Тур: 18. Стадион: Виталити. Главный судья: Марринер Андре
Позже
История личных встреч
Борнмут
Кристал Пэлас
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
100%
1 победа 5 ничьих 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
11 матчей
27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
18.2%
63.6%
18.2%
2 победы 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
9.1%
63.6%
27.3%
1 победа 7 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
8
Голов в среднем за матч
0.67
1.6
Среднее время на гол
135
56
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
2
1.17
Среднее время на гол
45
77
Всего голов
14
15
Голов в среднем за матч
1.27
1.36
Тотал матчей
2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
70
66
Бомбардиры внутри турнира
Борнмут
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Биллинг Филип
|4
|0.25
|Мур Киффер
|4
|0.25
|Соланке Доминик
|3
|0.19
|Тавернер Маркус
|2
|0.13
|Хефферсон Лерма
|2
|0.13
|Энтони Джейдон
|2
|0.13
|Кристи Райан
|1
|0.06
|Кук Льюис
|0
|0
|Келли Ллойд
|0
|0
|Смит Адам
|0
|0
|Земура Джордан
|0
|0
Кристал Пэлас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Заха Уилфрид
|6
|0.4
|Эдуар Одсонн
|3
|0.2
|Эзе Эберечи
|2
|0.13
|Олисе Майкл
|1
|0.07
|Андерсен Йоаким
|1
|0.07
|Матета Жан-Филипп
|1
|0.07
|Митчелл Тайрик
|0
|0
|Айю Джордан
|0
|0
|Дукуре Шейк
|0
|0
Карточки
Борнмут
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мефам Крис
|5
|0
|Смит Адам
|4
|0
|Хефферсон Лерма
|3
|0
|Нето Мурара
|2
|0
|Кук Льюис
|2
|0
|О'Нил Гари
|1
|0
|Фредерикс Райан
|1
|0
|Кристи Райан
|1
|0
|Пирсон Бен
|1
|0
|Биллинг Филип
|1
|0
|Стэйси Джек
|1
|0
|Тавернер Маркус
|1
|0
|Сенеси Маркос
|1
|0
|Земура Джордан
|1
|0
Кристал Пэлас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гехи Марк
|5
|0
|Дукуре Шейк
|5
|0
|Уорд Джоэл
|4
|0
|Митчелл Тайрик
|2
|1
|Заха Уилфрид
|3
|0
|Шлупп Джеффри
|3
|0
|Эдуар Одсонн
|3
|0
|Томкинс Джеймс
|1
|1
|Виейра Патрик
|2
|0
|Андерсен Йоаким
|2
|0
|Матета Жан-Филипп
|2
|0
|Гуаита Висенте
|1
|0
|Клайн Натаниэль
|1
|0
|Айю Джордан
|1
|0
|Олисе Майкл
|1
|0
Результаты матчей
Борнмут
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Кристал Пэлас
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
2
2
Борнмут
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Кристал Пэлас
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
19
6
Волевые поражения
6
9
Борнмут
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (8)
19% (3)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Кристал Пэлас
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
20
7
Волевые поражения
8
11
Голы по времени матча
Забито
9
4
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
12 Не забивали 12
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
1
25%
76-90
Пропущено
8
11
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
4
50%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
2
18%
46-60
1
13%
4
36%
61-75
1
13%
2
18%
76-90
Забито
11
11
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
2
18%
2
18%
1-15
2
18%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
3
27%
3
27%
46-60
2
18%
2
18%
61-75
2
18%
2
18%
76-90
Пропущено
24
10
15 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
3
13%
2
20%
1-15
5
21%
1
10%
16-30
7
29%
29%
3
30%
31-45
2
8%
0
0%
46-60
3
13%
1
10%
61-75
4
17%
3
30%
76-90
Забито
20
15
8 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
3
15%
2
13%
1-15
5
25%
2
13%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
4
20%
3
20%
46-60
5
25%
2
13%
61-75
3
15%
3
20%
76-90
Пропущено
32
21
19 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
7
22%
4
19%
1-15
5
16%
2
10%
16-30
7
22%
3
14%
31-45
4
13%
2
10%
46-60
4
13%
5
24%
61-75
5
16%
5
24%
76-90
Результаты последних матчей
Борнмут
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Челси - Борнмут 2:0 Ньюкасл - Борнмут 1:0 Борнмут - Эвертон 3:0 Борнмут - Эвертон 4:1
Лидс - Борнмут 4:3 Борнмут - Тоттенхэм 2:3 Вест Хэм - Борнмут 2:0 Борнмут - Саутгемптон 0:1 Фулхэм - Борнмут 2:2 Борнмут - Лестер 2:1 Борнмут - Брентфорд 0:0 Ньюкасл - Борнмут 1:1 Ноттингем Форест - Борнмут 2:3 Борнмут - Вулверхэмптон 0:0 Ливерпуль - Борнмут 9:0 Норвич - Борнмут 2:2 Борнмут - Арсенал 0:3 Манчестер Сити - Борнмут 4:0 Борнмут - Астон Вилла 2:0 Борнмут - Реал Сосьедад 1:2
Кристал Пэлас
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Кристал Пэлас - Фулхэм 0:3 Кристал Пэлас - Вальядолид 2:1 Кристал Пэлас - Наполи 1:3 Кристал Пэлас - Трабзонспор 2:2
Кристал Пэлас - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Ноттингем Форест - Кристал Пэлас 1:0 Ньюкасл - Кристал Пэлас 0:0 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:2 Кристал Пэлас - Саутгемптон 1:0 Эвертон - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 2:1 Лестер - Кристал Пэлас 0:0 Кристал Пэлас - Лидс 2:1 Кристал Пэлас - Челси 1:2 Ньюкасл - Кристал Пэлас 0:0 Кристал Пэлас - Брентфорд 1:1 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 4:2 Оксфорд Юнайтед - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Астон Вилла 3:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 1:1
Результаты матчей
Борнмут
Кристал Пэлас
Точный счет
0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
2
3 раза 38%
3
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
2:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
9:0
1 раз 13%
0:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
Точный счет
2:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
9:0
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 50%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%
1
1 раз 6%
0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Борнмут
Кристал Пэлас
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
62
44
35
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
34
35
25
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
88
Больше Меньше
96
79
510
313
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|36 - 12
|40
|2.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|43 - 15
|35
|3.
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|32 - 11
|33
|4.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|33 - 23
|30
|5.
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|23 - 20
|29
|6.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|31 - 18
|25
|7.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|26 - 20
|24
|8.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|19 - 17
|24
|9.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|27 - 26
|22
|10.
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|25 - 27
|20
|11.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 21
|19
|12.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|17 - 25
|18
|13.
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|25 - 28
|17
|14.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|18 - 34
|16
|15.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|23 - 29
|15
|16.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|12 - 19
|14
|17.
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|13 - 20
|14
|18.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|10 - 25
|13
|19.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|11 - 33
|13
|20.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|14 - 30
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|30 - 9
|21
|2.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|22 - 8
|21
|3.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|17 - 5
|18
|4.
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|21 - 11
|18
|5.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|21 - 8
|17
|6.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 4
|16
|7.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 6
|14
|8.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|15 - 9
|13
|9.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 11
|13
|10.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 9
|13
|11.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 13
|12
|12.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 6
|11
|13.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 12
|11
|14.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 8
|11
|15.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 11
|11
|16.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 10
|10
|17.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 9
|8
|18.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 13
|8
|19.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 8
|8
|20.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 15
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|14 - 4
|19
|2.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|15 - 6
|15
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 6
|14
|4.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 14
|13
|5.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 16
|13
|6.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 12
|12
|7.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 13
|10
|8.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 11
|10
|9.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|16 - 19
|9
|10.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 10
|8
|11.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 18
|7
|12.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 11
|6
|13.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 10
|6
|14.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|5 - 15
|6
|15.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 12
|5
|16.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 26
|5
|17.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 16
|5
|18.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|4 - 10
|4
|19.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|10 - 17
|4
|20.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|1 - 22
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|20 (3)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|13 (1)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|11 (2)
|Фулхэм
|Митрович Александар
|10 (1)
|Ньюкасл
|Альмирон Мигель
|9 (1)
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|7
|Фулхэм
|Рид Бобби
|6
|Брентфорд
|Тони Айвен
|6
|Эвертон
|Гордон Энтони
|6
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|5
Прогнозы на матч Борнмут - Кристал Пэлас
Исход игры
Борнмут
44.4% (20)
Ничья
35.6% (16)
Кристал Пэлас
20% (9)
Тотал 2.5
Больше
34.88% (15)
Меньше
65.12% (28)
Обе команды забьют
Да
62.79% (27)
Нет
37.21% (16)
Популярный счёт
1:1 Ничья
26.7% (12)
1:0 Борнмут
24.4% (11)
1:2 Кристал Пэлас
15.6% (7)
2:1 Борнмут
13.3% (6)
0:0 Ничья
4.4% (2)
2:2 Ничья
4.4% (2)
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