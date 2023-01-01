Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Sirine Doucoure создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Абдалла Сима нанес удар, но промахнулся очень сильно.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

88' Уттара Данго создает голевую возможность для своего партнера по команде.

88' Sirine Doucoure из команды Лорьян своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

87' Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Бенталеб Набиль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

87' Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе

86' Коне Ибраима создает голевую возможность для своего партнера по команде.

84' Удар от ворот произведет Лорьян

83' Абдалла Сима наказан за толчок Тальби Монтассар

83' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

82' Удар от ворот произведет Лорьян

82' Абдалла Сима из команды Анже не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

82' Валери Ян из команды Анже своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

81' Абдалла Сима наказан за толчок Крислен Мацима

81' Капель Пьеррик навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

81' Хорошую попытку сделал Капель Пьеррик . Удар в створ, но вратарь начеку

81' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Бенталеб Набиль

80' Абдалла Сима плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

79' Г О О О О Л - Абдалла Сима уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

79' Ле Фе Энцо навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

79' Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.

78' Уттара Данго создает голевую возможность для своего партнера по команде.

78' Крислен Мацима из команды Лорьян перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

78' Четти Ильес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Тактическая замена. Yoann Cathline уходит с поля и его заменяет Sirine Doucoure

76' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

74' Yoann Cathline нанес удар, но тот был заблокирован.

74' Хорошую попытку сделал Эну Адриен . Удар в створ, но вратарь начеку

74' Унтонджи Седрик нанес удар головой, но Вито Манноне спокойно отбил мяч.

73' Калюлю Гедеон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Анже совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Капель Пьеррик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Yoann Cathline из команды Лорьян разыграл угловой с левого угла.

71' Анже совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Тальби Монтассар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Валери Ян из команды Анже своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

68' Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Тальби Монтассар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Матч возобновится спорным мячом

67' Матч возобновлен

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Абергель Лоран выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Крислен Мацима выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Менди Батиста выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Анже совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Матч возобновлен

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Ле Фе Энцо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Анже совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Анже совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Анже совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Абдалла Сима из команды Анже перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

58' Ле Фе Энцо навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

58' Матч возобновлен

58' Ох, нехорошо это выглядит. Думбия Сулейман получил травму и медбригада забирает его с поля.

57' Думбия Сулейман на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Удар от ворот произведет Лорьян

56' Думбия Сулейман из команды Анже своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

56' Абделли Химад выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе

55' Игрок из команды Лорьян делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

55' Матч возобновлен

54' Ох, нехорошо это выглядит. Думбия Сулейман получил травму и медбригада забирает его с поля.

53' Думбия Сулейман на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

52' Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе

52' Унтонджи Седрик - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

51' Инносент Бонке выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Анже совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе

50' Ле Фе Энцо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Анже совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Удар от ворот произведет Лорьян

48' Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Уттара Данго нанес удар головой, но Поль Бернардони спокойно отбил мяч.

47' Матч возобновлен

46' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

46' Лорьян совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Идет дождь, трудные условия для игроков.