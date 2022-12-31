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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Хупер Саймон
Ньюкасл
0:0
Первый тайм: 26'
Лидс
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Прогнозы 137
Ньюкасл 90.5% (124)
X 7.3% (10)
Лидс 2.2% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ньюкасл
Ничья
Лидс
7.60
4.90
5.67
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Поуп
Ник
2
Триппьер
Киран
5
Шёр
Фабиан
4
Ботман
Свен
33
Бёрн
Дэн
36
Лонгстафф
Шон
39
Гимараэс
Бруно
28
Уиллок
Джо
24
Альмирон
Мигель
20
Вуд
Крис
7
Жоэлинтон
1
Мелье
Иллан
2
Эйлинг
Люк
5
Кох
Робин
6
Купер
Лиам
21
Стрёйк
Паскаль
4
Форшоу
Адам
12
Адамс
Тайлер
7
Ааронсон
Бренден
11
Харрисон
Джек
29
Ньонто
Вильфред
19
Морено
Родриго
Ньюкасл
4-3-3
Лидс
4-2-3-1

История личных встреч

Ньюкасл
Лидс

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

8 матчей

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
5:2
Ч
1:1
Ч
0:2
КЛ
2:0
ТМС
3:2

Голы

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

1.25
1.75

Среднее время на гол

72
51

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

13
11

Голов в среднем за матч

1.63
1.38

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

55
65

Бомбардиры внутри турнира

Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альмирон Мигель 9 0.53
Уилсон Каллум 6 (1) 0.35
Гимараэс Бруно 3 0.18
Уиллок Джо 2 0.12
Жоэлинтон 2 0.12
Вуд Крис 2 (1) 0.12
Исак Александр 2 (1) 0.12
Триппьер Киран 1 0.06
Сен-Максимен Аллан 1 0.06
Лонгстафф Шон 1 0.06
Мёрфи Джейкоб 1 0.06
Шёр Фабиан 1 0.06
Лидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морено Родриго 9 (1) 0.56
Саммервилл Крисенсио 4 0.25
Стрёйк Паскаль 2 0.13
Синистерра Луис 2 0.13
Харрисон Джек 1 0.06
Гринвуд Сэм 1 0.06
Ааронсон Бренден 1 0.06
Рока Марк 1 0.06
Купер Лиам 1 0.06
Эйлинг Люк 0 0
Бэмфорд Патрик 0 0
Кристенсен Расмус 0 0
Гелхардт Джо 0 0
Ньонто Вильфред 0 0

Карточки

Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жоэлинтон 5 0
Шёр Фабиан 4 0
Триппьер Киран 3 0
Бёрн Дэн 2 0
Ласcеллс Джамал 2 0
Поуп Ник 2 0
Лонгстафф Шон 2 0
Фрейзер Райан 1 0
Уилсон Каллум 1 0
Сен-Максимен Аллан 1 0
Гимараэс Бруно 1 0
Лидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адамс Тайлер 3 1
Кристенсен Расмус 4 0
Синистерра Луис 2 1
Кох Робин 3 0
Рока Марк 3 0
Джисс Марш 1 1
Клих Матеуш 2 0
Харрисон Джек 2 0
Стрёйк Паскаль 2 0
Ааронсон Бренден 2 0
Купер Лиам 1 0
Морено Родриго 1 0
Льоренте Диего 1 0
Гринвуд Сэм 1 0
Саммервилл Крисенсио 1 0
Гелхардт Джо 1 0
Ньонто Вильфред 1 0

Результаты матчей

Ньюкасл
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Лидс
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

4
9
Ньюкасл
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Лидс
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
7

Волевые поражения

14
9
Ньюкасл
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Лидс
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
8

Волевые поражения

18
18

Голы по времени матча

Забито

16
11
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
9 Не забивали 9
0
0%
3
27%
1-15
3
19%
1
9%
16-30
3
19%
2
18%
31-45
5
31%
2
18%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
2
13%
3
27%
76-90

Пропущено

6
16
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 7
1
17%
1
6%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
2
33%
2
13%
46-60
2
33%
2
13%
61-75
1
17%
6
38%
76-90

Забито

15
12
10 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
3
20%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
7
47%
2
17%
31-45
2
13%
2
17%
46-60
1
7%
3
25%
61-75
2
13%
2
17%
76-90

Пропущено

6
13
1 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
1
17%
2
15%
31-45
1
17%
2
15%
46-60
1
17%
3
23%
61-75
3
50%
1
8%
76-90

Забито

31
23
16 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 8
3 Не забивали 3
3
10%
4
17%
1-15
3
10%
3
13%
16-30
10
32%
4
17%
31-45
7
23%
4
17%
46-60
4
13%
3
13%
61-75
4
13%
5
22%
76-90

Пропущено

12
29
2 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 16
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 13
1
8%
3
10%
1-15
0
0%
6
21%
16-30
1
8%
4
14%
31-45
3
25%
4
14%
46-60
3
25%
5
17%
61-75
4
33%
7
24%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюкасл
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Лестер - Ньюкасл 0:3 Ньюкасл - Борнмут 1:0 Ньюкасл - Райо Вальекано 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Ньюкасл 0:5
Ньюкасл - Челси 1:0 Ньюкасл - Кристал Пэлас 0:0 Саутгемптон - Ньюкасл 1:4 Ньюкасл - Астон Вилла 4:0 Тоттенхэм - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Эвертон 1:0 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:0 Ньюкасл - Брентфорд 5:1 Фулхэм - Ньюкасл 1:4 Ньюкасл - Борнмут 1:1 Ньюкасл - Кристал Пэлас 0:0 Ливерпуль - Ньюкасл 2:1 Вулверхэмптон - Ньюкасл 1:1 Транмир - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Манчестер Сити 3:3 Брайтон - Ньюкасл 0:0
Лидс
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Лидс - Манчестер Сити 1:3 Лидс - Монако 2:4 Лидс - Реал Сосьедад 2:1 Эльче - Лидс 1:2
Тоттенхэм - Лидс 4:3 Вулверхэмптон - Лидс 1:0 Лидс - Борнмут 4:3 Ливерпуль - Лидс 1:2 Лидс - Фулхэм 2:3 Лестер - Лидс 2:0 Лидс - Арсенал 0:1 Кристал Пэлас - Лидс 2:1 Лидс - Астон Вилла 0:0 Брентфорд - Лидс 5:2 Лидс - Эвертон 1:1 Брайтон - Лидс 1:0 Лидс - Барнсли 3:1 Лидс - Челси 3:0 Саутгемптон - Лидс 2:2 Лидс - Вулверхэмптон 2:1

Результаты матчей

Ньюкасл
Лидс

Точный счет

1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
1:4
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
4
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:1
2 раза 13%
4:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 31%
0
3 раза 19%
4
3 раза 19%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
1 раз 6%
2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Ньюкасл
Лидс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
2
4
4
1.5
4
4
3
5
2.5
2
6
2
6
3.5
1
7
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
2
4
4
1.5
4
3
3
5
2.5
1
6
2
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
11
4
8
8
1.5
8
7
6
10
2.5
3
12
4
12
3.5
1
14
1
15
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 15 13 1 1 36 - 12 40
2.
Манчестер Сити
 1:0 Заявка 16 12 2 2 44 - 15 38
3.
Ньюкасл
 0:0 Заявка 17 9 7 1 32 - 11 34
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 16 10 2 4 24 - 20 32
5.
Тоттенхэм
 Заявка 16 9 3 4 33 - 23 30
6.
Ливерпуль
 Заявка 16 8 4 4 33 - 19 28
7.
Брайтон
 Заявка 15 7 3 5 26 - 20 24
8.
Челси
 Заявка 15 7 3 5 19 - 17 24
9.
Фулхэм
 0:0 Заявка 17 6 5 6 27 - 26 23
10.
Брентфорд
 Заявка 17 5 8 4 27 - 27 23
11.
Кристал Пэлас
 1:0 Заявка 16 6 4 6 16 - 21 22
12.
Астон Вилла
 Заявка 16 5 3 8 17 - 25 18
13.
Лестер
 Заявка 17 5 2 10 26 - 30 17
14.
Лидс
 0:0 Заявка 16 4 4 8 23 - 29 16
15.
Борнмут
 0:1 Заявка 17 4 4 9 18 - 35 16
16.
Эвертон
 0:1 Заявка 17 3 5 9 12 - 20 14
17.
Вест Хэм
 Заявка 17 4 2 11 13 - 22 14
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 17 3 4 10 10 - 26 13
19.
Саутгемптон
 0:0 Заявка 17 3 4 10 14 - 30 13
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 16 3 4 9 11 - 33 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 1:0 Заявка 9 8 0 1 31 - 9 24
2.
Арсенал
 Заявка 7 7 0 0 22 - 8 21
3.
Ливерпуль
 Заявка 9 6 2 1 23 - 9 20
4.
Ньюкасл
 0:0 Заявка 9 5 4 0 17 - 5 19
5.
Тоттенхэм
 Заявка 8 6 0 2 21 - 11 18
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 7 5 1 1 12 - 4 16
7.
Челси
 Заявка 7 4 2 1 12 - 6 14
8.
Фулхэм
 0:0 Заявка 9 3 4 2 14 - 13 13
9.
Брентфорд
 Заявка 8 3 4 1 15 - 9 13
10.
Кристал Пэлас
 1:0 Заявка 8 4 1 3 10 - 11 13
11.
Астон Вилла
 Заявка 8 4 1 3 12 - 9 13
12.
Брайтон
 Заявка 7 3 2 2 11 - 6 11
13.
Лидс
 0:0 Заявка 8 3 2 3 13 - 12 11
14.
Борнмут
 0:1 Заявка 9 3 2 4 9 - 9 11
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 8 3 2 3 10 - 11 11
16.
Вест Хэм
 Заявка 9 3 1 5 9 - 12 10
17.
Лестер
 Заявка 8 2 2 4 9 - 9 8
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 9 2 2 5 5 - 14 8
19.
Эвертон
 0:1 Заявка 8 2 2 4 7 - 8 8
20.
Саутгемптон
 0:0 Заявка 8 1 3 4 9 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 8 6 1 1 14 - 4 19
2.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 9 5 1 3 12 - 16 16
3.
Ньюкасл
 0:0 Заявка 8 4 3 1 15 - 6 15
4.
Манчестер Сити
 1:0 Заявка 7 4 2 1 13 - 6 14
5.
Брайтон
 Заявка 8 4 1 3 15 - 14 13
6.
Тоттенхэм
 Заявка 8 3 3 2 12 - 12 12
7.
Фулхэм
 0:0 Заявка 8 3 1 4 13 - 13 10
8.
Челси
 Заявка 8 3 1 4 7 - 11 10
9.
Брентфорд
 Заявка 9 2 4 3 12 - 18 10
10.
Лестер
 Заявка 9 3 0 6 17 - 21 9
11.
Кристал Пэлас
 1:0 Заявка 8 2 3 3 6 - 10 9
12.
Ливерпуль
 Заявка 7 2 2 3 10 - 10 8
13.
Саутгемптон
 0:0 Заявка 9 2 1 6 5 - 15 7
14.
Эвертон
 0:1 Заявка 9 1 3 5 5 - 12 6
15.
Лидс
 0:0 Заявка 8 1 2 5 10 - 17 5
16.
Вулверхэмптон
 Заявка 8 1 2 5 5 - 12 5
17.
Борнмут
 0:1 Заявка 8 1 2 5 9 - 26 5
18.
Астон Вилла
 Заявка 8 1 2 5 5 - 16 5
19.
Вест Хэм
 Заявка 8 1 1 6 4 - 10 4
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 8 0 2 6 1 - 22 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 20 (3)
Тоттенхэм Кейн Гарри 13 (1)
Брентфорд Тони Айвен 12 (3)
Фулхэм Митрович Александар 10 (1)
Ньюкасл Альмирон Мигель 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Невеш Рубен 7
Фулхэм Рид Бобби 6
Брентфорд Тони Айвен 6
Эвертон Гордон Энтони 6
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • Опасный момент
    29'
    ОПАСНЫЙ МОМЕНТ! Снова с углового стандарта "сороки" выиграли верховую борьбу у соперника. Жоэлинтон сделал скидку на партнёра, а Дэн Бюрн пробил мимо цели.
  • Фол, нарушение
    27'
    Триппьер поставил подножку, не два сопернику ворваться в контратаку, однако судья не стал показывать карточку. Пострадавшим был - Харрисон.
  • 26'
    Гости подобрались максимально близко к чужой штрафной. Эронсон выполнил удар с линии штрафной площади, но мяч был заблокирован защитником и выбит.
  • Опасный момент
    24'
    Опасный момент! Триппьер выполнил подачу с углового стандарта. Фабиан ударил головой в дальний угол, но мяч полетел мимо ворот.
  • Фол, нарушение
    23'
    Ньонто вступил в верховое единоборство с Лонгстафф. По мнению судьи был фол в момент борьбы за нейтральный мяч. Совсем недалеко от штрафной площади хозяева выполнят штрафной удар.
  • Фол, нарушение
    22'
    Жоэлинтон нарушил правила против Эйлинга. Арбитр зафиксировал фол, назначив штрафной в пользу гостевой команды.
  • Дождь
    20'
    Дождь, к сожалению, действительно тормозит темп игры. Давно мы не наблюдали, чего-то интересного у ворот обеих команд.
  • Фол, нарушение
    19'
    Харрисон вступил в единоборство и в борьбе за нейтральный мяч, ударил своего соперника по ногам. Гимарайнс оказался пострадавшим.
  • Фол, нарушение
    18'
    Триппьер нарушает правила в центральной части поля. Ньонто упал на газон после контакта со своим соперником. Судья зафиксировал штрафной.
  • Дождь
    16'
    Стоит отметить, что в городе Ньюкасл начался сильный дождь. Надеемся он не помешает футболу и не испортит нам игру.
  • Угловой
    15'
    Гости заработали угловой стандарт на правом фланге поля. Харрисон выполнил подачу в центральную зону, где никто из партнёров не смог подстроиться под удар.
  • Фол, нарушение
    13'
    Уиллок нарушил правила в центральной части поля. Форшоу пострадал в этом эпизоде, но всё обошлось без серьёзных повреждений.
  • 12'
    Жоэлинтон получил мяч на левой стороне у штрафной площади, мяч удалось удачно обработать и выполнить удар, однако Мелье поймал мяч в руки, зафиксировав надёжно.
  • 10'
    Хороший темп показывают команды, однако без ударов по воротам. Соперники присматриваются друг к другу, выискивая слабые места.
  • 9'
    "Лидс" убежал в ответную атаку по левому флангу, однако оборона соперника грамотно сработала, разрядив обстановку.
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    • 7'
      Опасный прорыв сделал Крис, ворвавшись в штрафную площадь, но техника его подвела и мяч был потерян, уйдя за линию ворот.
    • Фол, нарушение
      6'
      Паскаль нарушает правила против Фабиана, сбив его с ног на правом фланге поля. Штрафной удар назначен в пользу "сорок".
    • 5'
      Хозяева загнали себя в сложную ситуацию, начав делать передачи у своей штрафной. "Лидс" подключил высокий прессинг и вынудил соперника выбить мяч в аут.
    • 4'
      "Сороки" организовали перспективную атаку, смещая мяч с центра в левую зону, но Жоэлинтон не смог переиграть защитника, показав дриблинг на линии штрафной.
    • 3'
      Оба тренера, пока что стараются соблюдать спокойствие и уверенность у кромки поля, молча наблюдая за игрой, которая проходит в центральной зоне.
    • 2'
      На стадионе "Сент-Джеймс Парк" сегодня достаточно комфортная погода для игры в футбол. +11 передают синоптики, поля в идеальном состоянии, ничто не может помешать прекрасному противостоянию!
    • Свисток
      1'
      Первый тайм стартовал! "Ньюкасл" принимает на своём поле "Лидс". Хозяева нацелены занять максимально высокую строчку в турнирной таблице, а гостям очень важно не остаться по окончанию сезона в зоне вылета. Нас ждёт очень интересна игра. Погнали!
    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St James' Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ньюкасл 0:0 Лидс

    Исход игры
    Ньюкасл
    90.5% (124)
    Ничья
    7.3% (10)
    Лидс
    2.2% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.82% (70)
    Меньше
    41.18% (49)
    Обе команды забьют
    Да
    60.5% (72)
    Нет
    39.5% (47)
    Популярный счёт
    2:1 Ньюкасл
    33.6% (46)
    2:0 Ньюкасл
    19.7% (27)
    3:1 Ньюкасл
    11.7% (16)
    1:0 Ньюкасл
    10.2% (14)
    1:1 Ничья
    5.1% (7)
    3:0 Ньюкасл
    3.6% (5)
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    Лидс
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