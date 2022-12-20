Тур: 18. Стадион: Крэйвен Коттедж. Главный судья: Скотт Грэм
Позже
История личных встреч
Фулхэм
Саутгемптон
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
10 матчей
10%
30%
60%
1 победа 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
10%
50%
40%
1 победа 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
0.67
0.75
Среднее время на гол
135
120
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
2.25
1.33
Среднее время на гол
40
67
Всего голов
13
11
Голов в среднем за матч
1.3
1.1
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
69
81
Бомбардиры внутри турнира
Фулхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Митрович Александар
|10 (3)
|0.63
|Рид Бобби
|4
|0.25
|Перейра Андреас
|2 (1)
|0.13
|Рид Харрисон
|2
|0.13
|Пальинья Жоау
|2
|0.13
|Виллиан Боргес
|1
|0.06
|Рим Тим
|1
|0.06
|Адарабиойо Олуватосин
|1
|0.06
|Диоп Исса
|1
|0.06
|Джеймс Дэниэл
|1
|0.06
|Кебано Нескенс
|0
|0
|Тете Кенни
|0
|0
|Мбабу Кевин
|0
|0
Саутгемптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адамс Че
|4
|0.25
|Уорд-Праус Джеймс
|2
|0.13
|Перро Ромен
|2
|0.13
|Арибо Джо
|2
|0.13
|Армстронг Адам
|1
|0.06
|Армстронг Стюарт
|1
|0.06
|Уокер-Питерс Кайл
|1
|0.06
|Лавия Ромео
|1
|0.06
|Эльюнусси Мохамед
|0
|0
|Дженепо Мусса
|0
|0
|Салису Мохаммед
|0
|0
|Белла-Кочап Армель
|0
|0
|Мара Секу
|0
|0
Карточки
Фулхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рид Бобби
|6
|0
|Тете Кенни
|5
|0
|Рид Харрисон
|5
|0
|Пальинья Жоау
|5
|0
|Митрович Александар
|4
|0
|Робинсон Энтони
|4
|0
|Перейра Андреас
|3
|0
|Чалоба Натаниэл
|0
|1
|Рим Тим
|1
|0
|Мбабу Кевин
|1
|0
|Диоп Исса
|1
|0
|Винисиус Карлос
|1
|0
|Марку Силва
|1
|0
Саутгемптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Салису Мохаммед
|4
|0
|Армстронг Стюарт
|2
|0
|Эльюнусси Мохамед
|2
|0
|Уорд-Праус Джеймс
|2
|0
|Мэйтленд-Найлс Эйнсли
|2
|0
|Лянко Войнович
|2
|0
|Уокер-Питерс Кайл
|2
|0
|Арибо Джо
|2
|0
|Лавия Ромео
|2
|0
|Уолкотт Тео
|1
|0
|Чалета-Цар Дуе
|1
|0
|Перро Ромен
|1
|0
|Белла-Кочап Армель
|1
|0
|Диалло Ибраима
|1
|0
Результаты матчей
Фулхэм
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Саутгемптон
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
1
Волевые поражения
6
3
Фулхэм
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Саутгемптон
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
9
9
Волевые поражения
9
6
Фулхэм
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Саутгемптон
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
14
10
Волевые поражения
15
9
Голы по времени матча
Забито
12
6
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 12
1
8%
3
50%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
3
25%
2
33%
61-75
2
17%
1
17%
76-90
Пропущено
15
14
7 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
3
20%
1
7%
1-15
1
7%
3
21%
16-30
3
20%
6
43%
31-45
3
20%
2
14%
46-60
2
13%
2
14%
61-75
3
20%
0
0%
76-90
Забито
13
10
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
2
20%
16-30
1
8%
2
20%
31-45
4
31%
1
10%
46-60
2
15%
3
30%
61-75
3
23%
2
20%
76-90
Пропущено
13
14
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
1
8%
2
14%
1-15
3
23%
1
7%
16-30
1
8%
1
7%
31-45
0
0%
7
50%
46-60
3
23%
2
14%
61-75
5
38%
1
7%
76-90
Забито
25
16
9 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 4
2 Не забивали 5
2
8%
3
19%
1-15
4
16%
2
13%
16-30
3
12%
2
13%
31-45
6
24%
1
6%
46-60
5
20%
5
31%
61-75
5
20%
3
19%
76-90
Пропущено
28
28
12 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 15
4
14%
3
11%
1-15
4
14%
4
14%
16-30
4
14%
7
25%
31-45
3
11%
9
32%
46-60
5
18%
4
14%
61-75
8
29%
1
4%
76-90
Результаты последних матчей
Фулхэм
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Кристал Пэлас - Фулхэм 0:3 Фулхэм - Вест Хэм 1:1 Фулхэм - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Сити - Фулхэм 2:1
Фулхэм - Эвертон 0:0 Лидс - Фулхэм 2:3 Фулхэм - Астон Вилла 3:0 Фулхэм - Борнмут 2:2 Вест Хэм - Фулхэм 3:1 Фулхэм - Ньюкасл 1:4 Ноттингем Форест - Фулхэм 2:3 Тоттенхэм - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Брайтон 2:1 Арсенал - Фулхэм 2:1 Кроули Таун - Фулхэм 2:0 Фулхэм - Брентфорд 3:2 Вулверхэмптон - Фулхэм 0:0 Фулхэм - Ливерпуль 2:2 Фулхэм - Вильярреал 1:1 Эшторил - Фулхэм 1:3
Саутгемптон
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Саутгемптон - Брайтон 1:3 Саутгемптон - Линкольн Сити 2:1 Ливерпуль - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Шеффилд Уэнсдей 1:1
Саутгемптон - Ньюкасл 1:4 Кристал Пэлас - Саутгемптон 1:0 Саутгемптон - Арсенал 1:1 Борнмут - Саутгемптон 0:1 Саутгемптон - Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити - Саутгемптон 4:0 Саутгемптон - Эвертон 1:2 Астон Вилла - Саутгемптон 1:0 Вулверхэмптон - Саутгемптон 1:0 Саутгемптон - Челси 2:1 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Кембридж Юнайтед - Саутгемптон 0:3 Лестер - Саутгемптон 1:2 Саутгемптон - Лидс 2:2 Тоттенхэм - Саутгемптон 4:1 Саутгемптон - Вильярреал 1:2
Результаты матчей
Фулхэм
Саутгемптон
Точный счет
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
Точный счет
2:1
3 раза 38%
2:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:0
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
3
3 раза 38%
0
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
Точный счет
2:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
3
5 раз 31%
2
3 раза 19%
0
2 раза 13%
1
8 раз 50%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
Тоталы голов в матче
Фулхэм
Саутгемптон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
71
53
26
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
44
35
17
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
115
88
313
511
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|36 - 12
|40
|2.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|43 - 15
|35
|3.
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|32 - 11
|33
|4.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|33 - 23
|30
|5.
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|23 - 20
|29
|6.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|31 - 18
|25
|7.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|26 - 20
|24
|8.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|19 - 17
|24
|9.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|27 - 26
|22
|10.
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|25 - 27
|20
|11.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 21
|19
|12.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|17 - 25
|18
|13.
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|25 - 28
|17
|14.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|18 - 34
|16
|15.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|23 - 29
|15
|16.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|12 - 19
|14
|17.
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|13 - 20
|14
|18.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|10 - 25
|13
|19.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|11 - 33
|13
|20.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|14 - 30
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|30 - 9
|21
|2.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|22 - 8
|21
|3.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|17 - 5
|18
|4.
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|21 - 11
|18
|5.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|21 - 8
|17
|6.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 4
|16
|7.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 6
|14
|8.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|15 - 9
|13
|9.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 11
|13
|10.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 9
|13
|11.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 13
|12
|12.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 6
|11
|13.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 12
|11
|14.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 8
|11
|15.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 11
|11
|16.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 10
|10
|17.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 9
|8
|18.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 13
|8
|19.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 8
|8
|20.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 15
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|14 - 4
|19
|2.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|15 - 6
|15
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 6
|14
|4.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 14
|13
|5.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 16
|13
|6.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 12
|12
|7.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 13
|10
|8.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 11
|10
|9.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|16 - 19
|9
|10.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 10
|8
|11.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 18
|7
|12.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 11
|6
|13.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 10
|6
|14.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|5 - 15
|6
|15.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 12
|5
|16.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 26
|5
|17.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 16
|5
|18.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|4 - 10
|4
|19.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|10 - 17
|4
|20.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|1 - 22
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|20 (3)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|13 (1)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|11 (2)
|Фулхэм
|Митрович Александар
|10 (1)
|Ньюкасл
|Альмирон Мигель
|9 (1)
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|7
|Фулхэм
|Рид Бобби
|6
|Брентфорд
|Тони Айвен
|6
|Эвертон
|Гордон Энтони
|6
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|5
Прогнозы на матч Фулхэм - Саутгемптон
Исход игры
Фулхэм
62.2% (28)
Ничья
22.2% (10)
Саутгемптон
15.6% (7)
Тотал 2.5
Больше
59.09% (26)
Меньше
40.91% (18)
Обе команды забьют
Да
75% (33)
Нет
25% (11)
Популярный счёт
2:1 Фулхэм
42.2% (19)
1:0 Фулхэм
17.8% (8)
1:1 Ничья
15.6% (7)
1:2 Саутгемптон
13.3% (6)
0:0 Ничья
4.4% (2)
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