
17

Голы по времени матча

Забито

8
15
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
2
25%
2
13%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
3
38%
1
7%
46-60
1
13%
2
13%
61-75
2
25%
6
40%
76-90

Пропущено

15
7
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
3
20%
0
0%
1-15
2
13%
3
43%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
2
29%
61-75
5
33%
2
29%
76-90

Забито

10
15
1 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 7
11 Не забивали 8
1
10%
3
20%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
3
30%
2
13%
46-60
3
30%
3
20%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Пропущено

11
15
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 6
0
0%
1
7%
1-15
3
27%
3
20%
16-30
3
27%
4
27%
31-45
2
18%
4
27%
46-60
3
27%
2
13%
61-75
0
0%
1
7%
76-90

Забито

18
30
3 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 12
5 Не забивали 1
3
17%
5
17%
1-15
0
0%
4
13%
16-30
0
0%
7
23%
31-45
6
33%
3
10%
46-60
4
22%
5
17%
61-75
5
28%
6
20%
76-90

Пропущено

26
22
12 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 12
3
12%
1
5%
1-15
5
19%
6
27%
16-30
4
15%
4
18%
31-45
4
15%
4
18%
46-60
5
19%
4
18%
61-75
5
19%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Клермон
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Клермон - Сошо 0:1 Вальядолид - Клермон 0:0 Валенсия - Клермон 4:2 Ланс - Клермон 2:1
Клермон - Монпелье 1:1 Нант - Клермон 1:1 Клермон - Брест 1:3 Монако - Клермон 1:1 Клермон - Осер 2:1 Аяччо - Клермон 1:3 Бордо - Клермон 2:3 Клермон - Труа 1:3 Страсбург - Клермон 0:0 Клермон - Тулуза 2:0 Марсель - Клермон 1:0 Лорьян - Клермон 2:1 Клермон - Ницца 1:0 Реймс - Клермон 2:4 Клермон - ПСЖ 0:5 Тулуза - Клермон 0:1
Лилль
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Наполи - Лилль 1:4 Камбюр - Лилль 0:2 Лилль - Вальядолид 2:0 Остенде - Лилль 2:2
Лилль - Брюгге 1:0 Лилль - Анже 1:0 Лилль - Ренн 1:1 Лион - Лилль 1:0 Лилль - Монако 4:3 Страсбург - Лилль 0:3 Лилль - Ланс 1:0 Лорьян - Лилль 2:1 Лилль - Тулуза 2:1 Марсель - Лилль 2:1 Монпелье - Лилль 1:3 Лилль - Ницца 1:2 Аяччо - Лилль 1:3 Лилль - ПСЖ 1:7 Нант - Лилль 1:1 Лилль - Осер 4:1

Результаты матчей

Клермон
Лилль

Точный счет

1:3
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:7
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
1
5 раз 63%
4
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
1:3
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
3 раза 38%
3
3 раза 38%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:1
3 раза 19%
1:3
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:7
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
8 раз 50%
3
3 раза 19%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
0
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Клермон
Лилль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
2
6
1.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
7
1
2
6
1.5
4
4
2
6
2.5
3
5
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
15
1
4
12
1.5
7
9
2
14
2.5
5
11
1
15
3.5
2
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 16 14 2 0 45 - 10 44
2.
Ланс
 Заявка 15 11 3 1 26 - 10 36
3.
Ренн
 Заявка 15 9 4 2 31 - 14 31
4.
Марсель
 Заявка 15 9 3 3 26 - 13 30
5.
Монако
 Заявка 16 9 3 4 32 - 23 30
6.
Лилль
 Заявка 16 9 2 5 29 - 23 29
7.
Лорьян
 Заявка 15 8 4 3 26 - 21 28
8.
Лион
 Заявка 16 7 3 6 27 - 20 24
9.
Ницца
 Заявка 15 5 5 5 15 - 17 20
10.
Клермон
 Заявка 16 5 4 7 19 - 25 19
11.
Реймс
 Заявка 15 3 8 4 16 - 21 17
12.
Тулуза
 Заявка 15 4 4 7 20 - 27 16
13.
Труа
 Заявка 16 3 6 7 26 - 31 15
14.
Аяччо
 Заявка 16 4 3 9 15 - 24 15
15.
Монпелье
 Заявка 15 4 2 9 24 - 29 14
16.
Нант
 Заявка 16 2 8 6 17 - 24 14
17.
Брест
 Заявка 16 3 4 9 18 - 32 13
18.
Осер
 Заявка 16 3 4 9 16 - 34 13
19.
Страсбург
 Заявка 16 1 8 7 18 - 28 11
20.
Анже
 Заявка 16 2 2 12 15 - 35 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 8 8 0 0 18 - 6 24
2.
ПСЖ
 Заявка 8 7 1 0 21 - 8 22
3.
Ренн
 Заявка 8 7 0 1 21 - 6 21
4.
Лион
 Заявка 8 5 2 1 16 - 6 17
5.
Марсель
 Заявка 8 5 1 2 12 - 7 16
6.
Лилль
 Заявка 8 5 1 2 15 - 15 16
7.
Лорьян
 Заявка 7 4 1 2 12 - 9 13
8.
Тулуза
 Заявка 8 3 3 2 13 - 14 12
9.
Монако
 Заявка 8 3 2 3 15 - 15 11
10.
Монпелье
 Заявка 8 3 1 4 11 - 13 10
11.
Клермон
 Заявка 8 3 1 4 8 - 15 10
12.
Нант
 Заявка 7 2 4 1 11 - 9 10
13.
Труа
 Заявка 8 1 6 1 10 - 11 9
14.
Реймс
 Заявка 7 2 3 2 7 - 10 9
15.
Осер
 Заявка 8 2 3 3 9 - 12 9
16.
Ницца
 Заявка 7 2 2 3 6 - 9 8
17.
Аяччо
 Заявка 8 2 1 5 7 - 13 7
18.
Брест
 Заявка 8 1 3 4 7 - 17 6
19.
Страсбург
 Заявка 8 0 5 3 7 - 13 5
20.
Анже
 Заявка 8 1 1 6 9 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 8 7 1 0 24 - 2 22
2.
Монако
 Заявка 8 6 1 1 17 - 8 19
3.
Лорьян
 Заявка 8 4 3 1 14 - 12 15
4.
Марсель
 Заявка 7 4 2 1 14 - 6 14
5.
Лилль
 Заявка 8 4 1 3 14 - 8 13
6.
Ланс
 Заявка 7 3 3 1 8 - 4 12
7.
Ницца
 Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
8.
Ренн
 Заявка 7 2 4 1 10 - 8 10
9.
Клермон
 Заявка 8 2 3 3 11 - 10 9
10.
Аяччо
 Заявка 8 2 2 4 8 - 11 8
11.
Реймс
 Заявка 8 1 5 2 9 - 11 8
12.
Лион
 Заявка 8 2 1 5 11 - 14 7
13.
Брест
 Заявка 8 2 1 5 11 - 15 7
14.
Труа
 Заявка 8 2 0 6 16 - 20 6
15.
Страсбург
 Заявка 8 1 3 4 11 - 15 6
16.
Тулуза
 Заявка 7 1 1 5 7 - 13 4
17.
Анже
 Заявка 8 1 1 6 6 - 17 4
18.
Осер
 Заявка 8 1 1 6 7 - 22 4
19.
Монпелье
 Заявка 7 1 1 5 13 - 16 4
20.
Нант
 Заявка 9 0 4 5 6 - 15 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 13 (2)
ПСЖ Неймар 11 (10)
Лион Ляказетт Александр 10 (4)
Лорьян Моффи Теремас 10
Лилль Дэвид Джонатан 9 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Клермон Кофрие Максимилиано 1 5
Анже Менди Батиста 1 5
Аяччо Амума Ромен 2 3
Марсель Жиго Самуэль 2 3
Ницца Тодибо Жан-Клер 2 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Описание гола
    94'
    Г О О О О Л - Байо Мохамед забивает с правой ноги!
  • 94'
    Дэвид Джонатан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 94'
    Лилль начинает контратаку
  • 93'
    Ветеска Матеуш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 93'
    Клермон пытается что-то создать.
  • 92'
    Удар от ворот произведет Лилль
  • 92'
    Клермон пытается что-то создать.
  • 92'
    Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Gabriel Montpied. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 121
    Клермон 7.4% (9)
    X 8.3% (10)
    Лилль 84.3% (102)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Клермон 0:2 Лилль

    Исход игры
    Клермон
    7.4% (9)
    Ничья
    8.3% (10)
    Лилль
    84.3% (102)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.83% (71)
    Меньше
    37.17% (42)
    Обе команды забьют
    Да
    69.91% (79)
    Нет
    30.09% (34)
    Популярный счёт
    1:2 Лилль
    47.9% (58)
    0:1 Лилль
    15.7% (19)
    0:2 Лилль
    9.9% (12)
    1:1 Ничья
    7.4% (9)
    1:3 Лилль
    4.1% (5)
    2:1 Клермон
    4.1% (5)
    1:0 Клермон
    1.7% (2)
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