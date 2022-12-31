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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Тейлор Энтони
Брайтон
0:2
Перерыв
Арсенал
0'
0:1
2' Гол
Сака Букайо
0:2
39' Гол
Эдегор Мартин
45' Желтая карточка
Гилмор Билли
45' Желтая карточка
Габриэль дос Сантос
45' Желтая карточка
Парти Томас

Ход матча

2'
0:1
Сака Букайо
39'
0:2
Эдегор Мартин
45'
Гилмор Билли
 
45'
 
Габриэль дос Сантос
45'
 
Парти Томас

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 0 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Прогнозы 136
Брайтон 1.5% (2)
X 8.1% (11)
Арсенал 90.4% (123)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брайтон
Ничья
Арсенал
11.77
5.00
4.55
Все Коэффициенты
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Санчес
Роберт
2
Лемпти
Тарик
5
Данк
Льюис
6
Колуилл
Леви
30
Эступиньян
Первис
27
Гилмор
Билли
13
Гросс
Паскаль
7
Марч
Соломон
14
Лаллана
Адам
22
Митома
Каору
11
Троссар
Леандро
1
Рамсдейл
Аарон
4
Уайт
Бен
12
Салиба
Вильям
6
Габриэль
дос
Сантос
35
Зинченко
Александр
8
Эдегор
Мартин
5
Парти
Томас
34
Джака
Гранит
7
Сака
Букайо
14
Нкетиа
Эдди
11
Мартинелли
Габриэл
Брайтон
4-2-3-1
Арсенал
4-3-3

История личных встреч

Брайтон
Арсенал

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

13 матчей

38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

23.1%
53.8%
23.1%
3 победы 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы

История матчей

КЛ
1:3
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
К
2:3
К
2:3

Голы

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1.29
1.33

Среднее время на гол

70
67

Всего голов

8
10

Голов в среднем за матч

1.33
1.43

Среднее время на гол

67
63

Всего голов

17
18

Голов в среднем за матч

1.31
1.38

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11

Среднее время на гол

68
65

Бомбардиры внутри турнира

Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Троссар Леандро 7 0.44
Гросс Паскаль 5 0.31
Макаллистер Алексис 5 (3) 0.31
Лаллана Адам 2 0.13
Марч Соломон 1 0.06
Митома Каору 1 0.06
Кайседо Мойсес 1 0.06
Уэлбек Данни 0 0
Вельтман Йоел 0 0
Мвепу Энок 0 0
Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эдегор Мартин 7 0.44
Сака Букайо 6 (1) 0.38
Мартинелли Габриэл 6 0.38
Жезус Габриэл 5 0.31
Джака Гранит 3 0.19
Нелсон Райс 2 0.13
Салиба Вильям 2 0.13
Парти Томас 2 0.13
Габриэль дос Сантос 2 0.13
Виейра Фабиу 1 0.06
Нкетиа Эдди 1 0.06
Уайт Бен 0 0
Зинченко Александр 0 0

Карточки

Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кайседо Мойсес 5 0
Макаллистер Алексис 4 0
Эступиньян Первис 3 0
Де Зерби Роберто 2 0
Гросс Паскаль 2 0
Уэбстер Адам 1 0
Вельтман Йоел 1 0
Троссар Леандро 1 0
Марч Соломон 1 0
Гилмор Билли 1 0
Санчес Роберт 1 0
Лемпти Тарик 1 0
Энсисо Хулио 1 0
Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жезус Габриэл 4 0
Салиба Вильям 4 0
Уайт Бен 3 0
Габриэль дос Сантос 3 0
Сака Букайо 3 0
Джака Гранит 2 0
Эдегор Мартин 2 0
Парти Томас 1 0
Томиясу Такэхиро 1 0
Мартинелли Габриэл 1 0

Результаты матчей

Брайтон
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Арсенал
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
1

Волевые поражения

1
2
Брайтон
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Арсенал
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)

Сухие победы

1
6

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
0

Волевые поражения

14
23
Брайтон
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Арсенал
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)

Сухие победы

2
6

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

12
1

Волевые поражения

15
25

Голы по времени матча

Забито

8
13
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 7
11 Не забивали 7
3
38%
3
23%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
3
38%
2
15%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

9
5
7 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
3
33%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
1
20%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

17
23
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
3
18%
2
9%
1-15
3
18%
3
13%
16-30
2
12%
2
9%
31-45
4
24%
8
35%
46-60
3
18%
4
17%
61-75
2
12%
4
17%
76-90

Пропущено

12
7
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
1
14%
16-30
4
33%
2
29%
31-45
2
17%
2
29%
46-60
3
25%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

25
36
11 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 22
8 Забивали первыми 12
4 Не забивали 0
6
24%
5
14%
1-15
3
12%
6
17%
16-30
2
8%
3
8%
31-45
4
16%
12
33%
46-60
6
24%
6
17%
61-75
4
16%
4
11%
76-90

Пропущено

21
12
14 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 9
4
19%
0
0%
1-15
4
19%
1
8%
16-30
6
29%
3
25%
31-45
4
19%
2
17%
46-60
3
14%
5
42%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Брайтон
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Саутгемптон - Брайтон 1:3 Чарльтон - Брайтон 0:0 Астон Вилла - Брайтон 2:2 Брайтон - Астон Вилла 1:2
Арсенал - Брайтон 1:3 Вулверхэмптон - Брайтон 2:3 Брайтон - Челси 4:1 Манчестер Сити - Брайтон 3:1 Брайтон - Ноттингем Форест 0:0 Брентфорд - Брайтон 2:0 Брайтон - Тоттенхэм 0:1 Ливерпуль - Брайтон 3:3 Брайтон - Лестер 5:2 Фулхэм - Брайтон 2:1 Брайтон - Лидс 1:0 Форест Грин - Брайтон 0:3 Вест Хэм - Брайтон 0:2 Брайтон - Ньюкасл 0:0 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:2 Брайтон - Эспаньол 5:1
Арсенал
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Арсенал - Вест Хэм 3:1 Арсенал - Ювентус 0:2 Арсенал - Милан 2:1 Арсенал - Лион 3:0
Арсенал - Уотфорд 2:4 Вулверхэмптон - Арсенал 0:2 Арсенал - Брайтон 1:3 Челси - Арсенал 0:1 Арсенал - Цюрих 1:0 Арсенал - Ноттингем Форест 5:0 ПСВ - Арсенал 2:0 Саутгемптон - Арсенал 1:1 Арсенал - ПСВ 1:0 Лидс - Арсенал 0:1 Будё-Глимт - Арсенал 0:1 Арсенал - Ливерпуль 3:2 Арсенал - Будё-Глимт 3:0 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Брентфорд - Арсенал 0:3 Цюрих - Арсенал 1:2

Результаты матчей

Брайтон
Арсенал

Точный счет

0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
3:2
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
3
3 раза 43%
2
2 раза 29%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
0:3
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

3
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%

Точный счет

0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
3:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
3
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Брайтон
Арсенал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
2
5
1.5
2
5
2.5
5
2
2
5
3.5
2
5
1
6
4.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
3
1.5
4
4
3
5
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
7
8
1.5
11
4
5
10
2.5
7
8
2
13
3.5
2
13
1
14
4.5
1
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 2:0 Заявка 16 14 1 1 38 - 12 43
2.
Манчестер Сити
 Заявка 16 11 3 2 44 - 16 36
3.
Ньюкасл
 Заявка 17 9 7 1 32 - 11 34
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 16 10 2 4 24 - 20 32
5.
Тоттенхэм
 Заявка 16 9 3 4 33 - 23 30
6.
Ливерпуль
 Заявка 16 8 4 4 33 - 19 28
7.
Фулхэм
 Заявка 17 7 4 6 29 - 27 25
8.
Брайтон
 0:2 Заявка 16 7 3 6 26 - 22 24
9.
Челси
 Заявка 15 7 3 5 19 - 17 24
10.
Брентфорд
 Заявка 17 5 8 4 27 - 27 23
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 16 6 4 6 17 - 21 22
12.
Астон Вилла
 Заявка 16 5 3 8 17 - 25 18
13.
Лестер
 Заявка 17 5 2 10 26 - 30 17
14.
Лидс
 Заявка 16 4 4 8 23 - 29 16
15.
Борнмут
 Заявка 17 4 4 9 18 - 36 16
16.
Эвертон
 Заявка 17 3 6 8 13 - 20 15
17.
Вест Хэм
 Заявка 17 4 2 11 13 - 22 14
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 17 3 4 10 10 - 26 13
19.
Ноттингем Форест
 Заявка 16 3 4 9 11 - 33 13
20.
Саутгемптон
 Заявка 17 3 3 11 15 - 32 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 9 7 1 1 31 - 10 22
2.
Арсенал
 2:0 Заявка 7 7 0 0 22 - 8 21
3.
Ливерпуль
 Заявка 9 6 2 1 23 - 9 20
4.
Ньюкасл
 Заявка 9 5 4 0 17 - 5 19
5.
Тоттенхэм
 Заявка 8 6 0 2 21 - 11 18
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 7 5 1 1 12 - 4 16
7.
Фулхэм
 Заявка 9 4 3 2 16 - 14 15
8.
Челси
 Заявка 7 4 2 1 12 - 6 14
9.
Брентфорд
 Заявка 8 3 4 1 15 - 9 13
10.
Кристал Пэлас
 Заявка 8 4 1 3 10 - 11 13
11.
Астон Вилла
 Заявка 8 4 1 3 12 - 9 13
12.
Брайтон
 0:2 Заявка 8 3 2 3 11 - 8 11
13.
Лидс
 Заявка 8 3 2 3 13 - 12 11
14.
Борнмут
 Заявка 9 3 2 4 9 - 10 11
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 8 3 2 3 10 - 11 11
16.
Вест Хэм
 Заявка 9 3 1 5 9 - 12 10
17.
Лестер
 Заявка 8 2 2 4 9 - 9 8
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 9 2 2 5 5 - 14 8
19.
Эвертон
 Заявка 8 2 2 4 7 - 8 8
20.
Саутгемптон
 Заявка 8 1 3 4 9 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 2:0 Заявка 9 7 1 1 16 - 4 22
2.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 9 5 1 3 12 - 16 16
3.
Ньюкасл
 Заявка 8 4 3 1 15 - 6 15
4.
Манчестер Сити
 Заявка 7 4 2 1 13 - 6 14
5.
Брайтон
 0:2 Заявка 8 4 1 3 15 - 14 13
6.
Тоттенхэм
 Заявка 8 3 3 2 12 - 12 12
7.
Фулхэм
 Заявка 8 3 1 4 13 - 13 10
8.
Челси
 Заявка 8 3 1 4 7 - 11 10
9.
Брентфорд
 Заявка 9 2 4 3 12 - 18 10
10.
Лестер
 Заявка 9 3 0 6 17 - 21 9
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 8 2 3 3 7 - 10 9
12.
Ливерпуль
 Заявка 7 2 2 3 10 - 10 8
13.
Эвертон
 Заявка 9 1 4 4 6 - 12 7
14.
Саутгемптон
 Заявка 9 2 0 7 6 - 17 6
15.
Лидс
 Заявка 8 1 2 5 10 - 17 5
16.
Вулверхэмптон
 Заявка 8 1 2 5 5 - 12 5
17.
Борнмут
 Заявка 8 1 2 5 9 - 26 5
18.
Астон Вилла
 Заявка 8 1 2 5 5 - 16 5
19.
Вест Хэм
 Заявка 8 1 1 6 4 - 10 4
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 8 0 2 6 1 - 22 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 21 (3)
Тоттенхэм Кейн Гарри 13 (1)
Брентфорд Тони Айвен 12 (3)
Фулхэм Митрович Александар 10 (1)
Ньюкасл Альмирон Мигель 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Невеш Рубен 7
Фулхэм Рид Бобби 6
Брентфорд Тони Айвен 6
Эвертон Гордон Энтони 6
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 4
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Судья своим свистком отправил команды на перерыв. После первого тайма впереди "Арсенал"!
  • Желтая карточка
    45'
    Теперь уже Парти откровенно грубо перекинул соперника через бедро в центре поля, за что так де был наказан "горчичником".
  • Желтая карточка
    45'
    Слишком активно что-то доказывал арбитру Габриэль, за что тут же был наказан желтой карточкой, которая стала для него третьей в сезоне.
  • Желтая карточка
    45'
    Наступил грубо Гилмор на чужой половине поля на ногу Парти. Судья расценил это нарушение правил на желтую карточку.
  • Дополнительное время
    45'
    три минуты компенсировал арбитр к времени первого тайма.
  • 44'
    Ушел финтом от соперника на фланге Марч и навесил на дальнюю штангу, но здесь Лаллана головой не смог дотянуться до мяча.
  • 43'
    Диагональ исполнял Данк на правый фланг, куда забегал Лемпти, но не смог он оторваться от Зинченко и в итоге потерял мяч.
  • 42'
    Активно прессингуют лондонцы соперника на чужой половине поля, даже центр с мячом долгое время не дают они перейти хозяевам.
  • 41'
    Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Сака. Потребуется медицинская помощь футболисту.
  • Описание гола
    40'
    Г-О-О-О-О-О-Л! 0-2! Мартин Эдегор! После навеса с угла поля крайне неудачно вынес мяч из своей штрафной Гилмор точно на Эдегора, который с лету пробил точно в дальний верхний угол, без шансов для голкипера.
  • Угловой
    39'
    Подключился к атаке своей команды по правой бровке Уайт и прострелил в штрафную, но здесь на угловой вынес мяч в подкате Колуилл.
  • 38'
    С дальней дистанции пробивал по воротам Гросс после скидки от Троссара, но мяч полетел намного выше перекладины.
  • 37'
    Протащил мяч по правой бровке вновь Марч и отдал в центр на Гилмора, но пробить последнему помешал Габриэль в силовой борьбе.
  • 36'
    Убегал по левой бровке в атаку Джака и попытался прострелить в штрафную низом, но мяч от ноги защитника полетел в аут.
  • Офсайд
    35'
    Забегал в штрафную соперника Троссар после дальнего заброса от Гилмора, но судья остановил атаку, зафиксировав офсайд.
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    • 34'
      Митома пасом подключил по флангу к атаке Эступиньяна, который в касание прострелил в штрафную, но здесь Салиба вынес сферу в аут.
    • 33'
      Отобрал снаряд в центре поля Гросс и тут же забросил вперед на Троссара, но тот не понял задумки партнера и не откликнулся на этот пас.
    • 32'
      Ушел от соперника по правому флангу Эдегор и прострелил в центр штрафной, где пробил с ходу Мартинелли, но Данк в подкате заблокировал мяч.
    • 31'
      Подключился к атаке своей команды по флангу Эступиньян и прострелил в центр штрафной, но на выходе Рамсдейл забрал мяч в руки.
    • 30'
      Потерял мяч на фланге Мартинелли и вынужден был сбивать Лемпти. Обошлось на этот раз без желтой карточки.
    • Фол, нарушение
      29'
      В центре поля получил по ногам Лаллана в силовой борьбе против Эдегора. Штрафной удар исполнять будут хозяева.
    • Офсайд
      28'
      Отдавал пас Гросс вперед на ход Митоме, но тот не выдержал линию и оказался в положении "вне игры".
    • 27'
      Накрутил соперника на фланге финтами Марч, сместился в штрафную и прострелил поперек, но здесь удар Троссара не стал проблемой для Рамсдейла.
    • 26'
      С угла поля Мартинелли навесил на дальнюю штангу, но здесь вышел из ворот Санчес и кулаком вынес мяч на фланг.
    • Угловой
      25'
      Парти идеальным пасом нашел в штрафной соперника Сака, который пробил в ближний угол, но в подкате на угловой перевел Данк.
    • 24'
      Прорвался к штрафной соперника по центру Мартинелли и отдал поперек на Сака, но тому помешал пробить в подкате Данк.
    • 23'
      Отобрал мяч на фланге Зинченко и тут же забросил вперед на Эдегора, но тот в борьбе с защитником выпустил сферу в аут.
    • Опасный момент
      22'
      Красивый пас пяткой отдавал Эдегор в штрафную на Мартинелли, который пробил с острого угла, но вышел из ворот Санчес и не позволил сопернику отличиться. 
    • 21'
      Убежал в контратаку по левому флангу Митома и отдал в штрафную на Троссара, но тот не смог догнать сферу до лицевой линии.
    • 20'
      Снова подавал с угла поля Гросс на дальнюю штангу, но вышел из ворот Рамсдейл и кулаком выбил мяч за боковую линию.
    • 19'
      Устроили небольшую потасовку Марч и Эдегор. Судье пришлось вмешаться, но обошлось без желтых карточек на этот раз.
    • 18'
      С угла поля последовала подача от Гросса на ближнюю штангу, но мяч еще в полете выскочил за пределы поля. Будет удар от ворот.
    • 17'
      Зацепился за мяч в чужой штрафной Лаллана и сбросил поперек на Троссара, который пробил в дальний угол, но не попал в створ ворот.
    • Фол, нарушение
      16'
      В верховой борьбе против Данка подыграл себе рукой Нкетиа в центре поля, что не осталось без внимания арбитра.
    • 15'
      Диагональ исполнял Данк на левый фланг, куда забегал Лемпти, но снова Зинченко сыграл уверенно, выбив мяч подальше.
    • 14'
      Сместился с правого фланга к центру Марч и попытался пробить в дальний угол, но мяч угодил точно в корпус Габриэлю.
    • 13'
      По флангу Лемпти забросил вперед на ход Гроссу, но прочитал эпизод Зинченко и в подкате вынес сферу за боковую линию.
    • 12'
      Сака отобрал мяч на фланге, прорвался вперед на скорости и покатил поперек на Нкетиа, но этот пас перехватил Колуилл.
    • 11'
      Перехватили в последние минуты инициативу хозяева, контролируют они мяч в центре поля, но пока без остроты у чужих ворот.
    • 10'
      Мог убегать в контратаку по левой бровке Эступиньян после заброса от Марча, но вовремя вернулся в оборону Уайт и перехватил мяч.
    • 9'
      Отобрал мяч в центре поля Лемпти и тут же забросил вперед на Троссара, но того опередил Салиба и вынес сферу в аут.
    • 8'
      Мартинелли прострелил с левого фланга в штрафную, где Сака скинул в касание на Нкетиа, а тот с разворота пробил рядом со штангой.
    • 7'
      Диагональ исполнял Гилмор на левый фланг, куда забегал Лемпти, но перехватил мяч Зинченко и вынес его в аут.
    • 6'
      Забросил на ход Троссару с центра поля Митома, но в последний момент Салиба перехватил сферу в подкате.
    • 5'
      С угла поля навесил Мартинелли на ближнюю штангу, но здесь первым оказался Эступиньян и вынес мяч обратно на фланг.
    • Опасный момент
      4'
      Мартинелли прострелил с фланга в штрафную на Зинченко, который пробил с острого угла, но смог ногой отбить на угловой Санчес.
    • Описание гола
      3'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Букайо Сака! Удалось быстрый гол провести лондонцам! Ворвался в штрафную соперника с левого фланга Мартинелли и пробил по воротам. Мяч рикошетом от головы защитника прилетел точно к Сака, который забивал уже в пустые ворота.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя бело-синих цветах, гости выбрали себе черный комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
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    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брайтон 0:2 Арсенал

    Исход игры
    Брайтон
    2.2% (3)
    Ничья
    8% (11)
    Арсенал
    89.8% (123)
    Тотал 2.5
    Больше
    76.47% (91)
    Меньше
    23.53% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    81.51% (97)
    Нет
    18.49% (22)
    Популярный счёт
    1:2 Арсенал
    51.8% (71)
    0:2 Арсенал
    8.8% (12)
    1:3 Арсенал
    8% (11)
    0:1 Арсенал
    6.6% (9)
    1:1 Ничья
    5.1% (7)
    2:3 Арсенал
    2.2% (3)
    1:4 Арсенал
    1.5% (2)
    2:2 Ничья
    1.5% (2)
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    Арсенал
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