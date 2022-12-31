Диагональ исполнял Смит со своей половины поля на левый фланг, куда забегал Мур, но добраться до мяча в борьбе против Гехи ему не удалось.

После свистка отбросил мяч подальше на трибуну Келли. Судья не стал такое поведение терпеть и показал желтую карточку защитнику.

На правой бровке оказался Олисе на газоне в борьбе против Энтони. Судья показал желтую карточку в этом эпизоде.

Разыграли штрафной гости, после чего пробил с ходу Эзе с линии чужой штрафной, но мяч застрял в гуще защитников.

Накрутил соперника на фланге финтом Олисе и прострелил вдоль ворот, но в прыжке отбил мяч кулаком в сторону Траверс.

В верховой борьбе против Айю на фланге подтолкнул соперника руками в спину Келли. Штрафной удар исполнять будут гости.

Со штрафного навесил на дальнюю штангу Олисе. Здесь пробивать головой мог Заха, но проиграл он верховую борьбу Смиту.

Со штрафного навесил на дальнюю штангу Эзе. Здесь головой пробил по воротам Заха, но мяч полетел точно в руки голкиперу.

Ворвался в штрафную соперника Аую после паса от Эзе и пробил с острого угла, но защитники успели заблокировать этот выстрел.

Выиграл подбор у штрафной соперника Эзе после неудачного выноса защитника и пробил с лету, но мяч полетел выше перекладины.

Г-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Джордан Айю! Удалось выйти вперед гостям. С углового навесил Заха на линию вратарской, куда ворвался Айю и в борьбе с защитников головой вколотил снаряд точно в дальний нижний угол ворот.

Мог убегать на ворота соперника Соланке после заброса от Лермы, но вышел далеко за пределы штрафной Гуаита и вынес мяч головой в аут.

Пробивал по воротам Дукуре с линии штрафной после поперечного паса от Эзе, но мяч стал легкой добычей для вратаря.

В центре поля получил по голове локтем в верховой борьбе Эзе от Лермы. Штрафной удар исполнять будут "орлы".

Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Биллинг. Потребуется ему помощь медиков.

16' На чужой половине поля грамотно подставился Айю и вынудил нарушить правила Лерму. Штрафной удар исполнять будут гости.

15' Диагональ исполнял Дукуре на левый фланг, куда забегал Уорд, но его опередил Энтони и вынес мяч головой в аут.

14' Выиграл подбор у штрафной соперника Шлупп и с лету пробил по воротам, но мяч полетел немного выше перекладины.

13' Накрутил соперника на фланге Олисе и навесил на дальнюю штангу, но здесь мяч головой вынес подальше Смит.

12' Земура вырезал с фланга низом в штрафную на ход Биллингу, но тому добраться до мяча не дал в силовой борьбе Клайн.

11' Вырезал в штрафную соперника Лерма на ход Соланке, но тому в борьбе с двумя защитниками не удалось пробить по воротам.

10' Мог убегать на ворота соперника Заха после заброса от Дукуре, но проиграл он верховую борьбу за мяч Сенеси.

9' С углового навесил в центр штрафной Биллинг, но здесь вышел из ворот Гуаита и спокойно забрал мяч в свои руки.

8' Вырезал в штрафную соперника Земура на ход Соланке, но в последний момент мяч вынес в аут в подкате Гехи.