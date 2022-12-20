Тур: 18. Стадион: Сент-Джеймс Парк. Главный судья: Хупер Саймон
История личных встреч
Ньюкасл
Лидс
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
8 матчей
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
1.25
1.75
Среднее время на гол
72
51
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
13
11
Голов в среднем за матч
1.63
1.38
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
55
65
Бомбардиры внутри турнира
Ньюкасл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альмирон Мигель
|9
|0.56
|Уилсон Каллум
|6 (1)
|0.38
|Гимараэс Бруно
|3
|0.19
|Уиллок Джо
|2
|0.13
|Жоэлинтон
|2
|0.13
|Вуд Крис
|2 (1)
|0.13
|Исак Александр
|2 (1)
|0.13
|Триппьер Киран
|1
|0.06
|Сен-Максимен Аллан
|1
|0.06
|Лонгстафф Шон
|1
|0.06
|Мёрфи Джейкоб
|1
|0.06
|Шёр Фабиан
|1
|0.06
Лидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морено Родриго
|9 (1)
|0.6
|Саммервилл Крисенсио
|4
|0.27
|Стрёйк Паскаль
|2
|0.13
|Синистерра Луис
|2
|0.13
|Харрисон Джек
|1
|0.07
|Гринвуд Сэм
|1
|0.07
|Ааронсон Бренден
|1
|0.07
|Рока Марк
|1
|0.07
|Купер Лиам
|1
|0.07
|Эйлинг Люк
|0
|0
|Бэмфорд Патрик
|0
|0
|Кристенсен Расмус
|0
|0
|Гелхардт Джо
|0
|0
|Ньонто Вильфред
|0
|0
Карточки
Ньюкасл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жоэлинтон
|5
|0
|Шёр Фабиан
|4
|0
|Триппьер Киран
|3
|0
|Бёрн Дэн
|2
|0
|Ласcеллс Джамал
|2
|0
|Поуп Ник
|2
|0
|Лонгстафф Шон
|2
|0
|Фрейзер Райан
|1
|0
|Уилсон Каллум
|1
|0
|Сен-Максимен Аллан
|1
|0
|Гимараэс Бруно
|1
|0
Лидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Адамс Тайлер
|3
|1
|Кристенсен Расмус
|4
|0
|Синистерра Луис
|2
|1
|Кох Робин
|3
|0
|Рока Марк
|3
|0
|Джисс Марш
|1
|1
|Клих Матеуш
|2
|0
|Харрисон Джек
|2
|0
|Стрёйк Паскаль
|2
|0
|Ааронсон Бренден
|2
|0
|Купер Лиам
|1
|0
|Морено Родриго
|1
|0
|Льоренте Диего
|1
|0
|Гринвуд Сэм
|1
|0
|Саммервилл Крисенсио
|1
|0
|Гелхардт Джо
|1
|0
|Ньонто Вильфред
|1
|0
Результаты матчей
Ньюкасл
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Лидс
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
4
9
Ньюкасл
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Лидс
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
7
Волевые поражения
14
9
Ньюкасл
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Лидс
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
8
Волевые поражения
18
18
Голы по времени матча
Забито
16
11
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
9 Не забивали 9
0
0%
3
27%
1-15
3
19%
1
9%
16-30
3
19%
2
18%
31-45
5
31%
2
18%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
2
13%
3
27%
76-90
Пропущено
6
16
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 7
1
17%
1
6%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
2
33%
2
13%
46-60
2
33%
2
13%
61-75
1
17%
6
38%
76-90
Забито
15
12
10 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
3
20%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
7
47%
2
17%
31-45
2
13%
2
17%
46-60
1
7%
3
25%
61-75
2
13%
2
17%
76-90
Пропущено
6
13
1 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
1
17%
2
15%
31-45
1
17%
2
15%
46-60
1
17%
3
23%
61-75
3
50%
1
8%
76-90
Забито
31
23
16 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 8
3 Не забивали 3
3
10%
4
17%
1-15
3
10%
3
13%
16-30
10
32%
4
17%
31-45
7
23%
4
17%
46-60
4
13%
3
13%
61-75
4
13%
5
22%
76-90
Пропущено
12
29
2 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 16
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 13
1
8%
3
10%
1-15
0
0%
6
21%
16-30
1
8%
4
14%
31-45
3
25%
4
14%
46-60
3
25%
5
17%
61-75
4
33%
7
24%
76-90
Результаты последних матчей
Ньюкасл
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Лестер - Ньюкасл 0:3 Ньюкасл - Борнмут 1:0 Ньюкасл - Райо Вальекано 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Ньюкасл 0:5
Ньюкасл - Челси 1:0 Ньюкасл - Кристал Пэлас 0:0 Саутгемптон - Ньюкасл 1:4 Ньюкасл - Астон Вилла 4:0 Тоттенхэм - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Эвертон 1:0 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:0 Ньюкасл - Брентфорд 5:1 Фулхэм - Ньюкасл 1:4 Ньюкасл - Борнмут 1:1 Ньюкасл - Кристал Пэлас 0:0 Ливерпуль - Ньюкасл 2:1 Вулверхэмптон - Ньюкасл 1:1 Транмир - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Манчестер Сити 3:3 Брайтон - Ньюкасл 0:0
Лидс
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Лидс - Манчестер Сити 1:3 Лидс - Монако 2:4 Лидс - Реал Сосьедад 2:1 Эльче - Лидс 1:2
Тоттенхэм - Лидс 4:3 Вулверхэмптон - Лидс 1:0 Лидс - Борнмут 4:3 Ливерпуль - Лидс 1:2 Лидс - Фулхэм 2:3 Лестер - Лидс 2:0 Лидс - Арсенал 0:1 Кристал Пэлас - Лидс 2:1 Лидс - Астон Вилла 0:0 Брентфорд - Лидс 5:2 Лидс - Эвертон 1:1 Брайтон - Лидс 1:0 Лидс - Барнсли 3:1 Лидс - Челси 3:0 Саутгемптон - Лидс 2:2 Лидс - Вулверхэмптон 2:1
Результаты матчей
Ньюкасл
Лидс
Точный счет
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
1:4
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
4
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:1
2 раза 13%
4:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 31%
0
3 раза 19%
4
3 раза 19%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
1 раз 6%
2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Ньюкасл
Лидс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
62
44
44
35
26
26
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
52
44
43
35
16
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
114
88
87
610
312
412
114
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|36 - 12
|40
|2.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|43 - 15
|35
|3.
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|32 - 11
|33
|4.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|33 - 23
|30
|5.
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|23 - 20
|29
|6.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|31 - 18
|25
|7.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|26 - 20
|24
|8.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|19 - 17
|24
|9.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|27 - 26
|22
|10.
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|25 - 27
|20
|11.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 21
|19
|12.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|17 - 25
|18
|13.
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|25 - 28
|17
|14.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|18 - 34
|16
|15.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|23 - 29
|15
|16.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|12 - 19
|14
|17.
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|13 - 20
|14
|18.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|10 - 25
|13
|19.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|11 - 33
|13
|20.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|14 - 30
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|30 - 9
|21
|2.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|22 - 8
|21
|3.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|17 - 5
|18
|4.
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|21 - 11
|18
|5.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|21 - 8
|17
|6.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 4
|16
|7.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 6
|14
|8.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|15 - 9
|13
|9.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 11
|13
|10.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 9
|13
|11.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 13
|12
|12.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 6
|11
|13.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 12
|11
|14.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 8
|11
|15.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 11
|11
|16.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 10
|10
|17.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 9
|8
|18.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 13
|8
|19.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 8
|8
|20.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 15
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|14 - 4
|19
|2.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|15 - 6
|15
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 6
|14
|4.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 14
|13
|5.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 16
|13
|6.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 12
|12
|7.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|13 - 13
|10
|8.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 11
|10
|9.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|16 - 19
|9
|10.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 10
|8
|11.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|10 - 18
|7
|12.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 11
|6
|13.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 10
|6
|14.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|5 - 15
|6
|15.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 12
|5
|16.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 26
|5
|17.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 16
|5
|18.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|4 - 10
|4
|19.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|10 - 17
|4
|20.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|1 - 22
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|20 (3)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|13 (1)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|11 (2)
|Фулхэм
|Митрович Александар
|10 (1)
|Ньюкасл
|Альмирон Мигель
|9 (1)
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|7
|Фулхэм
|Рид Бобби
|6
|Брентфорд
|Тони Айвен
|6
|Эвертон
|Гордон Энтони
|6
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|5
Прогнозы на матч Ньюкасл - Лидс
Исход игры
Ньюкасл
84.1% (37)
Ничья
11.4% (5)
Лидс
4.5% (2)
Тотал 2.5
Больше
58.14% (25)
Меньше
41.86% (18)
Обе команды забьют
Да
67.44% (29)
Нет
32.56% (14)
Популярный счёт
2:1 Ньюкасл
45.5% (20)
2:0 Ньюкасл
15.9% (7)
1:0 Ньюкасл
13.6% (6)
1:1 Ничья
9.1% (4)
3:1 Ньюкасл
6.8% (3)
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