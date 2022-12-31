Дождь, к сожалению, действительно тормозит темп игры. Давно мы не наблюдали, чего-то интересного у ворот обеих команд.

Жоэлинтон нарушил правила против Эйлинга. Арбитр зафиксировал фол, назначив штрафной в пользу гостевой команды.

Ньонто вступил в верховое единоборство с Лонгстафф. По мнению судьи был фол в момент борьбы за нейтральный мяч. Совсем недалеко от штрафной площади хозяева выполнят штрафной удар.

Опасный момент! Триппьер выполнил подачу с углового стандарта. Фабиан ударил головой в дальний угол, но мяч полетел мимо ворот.

Гости подобрались максимально близко к чужой штрафной. Эронсон выполнил удар с линии штрафной площади, но мяч был заблокирован защитником и выбит.

Триппьер поставил подножку, не два сопернику ворваться в контратаку, однако судья не стал показывать карточку. Пострадавшим был - Харрисон.

ОПАСНЫЙ МОМЕНТ! Снова с углового стандарта "сороки" выиграли верховую борьбу у соперника. Жоэлинтон сделал скидку на партнёра, а Дэн Бюрн пробил мимо цели.

19' Харрисон вступил в единоборство и в борьбе за нейтральный мяч, ударил своего соперника по ногам. Гимарайнс оказался пострадавшим.

18' Триппьер нарушает правила в центральной части поля. Ньонто упал на газон после контакта со своим соперником. Судья зафиксировал штрафной.

16' Стоит отметить, что в городе Ньюкасл начался сильный дождь. Надеемся он не помешает футболу и не испортит нам игру.

15' Гости заработали угловой стандарт на правом фланге поля. Харрисон выполнил подачу в центральную зону, где никто из партнёров не смог подстроиться под удар.

13' Уиллок нарушил правила в центральной части поля. Форшоу пострадал в этом эпизоде, но всё обошлось без серьёзных повреждений.

12' Жоэлинтон получил мяч на левой стороне у штрафной площади, мяч удалось удачно обработать и выполнить удар, однако Мелье поймал мяч в руки, зафиксировав надёжно.

10' Хороший темп показывают команды, однако без ударов по воротам. Соперники присматриваются друг к другу, выискивая слабые места.