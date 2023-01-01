Тур: 17. Стадион: Раймон Копа. Главный судья: Батта Флоран
0'
4' Желтая карточкаКапель Пьеррик
1:0
10' ГолСима Абдалла
30' Желтая карточкаЭль-Мелали Фарид
52' Желтая карточкаУнтонджи Седрик
1:1
79' Гол в свои воротаСима Абдалла
1:2
88' ГолЛе Фе Энцо
90'+5
Ход матча
10'
1:0
30'
52'
79'
1:1
88'
1:2
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
7 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 5
-
7 Угловые 7
-
3 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
94
Валери
Ян
23
Эну
Адриен
19
Сима
Абдалла
11
Уттара
Данго
10
Ле
Фе
Энцо
- Основной состав
- Вратарь
-
94 Валери ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Эну АдриенПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Сима АбдаллаНападающий
- Запасные игроки
-
40 Борн ТеоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Четти ИльесЗащитник
- Полузащитник
-
26 Таиби ВаниссПолузащитник
-
11 Салама АминНападающий
-
92 Тиуб СадаНападающий
-
24 Jean Bahoya
-
Главный тренер: Abdel Bouhazama
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уттара ДангоПолузащитник
-
10 Ле Фе ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Меите БамоЗащитник
- Полузащитник
-
21 Понсо ЖульенПолузащитник
-
70 Аушиш АдильПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Регис Ле Брис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Анже
Лорьян
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
100%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
13 матчей
23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
23.1%
61.5%
15.4%
3 победы 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
2
Голов в среднем за матч
1.38
0.4
Среднее время на гол
65
225
Всего голов
6
9
Голов в среднем за матч
1.2
1.13
Среднее время на гол
75
80
Всего голов
17
11
Голов в среднем за матч
1.31
0.85
Тотал матчей
2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
68
106
Бомбардиры внутри турнира
Анже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буфаль Софиан
|3 (2)
|0.18
|Эну Адриен
|3
|0.18
|Салама Амин
|3
|0.18
|Бенталеб Набиль
|2
|0.12
|Блажич Миха
|2
|0.12
|Дьони Лои
|2
|0.12
|Сима Абдалла
|1
|0.06
|Капель Пьеррик
|0
|0
|Тиуб Сада
|0
|0
|Таиби Ванисс
|0
|0
Лорьян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моффи Теремас
|10 (1)
|0.59
|Уттара Данго
|5
|0.29
|Ле Фе Энцо
|3
|0.18
|Коне Ибраима
|2 (1)
|0.12
|Буасгар Кентен
|1
|0.06
|Диарра Стефан
|1
|0.06
|Лорьенте Арман
|1
|0.06
|Катлайн Йоанн
|1
|0.06
|Ле Бри Тео
|1
|0.06
|Калюлю Гедеон
|0
|0
|Понсо Жульен
|0
|0
|Абергель Лоран
|0
|0
|Инносент Бонке
|0
|0
|Тальби Монтассар
|0
|0
|Дукуре Сирине
|0
|0
Карточки
Анже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Менди Батиста
|5
|1
|Капель Пьеррик
|4
|0
|Буфаль Софиан
|2
|1
|Унтонджи Седрик
|3
|0
|Шабанович Халид
|1
|1
|Бамба Абдулайе
|2
|0
|Думбия Сулейман
|2
|0
|Тиуб Сада
|2
|0
|Амаду Ибраим
|1
|0
|Эну Адриен
|1
|0
|Дьони Лои
|1
|0
|Валери Ян
|1
|0
|Фофана Яхья
|1
|0
|Эль-Мелали Фарид
|1
|0
|Таиби Ванисс
|1
|0
|Унаи Аззедин
|1
|0
Лорьян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уттара Данго
|2
|1
|Инносент Бонке
|3
|0
|Калюлю Гедеон
|3
|0
|Абергель Лоран
|2
|0
|Коне Ибраима
|2
|0
|Ле Фе Энцо
|2
|0
|Ле Гофф Венсан
|1
|0
|Лапорт Жульен
|1
|0
|Буасгар Кентен
|1
|0
|Диарра Стефан
|1
|0
|Понсо Жульен
|1
|0
|Моффи Теремас
|1
|0
Результаты матчей
Анже
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Лорьян
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
5
Волевые поражения
10
8
Анже
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Лорьян
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
15
6
Волевые поражения
4
9
Анже
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
41% (7)
18% (3)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
59% (10)
18% (3)
Лорьян
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
16
11
Волевые поражения
14
17
Голы по времени матча
Забито
12
15
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
3
25%
3
20%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
8%
4
27%
31-45
2
17%
4
27%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
3
25%
3
20%
76-90
Пропущено
18
14
9 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
3
17%
1
7%
1-15
2
11%
3
21%
16-30
4
22%
1
7%
31-45
4
22%
2
14%
46-60
2
11%
3
21%
61-75
3
17%
4
29%
76-90
Забито
7
11
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
13 Не забивали 11
1
14%
1
9%
1-15
1
14%
3
27%
16-30
2
29%
2
18%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
1
14%
1
9%
61-75
2
29%
1
9%
76-90
Пропущено
16
12
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
3
19%
4
33%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
5
31%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
4
25%
3
25%
61-75
2
13%
3
25%
76-90
Забито
19
26
8 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 8
6 Не забивали 3
4
21%
4
15%
1-15
1
5%
4
15%
16-30
3
16%
6
23%
31-45
2
11%
7
27%
46-60
4
21%
1
4%
61-75
5
26%
4
15%
76-90
Пропущено
34
26
17 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 15
14 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 15
6
18%
5
19%
1-15
2
6%
5
19%
16-30
9
26%
1
4%
31-45
6
18%
2
8%
46-60
6
18%
6
23%
61-75
5
15%
7
27%
76-90
Результаты последних матчей
Анже
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Аяччо - Анже 1:0 Анже - Лаваль 2:1 Анже - Осер 2:2 Анже - Ньор 0:1
Роял Юнион - Анже 3:2 Лилль - Анже 1:0 Анже - Ланс 1:2 Монако - Анже 2:0 Анже - Ренн 1:2 Тулуза - Анже 3:2 Анже - Страсбург 2:3 Анже - Марсель 0:3 Ницца - Анже 0:1 Анже - Монпелье 2:1 Лион - Анже 5:0 Анже - Реймс 2:4 Труа - Анже 3:1 Анже - Брест 1:3 Осер - Анже 2:2 Анже - Нант 0:0
Лорьян
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Лорьян - Монпелье 0:2 Лорьян - Нант 2:1 Генгам - Лорьян 1:0 Осасуна - Лорьян 1:1
Страсбург - Лорьян 1:1 Лорьян - ПСЖ 1:2 Лорьян - Ницца 1:2 Труа - Лорьян 2:2 Лорьян - Реймс 0:0 Брест - Лорьян 1:2 Лорьян - Лилль 2:1 Осер - Лорьян 1:3 Лорьян - Нант 3:2 Лорьян - Лион 3:1 Аяччо - Лорьян 0:1 Ланс - Лорьян 5:2 Лорьян - Клермон 2:1 Тулуза - Лорьян 2:2 Ренн - Лорьян 0:1 Лорьян - Аяччо 1:1
Результаты матчей
Анже
Лорьян
Точный счет
1:2
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
1:2
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
0:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
2
5 раз 56%
1
3 раза 33%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:2
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:2
4 раза 24%
0:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
5 раз 29%
2
7 раз 41%
1
5 раз 29%
3
3 раза 18%
0
2 раза 12%
Тоталы голов в матче
Анже
Лорьян
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
62
36
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
26
63
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
152
512
107
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|17
|14
|3
|0
|45 - 10
|45
|2.
|0:0 Заявка
|17
|11
|5
|1
|26 - 10
|38
|3.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|32 - 14
|33
|4.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|33 - 23
|33
|5.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|28 - 24
|31
|6.
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|32 - 17
|31
|7.
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|29 - 23
|29
|8.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|27 - 21
|24
|9.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|20 - 25
|22
|10.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|15 - 17
|21
|11.
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|19 - 22
|20
|12.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|23 - 33
|19
|13.
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|26 - 29
|17
|14.
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|18 - 24
|17
|15.
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|15 - 26
|15
|16.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|26 - 31
|15
|17.
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|18 - 33
|13
|18.
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|16 - 35
|13
|19.
|Заявка
|16
|1
|8
|7
|18 - 28
|11
|20.
|Заявка
|17
|2
|2
|13
|16 - 37
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|9
|8
|1
|0
|18 - 6
|25
|2.
|0:0 Заявка
|8
|7
|1
|0
|21 - 8
|22
|3.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|21 - 6
|21
|4.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|18 - 8
|19
|5.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 7
|17
|6.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|15 - 15
|16
|7.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 14
|15
|8.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|16 - 15
|14
|9.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 11
|13
|10.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|12 - 9
|13
|11.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 11
|12
|12.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 13
|10
|13.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 15
|10
|14.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 9
|9
|15.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 12
|9
|16.
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|10 - 11
|9
|17.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 13
|7
|18.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 17
|6
|19.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|7 - 13
|5
|20.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|10 - 20
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|9
|7
|2
|0
|24 - 2
|23
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 8
|19
|3.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 13
|18
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 6
|14
|5.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 8
|13
|6.
|0:0 Заявка
|8
|3
|4
|1
|8 - 4
|13
|7.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 10
|12
|8.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|9.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|11 - 11
|10
|10.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|8 - 13
|8
|11.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|9 - 11
|8
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|11 - 14
|7
|13.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|15 - 16
|7
|14.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|11 - 16
|7
|15.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|16 - 20
|6
|16.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 15
|6
|17.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 19
|4
|18.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
|19.
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|6 - 15
|4
|20.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|7 - 23
|4
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|13 (2)
|ПСЖ
|Неймар
|11 (10)
|Лион
|Ляказетт Александр
|10 (4)
|Реймс
|Балогун Фоларин
|10 (1)
|Лорьян
|Моффи Теремас
|10
|Клермон
|Кофрие Максимилиано
|1 5
|Анже
|Менди Батиста
|1 5
|Аяччо
|Амума Ромен
|2 3
|Марсель
|Жиго Самуэль
|2 3
|Ницца
|Тодибо Жан-Клер
|2 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Анже 1:2 Лорьян
Исход игры
Анже
17% (19)
Ничья
41.1% (46)
Лорьян
42% (47)
Тотал 2.5
Больше
27.27% (30)
Меньше
72.73% (80)
Обе команды забьют
Да
64.55% (71)
Нет
35.45% (39)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.6% (41)
1:2 Лорьян
21.4% (24)
0:1 Лорьян
17% (19)
1:0 Анже
8.9% (10)
2:1 Анже
4.5% (5)
0:0 Ничья
3.6% (4)
2:0 Анже
2.7% (3)
0:2 Лорьян
2.7% (3)
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