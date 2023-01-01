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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Батта Флоран
Анже
1:2
Конец матча
Лорьян
0'
4' Желтая карточка
Капель Пьеррик
1:0
10' Гол
Сима Абдалла
30' Желтая карточка
Эль-Мелали Фарид
52' Желтая карточка
Унтонджи Седрик
1:1
79' Гол в свои ворота
Сима Абдалла
1:2
88' Гол
Ле Фе Энцо
90'+5

Ход матча

4'
Капель Пьеррик
 
10'
Сима Абдалла
(Капель Пьеррик)
1:0
30'
Эль-Мелали Фарид
 
52'
Унтонджи Седрик
 
58'
Четти Ильес
Думбия Сулейман
 
61'
 
Понсо Жульен
Инносент Бонке
70'
Салама Амин
Эль-Мелали Фарид
 
76'
Бенталеб Набиль
Абделли Химад
 
76'
 
Коне Ибраима
Абергель Лоран
77'
 
Дукуре Сирине
Катлайн Йоанн
79'
1:1
Сима Абдалла
88'
1:2
Ле Фе Энцо
(Коне Ибраима)

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 7 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 5
  • 7 Угловые 7
  • 3 Офсайды 0
  • 16 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 112
Анже 17% (19)
X 41.1% (46)
Лорьян 42% (47)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бернардони
Поль
94
Валери
Ян
22
Унтонджи
Седрик
5
Блажич
Миха
3
Думбия
Сулейман
15
Капель
Пьеррик
2
Менди
Батиста
28
Эль-Мелали
Фарид
23
Эну
Адриен
10
Абделли
Химад
19
Сима
Абдалла
1
Манноне
Вито
24
Калюлю
Гедеон
4
Матсима
Крислен
3
Тальби
Монтассар
25
Ле
Гофф
Венсан
8
Инносент
Бонке
6
Абергель
Лоран
11
Уттара
Данго
10
Ле
Фе
Энцо
22
Катлайн
Йоанн
13
Моффи
Теремас
Анже
4-2-3-1
Лорьян
4-2-3-1

История личных встреч

Анже
Лорьян

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
100%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

13 матчей

23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

23.1%
61.5%
15.4%
3 победы 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы

История матчей

Л1
0:0
Л1
1:0
ТМК
0:1
Л1
2:0
Л1
2:0
ТМС
0:0
ТМК
1:3
К
0:2
Л1
1:1
Л1
2:2
Л1
5:1
Л1
3:1
ТМК
0:0

Голы

Всего голов

11
2

Голов в среднем за матч

1.38
0.4

Среднее время на гол

65
225

Всего голов

6
9

Голов в среднем за матч

1.2
1.13

Среднее время на гол

75
80

Всего голов

17
11

Голов в среднем за матч

1.31
0.85

Тотал матчей

2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

68
106

Бомбардиры внутри турнира

Анже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буфаль Софиан 3 (2) 0.18
Эну Адриен 3 0.18
Салама Амин 3 0.18
Бенталеб Набиль 2 0.12
Блажич Миха 2 0.12
Дьони Лои 2 0.12
Сима Абдалла 1 0.06
Капель Пьеррик 0 0
Тиуб Сада 0 0
Таиби Ванисс 0 0
Лорьян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моффи Теремас 10 (1) 0.59
Уттара Данго 5 0.29
Ле Фе Энцо 3 0.18
Коне Ибраима 2 (1) 0.12
Буасгар Кентен 1 0.06
Диарра Стефан 1 0.06
Лорьенте Арман 1 0.06
Катлайн Йоанн 1 0.06
Ле Бри Тео 1 0.06
Калюлю Гедеон 0 0
Понсо Жульен 0 0
Абергель Лоран 0 0
Инносент Бонке 0 0
Тальби Монтассар 0 0
Дукуре Сирине 0 0

Карточки

Анже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Менди Батиста 5 1
Капель Пьеррик 4 0
Буфаль Софиан 2 1
Унтонджи Седрик 3 0
Шабанович Халид 1 1
Бамба Абдулайе 2 0
Думбия Сулейман 2 0
Тиуб Сада 2 0
Амаду Ибраим 1 0
Эну Адриен 1 0
Дьони Лои 1 0
Валери Ян 1 0
Фофана Яхья 1 0
Эль-Мелали Фарид 1 0
Таиби Ванисс 1 0
Унаи Аззедин 1 0
Лорьян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уттара Данго 2 1
Инносент Бонке 3 0
Калюлю Гедеон 3 0
Абергель Лоран 2 0
Коне Ибраима 2 0
Ле Фе Энцо 2 0
Ле Гофф Венсан 1 0
Лапорт Жульен 1 0
Буасгар Кентен 1 0
Диарра Стефан 1 0
Понсо Жульен 1 0
Моффи Теремас 1 0

Результаты матчей

Анже
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Лорьян
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
5

Волевые поражения

10
8
Анже
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Лорьян
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

15
6

Волевые поражения

4
9
Анже
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
41% (7)
18% (3)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
59% (10)
18% (3)
Лорьян
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

16
11

Волевые поражения

14
17

Голы по времени матча

Забито

12
15
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
3
25%
3
20%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
8%
4
27%
31-45
2
17%
4
27%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
3
25%
3
20%
76-90

Пропущено

18
14
9 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
3
17%
1
7%
1-15
2
11%
3
21%
16-30
4
22%
1
7%
31-45
4
22%
2
14%
46-60
2
11%
3
21%
61-75
3
17%
4
29%
76-90

Забито

7
11
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
13 Не забивали 11
1
14%
1
9%
1-15
1
14%
3
27%
16-30
2
29%
2
18%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
1
14%
1
9%
61-75
2
29%
1
9%
76-90

Пропущено

16
12
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
3
19%
4
33%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
5
31%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
4
25%
3
25%
61-75
2
13%
3
25%
76-90

Забито

19
26
8 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 8
6 Не забивали 3
4
21%
4
15%
1-15
1
5%
4
15%
16-30
3
16%
6
23%
31-45
2
11%
7
27%
46-60
4
21%
1
4%
61-75
5
26%
4
15%
76-90

Пропущено

34
26
17 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 15
14 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 15
6
18%
5
19%
1-15
2
6%
5
19%
16-30
9
26%
1
4%
31-45
6
18%
2
8%
46-60
6
18%
6
23%
61-75
5
15%
7
27%
76-90

Результаты последних матчей

Анже
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Аяччо - Анже 1:0 Анже - Лаваль 2:1 Анже - Осер 2:2 Анже - Ньор 0:1
Роял Юнион - Анже 3:2 Лилль - Анже 1:0 Анже - Ланс 1:2 Монако - Анже 2:0 Анже - Ренн 1:2 Тулуза - Анже 3:2 Анже - Страсбург 2:3 Анже - Марсель 0:3 Ницца - Анже 0:1 Анже - Монпелье 2:1 Лион - Анже 5:0 Анже - Реймс 2:4 Труа - Анже 3:1 Анже - Брест 1:3 Осер - Анже 2:2 Анже - Нант 0:0
Лорьян
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Лорьян - Монпелье 0:2 Лорьян - Нант 2:1 Генгам - Лорьян 1:0 Осасуна - Лорьян 1:1
Страсбург - Лорьян 1:1 Лорьян - ПСЖ 1:2 Лорьян - Ницца 1:2 Труа - Лорьян 2:2 Лорьян - Реймс 0:0 Брест - Лорьян 1:2 Лорьян - Лилль 2:1 Осер - Лорьян 1:3 Лорьян - Нант 3:2 Лорьян - Лион 3:1 Аяччо - Лорьян 0:1 Ланс - Лорьян 5:2 Лорьян - Клермон 2:1 Тулуза - Лорьян 2:2 Ренн - Лорьян 0:1 Лорьян - Аяччо 1:1

Результаты матчей

Анже
Лорьян

Точный счет

1:2
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
1:2
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
0:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
2
5 раз 56%
1
3 раза 33%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:2
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:2
4 раза 24%
0:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
5 раз 29%
2
7 раз 41%
1
5 раз 29%
3
3 раза 18%
0
2 раза 12%

Тоталы голов в матче

Анже
Лорьян

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
6
2
3
6
1.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
2
6
1.5
6
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
15
2
5
12
1.5
10
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 0:0 Заявка 17 14 3 0 45 - 10 45
2.
Ланс
 0:0 Заявка 17 11 5 1 26 - 10 38
3.
Марсель
 Заявка 16 10 3 3 32 - 14 33
4.
Монако
 Заявка 17 10 3 4 33 - 23 33
5.
Лорьян
 Заявка 17 9 4 4 28 - 24 31
6.
Ренн
 Заявка 16 9 4 3 32 - 17 31
7.
Лилль
 Заявка 16 9 2 5 29 - 23 29
8.
Лион
 Заявка 17 7 3 7 27 - 21 24
9.
Клермон
 Заявка 17 6 4 7 20 - 25 22
10.
Ницца
 Заявка 16 5 6 5 15 - 17 21
11.
Реймс
 Заявка 16 4 8 4 19 - 22 20
12.
Тулуза
 Заявка 17 5 4 8 23 - 33 19
13.
Монпелье
 Заявка 16 5 2 9 26 - 29 17
14.
Нант
 Заявка 17 3 8 6 18 - 24 17
15.
Аяччо
 Заявка 17 4 3 10 15 - 26 15
16.
Труа
 Заявка 16 3 6 7 26 - 31 15
17.
Брест
 Заявка 17 3 4 10 18 - 33 13
18.
Осер
 Заявка 17 3 4 10 16 - 35 13
19.
Страсбург
 Заявка 16 1 8 7 18 - 28 11
20.
Анже
 Заявка 17 2 2 13 16 - 37 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 0:0 Заявка 9 8 1 0 18 - 6 25
2.
ПСЖ
 0:0 Заявка 8 7 1 0 21 - 8 22
3.
Ренн
 Заявка 8 7 0 1 21 - 6 21
4.
Марсель
 Заявка 9 6 1 2 18 - 8 19
5.
Лион
 Заявка 9 5 2 2 16 - 7 17
6.
Лилль
 Заявка 8 5 1 2 15 - 15 16
7.
Тулуза
 Заявка 9 4 3 2 15 - 14 15
8.
Монако
 Заявка 9 4 2 3 16 - 15 14
9.
Лорьян
 Заявка 8 4 1 3 12 - 11 13
10.
Нант
 Заявка 8 3 4 1 12 - 9 13
11.
Реймс
 Заявка 8 3 3 2 10 - 11 12
12.
Монпелье
 Заявка 8 3 1 4 11 - 13 10
13.
Клермон
 Заявка 8 3 1 4 8 - 15 10
14.
Ницца
 Заявка 8 2 3 3 6 - 9 9
15.
Осер
 Заявка 8 2 3 3 9 - 12 9
16.
Труа
 Заявка 8 1 6 1 10 - 11 9
17.
Аяччо
 Заявка 8 2 1 5 7 - 13 7
18.
Брест
 Заявка 8 1 3 4 7 - 17 6
19.
Страсбург
 Заявка 8 0 5 3 7 - 13 5
20.
Анже
 Заявка 9 1 1 7 10 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 0:0 Заявка 9 7 2 0 24 - 2 23
2.
Монако
 Заявка 8 6 1 1 17 - 8 19
3.
Лорьян
 Заявка 9 5 3 1 16 - 13 18
4.
Марсель
 Заявка 7 4 2 1 14 - 6 14
5.
Лилль
 Заявка 8 4 1 3 14 - 8 13
6.
Ланс
 0:0 Заявка 8 3 4 1 8 - 4 13
7.
Клермон
 Заявка 9 3 3 3 12 - 10 12
8.
Ницца
 Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
9.
Ренн
 Заявка 8 2 4 2 11 - 11 10
10.
Аяччо
 Заявка 9 2 2 5 8 - 13 8
11.
Реймс
 Заявка 8 1 5 2 9 - 11 8
12.
Лион
 Заявка 8 2 1 5 11 - 14 7
13.
Монпелье
 Заявка 8 2 1 5 15 - 16 7
14.
Брест
 Заявка 9 2 1 6 11 - 16 7
15.
Труа
 Заявка 8 2 0 6 16 - 20 6
16.
Страсбург
 Заявка 8 1 3 4 11 - 15 6
17.
Тулуза
 Заявка 8 1 1 6 8 - 19 4
18.
Анже
 Заявка 8 1 1 6 6 - 17 4
19.
Нант
 Заявка 9 0 4 5 6 - 15 4
20.
Осер
 Заявка 9 1 1 7 7 - 23 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 13 (2)
ПСЖ Неймар 11 (10)
Лион Ляказетт Александр 10 (4)
Реймс Балогун Фоларин 10 (1)
Лорьян Моффи Теремас 10
Весь список

Топ нарушителей
Клермон Кофрие Максимилиано 1 5
Анже Менди Батиста 1 5
Аяччо Амума Ромен 2 3
Марсель Жиго Самуэль 2 3
Ницца Тодибо Жан-Клер 2 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 95'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Лорьян вырывает победу
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Анже: 42%, Лорьян: 58%.
  • 95'
    Тальби Монтассар из команды Лорьян перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 94'
    Удар от ворот произведет Анже
  • 94'
    Коне Ибраима выиграл воздушное противоборство у Валери Ян.
  • 94'
    Удар от ворот произведет Лорьян
  • 93'
    Абдалла Сима нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 93'
    Калюлю Гедеон из команды Лорьян перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 93'
    Анже совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 93'
    Валери Ян из команды Анже своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 92'
    Блажич Миха ослабляет давление, выбив мяч.
  • 92'
    Sirine Doucoure создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • Угловой
    92'
    Ле Фе Энцо из команды Лорьян разыграл угловой с левого угла.
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    • 88'
      Коне Ибраима сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      88'
      Г О О О О Л - Ле Фе Энцо из команды Лорьян правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!
    • 88'
      Уттара Данго создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 88'
      Sirine Doucoure из команды Лорьян своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 87'
      Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 87'
      Валери Ян ослабляет давление, выбив мяч.
    • 87'
      Лорьян начинает контратаку
    • 87'
      Моффи Теремас из команды Лорьян перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      87'
      Бенталеб Набиль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 87'
      Ле Фе Энцо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 87'
      Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 86'
      Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе
    • 86'
      Коне Ибраима создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 85'
      Лорьян начинает контратаку
    • 85'
      Контроль мяча: Анже: 39%, Лорьян: 61%.
    • 85'
      Тальби Монтассар успешно блокирует удар.
    • 85'
      Менди Батиста нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 85'
      Ле Гофф Венсан из команды Лорьян перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 84'
      Блажич Миха из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 84'
      Коне Ибраима выиграл воздушное противоборство у Блажич Миха.
    • 84'
      Удар от ворот произведет Лорьян
    • Фол, нарушение
      83'
      Абдалла Сима наказан за толчок Тальби Монтассар
    • 83'
      Анже начинает контратаку
    • Фол, нарушение
      83'
      Эну Адриен наказан за толчок Калюлю Гедеон
    • 83'
      Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.
    • 82'
      Удар от ворот произведет Лорьян
    • 82'
      Абдалла Сима из команды Анже не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
    • 82'
      Валери Ян из команды Анже своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 82'
      Контроль мяча: Анже: 39%, Лорьян: 61%.
    • 81'
      Коне Ибраима выиграл воздушное противоборство у Блажич Миха.
    • Фол, нарушение
      81'
      Абдалла Сима наказан за толчок Крислен Мацима
    • Угловой
      81'
      Капель Пьеррик навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 81'
      Хорошую попытку сделал Капель Пьеррик. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 81'
      ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Бенталеб Набиль!
    • 80'
      Абдалла Сима плохо исполнил, что привело к голу для соперника.
    • Описание гола
      79'
      Г О О О О Л - Абдалла Сима уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Угловой
      79'
      Ле Фе Энцо навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 79'
      Валери Ян ослабляет давление, выбив мяч.
    • 79'
      Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 79'
      Блажич Миха успешно блокирует удар.
    • 79'
      Коне Ибраима нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 78'
      Уттара Данго создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 78'
      Лорьян начинает контратаку
    • 78'
      Крислен Мацима из команды Лорьян перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 78'
      Анже начинает контратаку
    • 78'
      Четти Ильес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 77'
      Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 77'
      Тактическая замена. Yoann Cathline уходит с поля и его заменяет Sirine Doucoure
    • 76'
      Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
    • 76'
      Тактическая замена. Абергель Лоран уходит с поля и его заменяет Коне Ибраима
    • 76'
      Тактическая замена. Абделли Химад уходит с поля и его заменяет Бенталеб Набиль
    • 75'
      Контроль мяча: Анже: 40%, Лорьян: 60%.
    • 74'
      Анже начинает контратаку
    • 74'
      Yoann Cathline нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 74'
      Лорьян начинает контратаку
    • 74'
      Хорошую попытку сделал Эну Адриен. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 74'
      Унтонджи Седрик нанес удар головой, но Вито Манноне спокойно отбил мяч.
    • Угловой
      74'
      Капель Пьеррик из команды Анже подал угловой слева.
    • 73'
      Калюлю Гедеон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 73'
      Анже совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 72'
      Капель Пьеррик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 72'
      Четти Ильес из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      71'
      Yoann Cathline из команды Лорьян разыграл угловой с левого угла.
    • 71'
      Валери Ян из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 71'
      Лорьян начинает контратаку
    • 71'
      Уттара Данго выиграл воздушное противоборство у Эну Адриен.
    • Фол, нарушение
      71'
      Судья сигнализирует, что Ле Фе Энцо из команды Лорьян поставил подножку. Пострадал Капель Пьеррик
    • 71'
      Анже совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 70'
      Контроль мяча: Анже: 41%, Лорьян: 59%.
    • 70'
      Тактическая замена. Эль-Мелали Фарид уходит с поля и его заменяет Салама Амин
    • Фол, нарушение
      69'
      Абделли Химад наказан за толчок Понсо Жульен
    • 69'
      Тальби Монтассар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 69'
      Валери Ян из команды Анже своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 69'
      Бернардони Поль из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      68'
      Ле Фе Энцо из команды Лорьян разыграл угловой с правого угла.
    • 68'
      Четти Ильес ослабляет давление, выбив мяч.
    • 68'
      Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 68'
      Унтонджи Седрик из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 68'
      Тальби Монтассар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 67'
      Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 67'
      Уттара Данго пытается реализовать момент...
    • 67'
      Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 67'
      Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 67'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 67'
      Матч возобновлен
    • 66'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 66'
      Абергель Лоран выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 66'
      Крислен Мацима выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 66'
      Анже начинает контратаку
    • 66'
      Менди Батиста выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 65'
      Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 65'
      Анже совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 65'
      Контроль мяча: Анже: 41%, Лорьян: 59%.
    • Фол, нарушение
      65'
      Судья сигнализирует, что Эль-Мелали Фарид из команды Анже поставил подножку. Пострадал Абергель Лоран
    • 65'
      Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 65'
      Матч возобновлен
    • 64'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      64'
      Менди Батиста из команды Анже заходит слишком далеко, он валит Абергель Лоран.
    • 64'
      Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 63'
      Ле Фе Энцо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 63'
      Анже совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Офсайд
      62'
      Эну Адриен из команды Анже в офсайде
    • 62'
      Контроль мяча: Анже: 42%, Лорьян: 58%.
    • Фол, нарушение
      62'
      Моффи Теремас наказан за толчок Менди Батиста
    • 61'
      Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 61'
      Тактическая замена. Инносент Бонке уходит с поля и его заменяет Понсо Жульен
    • 61'
      Анже совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 60'
      Инносент Бонке успешно блокирует удар.
    • 60'
      Унтонджи Седрик из команды Анже нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • Угловой
      60'
      Капель Пьеррик из команды Анже подал угловой слева.
    • 59'
      Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 59'
      Анже совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 59'
      Калюлю Гедеон ослабляет давление, выбив мяч.
    • 59'
      Анже начинает контратаку
    • 59'
      Абдалла Сима из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      58'
      Ле Фе Энцо навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 58'
      Матч возобновлен
    • 58'
      Думбия Сулейман получил травму и заменен. Четти Ильес выходит на поле.
    • Травма, повреждение
      58'
      Ох, нехорошо это выглядит. Думбия Сулейман получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      57'
      Думбия Сулейман на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 57'
      Контроль мяча: Анже: 42%, Лорьян: 58%.
    • 57'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 57'
      Унтонджи Седрик ослабляет давление, выбив мяч.
    • 57'
      Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 56'
      Удар от ворот произведет Лорьян
    • 56'
      Думбия Сулейман из команды Анже своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Травма, повреждение
      56'
      Думбия Сулейман возвращается на поле.
    • 56'
      Абделли Химад выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 55'
      Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе
    • 55'
      Ле Фе Энцо из команды Лорьян наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 55'
      Игрок из команды Лорьян делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 55'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      54'
      Ох, нехорошо это выглядит. Думбия Сулейман получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      53'
      Думбия Сулейман на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 53'
      Думбия Сулейман ослабляет давление, выбив мяч.
    • 53'
      Лорьян начинает контратаку
    • 53'
      Абделли Химад ошибается в защите.
    • 52'
      Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе
    • Желтая карточка
      52'
      Унтонджи Седрик - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • Фол, нарушение
      52'
      Унтонджи Седрик наказан за толчок Моффи Теремас
    • 51'
      Лорьян начинает контратаку
    • 51'
      Инносент Бонке выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 51'
      Анже совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Фол, нарушение
      51'
      Судья сигнализирует, что Инносент Бонке из команды Лорьян поставил подножку. Пострадал Валери Ян
    • 51'
      Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе
    • 50'
      Ле Фе Энцо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 50'
      Контроль мяча: Анже: 42%, Лорьян: 58%.
    • Фол, нарушение
      50'
      Инносент Бонке наказан за толчок Эну Адриен
    • 49'
      Анже совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 49'
      Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 49'
      Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 49'
      Удар от ворот произведет Лорьян
    • 48'
      Ле Гофф Венсан из команды Лорьян перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 48'
      Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 47'
      Уттара Данго нанес удар головой, но Поль Бернардони спокойно отбил мяч.
    • 47'
      Ле Фе Энцо из команды Лорьян своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 47'
      Матч возобновлен
    • 46'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • Фол, нарушение
      46'
      Капель Пьеррик из команды Анже опасно и грубо сыграл. Уттара Данго пострадал.
    • 46'
      Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Идет дождь, трудные условия для игроков.
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Контроль мяча: Анже: 42%, Лорьян: 58%.
    • 47'
      Команда Анже имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
    • 46'
      Абделли Химад выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 46'
      Лорьян пытается что-то создать.
    • 46'
      Лорьян контролирует мяч.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • 46'
      Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 45'
      Контроль мяча: Анже: 42%, Лорьян: 58%.
    • Фол, нарушение
      45'
      Судья сигнализирует, что Валери Ян из команды Анже поставил подножку. Пострадал Yoann Cathline
    • 45'
      Анже совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 44'
      Матч возобновлен
    • 44'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      44'
      Моффи Теремас наказан за толчок Капель Пьеррик
    • 43'
      Удар от ворот произведет Лорьян
    • 43'
      Эну Адриен из команды Анже наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • 43'
      Эну Адриен выиграл воздушное противоборство у Ле Гофф Венсан.
    • 43'
      Абделли Химад из команды Анже своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Угловой
      43'
      Капель Пьеррик из команды Анже разыграл угловой с левого угла.
    • 42'
      Манноне Вито из команды Лорьян перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 42'
      Анже совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 41'
      Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 41'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      40'
      Уттара Данго на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 40'
      Контроль мяча: Анже: 37%, Лорьян: 63%.
    • 40'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 39'
      Анже пытается что-то создать.
    • 38'
      Игрок из команды Лорьян делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 38'
      Думбия Сулейман ослабляет давление, выбив мяч.
    • 38'
      Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 37'
      Анже совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 36'
      Эну Адриен нанес удар головой, но Вито Манноне спокойно отбил мяч.
    • 36'
      Капель Пьеррик из команды Анже своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Фол, нарушение
      36'
      Судья сигнализирует, что Инносент Бонке из команды Лорьян поставил подножку. Пострадал Эну Адриен
    • 36'
      Эну Адриен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 35'
      Контроль мяча: Анже: 37%, Лорьян: 63%.
    • 35'
      Удар от ворот произведет Лорьян
    • 35'
      Абдалла Сима оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 35'
      Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      34'
      Судья сигнализирует, что Уттара Данго из команды Лорьян поставил подножку. Пострадал Думбия Сулейман
    • 34'
      Думбия Сулейман выиграл воздушное противоборство у Уттара Данго.
    • 34'
      Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 33'
      Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе
    • 33'
      Уттара Данго создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 33'
      Унтонджи Седрик из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      32'
      Назначен штрафной. Пострадал Тальби Монтассар, его свалил Менди Батиста.
    • 32'
      Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 31'
      Анже совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 31'
      Ле Фе Энцо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 31'
      Думбия Сулейман ослабляет давление, выбив мяч.
    • 31'
      Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 30'
      Контроль мяча: Анже: 38%, Лорьян: 62%.
    • Желтая карточка
      30'
      Эль-Мелали Фарид получает желтую карточку за нырок
    • Фол, нарушение
      30'
      НЕТ ПЕНАЛЬТИ! Судья думает, что Эль-Мелали Фарид нырнул в штрафной. Спорно!
    • 30'
      Анже начинает контратаку
    • 30'
      Унтонджи Седрик нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • Угловой
      29'
      Ле Фе Энцо из команды Лорьян подал угловой справа.
    • 29'
      Блажич Миха ослабляет давление, выбив мяч.
    • 29'
      Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 28'
      Игра в одни ворота сейчас. Лорьян доминирует и владеет мячом
    • 28'
      Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 28'
      Валери Ян ослабляет давление, выбив мяч.
    • 27'
      Анже совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 27'
      Удар от ворот произведет Анже
    • 26'
      Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 26'
      Хорошую попытку сделал Yoann Cathline. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 26'
      Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      25'
      Абдалла Сима наказан за толчок Тальби Монтассар
    • 25'
      Тальби Монтассар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 25'
      Менди Батиста выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 25'
      Контроль мяча: Анже: 43%, Лорьян: 57%.
    • Фол, нарушение
      24'
      Абдалла Сима из команды Анже заходит слишком далеко, он валит Ле Гофф Венсан.
    • 24'
      Анже совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 24'
      Ле Гофф Венсан выиграл воздушное противоборство у Эль-Мелали Фарид.
    • 23'
      Анже совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 23'
      Капель Пьеррик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 23'
      Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 23'
      Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 23'
      Менди Батиста выиграл воздушное противоборство у Ле Фе Энцо.
    • 22'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 22'
      Матч возобновлен
    • 21'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 21'
      Крислен Мацима из команды Лорьян перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      21'
      Ле Фе Энцо навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 20'
      Матч возобновлен
    • 20'
      Контроль мяча: Анже: 44%, Лорьян: 56%.
    • 20'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 20'
      Хорошую попытку сделал Моффи Теремас. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 20'
      Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 19'
      Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 19'
      Менди Батиста выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 19'
      Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 18'
      Уттара Данго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 18'
      Абделли Химад выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 18'
      Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 18'
      Блажич Миха ослабляет давление, выбив мяч.
    • 17'
      Анже совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 17'
      Ле Гофф Венсан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 16'
      Думбия Сулейман из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 16'
      Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 15'
      Контроль мяча: Анже: 46%, Лорьян: 54%.
    • 15'
      Удар от ворот произведет Лорьян
    • 15'
      Эну Адриен нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 15'
      Валери Ян создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 15'
      Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 15'
      Абдалла Сима выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 14'
      Абергель Лоран выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 14'
      Анже контролирует мяч.
    • 14'
      Инносент Бонке выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 13'
      Капель Пьеррик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 12'
      Манноне Вито взял и забрал мяч на выходе
    • 12'
      Эну Адриен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      11'
      Эну Адриен задерживает мяч рукой
    • 11'
      Контроль мяча: Анже: 51%, Лорьян: 49%.
    • 11'
      Анже совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 10'
      Капель Пьеррик сделал результативную передачу.
    • Угловой
      10'
      Капель Пьеррик из команды Анже подал угловой справа.
    • 9'
      Анже совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 9'
      Тальби Монтассар из команды Лорьян перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      9'
      Судья сигнализирует, что Крислен Мацима из команды Лорьян поставил подножку. Пострадал Капель Пьеррик
    • 8'
      Менди Батиста выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 8'
      Калюлю Гедеон из команды Лорьян своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 8'
      Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе
    • 8'
      Капель Пьеррик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 8'
      Калюлю Гедеон нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 7'
      Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 7'
      Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 7'
      Эль-Мелали Фарид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 6'
      Ле Гофф Венсан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 6'
      Удар от ворот произведет Анже
    • 6'
      Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 5'
      Крислен Мацима ослабляет давление, выбив мяч.
    • 5'
      Думбия Сулейман из команды Анже своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 5'
      Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 5'
      Контроль мяча: Анже: 56%, Лорьян: 44%.
    • 5'
      Капель Пьеррик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Желтая карточка
      4'
      Капель Пьеррик получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      4'
      Безумный фол. Капель Пьеррик грубо играет против соперника. Пострадал Абергель Лоран
    • 4'
      Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 4'
      Думбия Сулейман выиграл воздушное противоборство у Уттара Данго.
    • 4'
      Удар от ворот произведет Лорьян
    • 4'
      Эну Адриен из команды Анже наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 3'
      Тальби Монтассар ослабляет давление, выбив мяч.
    • 3'
      Анже совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 2'
      Сегодня прохладно для игры в футбол.
    • 2'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 2'
      Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 2'
      Анже совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Капель Пьеррик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Анже совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Ле Гофф Венсан выиграл воздушное противоборство у Эль-Мелали Фарид.
    • 1'
      Ле Гофф Венсан выиграл воздушное противоборство у Эль-Мелали Фарид.
    • 1'
      Анже начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Raymond Kopa. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 112
    Анже 17% (19)
    X 41.1% (46)
    Лорьян 42% (47)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Анже 1:2 Лорьян онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Анже 1:2 Лорьян

    Исход игры
    Анже
    17% (19)
    Ничья
    41.1% (46)
    Лорьян
    42% (47)
    Тотал 2.5
    Больше
    27.27% (30)
    Меньше
    72.73% (80)
    Обе команды забьют
    Да
    64.55% (71)
    Нет
    35.45% (39)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    36.6% (41)
    1:2 Лорьян
    21.4% (24)
    0:1 Лорьян
    17% (19)
    1:0 Анже
    8.9% (10)
    2:1 Анже
    4.5% (5)
    0:0 Ничья
    3.6% (4)
    2:0 Анже
    2.7% (3)
    0:2 Лорьян
    2.7% (3)
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