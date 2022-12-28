Тур: 16. Стадион: Стад Франсис Ле Блё. Главный судья: Bastien Dechepy
0'
0:1
21' ГолКакере Максанс
1:1
29' ГолПерейра-Лаже Матиаш
31' Желтая карточкаШерки Райан
1:2
32' ГолШерки Райан
35' Желтая карточкаШардонне Брендан
1:3
35' ПенальтиЛяказетт Александр
39' Желтая карточкаКамара Махди
45' Желтая карточкаКакере Максанс
1:4
49' ГолТете
2:4
72' ГолМунье Стив
90'+5
Ход матча
21'
29'
31'
32'
1:2
35'
35'
39'
45'
49'
1:4
72'
81'
Статистика матча
-
2 Голы 4
-
6 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 10
-
6 Угловые 6
-
1 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 18
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
40
Бизот
Марко
99
Фадига
Ноа
45
Камара
Махди
15
Мунье
Стив
11
Тете
18
Шерки
Райан
- Основной состав
-
40 Бизот МаркоВратарь
-
99 Фадига НоаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Камара МахдиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Мунье СтивНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Уронен ЙереЗащитник
-
23 Эрей КристофЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Bruno Grougi
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 ТетеПолузащитник
-
18 Шерки РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Боннви КейнВратарь
-
35 Риу РемиВратарь
- Защитник
-
23 Мендес ТьягоПолузащитник
-
24 Лепнан ЙоаннПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Февр РоменНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Блан Лоран
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
Брест
Лион
5 матчей
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 7 побед
12 матчей
8.3%
58.3%
33.4%
1 победа 7 ничьих 4 победы
Первый тайм
41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
16.7%
25%
58.3%
2 победы 3 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
1.5
0.83
Среднее время на гол
60
108
Всего голов
9
9
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Среднее время на гол
60
60
Всего голов
18
14
Голов в среднем за матч
1.5
1.17
Тотал матчей
2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
60
77
Бомбардиры внутри турнира
Брест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дель Кастильо Ромен
|4 (3)
|0.25
|Ле Дуарон Жереми
|3
|0.19
|Онора Франк
|2
|0.13
|Лис-Мелу Пьерр
|2
|0.13
|Мунье Стив
|2 (1)
|0.13
|Слимани Ислам
|1
|0.06
|Перейра-Лаже Матиаш
|1
|0.06
|Белькебла Арис
|1
|0.06
|Дари Ашраф
|1
|0.06
|Фадига Ноа
|1
|0.06
|Белайли Юсеф
|0
|0
|Уронен Йере
|0
|0
Лион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ляказетт Александр
|10 (3)
|0.63
|Тете
|6
|0.38
|Токо-Экамби Карл
|4
|0.25
|Дембеле Мусса II
|2
|0.13
|Шерки Райан
|1
|0.06
|Тальяфико Николас
|1
|0.06
|Какере Максанс
|1
|0.06
|Ауа Уссем
|1
|0.06
|Люкеба Кастелло
|1
|0.06
|Гюсто Мало
|0
|0
|Мендес Тьяго
|0
|0
|Февр Ромен
|0
|0
Карточки
Брест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шардонне Брендан
|5
|0
|Лис-Мелу Пьерр
|3
|1
|Слимани Ислам
|4
|0
|Белайли Юсеф
|3
|0
|Бизот Марко
|2
|0
|Дель Кастильо Ромен
|2
|0
|Брассье Лилиан
|2
|0
|Мишель Тер-Закарян
|2
|0
|Эрей Кристоф
|1
|0
|Онора Франк
|1
|0
|Белькебла Арис
|1
|0
|Перейра-Лаже Матиаш
|1
|0
|Дюверн Жан-Кевин
|1
|0
|Камара Махди
|1
|0
|Дари Ашраф
|1
|0
|Ле Дуарон Жереми
|1
|0
Лион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ляказетт Александр
|2
|0
|Да Сильва Дамьен
|2
|0
|Тальяфико Николас
|2
|0
|Мендес Тьяго
|2
|0
|Ауа Уссем
|2
|0
|Какере Максанс
|2
|0
|Шерки Райан
|2
|0
|Люкеба Кастелло
|2
|0
|Тете
|2
|0
|Лопеш Антони
|0
|1
|Диоманде Синали
|0
|1
|Толиссо Корентен
|1
|0
|Токо-Экамби Карл
|1
|0
|Рен-Аделед Жефф
|1
|0
|Дембеле Мусса II
|1
|0
|Лепнан Йоанн
|1
|0
|Гюсто Мало
|1
|0
Результаты матчей
Брест
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Лион
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
5
5
Брест
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Лион
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
12
1
Волевые поражения
7
16
Брест
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Лион
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
12
4
Волевые поражения
12
21
Голы по времени матча
Забито
8
11
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
3
27%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
2
25%
1
9%
46-60
2
25%
1
9%
61-75
1
13%
3
27%
76-90
Пропущено
16
14
11 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
3
19%
1
7%
1-15
4
25%
2
14%
16-30
4
25%
3
21%
31-45
2
13%
3
21%
46-60
2
13%
3
21%
61-75
1
6%
2
14%
76-90
Забито
11
16
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
10 Не забивали 9
2
18%
3
19%
1-15
1
9%
2
13%
16-30
1
9%
2
13%
31-45
2
18%
3
19%
46-60
4
36%
4
25%
61-75
1
9%
2
13%
76-90
Пропущено
15
6
4 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
0
0%
1
17%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
3
50%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
4
27%
1
17%
61-75
5
33%
1
17%
76-90
Забито
19
27
7 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 9
5 Не забивали 3
3
16%
3
11%
1-15
3
16%
5
19%
16-30
1
5%
5
19%
31-45
4
21%
4
15%
46-60
6
32%
5
19%
61-75
2
11%
5
19%
76-90
Пропущено
31
20
15 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 14
3
10%
2
10%
1-15
6
19%
2
10%
16-30
6
19%
6
30%
31-45
4
13%
3
15%
46-60
6
19%
4
20%
61-75
6
19%
3
15%
76-90
Результаты последних матчей
Брест
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Ренн - Брест 3:1 Брест - Труа 2:1 Ницца - Брест 1:0 Брест - Реймс 0:0
Клермон - Брест 1:3 Нант - Брест 4:1 Брест - Лорьян 1:2 Осер - Брест 1:1 Брест - Аяччо 0:1 ПСЖ - Брест 1:0 Брест - Страсбург 1:1 Ренн - Брест 3:1 Брест - Монпелье 0:7 Анже - Брест 1:3 Брест - Марсель 1:1 Ланс - Брест 3:2 Брест - Бордо 2:4 Монако - Брест 4:2 Брест - Страсбург 0:1 Брест - Клермон 2:0
Лион
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Лион - Монца 1:2 Лион - Сошо 1:1 Ливерпуль - Лион 1:3 Арсенал - Лион 3:0
Лион - Лёвен 5:3 Лион - Ницца 1:1 Марсель - Лион 1:0 Лион - Лилль 1:0 Монпелье - Лион 1:2 Ренн - Лион 3:2 Лион - Тулуза 1:1 Ланс - Лион 1:0 Лион - ПСЖ 0:1 Монако - Лион 2:1 Лорьян - Лион 3:1 Лион - Анже 5:0 Лион - Осер 2:1 Реймс - Лион 1:1 Лион - Труа 4:1 Лион - Аяччо 2:1
Результаты матчей
Брест
Лион
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:7
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
1:3
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:7
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
4
2 раза 13%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Брест
Лион
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
71
26
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
62
35
35
26
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
133
511
79
214
313
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|14
|2
|0
|45 - 10
|44
|2.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|26 - 10
|36
|3.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|31 - 14
|31
|4.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|26 - 13
|30
|5.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|32 - 23
|30
|6.
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|29 - 23
|29
|7.
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|26 - 21
|28
|8.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|27 - 20
|24
|9.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|15 - 17
|20
|10.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|19 - 25
|19
|11.
|Заявка
|15
|3
|8
|4
|16 - 21
|17
|12.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|20 - 27
|16
|13.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|26 - 31
|15
|14.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|15 - 24
|15
|15.
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|24 - 29
|14
|16.
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|17 - 24
|14
|17.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|18 - 32
|13
|18.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|16 - 34
|13
|19.
|Заявка
|16
|1
|8
|7
|18 - 28
|11
|20.
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|15 - 35
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|18 - 6
|24
|2.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|21 - 8
|22
|3.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|21 - 6
|21
|4.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 6
|17
|5.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 7
|16
|6.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|15 - 15
|16
|7.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 9
|13
|8.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 14
|12
|9.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|15 - 15
|11
|10.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 13
|10
|11.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 15
|10
|12.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|11 - 9
|10
|13.
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|10 - 11
|9
|14.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 10
|9
|15.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 12
|9
|16.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|17.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 13
|7
|18.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 17
|6
|19.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|7 - 13
|5
|20.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|9 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|24 - 2
|22
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 8
|19
|3.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 12
|15
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 6
|14
|5.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 8
|13
|6.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 4
|12
|7.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|8.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|10 - 8
|10
|9.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 10
|9
|10.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 11
|8
|11.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|9 - 11
|8
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|11 - 14
|7
|13.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|11 - 15
|7
|14.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|16 - 20
|6
|15.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 15
|6
|16.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 13
|4
|17.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
|18.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 22
|4
|19.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|13 - 16
|4
|20.
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|6 - 15
|4
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|13 (2)
|ПСЖ
|Неймар
|11 (10)
|Лион
|Ляказетт Александр
|10 (4)
|Лорьян
|Моффи Теремас
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|Дэвид Джонатан
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|Клермон
|Кофрие Максимилиано
|1 5
|Анже
|Менди Батиста
|1 5
|Аяччо
|Амума Ромен
|2 3
|Марсель
|Жиго Самуэль
|2 3
|Ницца
|Тодибо Жан-Клер
|2 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Брест 2:4 Лион
Исход игры
Брест
2.5% (3)
Ничья
13.6% (16)
Лион
83.9% (99)
Тотал 2.5
Больше
64.86% (72)
Меньше
35.14% (39)
Обе команды забьют
Да
76.58% (85)
Нет
23.42% (26)
Популярный счёт
1:2 Лион
52.5% (62)
1:1 Ничья
13.6% (16)
0:2 Лион
10.2% (12)
0:1 Лион
9.3% (11)
1:3 Лион
4.2% (5)
0:3 Лион
2.5% (3)
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