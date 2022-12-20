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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Хупер Саймон
Ньюкасл
 
Позже
Лидс
Прогнозы 44
Ньюкасл 84.1% (37)
X 11.4% (5)
Лидс 4.5% (2)
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Ничья
Лидс
6.90
4.80
6.78
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Ньюкасл
Лидс

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

8 матчей

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
5:2
Ч
1:1
Ч
0:2
КЛ
2:0
ТМС
3:2

Голы

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

1.25
1.75

Среднее время на гол

72
51

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

13
11

Голов в среднем за матч

1.63
1.38

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

55
65

Бомбардиры внутри турнира

Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альмирон Мигель 9 0.56
Уилсон Каллум 6 (1) 0.38
Гимараэс Бруно 3 0.19
Уиллок Джо 2 0.13
Жоэлинтон 2 0.13
Вуд Крис 2 (1) 0.13
Исак Александр 2 (1) 0.13
Триппьер Киран 1 0.06
Сен-Максимен Аллан 1 0.06
Лонгстафф Шон 1 0.06
Мёрфи Джейкоб 1 0.06
Шёр Фабиан 1 0.06
Лидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морено Родриго 9 (1) 0.6
Саммервилл Крисенсио 4 0.27
Стрёйк Паскаль 2 0.13
Синистерра Луис 2 0.13
Харрисон Джек 1 0.07
Гринвуд Сэм 1 0.07
Ааронсон Бренден 1 0.07
Рока Марк 1 0.07
Купер Лиам 1 0.07
Эйлинг Люк 0 0
Бэмфорд Патрик 0 0
Кристенсен Расмус 0 0
Гелхардт Джо 0 0
Ньонто Вильфред 0 0

Карточки

Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жоэлинтон 5 0
Шёр Фабиан 4 0
Триппьер Киран 3 0
Бёрн Дэн 2 0
Ласcеллс Джамал 2 0
Поуп Ник 2 0
Лонгстафф Шон 2 0
Фрейзер Райан 1 0
Уилсон Каллум 1 0
Сен-Максимен Аллан 1 0
Гимараэс Бруно 1 0
Лидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адамс Тайлер 3 1
Кристенсен Расмус 4 0
Синистерра Луис 2 1
Кох Робин 3 0
Рока Марк 3 0
Джисс Марш 1 1
Клих Матеуш 2 0
Харрисон Джек 2 0
Стрёйк Паскаль 2 0
Ааронсон Бренден 2 0
Купер Лиам 1 0
Морено Родриго 1 0
Льоренте Диего 1 0
Гринвуд Сэм 1 0
Саммервилл Крисенсио 1 0
Гелхардт Джо 1 0
Ньонто Вильфред 1 0

Результаты матчей

Ньюкасл
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Лидс
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

4
9
Ньюкасл
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Лидс
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
7

Волевые поражения

14
9
Ньюкасл
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Лидс
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
8

Волевые поражения

18
18

Голы по времени матча

Забито

16
11
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
9 Не забивали 9
0
0%
3
27%
1-15
3
19%
1
9%
16-30
3
19%
2
18%
31-45
5
31%
2
18%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
2
13%
3
27%
76-90

Пропущено

6
16
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 7
1
17%
1
6%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
2
33%
2
13%
46-60
2
33%
2
13%
61-75
1
17%
6
38%
76-90

Забито

15
12
10 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
3
20%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
7
47%
2
17%
31-45
2
13%
2
17%
46-60
1
7%
3
25%
61-75
2
13%
2
17%
76-90

Пропущено

6
13
1 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
1
17%
2
15%
31-45
1
17%
2
15%
46-60
1
17%
3
23%
61-75
3
50%
1
8%
76-90

Забито

31
23
16 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 8
3 Не забивали 3
3
10%
4
17%
1-15
3
10%
3
13%
16-30
10
32%
4
17%
31-45
7
23%
4
17%
46-60
4
13%
3
13%
61-75
4
13%
5
22%
76-90

Пропущено

12
29
2 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 16
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 13
1
8%
3
10%
1-15
0
0%
6
21%
16-30
1
8%
4
14%
31-45
3
25%
4
14%
46-60
3
25%
5
17%
61-75
4
33%
7
24%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюкасл
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Лестер - Ньюкасл 0:3 Ньюкасл - Борнмут 1:0 Ньюкасл - Райо Вальекано 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Ньюкасл 0:5
Ньюкасл - Челси 1:0 Ньюкасл - Кристал Пэлас 0:0 Саутгемптон - Ньюкасл 1:4 Ньюкасл - Астон Вилла 4:0 Тоттенхэм - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Эвертон 1:0 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:0 Ньюкасл - Брентфорд 5:1 Фулхэм - Ньюкасл 1:4 Ньюкасл - Борнмут 1:1 Ньюкасл - Кристал Пэлас 0:0 Ливерпуль - Ньюкасл 2:1 Вулверхэмптон - Ньюкасл 1:1 Транмир - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Манчестер Сити 3:3 Брайтон - Ньюкасл 0:0
Лидс
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Лидс - Манчестер Сити 1:3 Лидс - Монако 2:4 Лидс - Реал Сосьедад 2:1 Эльче - Лидс 1:2
Тоттенхэм - Лидс 4:3 Вулверхэмптон - Лидс 1:0 Лидс - Борнмут 4:3 Ливерпуль - Лидс 1:2 Лидс - Фулхэм 2:3 Лестер - Лидс 2:0 Лидс - Арсенал 0:1 Кристал Пэлас - Лидс 2:1 Лидс - Астон Вилла 0:0 Брентфорд - Лидс 5:2 Лидс - Эвертон 1:1 Брайтон - Лидс 1:0 Лидс - Барнсли 3:1 Лидс - Челси 3:0 Саутгемптон - Лидс 2:2 Лидс - Вулверхэмптон 2:1

Результаты матчей

Ньюкасл
Лидс

Точный счет

1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
1:4
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
4
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:1
2 раза 13%
4:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 31%
0
3 раза 19%
4
3 раза 19%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
1 раз 6%
2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Ньюкасл
Лидс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
2
4
4
1.5
4
4
3
5
2.5
2
6
2
6
3.5
1
7
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
2
4
4
1.5
4
3
3
5
2.5
1
6
2
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
11
4
8
8
1.5
8
7
6
10
2.5
3
12
4
12
3.5
1
14
1
15
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 15 13 1 1 36 - 12 40
2.
Манчестер Сити
 Заявка 15 11 2 2 43 - 15 35
3.
Ньюкасл
 Заявка 16 9 6 1 32 - 11 33
4.
Тоттенхэм
 Заявка 16 9 3 4 33 - 23 30
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 15 9 2 4 23 - 20 29
6.
Ливерпуль
 Заявка 15 7 4 4 31 - 18 25
7.
Брайтон
 Заявка 15 7 3 5 26 - 20 24
8.
Челси
 Заявка 15 7 3 5 19 - 17 24
9.
Фулхэм
 Заявка 16 6 4 6 27 - 26 22
10.
Брентфорд
 Заявка 16 4 8 4 25 - 27 20
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 15 5 4 6 15 - 21 19
12.
Астон Вилла
 Заявка 16 5 3 8 17 - 25 18
13.
Лестер
 Заявка 16 5 2 9 25 - 28 17
14.
Борнмут
 Заявка 16 4 4 8 18 - 34 16
15.
Лидс
 Заявка 15 4 3 8 23 - 29 15
16.
Эвертон
 Заявка 16 3 5 8 12 - 19 14
17.
Вест Хэм
 Заявка 16 4 2 10 13 - 20 14
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 16 3 4 9 10 - 25 13
19.
Ноттингем Форест
 Заявка 16 3 4 9 11 - 33 13
20.
Саутгемптон
 Заявка 16 3 3 10 14 - 30 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 8 7 0 1 30 - 9 21
2.
Арсенал
 Заявка 7 7 0 0 22 - 8 21
3.
Ньюкасл
 Заявка 8 5 3 0 17 - 5 18
4.
Тоттенхэм
 Заявка 8 6 0 2 21 - 11 18
5.
Ливерпуль
 Заявка 8 5 2 1 21 - 8 17
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 7 5 1 1 12 - 4 16
7.
Челси
 Заявка 7 4 2 1 12 - 6 14
8.
Брентфорд
 Заявка 8 3 4 1 15 - 9 13
9.
Кристал Пэлас
 Заявка 8 4 1 3 10 - 11 13
10.
Астон Вилла
 Заявка 8 4 1 3 12 - 9 13
11.
Фулхэм
 Заявка 8 3 3 2 14 - 13 12
12.
Брайтон
 Заявка 7 3 2 2 11 - 6 11
13.
Лидс
 Заявка 8 3 2 3 13 - 12 11
14.
Борнмут
 Заявка 8 3 2 3 9 - 8 11
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 8 3 2 3 10 - 11 11
16.
Вест Хэм
 Заявка 8 3 1 4 9 - 10 10
17.
Лестер
 Заявка 8 2 2 4 9 - 9 8
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 8 2 2 4 5 - 13 8
19.
Эвертон
 Заявка 8 2 2 4 7 - 8 8
20.
Саутгемптон
 Заявка 8 1 3 4 9 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 8 6 1 1 14 - 4 19
2.
Ньюкасл
 Заявка 8 4 3 1 15 - 6 15
3.
Манчестер Сити
 Заявка 7 4 2 1 13 - 6 14
4.
Брайтон
 Заявка 8 4 1 3 15 - 14 13
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 8 4 1 3 11 - 16 13
6.
Тоттенхэм
 Заявка 8 3 3 2 12 - 12 12
7.
Фулхэм
 Заявка 8 3 1 4 13 - 13 10
8.
Челси
 Заявка 8 3 1 4 7 - 11 10
9.
Лестер
 Заявка 8 3 0 5 16 - 19 9
10.
Ливерпуль
 Заявка 7 2 2 3 10 - 10 8
11.
Брентфорд
 Заявка 8 1 4 3 10 - 18 7
12.
Эвертон
 Заявка 8 1 3 4 5 - 11 6
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 7 1 3 3 5 - 10 6
14.
Саутгемптон
 Заявка 8 2 0 6 5 - 15 6
15.
Вулверхэмптон
 Заявка 8 1 2 5 5 - 12 5
16.
Борнмут
 Заявка 8 1 2 5 9 - 26 5
17.
Астон Вилла
 Заявка 8 1 2 5 5 - 16 5
18.
Вест Хэм
 Заявка 8 1 1 6 4 - 10 4
19.
Лидс
 Заявка 7 1 1 5 10 - 17 4
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 8 0 2 6 1 - 22 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 20 (3)
Тоттенхэм Кейн Гарри 13 (1)
Брентфорд Тони Айвен 11 (2)
Фулхэм Митрович Александар 10 (1)
Ньюкасл Альмирон Мигель 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Невеш Рубен 7
Фулхэм Рид Бобби 6
Брентфорд Тони Айвен 6
Эвертон Гордон Энтони 6
Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 5
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ньюкасл - Лидс от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 31 декабря 2022, осталось 2 дня 8 часов 55 минут.

    Главный судья: Хупер Саймон

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 44
    Ньюкасл 84.1% (37)
    X 11.4% (5)
    Лидс 4.5% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ньюкасл
    Ничья
    Лидс
    6.90
    4.80
    6.78
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Ньюкасл - Лидс онлайн

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    Прогнозы на матч Ньюкасл - Лидс

    Исход игры
    Ньюкасл
    84.1% (37)
    Ничья
    11.4% (5)
    Лидс
    4.5% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.14% (25)
    Меньше
    41.86% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    67.44% (29)
    Нет
    32.56% (14)
    Популярный счёт
    2:1 Ньюкасл
    45.5% (20)
    2:0 Ньюкасл
    15.9% (7)
    1:0 Ньюкасл
    13.6% (6)
    1:1 Ничья
    9.1% (4)
    3:1 Ньюкасл
    6.8% (3)
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    Лидс
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