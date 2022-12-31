Тур: 18. Стадион: Молинью. Главный судья: Джонс Роберт
Прогноз на матч от Liveresult
1
Са
Жозе
23
Килман
Макс
64
Буэно
Уго
11
Хи-Чан
Хван
29
Коста
Диего
23
Шоу
Люк
21
Антони
- Основной состав
-
1 Са ЖозеВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Килман МаксЗащитник
-
64 Буэно УгоЗащитник
-
27 Луис МатеусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Хи-Чан ХванНападающий
-
29 Коста ДиегоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Шаркич МатияВратарь
- Защитник
-
19 Хонни КастроЗащитник
-
24 Гомеш ТотиЗащитник
- Полузащитник
-
59 Ходж ДжозефПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
37 Траоре АдамаНападающий
-
Главный тренер: Лопетеги Хулен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Шоу ЛюкЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 АнтониПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Хитон ТомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Фред СантосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
73 Майну КоббиПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Вулверхэмптон
Манчестер Юнайтед
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 9 побед
19 матчей
21.1%
21.1%
57.8%
4 победы 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
5.3%
57.9%
36.8%
1 победа 11 ничьих 7 побед
Второй тайм
26.3%
26.3%
47.4%
5 побед 5 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
0.89
0.6
Среднее время на гол
101
150
Всего голов
16
13
Голов в среднем за матч
1.6
1.44
Среднее время на гол
56
62
Всего голов
24
19
Голов в среднем за матч
1.26
1
Тотал матчей
2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
Среднее время на гол
71
90
Бомбардиры внутри турнира
Вулверхэмптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Невеш Рубен
|4 (2)
|0.25
|Поденсе Даниэл
|3
|0.19
|Гуэдеш Гонсалу
|1
|0.06
|Траоре Адама
|1
|0.06
|Аит-Нури Раян
|1
|0.06
|Моутинью Жоау
|0
|0
|Семеду Нелсон
|0
|0
|Траоре Бубакар
|0
|0
|Хи-Чан Хван
|0
|0
|Луис Матеус II
|0
|0
|Буэно Уго
|0
|0
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рэшфорд Маркус
|5
|0.33
|Марсьяль Антони
|3 (1)
|0.2
|Антони
|3
|0.2
|Фернандеш Бруну
|2
|0.13
|Санчо Джедон
|2
|0.13
|Фред Сантос
|2
|0.13
|Эриксен Кристиан
|1
|0.07
|Каземиро Карлос
|1
|0.07
|Роналду Криштиану
|1
|0.07
|Гарначо Алехандро
|1
|0.07
|Шоу Люк
|0
|0
|Далот Диогу
|0
|0
|Эланга Энтони
|0
|0
Карточки
Вулверхэмптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Невеш Рубен
|7
|0
|Семеду Нелсон
|3
|1
|Поденсе Даниэл
|4
|0
|Коллинз Натан
|2
|1
|Хонни Кастро
|3
|0
|Коста Диего
|1
|1
|Моутинью Жоау
|2
|0
|Траоре Бубакар
|2
|0
|Аит-Нури Раян
|2
|0
|Гомеш Тоти
|2
|0
|Гуэдеш Гонсалу
|1
|0
|Гиббс-Уайт Морган
|1
|0
|Нету Педру
|1
|0
|Килман Макс
|1
|0
|Луис Матеус II
|1
|0
|Буэно Уго
|1
|0
|Ходж Джозеф
|1
|0
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандеш Бруну
|5
|0
|Мактоминай Скотт
|5
|0
|Далот Диогу
|5
|0
|Магуайр Гарри
|3
|0
|Шоу Люк
|3
|0
|Мартинес Лисандро
|3
|0
|Маласиа Тирелл
|3
|0
|Роналду Криштиану
|2
|0
|Эриксен Кристиан
|2
|0
|Каземиро Карлос
|2
|0
|Фред Сантос
|2
|0
|Гарначо Алехандро
|2
|0
|Антони
|1
|0
|Варан Рафаэль
|1
|0
|Рэшфорд Маркус
|1
|0
Результаты матчей
Вулверхэмптон
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Манчестер Юнайтед
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
3
4
Вулверхэмптон
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Манчестер Юнайтед
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
9
3
Волевые поражения
3
11
Вулверхэмптон
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Манчестер Юнайтед
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
9
5
Волевые поражения
6
15
Голы по времени матча
Забито
5
10
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 9
1
20%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
60%
1
10%
31-45
1
20%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
40%
76-90
Пропущено
13
17
6 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
3
23%
5
29%
29%
1-15
2
15%
2
12%
16-30
1
8%
5
29%
29%
31-45
1
8%
1
6%
46-60
3
23%
3
18%
61-75
3
23%
1
6%
76-90
Забито
6
11
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
12 Не забивали 10
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
3
27%
16-30
1
17%
2
18%
31-45
1
17%
2
18%
46-60
1
17%
3
27%
61-75
1
17%
1
9%
76-90
Пропущено
11
5
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 3
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
1
20%
16-30
1
9%
1
20%
31-45
4
36%
1
20%
46-60
2
18%
1
20%
61-75
1
9%
1
20%
76-90
Забито
11
21
7 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 8
8 Не забивали 4
2
18%
2
10%
1-15
1
9%
4
19%
16-30
4
36%
3
14%
31-45
2
18%
4
19%
46-60
1
9%
3
14%
61-75
1
9%
5
24%
76-90
Пропущено
24
22
10 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
4
17%
5
23%
1-15
4
17%
3
14%
16-30
2
8%
6
27%
31-45
5
21%
2
9%
46-60
5
21%
4
18%
61-75
4
17%
2
9%
76-90
Результаты последних матчей
Вулверхэмптон
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Эвертон - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Джиллингем 2:0 Кадис - Вулверхэмптон 3:4 Эмполи - Вулверхэмптон 1:1
Вулверхэмптон - Арсенал 0:2 Вулверхэмптон - Лидс 1:0 Вулверхэмптон - Брайтон 2:3 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Лестер 0:4 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 2:1 Вулверхэмптон - Ноттингем Форест 1:0 Челси - Вулверхэмптон 3:0 Вест Хэм - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 0:3 Вулверхэмптон - Саутгемптон 1:0 Борнмут - Вулверхэмптон 0:0 Вулверхэмптон - Ньюкасл 1:1 Вулверхэмптон - Престон Норт Энд 2:1 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:0 Вулверхэмптон - Фулхэм 0:0
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 3:0 Манчестер Юнайтед - Бёрнли 2:0 Бетис - Манчестер Юнайтед 1:0 Кадис - Манчестер Юнайтед 4:2
Фулхэм - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 4:2 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 3:1 Реал Сосьедад - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0 Манчестер Юнайтед - Шериф 3:0 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:0 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:0 Манчестер Юнайтед - Омония 1:0 Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:2 Омония - Манчестер Юнайтед 2:3 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 6:3 Шериф - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад 0:1 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:1
Результаты матчей
Вулверхэмптон
Манчестер Юнайтед
Точный счет
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
6:3
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
6:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 50%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Вулверхэмптон
Манчестер Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
61
17
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
71
17
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
88
Больше Меньше
132
214
78
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|36 - 12
|40
|2.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|43 - 15
|35
|3.
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|32 - 11
|33
|4.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|33 - 23
|30
|5.
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|23 - 20
|29
|6.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|33 - 19
|28
|7.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|26 - 20
|24
|8.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|19 - 17
|24
|9.
|Заявка
|17
|5
|8
|4
|27 - 27
|23
|10.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|27 - 26
|22
|11.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 21
|19
|12.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|17 - 25
|18
|13.
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|26 - 30
|17
|14.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|18 - 34
|16
|15.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|23 - 29
|15
|16.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|12 - 19
|14
|17.
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|13 - 22
|14
|18.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|10 - 25
|13
|19.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|11 - 33
|13
|20.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|14 - 30
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|30 - 9
|21
|2.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|22 - 8
|21
|3.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|23 - 9
|20
|4.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|17 - 5
|18
|5.
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|21 - 11
|18
|6.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 4
|16
|7.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 6
|14
|8.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|15 - 9
|13
|9.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 11
|13
|10.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 9
|13
|11.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 13
|12
|12.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 6
|11
|13.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 12
|11
|14.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 8
|11
|15.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 11
|11
|16.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 12
|10
|17.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 9
|8
|18.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 13
|8
|19.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 8
|8
|20.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 15
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|14 - 4
|19
|2.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|15 - 6
|15
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 6
|14
|4.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 14
|13
|5.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 16
|13
|6.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 12
|12
|7.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 13
|10
|8.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 11
|10
|9.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|12 - 18
|10
|10.
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|17 - 21
|9
|11.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 10
|8
|12.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 11
|6
|13.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 10
|6
|14.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|5 - 15
|6
|15.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 12
|5
|16.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 26
|5
|17.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 16
|5
|18.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|4 - 10
|4
|19.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|10 - 17
|4
|20.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|1 - 22
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|20 (3)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|13 (1)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|12 (3)
|Фулхэм
|Митрович Александар
|10 (1)
|Ньюкасл
|Альмирон Мигель
|9 (1)
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|7
|Фулхэм
|Рид Бобби
|6
|Брентфорд
|Тони Айвен
|6
|Эвертон
|Гордон Энтони
|6
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед
Исход игры
Вулверхэмптон
2.8% (4)
Ничья
4.2% (6)
Манчестер Юнайтед
93% (132)
Тотал 2.5
Больше
70.18% (80)
Меньше
29.82% (34)
Обе команды забьют
Да
72.81% (83)
Нет
27.19% (31)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Юнайтед
45.1% (64)
0:1 Манчестер Юнайтед
12.7% (18)
0:2 Манчестер Юнайтед
7% (10)
1:3 Манчестер Юнайтед
4.9% (7)
2:3 Манчестер Юнайтед
4.2% (6)
1:1 Ничья
3.5% (5)
0:3 Манчестер Юнайтед
1.4% (2)
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