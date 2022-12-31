Первый тайм

24' Все здорово сделал норвежский "лис" из Манчестера. Нельзя было давать ему столько пространства, но игрок получил мяч и сумел воспользоваться секундным замешательством оборонцев клуба.

23' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ХОЛАНН! 1:0!

Буквально завели мяч в ворота соперника горожане! На правом фланге Марез раскачал оборону соперника, после чего на полшаге прострелил сферу в район 11-метровой отметки, откуда в касание снаряд в ворота противника переправил Холанн!

21' Де Брёйне снова получил мяч на левом фланге, после чего выполнил прострельный пас в центр штрафной, где никого из партнеров в тот момент не очутилось.

20' Известно, что "Манчестер Сити" является командой, которая в АПЛ зарабатывает чуть ли не больше всех угловых. Но за половину первого тайма команда пока не подала ни одного корнера! Дела!

18' Де Брейне на правом фланге получил мяч, после чего продрался к воротам соперника и сумел выполнить прострельный пас в центр, где встретили сферу защитники команды соперника.

17' Отличная поддержка у "Манчестер Сити" сегодня. Практически полным оказался стадион. Мне кажется, что от такого аншлага немного не по себе даже главному тренеру "Эвертона" - Фрэнку Лэмпарду.