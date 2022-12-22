Тур: 16. Стадион: Аббе-Дешам. Главный судья: Marc Bollengier
История личных встреч
Осер
Монако
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
10 матчей
30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
0.8
0.2
Среднее время на гол
112
450
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
1.4
0.8
Среднее время на гол
64
112
Всего голов
11
5
Голов в среднем за матч
1.1
0.5
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
81
180
Бомбардиры внутри турнира
Осер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Отре Матиас
|2 (1)
|0.13
|Перрен Гаэтан
|2
|0.13
|Да Кошта Нуну
|2
|0.13
|Ньянг М'Байе
|2 (1)
|0.13
|Жубал Мендес
|1
|0.07
|Сахи Хамза
|1
|0.07
|Шарбонье Гаэтан
|1
|0.07
|Жанвье Жульян
|1
|0.07
|Эн Готье
|1
|0.07
|Синайоко Лассин
|0
|0
|Коэфф Александр
|0
|0
|Дюжимон Реми
|0
|0
|Бернар Кентин
|0
|0
Монако
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эмболо Брель
|7
|0.47
|Бен-Йеддер Виссам
|6 (2)
|0.4
|Головин Александр
|3
|0.2
|Фолланд Кевин
|2
|0.13
|Марипан Гильермо
|2
|0.13
|Бадьяшиль Бенуа
|2
|0.13
|Кайо Энрике
|1
|0.07
|Минамино Такуми
|1
|0.07
|Дисаси Аксель
|1
|0.07
|Диатта Крепин
|1
|0.07
|Боаду Мирон
|1
|0.07
|Диоп Софьян
|1
|0.07
|Фофана Юссуф
|1
|0.07
|Скардовелли Вандерсон
|0
|0
Карточки
Осер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ньянг М'Байе
|1
|2
|Жанвье Жульян
|2
|1
|Да Кошта Нуну
|2
|1
|Синайоко Лассин
|1
|1
|Jean-Marc Furlan
|1
|1
|Жубал Мендес
|2
|0
|Жоли Поль
|2
|0
|Шарбонье Гаэтан
|1
|0
|Дюжимон Реми
|1
|0
|Туре Бирама
|1
|0
|Сахи Хамза
|1
|0
|Перрен Гаэтан
|1
|0
|Менса Гидеон
|1
|0
|Руис-Атиль Кайс
|1
|0
Монако
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Мохамед VII
|3
|1
|Фофана Юссуф
|2
|1
|Бадьяшиль Бенуа
|3
|0
|Аклиуш Манес
|3
|0
|Скардовелли Вандерсон
|1
|1
|Марипан Гильермо
|1
|1
|Эмболо Брель
|2
|0
|Нюбель Александр
|2
|0
|Дисаси Аксель
|2
|0
|Кайо Энрике
|2
|0
|Диатта Крепин
|2
|0
|Матазо Элио
|2
|0
|Бен-Йеддер Виссам
|1
|0
|Минамино Такуми
|1
|0
|Головин Александр
|1
|0
|Агилар Рубен
|1
|0
|Сарр Маланг
|1
|0
|Клемент Филипп
|1
|0
|Якобс Исмаил
|1
|0
Результаты матчей
Осер
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Монако
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
4
4
Осер
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Монако
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
20
11
Волевые поражения
3
11
Осер
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Монако
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
20
12
Волевые поражения
7
15
Голы по времени матча
Забито
6
14
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
9 Не забивали 8
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
1
7%
16-30
1
17%
4
29%
31-45
1
17%
5
36%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
1
17%
3
21%
76-90
Пропущено
10
6
7 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
3
30%
0
0%
1-15
2
20%
1
17%
16-30
2
20%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
10%
4
67%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Забито
7
16
1 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
0 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
0
0%
3
19%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
14%
3
19%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
3
43%
6
38%
61-75
3
43%
1
6%
76-90
Пропущено
22
14
9 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
4
18%
1
7%
1-15
3
14%
1
7%
16-30
2
9%
3
21%
31-45
5
23%
4
29%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
5
23%
5
36%
76-90
Забито
13
30
5 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 18
3 Забивали первыми 11
3 Не забивали 0
2
15%
3
10%
1-15
1
8%
2
7%
16-30
2
15%
7
23%
31-45
1
8%
7
23%
46-60
3
23%
7
23%
61-75
4
31%
4
13%
76-90
Пропущено
32
20
16 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 9
7
22%
1
5%
1-15
5
16%
2
10%
16-30
4
13%
4
20%
31-45
5
16%
4
20%
46-60
4
13%
4
20%
61-75
7
22%
5
25%
76-90
Результаты последних матчей
Осер
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Осер - Хайдук 1:0 Анже - Осер 2:2 Мец - Осер 1:5 ПСЖ - Осер 5:0
Труа - Осер 1:1 Осер - Аяччо 1:0 Реймс - Осер 2:1 Осер - Ницца 1:1 Клермон - Осер 2:1 Осер - Брест 1:1 Осер - Лорьян 1:3 Ренн - Осер 5:0 Осер - Марсель 0:2 Лион - Осер 2:1 Осер - Страсбург 1:0 Монпелье - Осер 1:2 Осер - Анже 2:2 Лилль - Осер 4:1 Осер - Red Star 3:2 Осер - Труа 1:0
Монако
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Лидс - Монако 2:4 Фиорентина - Монако 1:1 Эмполи - Монако 0:1 Севилья - Монако 1:1
Монако - Марсель 2:3 Тулуза - Монако 0:2 Монако - Црвена Звезда 4:1 Монако - Анже 2:0 Ференцварош - Монако 1:1 Лилль - Монако 4:3 Монако - Клермон 1:1 Трабзонспор - Монако 4:0 Монпелье - Монако 0:2 Монако - Трабзонспор 3:1 Монако - Нант 4:1 Монако - Дженоа 2:3 Реймс - Монако 0:3 Монако - Ференцварош 0:1 Монако - Лион 2:1 Црвена Звезда - Монако 0:1
Результаты матчей
Осер
Монако
Точный счет
1:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
2
4 раза 50%
1
3 раза 38%
4
1 раз 13%
Точный счет
2:1
3 раза 38%
5:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
Точный счет
1:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
10 раз 67%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
2
7 раз 47%
1
5 раз 33%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Осер
Монако
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
16
53
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
17
52
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
213
105
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|2
|0
|43 - 9
|41
|2.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|26 - 10
|36
|3.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|31 - 14
|31
|4.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|26 - 13
|30
|5.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|26 - 21
|28
|6.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|29 - 21
|27
|7.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|27 - 23
|26
|8.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|23 - 18
|21
|9.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|15 - 17
|20
|10.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 23
|19
|11.
|Заявка
|15
|3
|8
|4
|16 - 21
|17
|12.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|20 - 27
|16
|13.
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|24 - 29
|14
|14.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|26 - 31
|14
|15.
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|17 - 24
|13
|16.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|16 - 28
|13
|17.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|14 - 31
|13
|18.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|14 - 24
|12
|19.
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|17 - 26
|11
|20.
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|15 - 34
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|18 - 6
|24
|2.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|21 - 6
|21
|3.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|19 - 7
|19
|4.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 6
|17
|5.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 7
|16
|6.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|15 - 15
|16
|7.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 9
|13
|8.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 14
|12
|9.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|15 - 15
|11
|10.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 13
|10
|11.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 13
|10
|12.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|11 - 9
|10
|13.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 9
|9
|14.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 10
|9
|15.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|16.
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|10 - 11
|8
|17.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 13
|6
|18.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|7 - 13
|5
|19.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 13
|4
|20.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|9 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|24 - 2
|22
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|14 - 6
|16
|3.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 12
|15
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 6
|14
|5.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 4
|12
|6.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|7.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 8
|10
|8.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|10 - 8
|10
|9.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 10
|9
|10.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 11
|8
|11.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|9 - 11
|8
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|11 - 15
|7
|13.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 13
|6
|14.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|16 - 20
|6
|15.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 13
|4
|16.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 12
|4
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 16
|4
|18.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 22
|4
|19.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|13 - 16
|4
|20.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|6 - 15
|3
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой раунд Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|12 (2)
|ПСЖ
|Неймар
|11 (9)
|Лорьян
|Моффи Теремас
|10
|Лион
|Ляказетт Александр
|9 (3)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|9 (3)
|Анже
|Менди Батиста
|1 5
|Аяччо
|Амума Ромен
|2 3
|Марсель
|Жиго Самуэль
|2 3
|Ницца
|Тодибо Жан-Клер
|2 3
|Реймс
|Лопи Дион
|2 3
Прогнозы на матч Осер - Монако
Исход игры
Осер
0% (0)
Ничья
3.4% (2)
Монако
96.6% (56)
Тотал 2.5
Больше
59.65% (34)
Меньше
40.35% (23)
Обе команды забьют
Да
63.16% (36)
Нет
36.84% (21)
Популярный счёт
1:2 Монако
48.3% (28)
0:1 Монако
20.7% (12)
0:2 Монако
15.5% (9)
1:3 Монако
6.9% (4)
1:1 Ничья
3.4% (2)
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