  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Скотт Грэм
Фулхэм
 
Позже
Саутгемптон
Прогнозы 44
Фулхэм 61.4% (27)
X 22.7% (10)
Саутгемптон 15.9% (7)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Фулхэм
Ничья
Саутгемптон
2.04
3.95
3.95
Все Коэффициенты

История личных встреч

Фулхэм
Саутгемптон

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

10 матчей

10%
30%
60%
1 победа 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

10%
50%
40%
1 победа 5 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
КЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:2
К
0:1
ПЛ
0:3
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

0.67
0.75

Среднее время на гол

135
120

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

2.25
1.33

Среднее время на гол

40
67

Всего голов

13
11

Голов в среднем за матч

1.3
1.1

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

69
81

Бомбардиры внутри турнира

Фулхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Митрович Александар 10 (3) 0.63
Рид Бобби 4 0.25
Перейра Андреас 2 (1) 0.13
Рид Харрисон 2 0.13
Пальинья Жоау 2 0.13
Виллиан Боргес 1 0.06
Рим Тим 1 0.06
Адарабиойо Олуватосин 1 0.06
Диоп Исса 1 0.06
Джеймс Дэниэл 1 0.06
Кебано Нескенс 0 0
Тете Кенни 0 0
Мбабу Кевин 0 0
Саутгемптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Че 4 0.25
Уорд-Праус Джеймс 2 0.13
Перро Ромен 2 0.13
Арибо Джо 2 0.13
Армстронг Адам 1 0.06
Армстронг Стюарт 1 0.06
Уокер-Питерс Кайл 1 0.06
Лавия Ромео 1 0.06
Эльюнусси Мохамед 0 0
Дженепо Мусса 0 0
Салису Мохаммед 0 0
Белла-Кочап Армель 0 0
Мара Секу 0 0

Карточки

Фулхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рид Бобби 6 0
Тете Кенни 5 0
Рид Харрисон 5 0
Пальинья Жоау 5 0
Митрович Александар 4 0
Робинсон Энтони 4 0
Перейра Андреас 3 0
Чалоба Натаниэл 0 1
Рим Тим 1 0
Мбабу Кевин 1 0
Диоп Исса 1 0
Винисиус Карлос 1 0
Марку Силва 1 0
Саутгемптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Салису Мохаммед 4 0
Армстронг Стюарт 2 0
Эльюнусси Мохамед 2 0
Уорд-Праус Джеймс 2 0
Мэйтленд-Найлс Эйнсли 2 0
Лянко Войнович 2 0
Уокер-Питерс Кайл 2 0
Арибо Джо 2 0
Лавия Ромео 2 0
Уолкотт Тео 1 0
Чалета-Цар Дуе 1 0
Перро Ромен 1 0
Белла-Кочап Армель 1 0
Диалло Ибраима 1 0

Результаты матчей

Фулхэм
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Саутгемптон
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
1

Волевые поражения

6
3
Фулхэм
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Саутгемптон
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

9
9

Волевые поражения

9
6
Фулхэм
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Саутгемптон
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

14
10

Волевые поражения

15
9

Голы по времени матча

Забито

12
6
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 12
1
8%
3
50%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
3
25%
2
33%
61-75
2
17%
1
17%
76-90

Пропущено

15
14
7 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
3
20%
1
7%
1-15
1
7%
3
21%
16-30
3
20%
6
43%
31-45
3
20%
2
14%
46-60
2
13%
2
14%
61-75
3
20%
0
0%
76-90

Забито

13
10
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
2
20%
16-30
1
8%
2
20%
31-45
4
31%
1
10%
46-60
2
15%
3
30%
61-75
3
23%
2
20%
76-90

Пропущено

13
14
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
1
8%
2
14%
1-15
3
23%
1
7%
16-30
1
8%
1
7%
31-45
0
0%
7
50%
46-60
3
23%
2
14%
61-75
5
38%
1
7%
76-90

Забито

25
16
9 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 4
2 Не забивали 5
2
8%
3
19%
1-15
4
16%
2
13%
16-30
3
12%
2
13%
31-45
6
24%
1
6%
46-60
5
20%
5
31%
61-75
5
20%
3
19%
76-90

Пропущено

28
28
12 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 15
4
14%
3
11%
1-15
4
14%
4
14%
16-30
4
14%
7
25%
31-45
3
11%
9
32%
46-60
5
18%
4
14%
61-75
8
29%
1
4%
76-90

Результаты последних матчей

Фулхэм
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Кристал Пэлас - Фулхэм 0:3 Фулхэм - Вест Хэм 1:1 Фулхэм - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Сити - Фулхэм 2:1
Фулхэм - Эвертон 0:0 Лидс - Фулхэм 2:3 Фулхэм - Астон Вилла 3:0 Фулхэм - Борнмут 2:2 Вест Хэм - Фулхэм 3:1 Фулхэм - Ньюкасл 1:4 Ноттингем Форест - Фулхэм 2:3 Тоттенхэм - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Брайтон 2:1 Арсенал - Фулхэм 2:1 Кроули Таун - Фулхэм 2:0 Фулхэм - Брентфорд 3:2 Вулверхэмптон - Фулхэм 0:0 Фулхэм - Ливерпуль 2:2 Фулхэм - Вильярреал 1:1 Эшторил - Фулхэм 1:3
Саутгемптон
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Саутгемптон - Брайтон 1:3 Саутгемптон - Линкольн Сити 2:1 Ливерпуль - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Шеффилд Уэнсдей 1:1
Саутгемптон - Ньюкасл 1:4 Кристал Пэлас - Саутгемптон 1:0 Саутгемптон - Арсенал 1:1 Борнмут - Саутгемптон 0:1 Саутгемптон - Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити - Саутгемптон 4:0 Саутгемптон - Эвертон 1:2 Астон Вилла - Саутгемптон 1:0 Вулверхэмптон - Саутгемптон 1:0 Саутгемптон - Челси 2:1 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:1 Кембридж Юнайтед - Саутгемптон 0:3 Лестер - Саутгемптон 1:2 Саутгемптон - Лидс 2:2 Тоттенхэм - Саутгемптон 4:1 Саутгемптон - Вильярреал 1:2

Результаты матчей

Фулхэм
Саутгемптон

Точный счет

2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%

Точный счет

2:1
3 раза 38%
2:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:0
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
3
3 раза 38%
0
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Точный счет

2:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
3
5 раз 31%
2
3 раза 19%
0
2 раза 13%
1
8 раз 50%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%

Тоталы голов в матче

Фулхэм
Саутгемптон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
7
1
5
3
1.5
2
6
2
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
4
4
3
5
1.5
1
7
3
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
11
5
8
8
1.5
3
13
5
11
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 15 13 1 1 36 - 12 40
2.
Манчестер Сити
 Заявка 15 11 2 2 43 - 15 35
3.
Ньюкасл
 Заявка 16 9 6 1 32 - 11 33
4.
Тоттенхэм
 Заявка 16 9 3 4 33 - 23 30
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 15 9 2 4 23 - 20 29
6.
Ливерпуль
 Заявка 15 7 4 4 31 - 18 25
7.
Брайтон
 Заявка 15 7 3 5 26 - 20 24
8.
Челси
 Заявка 15 7 3 5 19 - 17 24
9.
Фулхэм
 Заявка 16 6 4 6 27 - 26 22
10.
Брентфорд
 Заявка 16 4 8 4 25 - 27 20
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 15 5 4 6 15 - 21 19
12.
Астон Вилла
 Заявка 16 5 3 8 17 - 25 18
13.
Лестер
 Заявка 16 5 2 9 25 - 28 17
14.
Борнмут
 Заявка 16 4 4 8 18 - 34 16
15.
Лидс
 Заявка 15 4 3 8 23 - 29 15
16.
Эвертон
 Заявка 16 3 5 8 12 - 19 14
17.
Вест Хэм
 Заявка 16 4 2 10 13 - 20 14
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 16 3 4 9 10 - 25 13
19.
Ноттингем Форест
 Заявка 16 3 4 9 11 - 33 13
20.
Саутгемптон
 Заявка 16 3 3 10 14 - 30 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 8 7 0 1 30 - 9 21
2.
Арсенал
 Заявка 7 7 0 0 22 - 8 21
3.
Ньюкасл
 Заявка 8 5 3 0 17 - 5 18
4.
Тоттенхэм
 Заявка 8 6 0 2 21 - 11 18
5.
Ливерпуль
 Заявка 8 5 2 1 21 - 8 17
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 7 5 1 1 12 - 4 16
7.
Челси
 Заявка 7 4 2 1 12 - 6 14
8.
Брентфорд
 Заявка 8 3 4 1 15 - 9 13
9.
Кристал Пэлас
 Заявка 8 4 1 3 10 - 11 13
10.
Астон Вилла
 Заявка 8 4 1 3 12 - 9 13
11.
Фулхэм
 Заявка 8 3 3 2 14 - 13 12
12.
Брайтон
 Заявка 7 3 2 2 11 - 6 11
13.
Лидс
 Заявка 8 3 2 3 13 - 12 11
14.
Борнмут
 Заявка 8 3 2 3 9 - 8 11
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 8 3 2 3 10 - 11 11
16.
Вест Хэм
 Заявка 8 3 1 4 9 - 10 10
17.
Лестер
 Заявка 8 2 2 4 9 - 9 8
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 8 2 2 4 5 - 13 8
19.
Эвертон
 Заявка 8 2 2 4 7 - 8 8
20.
Саутгемптон
 Заявка 8 1 3 4 9 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 8 6 1 1 14 - 4 19
2.
Ньюкасл
 Заявка 8 4 3 1 15 - 6 15
3.
Манчестер Сити
 Заявка 7 4 2 1 13 - 6 14
4.
Брайтон
 Заявка 8 4 1 3 15 - 14 13
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 8 4 1 3 11 - 16 13
6.
Тоттенхэм
 Заявка 8 3 3 2 12 - 12 12
7.
Фулхэм
 Заявка 8 3 1 4 13 - 13 10
8.
Челси
 Заявка 8 3 1 4 7 - 11 10
9.
Лестер
 Заявка 8 3 0 5 16 - 19 9
10.
Ливерпуль
 Заявка 7 2 2 3 10 - 10 8
11.
Брентфорд
 Заявка 8 1 4 3 10 - 18 7
12.
Эвертон
 Заявка 8 1 3 4 5 - 11 6
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 7 1 3 3 5 - 10 6
14.
Саутгемптон
 Заявка 8 2 0 6 5 - 15 6
15.
Вулверхэмптон
 Заявка 8 1 2 5 5 - 12 5
16.
Борнмут
 Заявка 8 1 2 5 9 - 26 5
17.
Астон Вилла
 Заявка 8 1 2 5 5 - 16 5
18.
Вест Хэм
 Заявка 8 1 1 6 4 - 10 4
19.
Лидс
 Заявка 7 1 1 5 10 - 17 4
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 8 0 2 6 1 - 22 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 20 (3)
Тоттенхэм Кейн Гарри 13 (1)
Брентфорд Тони Айвен 11 (2)
Фулхэм Митрович Александар 10 (1)
Ньюкасл Альмирон Мигель 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Невеш Рубен 7
Фулхэм Рид Бобби 6
Брентфорд Тони Айвен 6
Эвертон Гордон Энтони 6
Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 5
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Фулхэм - Саутгемптон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 31 декабря 2022, осталось 2 дня 8 часов 56 минут.

    Главный судья: Скотт Грэм

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 44
    Фулхэм 61.4% (27)
    X 22.7% (10)
    Саутгемптон 15.9% (7)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Фулхэм
    Ничья
    Саутгемптон
    2.04
    3.95
    3.95
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Фулхэм - Саутгемптон онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    PARI



    Прогнозы на матч Фулхэм - Саутгемптон

    Исход игры
    Фулхэм
    62.2% (28)
    Ничья
    22.2% (10)
    Саутгемптон
    15.6% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.09% (26)
    Меньше
    40.91% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    75% (33)
    Нет
    25% (11)
    Популярный счёт
    2:1 Фулхэм
    42.2% (19)
    1:0 Фулхэм
    17.8% (8)
    1:1 Ничья
    15.6% (7)
    1:2 Саутгемптон
    13.3% (6)
    0:0 Ничья
    4.4% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Фулхэм
    Саутгемптон
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     