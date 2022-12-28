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Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Bastien Dechepy
Брест
2:4
Конец матча
Лион
0'
0:1
21' Гол
Какере Максанс
1:1
29' Гол
Перейра-Лаже Матиаш
31' Желтая карточка
Шерки Райан
1:2
32' Гол
Шерки Райан
35' Желтая карточка
Шардонне Брендан
1:3
35' Пенальти
Ляказетт Александр
39' Желтая карточка
Камара Махди
45' Желтая карточка
Какере Максанс
1:4
49' Гол
Тете
2:4
72' Гол
Мунье Стив
90'+5

Ход матча

21'
0:1
Какере Максанс
(Ляказетт Александр)
29'
Перейра-Лаже Матиаш
1:1
31'
 
Шерки Райан
32'
1:2
Шерки Райан
(Какере Максанс)
35'
Шардонне Брендан
 
35'
1:3
Ляказетт Александр
39'
Камара Махди
 
45'
 
Какере Максанс
49'
1:4
Тете
(Токо-Экамби Карл)
58'
 
Лепнан Йоанн
Толиссо Корентен
67'
Маньетти Уго
Камара Махди
 
67'
Слимани Ислам
Перейра-Лаже Матиаш
 
70'
 
Февр Ромен
Шерки Райан
72'
Мунье Стив
(Дель Кастильо Ромен)
2:4
76'
Эрей Кристоф
Фадига Ноа
 
76'
Дембеле Карамоко Кадер
Онора Франк
 
81'
 
Дембеле Мусса
Тете
81'
 
Мендес Тьяго
Какере Максанс
84'
Камблан Аксель
Дель Кастильо Ромен
 

Статистика матча

  • 2 Голы 4
  • 6 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 10
  • 6 Угловые 6
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 18
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 118
Брест 2.5% (3)
X 13.6% (16)
Лион 83.9% (99)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Бизот
Марко
99
Фадига
Ноа
5
Шардонне
Брендан
3
Брассье
Лилиан
2
Дюверн
Жан-Кевин
45
Камара
Махди
7
Белькебла
Арис
29
Перейра-Лаже
Матиаш
10
Дель
Кастильо
Ромен
15
Мунье
Стив
9
Онора
Франк
1
Лопеш
Антони
20
Кумбеди
Саэль
2
Диоманде
Синали
4
Люкеба
Кастелло
21
Да
Сильва
Дамьен
6
Какере
Максанс
88
Толиссо
Корентен
11
Тете
18
Шерки
Райан
7
Токо-Экамби
Карл
10
Ляказетт
Александр
Брест
4-3-3
Лион
4-2-3-1

История личных встреч

Брест
Лион

5 матчей

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 7 побед

12 матчей

8.3%
58.3%
33.4%
1 победа 7 ничьих 4 победы

Первый тайм

41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

16.7%
25%
58.3%
2 победы 3 ничьи 7 побед

История матчей

Л1
2:1
Л1
1:1
Л1
2:3
Л1
2:2
КЛ
3:1
Л1
2:2
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:0

Голы

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1.5
0.83

Среднее время на гол

60
108

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Среднее время на гол

60
60

Всего голов

18
14

Голов в среднем за матч

1.5
1.17

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

60
77

Бомбардиры внутри турнира

Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дель Кастильо Ромен 4 (3) 0.25
Ле Дуарон Жереми 3 0.19
Онора Франк 2 0.13
Лис-Мелу Пьерр 2 0.13
Мунье Стив 2 (1) 0.13
Слимани Ислам 1 0.06
Перейра-Лаже Матиаш 1 0.06
Белькебла Арис 1 0.06
Дари Ашраф 1 0.06
Фадига Ноа 1 0.06
Белайли Юсеф 0 0
Уронен Йере 0 0
Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ляказетт Александр 10 (3) 0.63
Тете 6 0.38
Токо-Экамби Карл 4 0.25
Дембеле Мусса II 2 0.13
Шерки Райан 1 0.06
Тальяфико Николас 1 0.06
Какере Максанс 1 0.06
Ауа Уссем 1 0.06
Люкеба Кастелло 1 0.06
Гюсто Мало 0 0
Мендес Тьяго 0 0
Февр Ромен 0 0

Карточки

Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шардонне Брендан 5 0
Лис-Мелу Пьерр 3 1
Слимани Ислам 4 0
Белайли Юсеф 3 0
Бизот Марко 2 0
Дель Кастильо Ромен 2 0
Брассье Лилиан 2 0
Мишель Тер-Закарян 2 0
Эрей Кристоф 1 0
Онора Франк 1 0
Белькебла Арис 1 0
Перейра-Лаже Матиаш 1 0
Дюверн Жан-Кевин 1 0
Камара Махди 1 0
Дари Ашраф 1 0
Ле Дуарон Жереми 1 0
Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ляказетт Александр 2 0
Да Сильва Дамьен 2 0
Тальяфико Николас 2 0
Мендес Тьяго 2 0
Ауа Уссем 2 0
Какере Максанс 2 0
Шерки Райан 2 0
Люкеба Кастелло 2 0
Тете 2 0
Лопеш Антони 0 1
Диоманде Синали 0 1
Толиссо Корентен 1 0
Токо-Экамби Карл 1 0
Рен-Аделед Жефф 1 0
Дембеле Мусса II 1 0
Лепнан Йоанн 1 0
Гюсто Мало 1 0

Результаты матчей

Брест
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Лион
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

5
5
Брест
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Лион
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

12
1

Волевые поражения

7
16
Брест
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Лион
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

12
4

Волевые поражения

12
21

Голы по времени матча

Забито

8
11
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
3
27%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
2
25%
1
9%
46-60
2
25%
1
9%
61-75
1
13%
3
27%
76-90

Пропущено

16
14
11 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
3
19%
1
7%
1-15
4
25%
2
14%
16-30
4
25%
3
21%
31-45
2
13%
3
21%
46-60
2
13%
3
21%
61-75
1
6%
2
14%
76-90

Забито

11
16
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
10 Не забивали 9
2
18%
3
19%
1-15
1
9%
2
13%
16-30
1
9%
2
13%
31-45
2
18%
3
19%
46-60
4
36%
4
25%
61-75
1
9%
2
13%
76-90

Пропущено

15
6
4 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
0
0%
1
17%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
3
50%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
4
27%
1
17%
61-75
5
33%
1
17%
76-90

Забито

19
27
7 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 9
5 Не забивали 3
3
16%
3
11%
1-15
3
16%
5
19%
16-30
1
5%
5
19%
31-45
4
21%
4
15%
46-60
6
32%
5
19%
61-75
2
11%
5
19%
76-90

Пропущено

31
20
15 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 14
3
10%
2
10%
1-15
6
19%
2
10%
16-30
6
19%
6
30%
31-45
4
13%
3
15%
46-60
6
19%
4
20%
61-75
6
19%
3
15%
76-90

Результаты последних матчей

Брест
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Ренн - Брест 3:1 Брест - Труа 2:1 Ницца - Брест 1:0 Брест - Реймс 0:0
Клермон - Брест 1:3 Нант - Брест 4:1 Брест - Лорьян 1:2 Осер - Брест 1:1 Брест - Аяччо 0:1 ПСЖ - Брест 1:0 Брест - Страсбург 1:1 Ренн - Брест 3:1 Брест - Монпелье 0:7 Анже - Брест 1:3 Брест - Марсель 1:1 Ланс - Брест 3:2 Брест - Бордо 2:4 Монако - Брест 4:2 Брест - Страсбург 0:1 Брест - Клермон 2:0
Лион
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Лион - Монца 1:2 Лион - Сошо 1:1 Ливерпуль - Лион 1:3 Арсенал - Лион 3:0
Лион - Лёвен 5:3 Лион - Ницца 1:1 Марсель - Лион 1:0 Лион - Лилль 1:0 Монпелье - Лион 1:2 Ренн - Лион 3:2 Лион - Тулуза 1:1 Ланс - Лион 1:0 Лион - ПСЖ 0:1 Монако - Лион 2:1 Лорьян - Лион 3:1 Лион - Анже 5:0 Лион - Осер 2:1 Реймс - Лион 1:1 Лион - Труа 4:1 Лион - Аяччо 2:1

Результаты матчей

Брест
Лион

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:7
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
1:3
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:7
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
4
2 раза 13%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Брест
Лион

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
7
1
2
6
1.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
2
3
5
1.5
3
5
2
6
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
13
3
5
11
1.5
7
9
2
14
2.5
3
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 16 14 2 0 45 - 10 44
2.
Ланс
 Заявка 15 11 3 1 26 - 10 36
3.
Ренн
 Заявка 15 9 4 2 31 - 14 31
4.
Марсель
 Заявка 15 9 3 3 26 - 13 30
5.
Монако
 Заявка 16 9 3 4 32 - 23 30
6.
Лилль
 Заявка 16 9 2 5 29 - 23 29
7.
Лорьян
 Заявка 15 8 4 3 26 - 21 28
8.
Лион
 Заявка 16 7 3 6 27 - 20 24
9.
Ницца
 Заявка 15 5 5 5 15 - 17 20
10.
Клермон
 Заявка 16 5 4 7 19 - 25 19
11.
Реймс
 Заявка 15 3 8 4 16 - 21 17
12.
Тулуза
 Заявка 15 4 4 7 20 - 27 16
13.
Труа
 Заявка 16 3 6 7 26 - 31 15
14.
Аяччо
 Заявка 16 4 3 9 15 - 24 15
15.
Монпелье
 Заявка 15 4 2 9 24 - 29 14
16.
Нант
 Заявка 16 2 8 6 17 - 24 14
17.
Брест
 Заявка 16 3 4 9 18 - 32 13
18.
Осер
 Заявка 16 3 4 9 16 - 34 13
19.
Страсбург
 Заявка 16 1 8 7 18 - 28 11
20.
Анже
 Заявка 16 2 2 12 15 - 35 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 8 8 0 0 18 - 6 24
2.
ПСЖ
 Заявка 8 7 1 0 21 - 8 22
3.
Ренн
 Заявка 8 7 0 1 21 - 6 21
4.
Лион
 Заявка 8 5 2 1 16 - 6 17
5.
Марсель
 Заявка 8 5 1 2 12 - 7 16
6.
Лилль
 Заявка 8 5 1 2 15 - 15 16
7.
Лорьян
 Заявка 7 4 1 2 12 - 9 13
8.
Тулуза
 Заявка 8 3 3 2 13 - 14 12
9.
Монако
 Заявка 8 3 2 3 15 - 15 11
10.
Монпелье
 Заявка 8 3 1 4 11 - 13 10
11.
Клермон
 Заявка 8 3 1 4 8 - 15 10
12.
Нант
 Заявка 7 2 4 1 11 - 9 10
13.
Труа
 Заявка 8 1 6 1 10 - 11 9
14.
Реймс
 Заявка 7 2 3 2 7 - 10 9
15.
Осер
 Заявка 8 2 3 3 9 - 12 9
16.
Ницца
 Заявка 7 2 2 3 6 - 9 8
17.
Аяччо
 Заявка 8 2 1 5 7 - 13 7
18.
Брест
 Заявка 8 1 3 4 7 - 17 6
19.
Страсбург
 Заявка 8 0 5 3 7 - 13 5
20.
Анже
 Заявка 8 1 1 6 9 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 8 7 1 0 24 - 2 22
2.
Монако
 Заявка 8 6 1 1 17 - 8 19
3.
Лорьян
 Заявка 8 4 3 1 14 - 12 15
4.
Марсель
 Заявка 7 4 2 1 14 - 6 14
5.
Лилль
 Заявка 8 4 1 3 14 - 8 13
6.
Ланс
 Заявка 7 3 3 1 8 - 4 12
7.
Ницца
 Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
8.
Ренн
 Заявка 7 2 4 1 10 - 8 10
9.
Клермон
 Заявка 8 2 3 3 11 - 10 9
10.
Аяччо
 Заявка 8 2 2 4 8 - 11 8
11.
Реймс
 Заявка 8 1 5 2 9 - 11 8
12.
Лион
 Заявка 8 2 1 5 11 - 14 7
13.
Брест
 Заявка 8 2 1 5 11 - 15 7
14.
Труа
 Заявка 8 2 0 6 16 - 20 6
15.
Страсбург
 Заявка 8 1 3 4 11 - 15 6
16.
Тулуза
 Заявка 7 1 1 5 7 - 13 4
17.
Анже
 Заявка 8 1 1 6 6 - 17 4
18.
Осер
 Заявка 8 1 1 6 7 - 22 4
19.
Монпелье
 Заявка 7 1 1 5 13 - 16 4
20.
Нант
 Заявка 9 0 4 5 6 - 15 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 13 (2)
ПСЖ Неймар 11 (10)
Лион Ляказетт Александр 10 (4)
Лорьян Моффи Теремас 10
Лилль Дэвид Джонатан 9 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Клермон Кофрие Максимилиано 1 5
Анже Менди Батиста 1 5
Аяччо Амума Ромен 2 3
Марсель Жиго Самуэль 2 3
Ницца Тодибо Жан-Клер 2 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 94'
    Токо-Экамби Карл нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 94'
    Лион пытается что-то создать.
  • 93'
    Брест пытается что-то создать.
  • 93'
    Кастелло Лукеба ослабляет давление, выбив мяч.
  • 93'
    Лопеш Антони делает важнейший сейв!
  • 93'
    Маньетти Уго пробует нанести удар издали, но Антони Лопеш держит все под контролем
  • 93'
    Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 92'
    Шардонне Брендан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 88'
      Johann Lepenant ослабляет давление, выбив мяч.
    • Угловой
      88'
      Дембеле Карамоко Кадер из команды Брест подал угловой справа.
    • 88'
      Кастелло Лукеба успешно блокирует удар.
    • 88'
      Мунье Стив нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 88'
      Брест пытается что-то создать.
    • 87'
      Маньетти Уго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 87'
      Лион пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      86'
      Судья свистит. Синали Диоманде атаковал сзади соперника. Это Слимани Ислам заработал своей команде штрафной
    • 85'
      Контроль мяча: Брест: 44%, Лион: 56%.
    • 84'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 84'
      Удар от ворот произведет Лион
    • 84'
      Тактическая замена. Дель Кастильо Ромен уходит с поля и его заменяет Камблан Аксель
    • 84'
      Маньетти Уго не смог попасть в створ ударом издали
    • 84'
      Кастелло Лукеба успешно блокирует удар.
    • 84'
      Дель Кастильо Ромен пробил со штрафного прямо в стенку
    • Фол, нарушение
      83'
      Судья сигнализирует, что Кумбеди Саэль из команды Лион поставил подножку. Пострадал Дюверн Жан-Кевин
    • 82'
      Брест пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      81'
      Шардонне Брендан наказан за толчок Ляказетт Александр
    • 81'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 81'
      Тактическая замена. Какере Максанс уходит с поля и его заменяет Мендес Тьяго
    • 81'
      Тактическая замена. Тете уходит с поля и его заменяет Дембеле Мусса II
    • 80'
      Контроль мяча: Брест: 41%, Лион: 59%.
    • 80'
      Брест пытается что-то создать.
    • 80'
      Синали Диоманде из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 80'
      Брест начинает контратаку
    • 80'
      Брассье Лилиан из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      79'
      Февр Ромен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 78'
      Эрей Кристоф из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 78'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 78'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 77'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 77'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 77'
      Лион совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 76'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 76'
      Тактическая замена. Онора Франк уходит с поля и его заменяет Дембеле Карамоко Кадер
    • 76'
      Тактическая замена. Фадига Ноа уходит с поля и его заменяет Эрей Кристоф
    • 75'
      Контроль мяча: Брест: 40%, Лион: 60%.
    • 75'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 75'
      Брассье Лилиан из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      75'
      Тете навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 75'
      Кастелло Лукеба нанес удар головой, но Марко Бизот спокойно отбил мяч.
    • Угловой
      74'
      Тете из команды Лион подал угловой справа.
    • 74'
      Бизот Марко делает важнейший сейв!
    • 74'
      Токо-Экамби Карл пробует нанести удар издали, но Марко Бизот держит все под контролем
    • 74'
      Лион пытается что-то создать.
    • 73'
      Лион пытается что-то создать.
    • 73'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Описание гола
      73'
      ГОООООЛ - Мунье Стив Брест забивает ударом головой
    • 72'
      Дель Кастильо Ромен сделал результативную передачу.
    • Угловой
      72'
      Дель Кастильо Ромен из команды Брест подал угловой слева.
    • 72'
      Брест пытается что-то создать.
    • 72'
      Брассье Лилиан из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 72'
      Лион начинает контратаку
    • 71'
      Синали Диоманде из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      71'
      Дель Кастильо Ромен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 71'
      Кастелло Лукеба из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 70'
      Удар от ворот произведет Лион
    • 70'
      Матч возобновлен
    • 70'
      Контроль мяча: Брест: 40%, Лион: 60%.
    • 70'
      Тактическая замена. Шерки Райан уходит с поля и его заменяет Февр Ромен
    • 70'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 69'
      Брест пытается что-то создать.
    • 69'
      Кастелло Лукеба из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      69'
      Онора Франк из команды Брест разыграл угловой с правого угла.
    • 69'
      Да Сильва Дамьен успешно блокирует удар.
    • 69'
      Онора Франк нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 68'
      Слимани Ислам создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 68'
      Дель Кастильо Ромен из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 68'
      Да Сильва Дамьен из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 68'
      Брест пытается что-то создать.
    • 68'
      Какере Максанс из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 67'
      Тактическая замена. Перейра-Лаже Матиаш уходит с поля и его заменяет Слимани Ислам
    • 67'
      Тактическая замена. Камара Махди уходит с поля и его заменяет Маньетти Уго
    • Фол, нарушение
      67'
      Судья сигнализирует, что Синали Диоманде из команды Лион поставил подножку. Пострадал Мунье Стив
    • 67'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 66'
      Лион совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 65'
      Контроль мяча: Брест: 38%, Лион: 62%.
    • 65'
      Хорошую попытку сделал Ляказетт Александр. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 65'
      Тете создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 65'
      Лион пытается что-то создать.
    • 64'
      Какере Максанс ослабляет давление, выбив мяч.
    • 64'
      Брест начинает контратаку
    • 64'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 64'
      Лион пытается что-то создать.
    • 64'
      Лион пытается что-то создать.
    • 63'
      Фадига Ноа ослабляет давление, выбив мяч.
    • 63'
      Лион пытается что-то создать.
    • 63'
      Удар от ворот произведет Лион
    • 62'
      Лопеш Антони из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 62'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 62'
      Удар от ворот произведет Лион
    • 62'
      Дель Кастильо Ромен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 62'
      Лопеш Антони из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      62'
      Онора Франк навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 61'
      Синали Диоманде успешно блокирует удар.
    • 61'
      Камара Махди нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 61'
      Кастелло Лукеба успешно блокирует удар.
    • 61'
      Шардонне Брендан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 61'
      Мунье Стив создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • Фол, нарушение
      61'
      Какере Максанс задерживает мяч рукой
    • 60'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 60'
      Контроль мяча: Брест: 37%, Лион: 63%.
    • 60'
      Лион совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 59'
      Дель Кастильо Ромен пробует нанести удар издали, но Антони Лопеш держит все под контролем
    • 59'
      Брест пытается что-то создать.
    • 59'
      Мунье Стив выиграл воздушное противоборство у Кастелло Лукеба.
    • Фол, нарушение
      58'
      Судья сигнализирует, что Толиссо Корентен из команды Лион поставил подножку. Пострадал Белькебла Арис
    • 58'
      Брассье Лилиан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 58'
      Лион пытается что-то создать.
    • 56'
      Лопеш Антони из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      56'
      Онора Франк навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 56'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 55'
      Брест пытается что-то создать.
    • 55'
      Кумбеди Саэль из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 55'
      Брест пытается что-то создать.
    • 55'
      Шардонне Брендан успешно блокирует удар.
    • 55'
      Какере Максанс нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 55'
      Лион пытается что-то создать.
    • 55'
      Контроль мяча: Брест: 38%, Лион: 62%.
    • 55'
      Удар от ворот произведет Лион
    • 55'
      ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Мунье Стив и попал в каркас ворот!
    • 54'
      Дюверн Жан-Кевин из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 54'
      Брест пытается что-то создать.
    • 54'
      Какере Максанс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 54'
      Брест контролирует мяч.
    • 53'
      Бизот Марко ослабляет давление, выбив мяч.
    • 53'
      Лион начинает контратаку
    • 53'
      Кастелло Лукеба выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 53'
      Брест пытается что-то создать.
    • 53'
      Кастелло Лукеба из команды Лион перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      52'
      Судья сигнализирует, что Какере Максанс из команды Лион поставил подножку. Пострадал Дель Кастильо Ромен
    • 52'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 51'
      Удар от ворот произведет Брест
    • 51'
      Лион пытается что-то создать.
    • 50'
      Лион пытается что-то создать.
    • 50'
      Контроль мяча: Брест: 36%, Лион: 64%.
    • 49'
      Токо-Экамби Карл сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      49'
      Г О О О О Л - Тете забивает с левой ноги!
    • 49'
      Токо-Экамби Карл из команды Лион своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 48'
      Лион совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 48'
      Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Фол, нарушение
      48'
      Кастелло Лукеба наказан за толчок Перейра-Лаже Матиаш
    • 47'
      Да Сильва Дамьен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 47'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 47'
      Удар от ворот произведет Лион
    • 46'
      Лион совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Francis le Ble. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 118
    Брест 2.5% (3)
    X 13.6% (16)
    Лион 83.9% (99)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брест 2:4 Лион

    Исход игры
    Брест
    2.5% (3)
    Ничья
    13.6% (16)
    Лион
    83.9% (99)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.86% (72)
    Меньше
    35.14% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    76.58% (85)
    Нет
    23.42% (26)
    Популярный счёт
    1:2 Лион
    52.5% (62)
    1:1 Ничья
    13.6% (16)
    0:2 Лион
    10.2% (12)
    0:1 Лион
    9.3% (11)
    1:3 Лион
    4.2% (5)
    0:3 Лион
    2.5% (3)
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