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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Мэдли Анди
Манчестер Сити
 
Позже
Эвертон
Прогнозы 43
Манчестер Сити 100% (43)
X 0% (0)
Эвертон 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Манчестер Сити
Ничья
Эвертон
17.00
8.10
24.26
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Манчестер Сити
Эвертон

21 матч

81%
19%
17 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

47.6%
33.3%
19.1%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
23.8%
4.8%
15 побед 5 ничьих 0 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 7 побед

33 матча

51.5%
15.2%
33.3%
17 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

30.3%
42.4%
27.3%
10 побед 14 ничьих 9 побед

Второй тайм

45.5%
33.3%
21.2%
15 побед 11 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
5:0
К
0:2
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
4:0
ПЛ
1:1
КЛ
3:1
ПЛ
0:0
КЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:3
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

26
24

Голов в среднем за матч

1.63
1.41

Среднее время на гол

55
63

Всего голов

21
14

Голов в среднем за матч

1.24
0.88

Среднее время на гол

72
102

Всего голов

47
38

Голов в среднем за матч

1.42
1.15

Тотал матчей

2.5
32
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 82%
Меньше 18%
6
15
Больше 45%
Меньше 55%
18
9
Больше 27%
Меньше 73%
24
2
Больше 6%
Меньше 94%
31

Среднее время на гол

63
78

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 20 (3) 1.33
Фоден Фил 7 0.47
Де Брёйне Кевин 3 0.2
Альварес Хулиан 3 0.2
Силва Бернарду 2 0.13
Гюндоган Илкай 2 0.13
Канселу Жоау 2 0.13
Родри Эрнандес 1 0.07
Грилиш Джек 1 0.07
Марез Рияд 1 0.07
Стоунс Джон 0 0
Эдерсон Мораес 0 0
Аканджи Мануэль 0 0
Гомес Серхио 0 0
Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гордон Энтони 3 0.19
Макнил Дуайт 2 0.13
Айуоби Алекс 1 0.06
Коуди Конор 1 0.06
Мопе Нил 1 0.06
Мина Йерри 1 0.06
Грэй Демарай 1 0.06
Калверт-Льюин Доминик 1 0.06
Пикфорд Джордан 0 0
Онана Амаду 0 0

Карточки

Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Канселу Жоау 3 1
Родри Эрнандес 2 0
Холанн Эрлинг 2 0
Марез Рияд 1 0
Стоунс Джон 1 0
Силва Бернарду 1 0
Аканджи Мануэль 1 0
Фоден Фил 1 0
Палмер Коул 1 0
Льюис Рико 1 0
Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гордон Энтони 6 0
Онана Амаду 4 0
Гуэйе Идрисса 3 0
Паттерсон Нэйтан 2 0
Тарковски Джеймс 2 0
Пикфорд Джордан 2 0
Дэвис Том 2 0
Миколенко Виталий 2 0
Макнил Дуайт 2 0
Коуди Конор 1 0
Мопе Нил 1 0
Айуоби Алекс 1 0
Мина Йерри 1 0
Грэй Демарай 1 0
Холгейт Мэйсон 1 0
Калверт-Льюин Доминик 1 0
Гарнер Джеймс 1 0

Результаты матчей

Манчестер Сити
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Эвертон
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
1

Волевые поражения

1
2
Манчестер Сити
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Эвертон
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

1
7

Волевые поражения

13
5
Манчестер Сити
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
13% (2)
47% (7)
Эвертон
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

8
8

Волевые поражения

14
7

Голы по времени матча

Забито

30
4
17 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 2
7 Забивали первыми 2
7 Не забивали 13
3
10%
0
0%
1-15
5
17%
2
50%
16-30
9
30%
0
0%
31-45
3
10%
2
50%
46-60
7
23%
0
0%
61-75
3
10%
0
0%
76-90

Пропущено

9
12
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
22%
3
25%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
4
44%
4
33%
76-90

Забито

13
7
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 4
9 Не забивали 11
2
15%
3
43%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
4
31%
1
14%
46-60
4
31%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

6
8
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
1
17%
3
38%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
3
38%
76-90

Забито

43
11
22 В 1-м тайме 5
21 Во 2-м тайме 6
13 Забивали первыми 6
1 Не забивали 8
5
12%
3
27%
1-15
6
14%
2
18%
16-30
11
26%
0
0%
31-45
7
16%
3
27%
46-60
11
26%
1
9%
61-75
3
7%
2
18%
76-90

Пропущено

15
20
5 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
0
0%
1
5%
1-15
4
27%
3
15%
16-30
1
7%
5
25%
31-45
3
20%
3
15%
46-60
2
13%
1
5%
61-75
5
33%
7
35%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Сити
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Лидс - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Ливерпуль 3:2 Манчестер Сити - Жирона 2:0 Манчестер Сити - Брентфорд 1:2
Манчестер Сити - Челси 2:0 Манчестер Сити - Фулхэм 2:1 Манчестер Сити - Севилья 3:1 Лестер - Манчестер Сити 0:1 Боруссия Д - Манчестер Сити 0:0 Манчестер Сити - Брайтон 3:1 Ливерпуль - Манчестер Сити 1:0 Копенгаген - Манчестер Сити 0:0 Манчестер Сити - Саутгемптон 4:0 Манчестер Сити - Копенгаген 5:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 6:3 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Сити - Боруссия Д 2:1 Севилья - Манчестер Сити 0:4 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Ноттингем Форест 6:0
Эвертон
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Эвертон - Вулверхэмптон 1:2 Эвертон - Вестерн Сидней Уондерерс 5:1 Эвертон - Селтик 0:0 Борнмут - Эвертон 3:0
Борнмут - Эвертон 4:1 Эвертон - Лестер 0:2 Фулхэм - Эвертон 0:0 Эвертон - Кристал Пэлас 3:0 Ньюкасл - Эвертон 1:0 Тоттенхэм - Эвертон 2:0 Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:2 Саутгемптон - Эвертон 1:2 Эвертон - Вест Хэм 1:0 Эвертон - Ливерпуль 0:0 Лидс - Эвертон 1:1 Брентфорд - Эвертон 1:1 Флитвуд Таун - Эвертон 0:1 Эвертон - Ноттингем Форест 1:1 Астон Вилла - Эвертон 2:1 Эвертон - Челси 0:1

Результаты матчей

Манчестер Сити
Эвертон

Точный счет

4:0
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
6:0
1 раз 13%
6:3
1 раз 13%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

4
3 раза 38%
6
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

3
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Точный счет

4:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
6:3
1 раз 7%
1:1
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%

Точное количество голов

3
4 раза 27%
1
3 раза 20%
4
3 раза 20%
2
2 раза 13%
6
2 раза 13%
0
1 раз 7%
0
7 раз 44%
1
7 раз 44%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Манчестер Сити
Эвертон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
1.5
Больше Меньше
1
7
6
2
2.5
1
7
5
3
3.5
2
6
4.5
2
6
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
4
4
3
1.5
1
7
3
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
9
7
11
4
1.5
2
14
9
6
2.5
1
15
5
10
3.5
2
13
4.5
2
13
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 15 13 1 1 36 - 12 40
2.
Манчестер Сити
 Заявка 15 11 2 2 43 - 15 35
3.
Ньюкасл
 Заявка 16 9 6 1 32 - 11 33
4.
Тоттенхэм
 Заявка 16 9 3 4 33 - 23 30
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 15 9 2 4 23 - 20 29
6.
Ливерпуль
 Заявка 15 7 4 4 31 - 18 25
7.
Брайтон
 Заявка 15 7 3 5 26 - 20 24
8.
Челси
 Заявка 15 7 3 5 19 - 17 24
9.
Фулхэм
 Заявка 16 6 4 6 27 - 26 22
10.
Брентфорд
 Заявка 16 4 8 4 25 - 27 20
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 15 5 4 6 15 - 21 19
12.
Астон Вилла
 Заявка 16 5 3 8 17 - 25 18
13.
Лестер
 Заявка 16 5 2 9 25 - 28 17
14.
Борнмут
 Заявка 16 4 4 8 18 - 34 16
15.
Лидс
 Заявка 15 4 3 8 23 - 29 15
16.
Эвертон
 Заявка 16 3 5 8 12 - 19 14
17.
Вест Хэм
 Заявка 16 4 2 10 13 - 20 14
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 16 3 4 9 10 - 25 13
19.
Ноттингем Форест
 Заявка 16 3 4 9 11 - 33 13
20.
Саутгемптон
 Заявка 16 3 3 10 14 - 30 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 8 7 0 1 30 - 9 21
2.
Арсенал
 Заявка 7 7 0 0 22 - 8 21
3.
Ньюкасл
 Заявка 8 5 3 0 17 - 5 18
4.
Тоттенхэм
 Заявка 8 6 0 2 21 - 11 18
5.
Ливерпуль
 Заявка 8 5 2 1 21 - 8 17
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 7 5 1 1 12 - 4 16
7.
Челси
 Заявка 7 4 2 1 12 - 6 14
8.
Брентфорд
 Заявка 8 3 4 1 15 - 9 13
9.
Кристал Пэлас
 Заявка 8 4 1 3 10 - 11 13
10.
Астон Вилла
 Заявка 8 4 1 3 12 - 9 13
11.
Фулхэм
 Заявка 8 3 3 2 14 - 13 12
12.
Брайтон
 Заявка 7 3 2 2 11 - 6 11
13.
Лидс
 Заявка 8 3 2 3 13 - 12 11
14.
Борнмут
 Заявка 8 3 2 3 9 - 8 11
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 8 3 2 3 10 - 11 11
16.
Вест Хэм
 Заявка 8 3 1 4 9 - 10 10
17.
Лестер
 Заявка 8 2 2 4 9 - 9 8
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 8 2 2 4 5 - 13 8
19.
Эвертон
 Заявка 8 2 2 4 7 - 8 8
20.
Саутгемптон
 Заявка 8 1 3 4 9 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 8 6 1 1 14 - 4 19
2.
Ньюкасл
 Заявка 8 4 3 1 15 - 6 15
3.
Манчестер Сити
 Заявка 7 4 2 1 13 - 6 14
4.
Брайтон
 Заявка 8 4 1 3 15 - 14 13
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 8 4 1 3 11 - 16 13
6.
Тоттенхэм
 Заявка 8 3 3 2 12 - 12 12
7.
Фулхэм
 Заявка 8 3 1 4 13 - 13 10
8.
Челси
 Заявка 8 3 1 4 7 - 11 10
9.
Лестер
 Заявка 8 3 0 5 16 - 19 9
10.
Ливерпуль
 Заявка 7 2 2 3 10 - 10 8
11.
Брентфорд
 Заявка 8 1 4 3 10 - 18 7
12.
Эвертон
 Заявка 8 1 3 4 5 - 11 6
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 7 1 3 3 5 - 10 6
14.
Саутгемптон
 Заявка 8 2 0 6 5 - 15 6
15.
Вулверхэмптон
 Заявка 8 1 2 5 5 - 12 5
16.
Борнмут
 Заявка 8 1 2 5 9 - 26 5
17.
Астон Вилла
 Заявка 8 1 2 5 5 - 16 5
18.
Вест Хэм
 Заявка 8 1 1 6 4 - 10 4
19.
Лидс
 Заявка 7 1 1 5 10 - 17 4
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 8 0 2 6 1 - 22 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 20 (3)
Тоттенхэм Кейн Гарри 13 (1)
Брентфорд Тони Айвен 11 (2)
Фулхэм Митрович Александар 10 (1)
Ньюкасл Альмирон Мигель 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Невеш Рубен 7
Фулхэм Рид Бобби 6
Брентфорд Тони Айвен 6
Эвертон Гордон Энтони 6
Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 5
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити - Эвертон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 31 декабря 2022, осталось 2 дня 8 часов 56 минут.

    Главный судья: Мэдли Анди

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 43
    Манчестер Сити 100% (43)
    X 0% (0)
    Эвертон 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Сити
    Ничья
    Эвертон
    17.00
    8.10
    24.26
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Манчестер Сити - Эвертон онлайн

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    Прогнозы на матч Манчестер Сити - Эвертон

    Исход игры
    Манчестер Сити
    100% (44)
    Ничья
    0% (0)
    Эвертон
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    79.07% (34)
    Меньше
    20.93% (9)
    Обе команды забьют
    Да
    62.79% (27)
    Нет
    37.21% (16)
    Популярный счёт
    3:1 Манчестер Сити
    29.5% (13)
    2:1 Манчестер Сити
    25% (11)
    2:0 Манчестер Сити
    18.2% (8)
    3:0 Манчестер Сити
    11.4% (5)
    4:1 Манчестер Сити
    6.8% (3)
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