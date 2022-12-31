Диагональ исполнял Данк на правый фланг, куда забегал Лемпти, но не смог он оторваться от Зинченко и в итоге потерял мяч.

Ушел финтом от соперника на фланге Марч и навесил на дальнюю штангу, но здесь Лаллана головой не смог дотянуться до мяча.

три минуты компенсировал арбитр к времени первого тайма.

Наступил грубо Гилмор на чужой половине поля на ногу Парти. Судья расценил это нарушение правил на желтую карточку.

Слишком активно что-то доказывал арбитру Габриэль, за что тут же был наказан желтой карточкой, которая стала для него третьей в сезоне.

Теперь уже Парти откровенно грубо перекинул соперника через бедро в центре поля, за что так де был наказан "горчичником".

Забегал в штрафную соперника Троссар после дальнего заброса от Гилмора, но судья остановил атаку, зафиксировав офсайд.

Убегал по левой бровке в атаку Джака и попытался прострелить в штрафную низом, но мяч от ноги защитника полетел в аут.

Протащил мяч по правой бровке вновь Марч и отдал в центр на Гилмора, но пробить последнему помешал Габриэль в силовой борьбе.

С дальней дистанции пробивал по воротам Гросс после скидки от Троссара, но мяч полетел намного выше перекладины.

Подключился к атаке своей команды по правой бровке Уайт и прострелил в штрафную, но здесь на угловой вынес мяч в подкате Колуилл.

Г-О-О-О-О-О-Л! 0-2! Мартин Эдегор! После навеса с угла поля крайне неудачно вынес мяч из своей штрафной Гилмор точно на Эдегора, который с лету пробил точно в дальний верхний угол, без шансов для голкипера.

Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Сака. Потребуется медицинская помощь футболисту.

Активно прессингуют лондонцы соперника на чужой половине поля, даже центр с мячом долгое время не дают они перейти хозяевам.

Парти идеальным пасом нашел в штрафной соперника Сака, который пробил в ближний угол, но в подкате на угловой перевел Данк.

С угла поля Мартинелли навесил на дальнюю штангу, но здесь вышел из ворот Санчес и кулаком вынес мяч на фланг.

Накрутил соперника на фланге финтами Марч, сместился в штрафную и прострелил поперек, но здесь удар Троссара не стал проблемой для Рамсдейла.

Отдавал пас Гросс вперед на ход Митоме, но тот не выдержал линию и оказался в положении "вне игры".

В центре поля получил по ногам Лаллана в силовой борьбе против Эдегора. Штрафной удар исполнять будут хозяева.

Потерял мяч на фланге Мартинелли и вынужден был сбивать Лемпти. Обошлось на этот раз без желтой карточки.

Подключился к атаке своей команды по флангу Эступиньян и прострелил в центр штрафной, но на выходе Рамсдейл забрал мяч в руки.

Ушел от соперника по правому флангу Эдегор и прострелил в центр штрафной, где пробил с ходу Мартинелли, но Данк в подкате заблокировал мяч.

Отобрал снаряд в центре поля Гросс и тут же забросил вперед на Троссара, но тот не понял задумки партнера и не откликнулся на этот пас.

Митома пасом подключил по флангу к атаке Эступиньяна, который в касание прострелил в штрафную, но здесь Салиба вынес сферу в аут.

24' Прорвался к штрафной соперника по центру Мартинелли и отдал поперек на Сака, но тому помешал пробить в подкате Данк.

23' Отобрал мяч на фланге Зинченко и тут же забросил вперед на Эдегора, но тот в борьбе с защитником выпустил сферу в аут.

22' Красивый пас пяткой отдавал Эдегор в штрафную на Мартинелли, который пробил с острого угла, но вышел из ворот Санчес и не позволил сопернику отличиться.

21' Убежал в контратаку по левому флангу Митома и отдал в штрафную на Троссара, но тот не смог догнать сферу до лицевой линии.

20' Снова подавал с угла поля Гросс на дальнюю штангу, но вышел из ворот Рамсдейл и кулаком выбил мяч за боковую линию.

19' Устроили небольшую потасовку Марч и Эдегор. Судье пришлось вмешаться, но обошлось без желтых карточек на этот раз.

18' С угла поля последовала подача от Гросса на ближнюю штангу, но мяч еще в полете выскочил за пределы поля. Будет удар от ворот.

17' Зацепился за мяч в чужой штрафной Лаллана и сбросил поперек на Троссара, который пробил в дальний угол, но не попал в створ ворот.

16' В верховой борьбе против Данка подыграл себе рукой Нкетиа в центре поля, что не осталось без внимания арбитра.

15' Диагональ исполнял Данк на левый фланг, куда забегал Лемпти, но снова Зинченко сыграл уверенно, выбив мяч подальше.

14' Сместился с правого фланга к центру Марч и попытался пробить в дальний угол, но мяч угодил точно в корпус Габриэлю.

13' По флангу Лемпти забросил вперед на ход Гроссу, но прочитал эпизод Зинченко и в подкате вынес сферу за боковую линию.

12' Сака отобрал мяч на фланге, прорвался вперед на скорости и покатил поперек на Нкетиа, но этот пас перехватил Колуилл.

11' Перехватили в последние минуты инициативу хозяева, контролируют они мяч в центре поля, но пока без остроты у чужих ворот.

10' Мог убегать в контратаку по левой бровке Эступиньян после заброса от Марча, но вовремя вернулся в оборону Уайт и перехватил мяч.

9' Отобрал мяч в центре поля Лемпти и тут же забросил вперед на Троссара, но того опередил Салиба и вынес сферу в аут.

8' Мартинелли прострелил с левого фланга в штрафную, где Сака скинул в касание на Нкетиа, а тот с разворота пробил рядом со штангой.

7' Диагональ исполнял Гилмор на левый фланг, куда забегал Лемпти, но перехватил мяч Зинченко и вынес его в аут.

6' Забросил на ход Троссару с центра поля Митома, но в последний момент Салиба перехватил сферу в подкате.

5' С угла поля навесил Мартинелли на ближнюю штангу, но здесь первым оказался Эступиньян и вынес мяч обратно на фланг.

4' Мартинелли прострелил с фланга в штрафную на Зинченко, который пробил с острого угла, но смог ногой отбить на угловой Санчес.

3' Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Букайо Сака! Удалось быстрый гол провести лондонцам! Ворвался в штрафную соперника с левого фланга Мартинелли и пробил по воротам. Мяч рикошетом от головы защитника прилетел точно к Сака, который забивал уже в пустые ворота.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя бело-синих цветах, гости выбрали себе черный комплект формы.