Тур: 18. Стадион: Фалмер. Главный судья: Тейлор Энтони
История личных встреч
Брайтон
Арсенал
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
13 матчей
38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
23.1%
53.8%
23.1%
3 победы 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
1.29
1.33
Среднее время на гол
70
67
Всего голов
8
10
Голов в среднем за матч
1.33
1.43
Среднее время на гол
67
63
Всего голов
17
18
Голов в среднем за матч
1.31
1.38
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
Среднее время на гол
68
65
Бомбардиры внутри турнира
Брайтон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Троссар Леандро
|7
|0.47
|Гросс Паскаль
|5
|0.33
|Макаллистер Алексис
|5 (3)
|0.33
|Лаллана Адам
|2
|0.13
|Марч Соломон
|1
|0.07
|Митома Каору
|1
|0.07
|Кайседо Мойсес
|1
|0.07
|Уэлбек Данни
|0
|0
|Вельтман Йоел
|0
|0
|Мвепу Энок
|0
|0
Арсенал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эдегор Мартин
|6
|0.4
|Мартинелли Габриэл
|6
|0.4
|Сака Букайо
|5 (1)
|0.33
|Жезус Габриэл
|5
|0.33
|Джака Гранит
|3
|0.2
|Нелсон Райс
|2
|0.13
|Салиба Вильям
|2
|0.13
|Парти Томас
|2
|0.13
|Габриэль дос Сантос
|2
|0.13
|Виейра Фабиу
|1
|0.07
|Нкетиа Эдди
|1
|0.07
|Уайт Бен
|0
|0
|Зинченко Александр
|0
|0
Карточки
Брайтон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кайседо Мойсес
|5
|0
|Макаллистер Алексис
|4
|0
|Эступиньян Первис
|3
|0
|Де Зерби Роберто
|2
|0
|Гросс Паскаль
|2
|0
|Уэбстер Адам
|1
|0
|Вельтман Йоел
|1
|0
|Троссар Леандро
|1
|0
|Марч Соломон
|1
|0
|Санчес Роберт
|1
|0
|Лемпти Тарик
|1
|0
|Энсисо Хулио
|1
|0
Арсенал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жезус Габриэл
|4
|0
|Салиба Вильям
|4
|0
|Уайт Бен
|3
|0
|Сака Букайо
|3
|0
|Джака Гранит
|2
|0
|Эдегор Мартин
|2
|0
|Габриэль дос Сантос
|2
|0
|Парти Томас
|1
|0
|Томиясу Такэхиро
|1
|0
|Мартинелли Габриэл
|1
|0
Результаты матчей
Брайтон
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Арсенал
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
1
Волевые поражения
1
2
Брайтон
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Арсенал
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Сухие победы
1
6
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
6
0
Волевые поражения
14
23
Брайтон
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Арсенал
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Сухие победы
2
6
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
12
1
Волевые поражения
15
25
Голы по времени матча
Забито
8
13
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 7
11 Не забивали 7
3
38%
3
23%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
3
38%
2
15%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
9
5
7 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
3
33%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
1
20%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
17
23
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
3
18%
2
9%
1-15
3
18%
3
13%
16-30
2
12%
2
9%
31-45
4
24%
8
35%
46-60
3
18%
4
17%
61-75
2
12%
4
17%
76-90
Пропущено
12
7
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
1
14%
16-30
4
33%
2
29%
31-45
2
17%
2
29%
46-60
3
25%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
25
36
11 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 22
8 Забивали первыми 12
4 Не забивали 0
6
24%
5
14%
1-15
3
12%
6
17%
16-30
2
8%
3
8%
31-45
4
16%
12
33%
46-60
6
24%
6
17%
61-75
4
16%
4
11%
76-90
Пропущено
21
12
14 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 9
4
19%
0
0%
1-15
4
19%
1
8%
16-30
6
29%
3
25%
31-45
4
19%
2
17%
46-60
3
14%
5
42%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Брайтон
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Саутгемптон - Брайтон 1:3 Чарльтон - Брайтон 0:0 Астон Вилла - Брайтон 2:2 Брайтон - Астон Вилла 1:2
Арсенал - Брайтон 1:3 Вулверхэмптон - Брайтон 2:3 Брайтон - Челси 4:1 Манчестер Сити - Брайтон 3:1 Брайтон - Ноттингем Форест 0:0 Брентфорд - Брайтон 2:0 Брайтон - Тоттенхэм 0:1 Ливерпуль - Брайтон 3:3 Брайтон - Лестер 5:2 Фулхэм - Брайтон 2:1 Брайтон - Лидс 1:0 Форест Грин - Брайтон 0:3 Вест Хэм - Брайтон 0:2 Брайтон - Ньюкасл 0:0 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:2 Брайтон - Эспаньол 5:1
Арсенал
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Арсенал - Вест Хэм 3:1 Арсенал - Ювентус 0:2 Арсенал - Милан 2:1 Арсенал - Лион 3:0
Арсенал - Уотфорд 2:4 Вулверхэмптон - Арсенал 0:2 Арсенал - Брайтон 1:3 Челси - Арсенал 0:1 Арсенал - Цюрих 1:0 Арсенал - Ноттингем Форест 5:0 ПСВ - Арсенал 2:0 Саутгемптон - Арсенал 1:1 Арсенал - ПСВ 1:0 Лидс - Арсенал 0:1 Будё-Глимт - Арсенал 0:1 Арсенал - Ливерпуль 3:2 Арсенал - Будё-Глимт 3:0 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Брентфорд - Арсенал 0:3 Цюрих - Арсенал 1:2
Результаты матчей
Брайтон
Арсенал
Точный счет
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
3:2
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
3
3 раза 43%
2
2 раза 29%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
0:3
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
3
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
Точный счет
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
3:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
3
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Брайтон
Арсенал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
25
25
52
25
25
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
53
44
35
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
78
114
510
78
213
213
114
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|36 - 12
|40
|2.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|43 - 15
|35
|3.
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|32 - 11
|33
|4.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|33 - 23
|30
|5.
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|23 - 20
|29
|6.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|31 - 18
|25
|7.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|26 - 20
|24
|8.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|19 - 17
|24
|9.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|27 - 26
|22
|10.
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|25 - 27
|20
|11.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 21
|19
|12.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|17 - 25
|18
|13.
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|25 - 28
|17
|14.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|18 - 34
|16
|15.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|23 - 29
|15
|16.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|12 - 19
|14
|17.
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|13 - 20
|14
|18.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|10 - 25
|13
|19.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|11 - 33
|13
|20.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|14 - 30
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|30 - 9
|21
|2.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|22 - 8
|21
|3.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|17 - 5
|18
|4.
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|21 - 11
|18
|5.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|21 - 8
|17
|6.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 4
|16
|7.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 6
|14
|8.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|15 - 9
|13
|9.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 11
|13
|10.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 9
|13
|11.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 13
|12
|12.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 6
|11
|13.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 12
|11
|14.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 8
|11
|15.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 11
|11
|16.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 10
|10
|17.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 9
|8
|18.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 13
|8
|19.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 8
|8
|20.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 15
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|14 - 4
|19
|2.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|15 - 6
|15
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 6
|14
|4.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 14
|13
|5.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 16
|13
|6.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 12
|12
|7.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 13
|10
|8.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 11
|10
|9.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|16 - 19
|9
|10.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 10
|8
|11.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 18
|7
|12.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 11
|6
|13.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 10
|6
|14.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|5 - 15
|6
|15.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 12
|5
|16.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 26
|5
|17.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 16
|5
|18.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|4 - 10
|4
|19.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|10 - 17
|4
|20.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|1 - 22
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|20 (3)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|13 (1)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|11 (2)
|Фулхэм
|Митрович Александар
|10 (1)
|Ньюкасл
|Альмирон Мигель
|9 (1)
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|7
|Фулхэм
|Рид Бобби
|6
|Брентфорд
|Тони Айвен
|6
|Эвертон
|Гордон Энтони
|6
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|5
Прогнозы на матч Брайтон - Арсенал
Исход игры
Брайтон
0% (0)
Ничья
4.4% (2)
Арсенал
95.6% (43)
Тотал 2.5
Больше
76.19% (32)
Меньше
23.81% (10)
Обе команды забьют
Да
76.19% (32)
Нет
23.81% (10)
Популярный счёт
1:2 Арсенал
46.7% (21)
0:2 Арсенал
13.3% (6)
1:3 Арсенал
13.3% (6)
0:1 Арсенал
6.7% (3)
1:4 Арсенал
4.4% (2)
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