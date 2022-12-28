Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Кастелло Лукеба выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Кастелло Лукеба нанес удар головой, но Марко Бизот спокойно отбил мяч.

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

45' Толиссо Корентен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Какере Максанс - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

45' Какере Максанс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

44' Хорошую попытку сделал Ляказетт Александр . Удар в створ, но вратарь начеку

44' Шерки Райан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

43' Кастелло Лукеба ослабляет давление, выбив мяч.

43' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Кастелло Лукеба из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

40' Шерки Райан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

40' Какере Максанс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

40' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Какере Максанс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Матч возобновлен

39' Судья подбегает и показывает Камара Махди из команды Брест отложенную желтую карточку за фол.

38' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

35' Г О О О О О Л - Ляказетт Александр из команды Лион забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Марко Бизот прыгнул не в ту сторону.

35' Шардонне Брендан получил желтую карточку от судьи

33' Г О О О О Л - Шерки Райан забивает с левой ноги!

32' Шерки Райан получил желтую карточку от судьи

31' Перейра-Лаже Матиаш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Какере Максанс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Г О О О О Л - Перейра-Лаже Матиаш правой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!

27' Толиссо Корентен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Удар от ворот произведет Лион

26' Перейра-Лаже Матиаш не смог попасть в створ ударом издали

25' Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе

24' Удар от ворот произведет Лион

24' Оооо... вот это был удар! Мунье Стив должен был забить с этой позиции.

24' Мунье Стив оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

23' Онора Франк создает голевую возможность для своего партнера по команде.

23' Онора Франк из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

23' Удар от ворот произведет Брест

21' Кастелло Лукеба сделал ключевой пас для гола!

21' Ляказетт Александр создает голевую возможность для своего партнера по команде.

21' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Мунье Стив наказан за толчок Синали Диоманде

19' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Хорошую попытку сделал Дель Кастильо Ромен . Удар в створ, но вратарь начеку

19' Брассье Лилиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Кастелло Лукеба выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Удар от ворот произведет Брест

17' Удар от ворот произведет Лион

16' Удар от ворот произведет Брест

16' Шерки Райан из команды Лион своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

14' Удар от ворот произведет Брест

12' Лион совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Удар от ворот произведет Брест

11' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Удар от ворот произведет Лион

9' Кастелло Лукеба наказан за толчок Камара Махди

6' Хорошую попытку сделал Тете . Удар в створ, но вратарь начеку

6' Тете создает голевую возможность для своего партнера по команде.

6' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Какере Максанс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

4' Шерки Райан пробует нанести удар издали, но Марко Бизот держит все под контролем

3' Лион совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Камара Махди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Удар от ворот произведет Лион

2' Перейра-Лаже Матиаш оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

1' Лион совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Лион начинает с центра поля