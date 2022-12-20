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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Тейлор Энтони
Брайтон
 
Позже
Арсенал
Прогнозы 45
Брайтон 0% (0)
X 4.4% (2)
Арсенал 95.6% (43)
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Брайтон
Ничья
Арсенал
3.58
3.63
3.50
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Брайтон
Арсенал

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

13 матчей

38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

23.1%
53.8%
23.1%
3 победы 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы

История матчей

КЛ
1:3
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
К
2:3
К
2:3

Голы

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1.29
1.33

Среднее время на гол

70
67

Всего голов

8
10

Голов в среднем за матч

1.33
1.43

Среднее время на гол

67
63

Всего голов

17
18

Голов в среднем за матч

1.31
1.38

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11

Среднее время на гол

68
65

Бомбардиры внутри турнира

Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Троссар Леандро 7 0.47
Гросс Паскаль 5 0.33
Макаллистер Алексис 5 (3) 0.33
Лаллана Адам 2 0.13
Марч Соломон 1 0.07
Митома Каору 1 0.07
Кайседо Мойсес 1 0.07
Уэлбек Данни 0 0
Вельтман Йоел 0 0
Мвепу Энок 0 0
Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эдегор Мартин 6 0.4
Мартинелли Габриэл 6 0.4
Сака Букайо 5 (1) 0.33
Жезус Габриэл 5 0.33
Джака Гранит 3 0.2
Нелсон Райс 2 0.13
Салиба Вильям 2 0.13
Парти Томас 2 0.13
Габриэль дос Сантос 2 0.13
Виейра Фабиу 1 0.07
Нкетиа Эдди 1 0.07
Уайт Бен 0 0
Зинченко Александр 0 0

Карточки

Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кайседо Мойсес 5 0
Макаллистер Алексис 4 0
Эступиньян Первис 3 0
Де Зерби Роберто 2 0
Гросс Паскаль 2 0
Уэбстер Адам 1 0
Вельтман Йоел 1 0
Троссар Леандро 1 0
Марч Соломон 1 0
Санчес Роберт 1 0
Лемпти Тарик 1 0
Энсисо Хулио 1 0
Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жезус Габриэл 4 0
Салиба Вильям 4 0
Уайт Бен 3 0
Сака Букайо 3 0
Джака Гранит 2 0
Эдегор Мартин 2 0
Габриэль дос Сантос 2 0
Парти Томас 1 0
Томиясу Такэхиро 1 0
Мартинелли Габриэл 1 0

Результаты матчей

Брайтон
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Арсенал
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
1

Волевые поражения

1
2
Брайтон
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Арсенал
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)

Сухие победы

1
6

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
0

Волевые поражения

14
23
Брайтон
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Арсенал
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)

Сухие победы

2
6

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

12
1

Волевые поражения

15
25

Голы по времени матча

Забито

8
13
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 7
11 Не забивали 7
3
38%
3
23%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
3
38%
2
15%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

9
5
7 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
3
33%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
1
20%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

17
23
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
3
18%
2
9%
1-15
3
18%
3
13%
16-30
2
12%
2
9%
31-45
4
24%
8
35%
46-60
3
18%
4
17%
61-75
2
12%
4
17%
76-90

Пропущено

12
7
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
1
14%
16-30
4
33%
2
29%
31-45
2
17%
2
29%
46-60
3
25%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

25
36
11 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 22
8 Забивали первыми 12
4 Не забивали 0
6
24%
5
14%
1-15
3
12%
6
17%
16-30
2
8%
3
8%
31-45
4
16%
12
33%
46-60
6
24%
6
17%
61-75
4
16%
4
11%
76-90

Пропущено

21
12
14 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 9
4
19%
0
0%
1-15
4
19%
1
8%
16-30
6
29%
3
25%
31-45
4
19%
2
17%
46-60
3
14%
5
42%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Брайтон
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Саутгемптон - Брайтон 1:3 Чарльтон - Брайтон 0:0 Астон Вилла - Брайтон 2:2 Брайтон - Астон Вилла 1:2
Арсенал - Брайтон 1:3 Вулверхэмптон - Брайтон 2:3 Брайтон - Челси 4:1 Манчестер Сити - Брайтон 3:1 Брайтон - Ноттингем Форест 0:0 Брентфорд - Брайтон 2:0 Брайтон - Тоттенхэм 0:1 Ливерпуль - Брайтон 3:3 Брайтон - Лестер 5:2 Фулхэм - Брайтон 2:1 Брайтон - Лидс 1:0 Форест Грин - Брайтон 0:3 Вест Хэм - Брайтон 0:2 Брайтон - Ньюкасл 0:0 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:2 Брайтон - Эспаньол 5:1
Арсенал
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Арсенал - Вест Хэм 3:1 Арсенал - Ювентус 0:2 Арсенал - Милан 2:1 Арсенал - Лион 3:0
Арсенал - Уотфорд 2:4 Вулверхэмптон - Арсенал 0:2 Арсенал - Брайтон 1:3 Челси - Арсенал 0:1 Арсенал - Цюрих 1:0 Арсенал - Ноттингем Форест 5:0 ПСВ - Арсенал 2:0 Саутгемптон - Арсенал 1:1 Арсенал - ПСВ 1:0 Лидс - Арсенал 0:1 Будё-Глимт - Арсенал 0:1 Арсенал - Ливерпуль 3:2 Арсенал - Будё-Глимт 3:0 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Брентфорд - Арсенал 0:3 Цюрих - Арсенал 1:2

Результаты матчей

Брайтон
Арсенал

Точный счет

0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
3:2
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
3
3 раза 43%
2
2 раза 29%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
0:3
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

3
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%

Точный счет

0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
3:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
3
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Брайтон
Арсенал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
2
5
1.5
2
5
2.5
5
2
2
5
3.5
2
5
1
6
4.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
3
1.5
4
4
3
5
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
7
8
1.5
11
4
5
10
2.5
7
8
2
13
3.5
2
13
1
14
4.5
1
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 15 13 1 1 36 - 12 40
2.
Манчестер Сити
 Заявка 15 11 2 2 43 - 15 35
3.
Ньюкасл
 Заявка 16 9 6 1 32 - 11 33
4.
Тоттенхэм
 Заявка 16 9 3 4 33 - 23 30
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 15 9 2 4 23 - 20 29
6.
Ливерпуль
 Заявка 15 7 4 4 31 - 18 25
7.
Брайтон
 Заявка 15 7 3 5 26 - 20 24
8.
Челси
 Заявка 15 7 3 5 19 - 17 24
9.
Фулхэм
 Заявка 16 6 4 6 27 - 26 22
10.
Брентфорд
 Заявка 16 4 8 4 25 - 27 20
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 15 5 4 6 15 - 21 19
12.
Астон Вилла
 Заявка 16 5 3 8 17 - 25 18
13.
Лестер
 Заявка 16 5 2 9 25 - 28 17
14.
Борнмут
 Заявка 16 4 4 8 18 - 34 16
15.
Лидс
 Заявка 15 4 3 8 23 - 29 15
16.
Эвертон
 Заявка 16 3 5 8 12 - 19 14
17.
Вест Хэм
 Заявка 16 4 2 10 13 - 20 14
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 16 3 4 9 10 - 25 13
19.
Ноттингем Форест
 Заявка 16 3 4 9 11 - 33 13
20.
Саутгемптон
 Заявка 16 3 3 10 14 - 30 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 8 7 0 1 30 - 9 21
2.
Арсенал
 Заявка 7 7 0 0 22 - 8 21
3.
Ньюкасл
 Заявка 8 5 3 0 17 - 5 18
4.
Тоттенхэм
 Заявка 8 6 0 2 21 - 11 18
5.
Ливерпуль
 Заявка 8 5 2 1 21 - 8 17
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 7 5 1 1 12 - 4 16
7.
Челси
 Заявка 7 4 2 1 12 - 6 14
8.
Брентфорд
 Заявка 8 3 4 1 15 - 9 13
9.
Кристал Пэлас
 Заявка 8 4 1 3 10 - 11 13
10.
Астон Вилла
 Заявка 8 4 1 3 12 - 9 13
11.
Фулхэм
 Заявка 8 3 3 2 14 - 13 12
12.
Брайтон
 Заявка 7 3 2 2 11 - 6 11
13.
Лидс
 Заявка 8 3 2 3 13 - 12 11
14.
Борнмут
 Заявка 8 3 2 3 9 - 8 11
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 8 3 2 3 10 - 11 11
16.
Вест Хэм
 Заявка 8 3 1 4 9 - 10 10
17.
Лестер
 Заявка 8 2 2 4 9 - 9 8
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 8 2 2 4 5 - 13 8
19.
Эвертон
 Заявка 8 2 2 4 7 - 8 8
20.
Саутгемптон
 Заявка 8 1 3 4 9 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 8 6 1 1 14 - 4 19
2.
Ньюкасл
 Заявка 8 4 3 1 15 - 6 15
3.
Манчестер Сити
 Заявка 7 4 2 1 13 - 6 14
4.
Брайтон
 Заявка 8 4 1 3 15 - 14 13
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 8 4 1 3 11 - 16 13
6.
Тоттенхэм
 Заявка 8 3 3 2 12 - 12 12
7.
Фулхэм
 Заявка 8 3 1 4 13 - 13 10
8.
Челси
 Заявка 8 3 1 4 7 - 11 10
9.
Лестер
 Заявка 8 3 0 5 16 - 19 9
10.
Ливерпуль
 Заявка 7 2 2 3 10 - 10 8
11.
Брентфорд
 Заявка 8 1 4 3 10 - 18 7
12.
Эвертон
 Заявка 8 1 3 4 5 - 11 6
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 7 1 3 3 5 - 10 6
14.
Саутгемптон
 Заявка 8 2 0 6 5 - 15 6
15.
Вулверхэмптон
 Заявка 8 1 2 5 5 - 12 5
16.
Борнмут
 Заявка 8 1 2 5 9 - 26 5
17.
Астон Вилла
 Заявка 8 1 2 5 5 - 16 5
18.
Вест Хэм
 Заявка 8 1 1 6 4 - 10 4
19.
Лидс
 Заявка 7 1 1 5 10 - 17 4
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 8 0 2 6 1 - 22 2
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Манчестер Сити Холанн Эрлинг 20 (3)
Тоттенхэм Кейн Гарри 13 (1)
Брентфорд Тони Айвен 11 (2)
Фулхэм Митрович Александар 10 (1)
Ньюкасл Альмирон Мигель 9 (1)
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Топ нарушителей
Вулверхэмптон Невеш Рубен 7
Фулхэм Рид Бобби 6
Брентфорд Тони Айвен 6
Эвертон Гордон Энтони 6
Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 5
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Брайтон - Арсенал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 31 декабря 2022, осталось 2 дня 11 часов 26 минут.

    Главный судья: Тейлор Энтони

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 45
    Брайтон 0% (0)
    X 4.4% (2)
    Арсенал 95.6% (43)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Брайтон
    Ничья
    Арсенал
    3.58
    3.63
    3.50
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Брайтон - Арсенал онлайн

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    Прогнозы на матч Брайтон - Арсенал

    Исход игры
    Брайтон
    0% (0)
    Ничья
    4.4% (2)
    Арсенал
    95.6% (43)
    Тотал 2.5
    Больше
    76.19% (32)
    Меньше
    23.81% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    76.19% (32)
    Нет
    23.81% (10)
    Популярный счёт
    1:2 Арсенал
    46.7% (21)
    0:2 Арсенал
    13.3% (6)
    1:3 Арсенал
    13.3% (6)
    0:1 Арсенал
    6.7% (3)
    1:4 Арсенал
    4.4% (2)
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    Арсенал
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