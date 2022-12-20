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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Джонс Роберт
Вулверхэмптон
 
Позже
Манчестер Юнайтед
Прогнозы 49
Вулверхэмптон 4.1% (2)
X 4.1% (2)
Манчестер Юнайтед 91.8% (45)
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Лучшие коэффициенты
Вулверхэмптон
Ничья
Манчестер Юнайтед
4.20
3.72
4.05
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Вулверхэмптон
Манчестер Юнайтед

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 9 побед

19 матчей

21.1%
21.1%
57.8%
4 победы 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

5.3%
57.9%
36.8%
1 победа 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

26.3%
26.3%
47.4%
5 побед 5 ничьих 9 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
К
1:0
К
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
К
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:5
ПЛ
4:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
КC
3:2
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
КC
1:0

Голы

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

0.89
0.6

Среднее время на гол

101
150

Всего голов

16
13

Голов в среднем за матч

1.6
1.44

Среднее время на гол

56
62

Всего голов

24
19

Голов в среднем за матч

1.26
1

Тотал матчей

2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
3
Больше 16%
Меньше 84%
16

Среднее время на гол

71
90

Бомбардиры внутри турнира

Вулверхэмптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Невеш Рубен 4 (2) 0.25
Поденсе Даниэл 3 0.19
Гуэдеш Гонсалу 1 0.06
Траоре Адама 1 0.06
Аит-Нури Раян 1 0.06
Моутинью Жоау 0 0
Семеду Нелсон 0 0
Траоре Бубакар 0 0
Хи-Чан Хван 0 0
Луис Матеус II 0 0
Буэно Уго 0 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рэшфорд Маркус 5 0.33
Марсьяль Антони 3 (1) 0.2
Антони 3 0.2
Фернандеш Бруну 2 0.13
Санчо Джедон 2 0.13
Фред Сантос 2 0.13
Эриксен Кристиан 1 0.07
Каземиро Карлос 1 0.07
Роналду Криштиану 1 0.07
Гарначо Алехандро 1 0.07
Шоу Люк 0 0
Далот Диогу 0 0
Эланга Энтони 0 0

Карточки

Вулверхэмптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Невеш Рубен 7 0
Семеду Нелсон 3 1
Поденсе Даниэл 4 0
Коллинз Натан 2 1
Хонни Кастро 3 0
Коста Диего 1 1
Моутинью Жоау 2 0
Траоре Бубакар 2 0
Аит-Нури Раян 2 0
Гомеш Тоти 2 0
Гуэдеш Гонсалу 1 0
Гиббс-Уайт Морган 1 0
Нету Педру 1 0
Килман Макс 1 0
Луис Матеус II 1 0
Буэно Уго 1 0
Ходж Джозеф 1 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандеш Бруну 5 0
Мактоминай Скотт 5 0
Далот Диогу 5 0
Магуайр Гарри 3 0
Шоу Люк 3 0
Мартинес Лисандро 3 0
Маласиа Тирелл 3 0
Роналду Криштиану 2 0
Эриксен Кристиан 2 0
Каземиро Карлос 2 0
Фред Сантос 2 0
Гарначо Алехандро 2 0
Антони 1 0
Варан Рафаэль 1 0
Рэшфорд Маркус 1 0

Результаты матчей

Вулверхэмптон
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Манчестер Юнайтед
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

3
4
Вулверхэмптон
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Манчестер Юнайтед
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

9
3

Волевые поражения

3
11
Вулверхэмптон
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Манчестер Юнайтед
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

9
5

Волевые поражения

6
15

Голы по времени матча

Забито

5
10
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 9
1
20%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
60%
1
10%
31-45
1
20%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
40%
76-90

Пропущено

13
17
6 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
3
23%
5
29%
29%
1-15
2
15%
2
12%
16-30
1
8%
5
29%
29%
31-45
1
8%
1
6%
46-60
3
23%
3
18%
61-75
3
23%
1
6%
76-90

Забито

6
11
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
12 Не забивали 10
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
3
27%
16-30
1
17%
2
18%
31-45
1
17%
2
18%
46-60
1
17%
3
27%
61-75
1
17%
1
9%
76-90

Пропущено

11
5
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 3
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
1
20%
16-30
1
9%
1
20%
31-45
4
36%
1
20%
46-60
2
18%
1
20%
61-75
1
9%
1
20%
76-90

Забито

11
21
7 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 8
8 Не забивали 4
2
18%
2
10%
1-15
1
9%
4
19%
16-30
4
36%
3
14%
31-45
2
18%
4
19%
46-60
1
9%
3
14%
61-75
1
9%
5
24%
76-90

Пропущено

24
22
10 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
4
17%
5
23%
1-15
4
17%
3
14%
16-30
2
8%
6
27%
31-45
5
21%
2
9%
46-60
5
21%
4
18%
61-75
4
17%
2
9%
76-90

Результаты последних матчей

Вулверхэмптон
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Эвертон - Вулверхэмптон 1:2 Вулверхэмптон - Джиллингем 2:0 Кадис - Вулверхэмптон 3:4 Эмполи - Вулверхэмптон 1:1
Вулверхэмптон - Арсенал 0:2 Вулверхэмптон - Лидс 1:0 Вулверхэмптон - Брайтон 2:3 Брентфорд - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Лестер 0:4 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 2:1 Вулверхэмптон - Ноттингем Форест 1:0 Челси - Вулверхэмптон 3:0 Вест Хэм - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 0:3 Вулверхэмптон - Саутгемптон 1:0 Борнмут - Вулверхэмптон 0:0 Вулверхэмптон - Ньюкасл 1:1 Вулверхэмптон - Престон Норт Энд 2:1 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 1:0 Вулверхэмптон - Фулхэм 0:0
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 3:0 Манчестер Юнайтед - Бёрнли 2:0 Бетис - Манчестер Юнайтед 1:0 Кадис - Манчестер Юнайтед 4:2
Фулхэм - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 4:2 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 3:1 Реал Сосьедад - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0 Манчестер Юнайтед - Шериф 3:0 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:0 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:0 Манчестер Юнайтед - Омония 1:0 Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:2 Омония - Манчестер Юнайтед 2:3 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 6:3 Шериф - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад 0:1 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:1

Результаты матчей

Вулверхэмптон
Манчестер Юнайтед

Точный счет

1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
6:3
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
6:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 50%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Вулверхэмптон
Манчестер Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
6
1
1
7
1.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
7
1
1
7
1.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
8
0.5
Больше Меньше
13
2
2
14
1.5
7
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 15 13 1 1 36 - 12 40
2.
Манчестер Сити
 Заявка 15 11 2 2 43 - 15 35
3.
Ньюкасл
 Заявка 16 9 6 1 32 - 11 33
4.
Тоттенхэм
 Заявка 16 9 3 4 33 - 23 30
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 15 9 2 4 23 - 20 29
6.
Ливерпуль
 Заявка 15 7 4 4 31 - 18 25
7.
Брайтон
 Заявка 15 7 3 5 26 - 20 24
8.
Челси
 Заявка 15 7 3 5 19 - 17 24
9.
Фулхэм
 Заявка 16 6 4 6 27 - 26 22
10.
Брентфорд
 Заявка 16 4 8 4 25 - 27 20
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 15 5 4 6 15 - 21 19
12.
Астон Вилла
 Заявка 16 5 3 8 17 - 25 18
13.
Лестер
 Заявка 16 5 2 9 25 - 28 17
14.
Борнмут
 Заявка 16 4 4 8 18 - 34 16
15.
Лидс
 Заявка 15 4 3 8 23 - 29 15
16.
Эвертон
 Заявка 16 3 5 8 12 - 19 14
17.
Вест Хэм
 Заявка 16 4 2 10 13 - 20 14
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 16 3 4 9 10 - 25 13
19.
Ноттингем Форест
 Заявка 16 3 4 9 11 - 33 13
20.
Саутгемптон
 Заявка 16 3 3 10 14 - 30 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 8 7 0 1 30 - 9 21
2.
Арсенал
 Заявка 7 7 0 0 22 - 8 21
3.
Ньюкасл
 Заявка 8 5 3 0 17 - 5 18
4.
Тоттенхэм
 Заявка 8 6 0 2 21 - 11 18
5.
Ливерпуль
 Заявка 8 5 2 1 21 - 8 17
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 7 5 1 1 12 - 4 16
7.
Челси
 Заявка 7 4 2 1 12 - 6 14
8.
Брентфорд
 Заявка 8 3 4 1 15 - 9 13
9.
Кристал Пэлас
 Заявка 8 4 1 3 10 - 11 13
10.
Астон Вилла
 Заявка 8 4 1 3 12 - 9 13
11.
Фулхэм
 Заявка 8 3 3 2 14 - 13 12
12.
Брайтон
 Заявка 7 3 2 2 11 - 6 11
13.
Лидс
 Заявка 8 3 2 3 13 - 12 11
14.
Борнмут
 Заявка 8 3 2 3 9 - 8 11
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 8 3 2 3 10 - 11 11
16.
Вест Хэм
 Заявка 8 3 1 4 9 - 10 10
17.
Лестер
 Заявка 8 2 2 4 9 - 9 8
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 8 2 2 4 5 - 13 8
19.
Эвертон
 Заявка 8 2 2 4 7 - 8 8
20.
Саутгемптон
 Заявка 8 1 3 4 9 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 8 6 1 1 14 - 4 19
2.
Ньюкасл
 Заявка 8 4 3 1 15 - 6 15
3.
Манчестер Сити
 Заявка 7 4 2 1 13 - 6 14
4.
Брайтон
 Заявка 8 4 1 3 15 - 14 13
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 8 4 1 3 11 - 16 13
6.
Тоттенхэм
 Заявка 8 3 3 2 12 - 12 12
7.
Фулхэм
 Заявка 8 3 1 4 13 - 13 10
8.
Челси
 Заявка 8 3 1 4 7 - 11 10
9.
Лестер
 Заявка 8 3 0 5 16 - 19 9
10.
Ливерпуль
 Заявка 7 2 2 3 10 - 10 8
11.
Брентфорд
 Заявка 8 1 4 3 10 - 18 7
12.
Эвертон
 Заявка 8 1 3 4 5 - 11 6
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 7 1 3 3 5 - 10 6
14.
Саутгемптон
 Заявка 8 2 0 6 5 - 15 6
15.
Вулверхэмптон
 Заявка 8 1 2 5 5 - 12 5
16.
Борнмут
 Заявка 8 1 2 5 9 - 26 5
17.
Астон Вилла
 Заявка 8 1 2 5 5 - 16 5
18.
Вест Хэм
 Заявка 8 1 1 6 4 - 10 4
19.
Лидс
 Заявка 7 1 1 5 10 - 17 4
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 8 0 2 6 1 - 22 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 20 (3)
Тоттенхэм Кейн Гарри 13 (1)
Брентфорд Тони Айвен 11 (2)
Фулхэм Митрович Александар 10 (1)
Ньюкасл Альмирон Мигель 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Невеш Рубен 7
Фулхэм Рид Бобби 6
Брентфорд Тони Айвен 6
Эвертон Гордон Энтони 6
Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 5
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 31 декабря 2022, осталось 2 дня 6 часов 26 минут.

    Главный судья: Джонс Роберт

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 49
    Вулверхэмптон 4.1% (2)
    X 4.1% (2)
    Манчестер Юнайтед 91.8% (45)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Вулверхэмптон
    Ничья
    Манчестер Юнайтед
    4.20
    3.72
    4.05
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед онлайн

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    Прогнозы на матч Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед

    Исход игры
    Вулверхэмптон
    4% (2)
    Ничья
    4% (2)
    Манчестер Юнайтед
    92% (46)
    Тотал 2.5
    Больше
    77.78% (35)
    Меньше
    22.22% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    80% (36)
    Нет
    20% (9)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Юнайтед
    52% (26)
    0:1 Манчестер Юнайтед
    8% (4)
    2:3 Манчестер Юнайтед
    8% (4)
    0:2 Манчестер Юнайтед
    6% (3)
    1:3 Манчестер Юнайтед
    6% (3)
    1:1 Ничья
    4% (2)
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