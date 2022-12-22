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Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Marc Bollengier
Осер
 
Позже
Монако
Прогнозы 58
Осер 0% (0)
X 3.4% (2)
Монако 96.6% (56)
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Осер
Ничья
Монако
4.50
3.90
4.55
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История личных встреч

Осер
Монако

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

10 матчей

30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

Л2
0:2
Л2
2:0
Л1
1:1
Л1
2:0
Л1
0:0
Л1
2:0
Л1
0:1
Л1
0:1
Л1
3:0
Л1
1:0

Голы

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

0.8
0.2

Среднее время на гол

112
450

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.4
0.8

Среднее время на гол

64
112

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

1.1
0.5

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

81
180

Бомбардиры внутри турнира

Осер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Отре Матиас 2 (1) 0.13
Перрен Гаэтан 2 0.13
Да Кошта Нуну 2 0.13
Ньянг М'Байе 2 (1) 0.13
Жубал Мендес 1 0.07
Сахи Хамза 1 0.07
Шарбонье Гаэтан 1 0.07
Жанвье Жульян 1 0.07
Эн Готье 1 0.07
Синайоко Лассин 0 0
Коэфф Александр 0 0
Дюжимон Реми 0 0
Бернар Кентин 0 0
Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эмболо Брель 7 0.47
Бен-Йеддер Виссам 6 (2) 0.4
Головин Александр 3 0.2
Фолланд Кевин 2 0.13
Марипан Гильермо 2 0.13
Бадьяшиль Бенуа 2 0.13
Кайо Энрике 1 0.07
Минамино Такуми 1 0.07
Дисаси Аксель 1 0.07
Диатта Крепин 1 0.07
Боаду Мирон 1 0.07
Диоп Софьян 1 0.07
Фофана Юссуф 1 0.07
Скардовелли Вандерсон 0 0

Карточки

Осер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ньянг М'Байе 1 2
Жанвье Жульян 2 1
Да Кошта Нуну 2 1
Синайоко Лассин 1 1
Jean-Marc Furlan 1 1
Жубал Мендес 2 0
Жоли Поль 2 0
Шарбонье Гаэтан 1 0
Дюжимон Реми 1 0
Туре Бирама 1 0
Сахи Хамза 1 0
Перрен Гаэтан 1 0
Менса Гидеон 1 0
Руис-Атиль Кайс 1 0
Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Мохамед VII 3 1
Фофана Юссуф 2 1
Бадьяшиль Бенуа 3 0
Аклиуш Манес 3 0
Скардовелли Вандерсон 1 1
Марипан Гильермо 1 1
Эмболо Брель 2 0
Нюбель Александр 2 0
Дисаси Аксель 2 0
Кайо Энрике 2 0
Диатта Крепин 2 0
Матазо Элио 2 0
Бен-Йеддер Виссам 1 0
Минамино Такуми 1 0
Головин Александр 1 0
Агилар Рубен 1 0
Сарр Маланг 1 0
Клемент Филипп 1 0
Якобс Исмаил 1 0

Результаты матчей

Осер
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Монако
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

4
4
Осер
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Монако
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

20
11

Волевые поражения

3
11
Осер
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Монако
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

20
12

Волевые поражения

7
15

Голы по времени матча

Забито

6
14
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
9 Не забивали 8
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
1
7%
16-30
1
17%
4
29%
31-45
1
17%
5
36%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
1
17%
3
21%
76-90

Пропущено

10
6
7 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
3
30%
0
0%
1-15
2
20%
1
17%
16-30
2
20%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
10%
4
67%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Забито

7
16
1 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
0 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
0
0%
3
19%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
14%
3
19%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
3
43%
6
38%
61-75
3
43%
1
6%
76-90

Пропущено

22
14
9 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
4
18%
1
7%
1-15
3
14%
1
7%
16-30
2
9%
3
21%
31-45
5
23%
4
29%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
5
23%
5
36%
76-90

Забито

13
30
5 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 18
3 Забивали первыми 11
3 Не забивали 0
2
15%
3
10%
1-15
1
8%
2
7%
16-30
2
15%
7
23%
31-45
1
8%
7
23%
46-60
3
23%
7
23%
61-75
4
31%
4
13%
76-90

Пропущено

32
20
16 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 9
7
22%
1
5%
1-15
5
16%
2
10%
16-30
4
13%
4
20%
31-45
5
16%
4
20%
46-60
4
13%
4
20%
61-75
7
22%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

Осер
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Осер - Хайдук 1:0 Анже - Осер 2:2 Мец - Осер 1:5 ПСЖ - Осер 5:0
Труа - Осер 1:1 Осер - Аяччо 1:0 Реймс - Осер 2:1 Осер - Ницца 1:1 Клермон - Осер 2:1 Осер - Брест 1:1 Осер - Лорьян 1:3 Ренн - Осер 5:0 Осер - Марсель 0:2 Лион - Осер 2:1 Осер - Страсбург 1:0 Монпелье - Осер 1:2 Осер - Анже 2:2 Лилль - Осер 4:1 Осер - Red Star 3:2 Осер - Труа 1:0
Монако
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Лидс - Монако 2:4 Фиорентина - Монако 1:1 Эмполи - Монако 0:1 Севилья - Монако 1:1
Монако - Марсель 2:3 Тулуза - Монако 0:2 Монако - Црвена Звезда 4:1 Монако - Анже 2:0 Ференцварош - Монако 1:1 Лилль - Монако 4:3 Монако - Клермон 1:1 Трабзонспор - Монако 4:0 Монпелье - Монако 0:2 Монако - Трабзонспор 3:1 Монако - Нант 4:1 Монако - Дженоа 2:3 Реймс - Монако 0:3 Монако - Ференцварош 0:1 Монако - Лион 2:1 Црвена Звезда - Монако 0:1

Результаты матчей

Осер
Монако

Точный счет

1:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
2
4 раза 50%
1
3 раза 38%
4
1 раз 13%

Точный счет

2:1
3 раза 38%
5:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
10 раз 67%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
2
7 раз 47%
1
5 раз 33%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Осер
Монако

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
1
6
1.5
5
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
1
7
1.5
5
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
2
13
1.5
10
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 15 13 2 0 43 - 9 41
2.
Ланс
 Заявка 15 11 3 1 26 - 10 36
3.
Ренн
 Заявка 15 9 4 2 31 - 14 31
4.
Марсель
 Заявка 15 9 3 3 26 - 13 30
5.
Лорьян
 Заявка 15 8 4 3 26 - 21 28
6.
Монако
 Заявка 15 8 3 4 29 - 21 27
7.
Лилль
 Заявка 15 8 2 5 27 - 23 26
8.
Лион
 Заявка 15 6 3 6 23 - 18 21
9.
Ницца
 Заявка 15 5 5 5 15 - 17 20
10.
Клермон
 Заявка 15 5 4 6 19 - 23 19
11.
Реймс
 Заявка 15 3 8 4 16 - 21 17
12.
Тулуза
 Заявка 15 4 4 7 20 - 27 16
13.
Монпелье
 Заявка 15 4 2 9 24 - 29 14
14.
Труа
 Заявка 15 3 5 7 26 - 31 14
15.
Нант
 Заявка 15 2 7 6 17 - 24 13
16.
Брест
 Заявка 15 3 4 8 16 - 28 13
17.
Осер
 Заявка 15 3 4 8 14 - 31 13
18.
Аяччо
 Заявка 15 3 3 9 14 - 24 12
19.
Страсбург
 Заявка 15 1 8 6 17 - 26 11
20.
Анже
 Заявка 15 2 2 11 15 - 34 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 8 8 0 0 18 - 6 24
2.
Ренн
 Заявка 8 7 0 1 21 - 6 21
3.
ПСЖ
 Заявка 7 6 1 0 19 - 7 19
4.
Лион
 Заявка 8 5 2 1 16 - 6 17
5.
Марсель
 Заявка 8 5 1 2 12 - 7 16
6.
Лилль
 Заявка 8 5 1 2 15 - 15 16
7.
Лорьян
 Заявка 7 4 1 2 12 - 9 13
8.
Тулуза
 Заявка 8 3 3 2 13 - 14 12
9.
Монако
 Заявка 8 3 2 3 15 - 15 11
10.
Монпелье
 Заявка 8 3 1 4 11 - 13 10
11.
Клермон
 Заявка 7 3 1 3 8 - 13 10
12.
Нант
 Заявка 7 2 4 1 11 - 9 10
13.
Осер
 Заявка 7 2 3 2 7 - 9 9
14.
Реймс
 Заявка 7 2 3 2 7 - 10 9
15.
Ницца
 Заявка 7 2 2 3 6 - 9 8
16.
Труа
 Заявка 7 1 5 1 10 - 11 8
17.
Брест
 Заявка 7 1 3 3 5 - 13 6
18.
Страсбург
 Заявка 8 0 5 3 7 - 13 5
19.
Аяччо
 Заявка 7 1 1 5 6 - 13 4
20.
Анже
 Заявка 8 1 1 6 9 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 8 7 1 0 24 - 2 22
2.
Монако
 Заявка 7 5 1 1 14 - 6 16
3.
Лорьян
 Заявка 8 4 3 1 14 - 12 15
4.
Марсель
 Заявка 7 4 2 1 14 - 6 14
5.
Ланс
 Заявка 7 3 3 1 8 - 4 12
6.
Ницца
 Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
7.
Лилль
 Заявка 7 3 1 3 12 - 8 10
8.
Ренн
 Заявка 7 2 4 1 10 - 8 10
9.
Клермон
 Заявка 8 2 3 3 11 - 10 9
10.
Аяччо
 Заявка 8 2 2 4 8 - 11 8
11.
Реймс
 Заявка 8 1 5 2 9 - 11 8
12.
Брест
 Заявка 8 2 1 5 11 - 15 7
13.
Страсбург
 Заявка 7 1 3 3 10 - 13 6
14.
Труа
 Заявка 8 2 0 6 16 - 20 6
15.
Тулуза
 Заявка 7 1 1 5 7 - 13 4
16.
Лион
 Заявка 7 1 1 5 7 - 12 4
17.
Анже
 Заявка 7 1 1 5 6 - 16 4
18.
Осер
 Заявка 8 1 1 6 7 - 22 4
19.
Монпелье
 Заявка 7 1 1 5 13 - 16 4
20.
Нант
 Заявка 8 0 3 5 6 - 15 3
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  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 12 (2)
ПСЖ Неймар 11 (9)
Лорьян Моффи Теремас 10
Лион Ляказетт Александр 9 (3)
Лилль Дэвид Джонатан 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Анже Менди Батиста 1 5
Аяччо Амума Ромен 2 3
Марсель Жиго Самуэль 2 3
Ницца Тодибо Жан-Клер 2 3
Реймс Лопи Дион 2 3
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Осер - Монако от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 декабря 2022, осталось 2 дня 8 часов 18 минут.

    Главный судья: Marc Bollengier

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 58
    Осер 0% (0)
    X 3.4% (2)
    Монако 96.6% (56)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Осер
    Ничья
    Монако
    4.50
    3.90
    4.55
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Осер - Монако

    Исход игры
    Осер
    0% (0)
    Ничья
    3.4% (2)
    Монако
    96.6% (56)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.65% (34)
    Меньше
    40.35% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    63.16% (36)
    Нет
    36.84% (21)
    Популярный счёт
    1:2 Монако
    48.3% (28)
    0:1 Монако
    20.7% (12)
    0:2 Монако
    15.5% (9)
    1:3 Монако
    6.9% (4)
    1:1 Ничья
    3.4% (2)
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    Монако
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