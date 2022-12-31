Тур: 18. Стадион: Фалмер. Главный судья: Тейлор Энтони
0'
0:1
2' ГолСака Букайо
0:2
39' ГолЭдегор Мартин
45' Желтая карточкаГилмор Билли
45' Желтая карточкаГабриэль дос Сантос
45' Желтая карточкаПарти Томас
Ход матча
2'
0:1
39'
0:2
45'
45'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
0 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 3
-
3 Угловые 4
-
2 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
65 Владение мячом, % 35
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
-
2.07 Победа "Арсенала"
27
Гилмор
Билли
14
Лаллана
Адам
22
Митома
Каору
4
Уайт
Бен
34
Джака
Гранит
14
Нкетиа
Эдди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Гилмор БиллиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Лаллана АдамПолузащитник
-
22 Митома КаоруПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Стил ДжейсонВратарь
- Защитник
- Защитник
-
43 Тёрнс ЭдЗащитник
- Полузащитник
-
20 Энсисо ХулиоПолузащитник
-
49 Моран ЭндрюПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
4 Уайт БенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Джака ГранитПолузащитник
- Нападающий
-
14 Нкетиа ЭддиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Тёрнер МэттВратарь
- Защитник
-
16 Холдинг РобЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Виейра ФабиуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Артета Микель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Брайтон
Арсенал
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
13 матчей
38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
23.1%
53.8%
23.1%
3 победы 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
1.29
1.33
Среднее время на гол
70
67
Всего голов
8
10
Голов в среднем за матч
1.33
1.43
Среднее время на гол
67
63
Всего голов
17
18
Голов в среднем за матч
1.31
1.38
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
Среднее время на гол
68
65
Бомбардиры внутри турнира
Брайтон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Троссар Леандро
|7
|0.44
|Гросс Паскаль
|5
|0.31
|Макаллистер Алексис
|5 (3)
|0.31
|Лаллана Адам
|2
|0.13
|Марч Соломон
|1
|0.06
|Митома Каору
|1
|0.06
|Кайседо Мойсес
|1
|0.06
|Уэлбек Данни
|0
|0
|Вельтман Йоел
|0
|0
|Мвепу Энок
|0
|0
Арсенал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эдегор Мартин
|7
|0.44
|Сака Букайо
|6 (1)
|0.38
|Мартинелли Габриэл
|6
|0.38
|Жезус Габриэл
|5
|0.31
|Джака Гранит
|3
|0.19
|Нелсон Райс
|2
|0.13
|Салиба Вильям
|2
|0.13
|Парти Томас
|2
|0.13
|Габриэль дос Сантос
|2
|0.13
|Виейра Фабиу
|1
|0.06
|Нкетиа Эдди
|1
|0.06
|Уайт Бен
|0
|0
|Зинченко Александр
|0
|0
Карточки
Брайтон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кайседо Мойсес
|5
|0
|Макаллистер Алексис
|4
|0
|Эступиньян Первис
|3
|0
|Де Зерби Роберто
|2
|0
|Гросс Паскаль
|2
|0
|Уэбстер Адам
|1
|0
|Вельтман Йоел
|1
|0
|Троссар Леандро
|1
|0
|Марч Соломон
|1
|0
|Гилмор Билли
|1
|0
|Санчес Роберт
|1
|0
|Лемпти Тарик
|1
|0
|Энсисо Хулио
|1
|0
Арсенал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жезус Габриэл
|4
|0
|Салиба Вильям
|4
|0
|Уайт Бен
|3
|0
|Габриэль дос Сантос
|3
|0
|Сака Букайо
|3
|0
|Джака Гранит
|2
|0
|Эдегор Мартин
|2
|0
|Парти Томас
|1
|0
|Томиясу Такэхиро
|1
|0
|Мартинелли Габриэл
|1
|0
Результаты матчей
Брайтон
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Арсенал
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
1
Волевые поражения
1
2
Брайтон
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Арсенал
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Сухие победы
1
6
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
6
0
Волевые поражения
14
23
Брайтон
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Арсенал
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Сухие победы
2
6
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
12
1
Волевые поражения
15
25
Голы по времени матча
Забито
8
13
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 7
11 Не забивали 7
3
38%
3
23%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
3
38%
2
15%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
9
5
7 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
3
33%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
1
20%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
17
23
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
3
18%
2
9%
1-15
3
18%
3
13%
16-30
2
12%
2
9%
31-45
4
24%
8
35%
46-60
3
18%
4
17%
61-75
2
12%
4
17%
76-90
Пропущено
12
7
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
1
14%
16-30
4
33%
2
29%
31-45
2
17%
2
29%
46-60
3
25%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
25
36
11 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 22
8 Забивали первыми 12
4 Не забивали 0
6
24%
5
14%
1-15
3
12%
6
17%
16-30
2
8%
3
8%
31-45
4
16%
12
33%
46-60
6
24%
6
17%
61-75
4
16%
4
11%
76-90
Пропущено
21
12
14 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 9
4
19%
0
0%
1-15
4
19%
1
8%
16-30
6
29%
3
25%
31-45
4
19%
2
17%
46-60
3
14%
5
42%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Брайтон
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Саутгемптон - Брайтон 1:3 Чарльтон - Брайтон 0:0 Астон Вилла - Брайтон 2:2 Брайтон - Астон Вилла 1:2
Арсенал - Брайтон 1:3 Вулверхэмптон - Брайтон 2:3 Брайтон - Челси 4:1 Манчестер Сити - Брайтон 3:1 Брайтон - Ноттингем Форест 0:0 Брентфорд - Брайтон 2:0 Брайтон - Тоттенхэм 0:1 Ливерпуль - Брайтон 3:3 Брайтон - Лестер 5:2 Фулхэм - Брайтон 2:1 Брайтон - Лидс 1:0 Форест Грин - Брайтон 0:3 Вест Хэм - Брайтон 0:2 Брайтон - Ньюкасл 0:0 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:2 Брайтон - Эспаньол 5:1
Арсенал
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Арсенал - Вест Хэм 3:1 Арсенал - Ювентус 0:2 Арсенал - Милан 2:1 Арсенал - Лион 3:0
Арсенал - Уотфорд 2:4 Вулверхэмптон - Арсенал 0:2 Арсенал - Брайтон 1:3 Челси - Арсенал 0:1 Арсенал - Цюрих 1:0 Арсенал - Ноттингем Форест 5:0 ПСВ - Арсенал 2:0 Саутгемптон - Арсенал 1:1 Арсенал - ПСВ 1:0 Лидс - Арсенал 0:1 Будё-Глимт - Арсенал 0:1 Арсенал - Ливерпуль 3:2 Арсенал - Будё-Глимт 3:0 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Брентфорд - Арсенал 0:3 Цюрих - Арсенал 1:2
Результаты матчей
Брайтон
Арсенал
Точный счет
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
3:2
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
3
3 раза 43%
2
2 раза 29%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
0:3
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
3
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
Точный счет
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
3:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
3
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Брайтон
Арсенал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
25
25
52
25
25
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
53
44
35
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
78
114
510
78
213
213
114
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|16
|14
|1
|1
|38 - 12
|43
|2.
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|44 - 16
|36
|3.
|Заявка
|17
|9
|7
|1
|32 - 11
|34
|4.
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|24 - 20
|32
|5.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|33 - 23
|30
|6.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|33 - 19
|28
|7.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|29 - 27
|25
|8.
|0:2 Заявка
|16
|7
|3
|6
|26 - 22
|24
|9.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|19 - 17
|24
|10.
|Заявка
|17
|5
|8
|4
|27 - 27
|23
|11.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|17 - 21
|22
|12.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|17 - 25
|18
|13.
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|26 - 30
|17
|14.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|23 - 29
|16
|15.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|18 - 36
|16
|16.
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|13 - 20
|15
|17.
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|13 - 22
|14
|18.
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|10 - 26
|13
|19.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|11 - 33
|13
|20.
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|15 - 32
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|31 - 10
|22
|2.
|2:0 Заявка
|7
|7
|0
|0
|22 - 8
|21
|3.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|23 - 9
|20
|4.
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|17 - 5
|19
|5.
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|21 - 11
|18
|6.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 4
|16
|7.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|16 - 14
|15
|8.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 6
|14
|9.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|15 - 9
|13
|10.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 11
|13
|11.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 9
|13
|12.
|0:2 Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 8
|11
|13.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 12
|11
|14.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 10
|11
|15.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 11
|11
|16.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 12
|10
|17.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 9
|8
|18.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|5 - 14
|8
|19.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 8
|8
|20.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 15
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|9
|7
|1
|1
|16 - 4
|22
|2.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|12 - 16
|16
|3.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|15 - 6
|15
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 6
|14
|5.
|0:2 Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 14
|13
|6.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 12
|12
|7.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 13
|10
|8.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 11
|10
|9.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|12 - 18
|10
|10.
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|17 - 21
|9
|11.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 10
|9
|12.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 10
|8
|13.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|6 - 12
|7
|14.
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|6 - 17
|6
|15.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 17
|5
|16.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 12
|5
|17.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 26
|5
|18.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 16
|5
|19.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|4 - 10
|4
|20.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|1 - 22
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|21 (3)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|13 (1)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|12 (3)
|Фулхэм
|Митрович Александар
|10 (1)
|Ньюкасл
|Альмирон Мигель
|9 (1)
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|7
|Фулхэм
|Рид Бобби
|6
|Брентфорд
|Тони Айвен
|6
|Эвертон
|Гордон Энтони
|6
|Вулверхэмптон
|Семеду Нелсон
|1 4
Бесплатные ставки (фрибеты)
Бесплатные ставки (фрибеты)
Прогноз на матч от Liveresult
-
-
2.07 Победа "Арсенала"
Прогнозы на матч Брайтон 0:2 Арсенал
Исход игры
Брайтон
2.2% (3)
Ничья
8% (11)
Арсенал
89.8% (123)
Тотал 2.5
Больше
76.47% (91)
Меньше
23.53% (28)
Обе команды забьют
Да
81.51% (97)
Нет
18.49% (22)
Популярный счёт
1:2 Арсенал
51.8% (71)
0:2 Арсенал
8.8% (12)
1:3 Арсенал
8% (11)
0:1 Арсенал
6.6% (9)
1:1 Ничья
5.1% (7)
2:3 Арсенал
2.2% (3)
1:4 Арсенал
1.5% (2)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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