Вот и момент у гостей! Адамс слева убежал один на один с голкипером, но переиграть Лено не смог. Бернд сумел задеть мяч после удара Че в дальний угол.

Уорд-Праус исполнил первый угловой удар в матче. Диоп выбил мяч на Адамса, чей удар успел заблокировать Пальинья.

Салису слева навесил на Адамса, который решил остановить мяч, но не справился со сложной задачей.

Подача Робинсона слева в штрафную площадь получилась слишком сильной. Мяч перелетел всех игроков, а на подборе сыграли соперники.

Перейра в центре поля слишком сильно сделал пас на Виллиана. Боргес упустил мяч за боковую линию.

Уокер-Питерс на фланге выбил мяч у Бобби Рида.

Бобби Рид справа навесил в центр штрафной площади, где защитники "Саутгемптона" вверху соперникам сыграть не дали.

Уорд-Праус в центре поля толкнул в спину Пальинью.

А вот и первый интересный удар по воротам. Перейра слева в штрафной площади откатил мяч на Виллиана, который с пятнадцати метров пробил впритирку с ближней крестовиной.

А вот и дождь, идущий в Лондоне, напомнил о себе. Тете попытался выбить мяч вперёд и поскользнулся. Хорошо, что рядом была бровка, и контратаки у гостей не получилось.

Лянко у центрального круга нарушил правила. Войнович наступил на ногу Перейре.

Салису по левому флангу заброс вперёд на ход Эдози сделал слишком сильно. Мяч улетел за боковую линию поля.

Виллиан на левом фланге оказался в офсайде.

Арибо на правом фланге не смог пройти Пальинью.

11' Перейра на левом фланге оказался в окружении соперников, но и в этой ситуации смог заработать аут.

10' Адамс от центрального круга попытался поразить ворота, но послал мяч правее цели.

9' Прострел Мэйтленд-Найлса справа в штрафную площадь соперники перехватили. Первые минуты встречи проходят без попыток нанести удар по воротам.

8' Виллиан с Робинсоном покомбинировали на левом фланге, но мяч к воротам не отважились доставлять. Последовала передача на свою половину поля.

7' Хозяева по правому флангу продвинулись вперёд, где Харрисон Рид оказался в окружении соперников и мяч потерял.

6' Уокер-Питерс на чужой половине поля сыграл рукой.

5' Белла-Котчап справа с острого угла пробил в сетку ворот с внешней стороны.

4' Перейра у центрального круга лежит на газоне и держится за правый глаз после столкновения с Белла-Котчапом. Арбитр остановил встречу.

3' Гости сразу предприняли серию длинных забросов вперёд, где им за мяч зацепиться не удалось.