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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Марринер Андре
Борнмут
 
Позже
Кристал Пэлас
Прогнозы 44
Борнмут 45.5% (20)
X 34.1% (15)
Кристал Пэлас 20.5% (9)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Борнмут
Ничья
Кристал Пэлас
3.00
3.32
2.95
Все Коэффициенты

История личных встреч

Борнмут
Кристал Пэлас

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
100%
1 победа 5 ничьих 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

11 матчей

27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

18.2%
63.6%
18.2%
2 победы 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

9.1%
63.6%
27.3%
1 победа 7 ничьих 3 победы

История матчей

КЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
5:3
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

4
8

Голов в среднем за матч

0.67
1.6

Среднее время на гол

135
56

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

2
1.17

Среднее время на гол

45
77

Всего голов

14
15

Голов в среднем за матч

1.27
1.36

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

70
66

Бомбардиры внутри турнира

Борнмут
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Биллинг Филип 4 0.25
Мур Киффер 4 0.25
Соланке Доминик 3 0.19
Тавернер Маркус 2 0.13
Хефферсон Лерма 2 0.13
Энтони Джейдон 2 0.13
Кристи Райан 1 0.06
Кук Льюис 0 0
Келли Ллойд 0 0
Смит Адам 0 0
Земура Джордан 0 0
Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Заха Уилфрид 6 0.4
Эдуар Одсонн 3 0.2
Эзе Эберечи 2 0.13
Олисе Майкл 1 0.07
Андерсен Йоаким 1 0.07
Матета Жан-Филипп 1 0.07
Митчелл Тайрик 0 0
Айю Джордан 0 0
Дукуре Шейк 0 0

Карточки

Борнмут
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мефам Крис 5 0
Смит Адам 4 0
Хефферсон Лерма 3 0
Нето Мурара 2 0
Кук Льюис 2 0
О'Нил Гари 1 0
Фредерикс Райан 1 0
Кристи Райан 1 0
Пирсон Бен 1 0
Биллинг Филип 1 0
Стэйси Джек 1 0
Тавернер Маркус 1 0
Сенеси Маркос 1 0
Земура Джордан 1 0
Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гехи Марк 5 0
Дукуре Шейк 5 0
Уорд Джоэл 4 0
Митчелл Тайрик 2 1
Заха Уилфрид 3 0
Шлупп Джеффри 3 0
Эдуар Одсонн 3 0
Томкинс Джеймс 1 1
Виейра Патрик 2 0
Андерсен Йоаким 2 0
Матета Жан-Филипп 2 0
Гуаита Висенте 1 0
Клайн Натаниэль 1 0
Айю Джордан 1 0
Олисе Майкл 1 0

Результаты матчей

Борнмут
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Кристал Пэлас
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

2
2
Борнмут
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Кристал Пэлас
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

19
6

Волевые поражения

6
9
Борнмут
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (8)
19% (3)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Кристал Пэлас
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

20
7

Волевые поражения

8
11

Голы по времени матча

Забито

9
4
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
12 Не забивали 12
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
1
25%
76-90

Пропущено

8
11
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
4
50%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
2
18%
46-60
1
13%
4
36%
61-75
1
13%
2
18%
76-90

Забито

11
11
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
2
18%
2
18%
1-15
2
18%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
3
27%
3
27%
46-60
2
18%
2
18%
61-75
2
18%
2
18%
76-90

Пропущено

24
10
15 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
3
13%
2
20%
1-15
5
21%
1
10%
16-30
7
29%
29%
3
30%
31-45
2
8%
0
0%
46-60
3
13%
1
10%
61-75
4
17%
3
30%
76-90

Забито

20
15
8 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
3
15%
2
13%
1-15
5
25%
2
13%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
4
20%
3
20%
46-60
5
25%
2
13%
61-75
3
15%
3
20%
76-90

Пропущено

32
21
19 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
7
22%
4
19%
1-15
5
16%
2
10%
16-30
7
22%
3
14%
31-45
4
13%
2
10%
46-60
4
13%
5
24%
61-75
5
16%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Борнмут
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Челси - Борнмут 2:0 Ньюкасл - Борнмут 1:0 Борнмут - Эвертон 3:0 Борнмут - Эвертон 4:1
Лидс - Борнмут 4:3 Борнмут - Тоттенхэм 2:3 Вест Хэм - Борнмут 2:0 Борнмут - Саутгемптон 0:1 Фулхэм - Борнмут 2:2 Борнмут - Лестер 2:1 Борнмут - Брентфорд 0:0 Ньюкасл - Борнмут 1:1 Ноттингем Форест - Борнмут 2:3 Борнмут - Вулверхэмптон 0:0 Ливерпуль - Борнмут 9:0 Норвич - Борнмут 2:2 Борнмут - Арсенал 0:3 Манчестер Сити - Борнмут 4:0 Борнмут - Астон Вилла 2:0 Борнмут - Реал Сосьедад 1:2
Кристал Пэлас
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Кристал Пэлас - Фулхэм 0:3 Кристал Пэлас - Вальядолид 2:1 Кристал Пэлас - Наполи 1:3 Кристал Пэлас - Трабзонспор 2:2
Кристал Пэлас - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Ноттингем Форест - Кристал Пэлас 1:0 Ньюкасл - Кристал Пэлас 0:0 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:2 Кристал Пэлас - Саутгемптон 1:0 Эвертон - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 2:1 Лестер - Кристал Пэлас 0:0 Кристал Пэлас - Лидс 2:1 Кристал Пэлас - Челси 1:2 Ньюкасл - Кристал Пэлас 0:0 Кристал Пэлас - Брентфорд 1:1 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 4:2 Оксфорд Юнайтед - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Астон Вилла 3:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 1:1

Результаты матчей

Борнмут
Кристал Пэлас

Точный счет

0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
2
3 раза 38%
3
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

2:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
9:0
1 раз 13%
0:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%

Точный счет

2:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
9:0
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 50%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%
1
1 раз 6%
0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Борнмут
Кристал Пэлас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
6
2
4
4
1.5
3
5
1
7
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
3
4
3
5
1.5
2
5
2
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
8
0.5
Больше Меньше
9
6
7
9
1.5
5
10
3
13
2.5
1
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 15 13 1 1 36 - 12 40
2.
Манчестер Сити
 Заявка 15 11 2 2 43 - 15 35
3.
Ньюкасл
 Заявка 16 9 6 1 32 - 11 33
4.
Тоттенхэм
 Заявка 16 9 3 4 33 - 23 30
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 15 9 2 4 23 - 20 29
6.
Ливерпуль
 Заявка 15 7 4 4 31 - 18 25
7.
Брайтон
 Заявка 15 7 3 5 26 - 20 24
8.
Челси
 Заявка 15 7 3 5 19 - 17 24
9.
Фулхэм
 Заявка 16 6 4 6 27 - 26 22
10.
Брентфорд
 Заявка 16 4 8 4 25 - 27 20
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 15 5 4 6 15 - 21 19
12.
Астон Вилла
 Заявка 16 5 3 8 17 - 25 18
13.
Лестер
 Заявка 16 5 2 9 25 - 28 17
14.
Борнмут
 Заявка 16 4 4 8 18 - 34 16
15.
Лидс
 Заявка 15 4 3 8 23 - 29 15
16.
Эвертон
 Заявка 16 3 5 8 12 - 19 14
17.
Вест Хэм
 Заявка 16 4 2 10 13 - 20 14
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 16 3 4 9 10 - 25 13
19.
Ноттингем Форест
 Заявка 16 3 4 9 11 - 33 13
20.
Саутгемптон
 Заявка 16 3 3 10 14 - 30 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 8 7 0 1 30 - 9 21
2.
Арсенал
 Заявка 7 7 0 0 22 - 8 21
3.
Ньюкасл
 Заявка 8 5 3 0 17 - 5 18
4.
Тоттенхэм
 Заявка 8 6 0 2 21 - 11 18
5.
Ливерпуль
 Заявка 8 5 2 1 21 - 8 17
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 7 5 1 1 12 - 4 16
7.
Челси
 Заявка 7 4 2 1 12 - 6 14
8.
Брентфорд
 Заявка 8 3 4 1 15 - 9 13
9.
Кристал Пэлас
 Заявка 8 4 1 3 10 - 11 13
10.
Астон Вилла
 Заявка 8 4 1 3 12 - 9 13
11.
Фулхэм
 Заявка 8 3 3 2 14 - 13 12
12.
Брайтон
 Заявка 7 3 2 2 11 - 6 11
13.
Лидс
 Заявка 8 3 2 3 13 - 12 11
14.
Борнмут
 Заявка 8 3 2 3 9 - 8 11
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 8 3 2 3 10 - 11 11
16.
Вест Хэм
 Заявка 8 3 1 4 9 - 10 10
17.
Лестер
 Заявка 8 2 2 4 9 - 9 8
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 8 2 2 4 5 - 13 8
19.
Эвертон
 Заявка 8 2 2 4 7 - 8 8
20.
Саутгемптон
 Заявка 8 1 3 4 9 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 8 6 1 1 14 - 4 19
2.
Ньюкасл
 Заявка 8 4 3 1 15 - 6 15
3.
Манчестер Сити
 Заявка 7 4 2 1 13 - 6 14
4.
Брайтон
 Заявка 8 4 1 3 15 - 14 13
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 8 4 1 3 11 - 16 13
6.
Тоттенхэм
 Заявка 8 3 3 2 12 - 12 12
7.
Фулхэм
 Заявка 8 3 1 4 13 - 13 10
8.
Челси
 Заявка 8 3 1 4 7 - 11 10
9.
Лестер
 Заявка 8 3 0 5 16 - 19 9
10.
Ливерпуль
 Заявка 7 2 2 3 10 - 10 8
11.
Брентфорд
 Заявка 8 1 4 3 10 - 18 7
12.
Эвертон
 Заявка 8 1 3 4 5 - 11 6
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 7 1 3 3 5 - 10 6
14.
Саутгемптон
 Заявка 8 2 0 6 5 - 15 6
15.
Вулверхэмптон
 Заявка 8 1 2 5 5 - 12 5
16.
Борнмут
 Заявка 8 1 2 5 9 - 26 5
17.
Астон Вилла
 Заявка 8 1 2 5 5 - 16 5
18.
Вест Хэм
 Заявка 8 1 1 6 4 - 10 4
19.
Лидс
 Заявка 7 1 1 5 10 - 17 4
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 8 0 2 6 1 - 22 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 20 (3)
Тоттенхэм Кейн Гарри 13 (1)
Брентфорд Тони Айвен 11 (2)
Фулхэм Митрович Александар 10 (1)
Ньюкасл Альмирон Мигель 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Невеш Рубен 7
Фулхэм Рид Бобби 6
Брентфорд Тони Айвен 6
Эвертон Гордон Энтони 6
Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 5
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Борнмут - Кристал Пэлас от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 31 декабря 2022, осталось 2 дня 8 часов 56 минут.

    Главный судья: Марринер Андре

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 44
    Борнмут 45.5% (20)
    X 34.1% (15)
    Кристал Пэлас 20.5% (9)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Борнмут
    Ничья
    Кристал Пэлас
    3.00
    3.32
    2.95
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    Где смотреть матч Борнмут - Кристал Пэлас онлайн

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    Прогнозы на матч Борнмут - Кристал Пэлас

    Исход игры
    Борнмут
    44.4% (20)
    Ничья
    35.6% (16)
    Кристал Пэлас
    20% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.88% (15)
    Меньше
    65.12% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    62.79% (27)
    Нет
    37.21% (16)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    26.7% (12)
    1:0 Борнмут
    24.4% (11)
    1:2 Кристал Пэлас
    15.6% (7)
    2:1 Борнмут
    13.3% (6)
    0:0 Ничья
    4.4% (2)
    2:2 Ничья
    4.4% (2)
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