Тур: 18. Стадион: Этихад Стэдиум. Главный судья: Мэдли Анди
1:0
Первый тайм: 27'
Ход матча
17'
24'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 2
-
3 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
78 Владение мячом, % 22
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
82
Льюис
Рико
26
Марез
Рияд
10
Грилиш
Джек
- Основной состав
- Вратарь
-
82 Льюис РикоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Марез РиядНападающий
- Нападающий
-
10 Грилиш ДжекНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Гомес СерхиоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
47 Фоден ФилНападающий
-
80 Палмер КоулНападающий
-
Главный тренер: Гвардиола Хосеп
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Годфри БенЗащитник
-
30 Коуди КонорЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Айуоби АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Грэй ДемарайПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Дэвис ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Мопе НилНападающий
-
Главный тренер: Лэмпард Фрэнк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Манчестер Сити
Эвертон
21 матч
81%
19%
17 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
47.6%
33.3%
19.1%
10 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
23.8%
4.8%
15 побед 5 ничьих 0 побед
12 матчей
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 7 побед
33 матча
51.5%
15.2%
33.3%
17 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
30.3%
42.4%
27.3%
10 побед 14 ничьих 9 побед
Второй тайм
45.5%
33.3%
21.2%
15 побед 11 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
24
Голов в среднем за матч
1.63
1.41
Среднее время на гол
55
63
Всего голов
21
14
Голов в среднем за матч
1.24
0.88
Среднее время на гол
72
102
Всего голов
47
38
Голов в среднем за матч
1.42
1.15
Тотал матчей
2.5
32
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 82%
Меньше 18%
6
15
Больше 45%
Меньше 55%
18
9
Больше 27%
Меньше 73%
24
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
Среднее время на гол
63
78
Бомбардиры внутри турнира
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Холанн Эрлинг
|20 (3)
|1.25
|Фоден Фил
|7
|0.44
|Де Брёйне Кевин
|3
|0.19
|Альварес Хулиан
|3
|0.19
|Силва Бернарду
|2
|0.13
|Гюндоган Илкай
|2
|0.13
|Канселу Жоау
|2
|0.13
|Родри Эрнандес
|1
|0.06
|Грилиш Джек
|1
|0.06
|Марез Рияд
|1
|0.06
|Стоунс Джон
|0
|0
|Эдерсон Мораес
|0
|0
|Аканджи Мануэль
|0
|0
|Гомес Серхио
|0
|0
Эвертон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гордон Энтони
|3
|0.18
|Макнил Дуайт
|2
|0.12
|Айуоби Алекс
|1
|0.06
|Коуди Конор
|1
|0.06
|Мопе Нил
|1
|0.06
|Мина Йерри
|1
|0.06
|Грэй Демарай
|1
|0.06
|Калверт-Льюин Доминик
|1
|0.06
|Пикфорд Джордан
|0
|0
|Онана Амаду
|0
|0
Карточки
Манчестер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Канселу Жоау
|3
|1
|Родри Эрнандес
|2
|0
|Силва Бернарду
|2
|0
|Холанн Эрлинг
|2
|0
|Марез Рияд
|1
|0
|Стоунс Джон
|1
|0
|Аканджи Мануэль
|1
|0
|Фоден Фил
|1
|0
|Палмер Коул
|1
|0
|Льюис Рико
|1
|0
Эвертон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гордон Энтони
|6
|0
|Онана Амаду
|4
|0
|Гуэйе Идрисса
|3
|0
|Паттерсон Нэйтан
|2
|0
|Тарковски Джеймс
|2
|0
|Пикфорд Джордан
|2
|0
|Дэвис Том
|2
|0
|Миколенко Виталий
|2
|0
|Макнил Дуайт
|2
|0
|Коуди Конор
|1
|0
|Мопе Нил
|1
|0
|Айуоби Алекс
|1
|0
|Мина Йерри
|1
|0
|Грэй Демарай
|1
|0
|Холгейт Мэйсон
|1
|0
|Калверт-Льюин Доминик
|1
|0
|Гарнер Джеймс
|1
|0
Результаты матчей
Манчестер Сити
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Эвертон
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
1
Волевые поражения
1
2
Манчестер Сити
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Эвертон
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
1
7
Волевые поражения
13
5
Манчестер Сити
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
13% (2)
47% (7)
Эвертон
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
8
8
Волевые поражения
14
7
Голы по времени матча
Забито
30
4
17 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 2
7 Забивали первыми 2
7 Не забивали 13
3
10%
0
0%
1-15
5
17%
2
50%
16-30
9
30%
0
0%
31-45
3
10%
2
50%
46-60
7
23%
0
0%
61-75
3
10%
0
0%
76-90
Пропущено
9
12
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
22%
3
25%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
4
44%
4
33%
76-90
Забито
13
7
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 4
9 Не забивали 11
2
15%
3
43%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
4
31%
1
14%
46-60
4
31%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
6
8
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
1
17%
3
38%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
3
38%
76-90
Забито
43
11
22 В 1-м тайме 5
21 Во 2-м тайме 6
13 Забивали первыми 6
1 Не забивали 8
5
12%
3
27%
1-15
6
14%
2
18%
16-30
11
26%
0
0%
31-45
7
16%
3
27%
46-60
11
26%
1
9%
61-75
3
7%
2
18%
76-90
Пропущено
15
20
5 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
0
0%
1
5%
1-15
4
27%
3
15%
16-30
1
7%
5
25%
31-45
3
20%
3
15%
46-60
2
13%
1
5%
61-75
5
33%
7
35%
76-90
Результаты последних матчей
Манчестер Сити
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Лидс - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Ливерпуль 3:2 Манчестер Сити - Жирона 2:0 Манчестер Сити - Брентфорд 1:2
Манчестер Сити - Челси 2:0 Манчестер Сити - Фулхэм 2:1 Манчестер Сити - Севилья 3:1 Лестер - Манчестер Сити 0:1 Боруссия Д - Манчестер Сити 0:0 Манчестер Сити - Брайтон 3:1 Ливерпуль - Манчестер Сити 1:0 Копенгаген - Манчестер Сити 0:0 Манчестер Сити - Саутгемптон 4:0 Манчестер Сити - Копенгаген 5:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 6:3 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Сити - Боруссия Д 2:1 Севилья - Манчестер Сити 0:4 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Ноттингем Форест 6:0
Эвертон
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Эвертон - Вулверхэмптон 1:2 Эвертон - Вестерн Сидней Уондерерс 5:1 Эвертон - Селтик 0:0 Борнмут - Эвертон 3:0
Борнмут - Эвертон 4:1 Эвертон - Лестер 0:2 Фулхэм - Эвертон 0:0 Эвертон - Кристал Пэлас 3:0 Ньюкасл - Эвертон 1:0 Тоттенхэм - Эвертон 2:0 Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:2 Саутгемптон - Эвертон 1:2 Эвертон - Вест Хэм 1:0 Эвертон - Ливерпуль 0:0 Лидс - Эвертон 1:1 Брентфорд - Эвертон 1:1 Флитвуд Таун - Эвертон 0:1 Эвертон - Ноттингем Форест 1:1 Астон Вилла - Эвертон 2:1 Эвертон - Челси 0:1
Результаты матчей
Манчестер Сити
Эвертон
Точный счет
4:0
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
6:0
1 раз 13%
6:3
1 раз 13%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
4
3 раза 38%
6
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
3
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
Точный счет
4:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
6:3
1 раз 7%
1:1
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
Точное количество голов
3
4 раза 27%
1
3 раза 20%
4
3 раза 20%
2
2 раза 13%
6
2 раза 13%
0
1 раз 7%
0
7 раз 44%
1
7 раз 44%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Манчестер Сити
Эвертон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
17
62
17
53
26
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
44
43
17
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
97
114
214
96
115
510
213
213
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|36 - 12
|40
|2.
|1:0 Заявка
|16
|12
|2
|2
|44 - 15
|38
|3.
|0:0 Заявка
|17
|9
|7
|1
|32 - 11
|34
|4.
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|24 - 20
|32
|5.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|33 - 23
|30
|6.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|33 - 19
|28
|7.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|26 - 20
|24
|8.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|19 - 17
|24
|9.
|0:0 Заявка
|17
|6
|5
|6
|27 - 26
|23
|10.
|Заявка
|17
|5
|8
|4
|27 - 27
|23
|11.
|1:0 Заявка
|16
|6
|4
|6
|16 - 21
|22
|12.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|17 - 25
|18
|13.
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|26 - 30
|17
|14.
|0:0 Заявка
|16
|4
|4
|8
|23 - 29
|16
|15.
|0:1 Заявка
|17
|4
|4
|9
|18 - 35
|16
|16.
|0:1 Заявка
|17
|3
|5
|9
|12 - 20
|14
|17.
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|13 - 22
|14
|18.
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|10 - 26
|13
|19.
|0:0 Заявка
|17
|3
|4
|10
|14 - 30
|13
|20.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|11 - 33
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|9
|8
|0
|1
|31 - 9
|24
|2.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|22 - 8
|21
|3.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|23 - 9
|20
|4.
|0:0 Заявка
|9
|5
|4
|0
|17 - 5
|19
|5.
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|21 - 11
|18
|6.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 4
|16
|7.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 6
|14
|8.
|0:0 Заявка
|9
|3
|4
|2
|14 - 13
|13
|9.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|15 - 9
|13
|10.
|1:0 Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 11
|13
|11.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 9
|13
|12.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 6
|11
|13.
|0:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 12
|11
|14.
|0:1 Заявка
|9
|3
|2
|4
|9 - 9
|11
|15.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 11
|11
|16.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 12
|10
|17.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 9
|8
|18.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|5 - 14
|8
|19.
|0:1 Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 8
|8
|20.
|0:0 Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 15
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|14 - 4
|19
|2.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|12 - 16
|16
|3.
|0:0 Заявка
|8
|4
|3
|1
|15 - 6
|15
|4.
|1:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 6
|14
|5.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 14
|13
|6.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 12
|12
|7.
|0:0 Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 13
|10
|8.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 11
|10
|9.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|12 - 18
|10
|10.
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|17 - 21
|9
|11.
|1:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 10
|9
|12.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 10
|8
|13.
|0:0 Заявка
|9
|2
|1
|6
|5 - 15
|7
|14.
|0:1 Заявка
|9
|1
|3
|5
|5 - 12
|6
|15.
|0:0 Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 17
|5
|16.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 12
|5
|17.
|0:1 Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 26
|5
|18.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 16
|5
|19.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|4 - 10
|4
|20.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|1 - 22
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|20 (3)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|13 (1)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|12 (3)
|Фулхэм
|Митрович Александар
|10 (1)
|Ньюкасл
|Альмирон Мигель
|9 (1)
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|7
|Фулхэм
|Рид Бобби
|6
|Брентфорд
|Тони Айвен
|6
|Эвертон
|Гордон Энтони
|6
|Вулверхэмптон
|Семеду Нелсон
|1 4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Манчестер Сити 1:0 Эвертон
Исход игры
Манчестер Сити
96.2% (127)
Ничья
2.3% (3)
Эвертон
1.5% (2)
Тотал 2.5
Больше
71.43% (85)
Меньше
28.57% (34)
Обе команды забьют
Да
38.66% (46)
Нет
61.34% (73)
Популярный счёт
3:0 Манчестер Сити
27.3% (36)
2:0 Манчестер Сити
22.7% (30)
3:1 Манчестер Сити
18.9% (25)
2:1 Манчестер Сити
10.6% (14)
4:1 Манчестер Сити
3.8% (5)
4:0 Манчестер Сити
2.3% (3)
1:0 Манчестер Сити
1.5% (2)
1:1 Ничья
1.5% (2)
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