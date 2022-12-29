Тур: 17. Стадион: Луи II. Главный судья: Стина Жереми
История личных встреч
Монако
Брест
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
8 матчей
50%
50%
4 победы 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
3
Голов в среднем за матч
2.5
0.75
Среднее время на гол
36
120
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
16
7
Голов в среднем за матч
2
0.88
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
45
102
Бомбардиры внутри турнира
Монако
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эмболо Брель
|7
|0.44
|Бен-Йеддер Виссам
|7 (3)
|0.44
|Головин Александр
|3
|0.19
|Фолланд Кевин
|2
|0.13
|Марипан Гильермо
|2
|0.13
|Бадьяшиль Бенуа
|2
|0.13
|Бен Сехир Элиссе
|2
|0.13
|Кайо Энрике
|1
|0.06
|Минамино Такуми
|1
|0.06
|Дисаси Аксель
|1
|0.06
|Диатта Крепин
|1
|0.06
|Боаду Мирон
|1
|0.06
|Фофана Юссуф
|1
|0.06
|Скардовелли Вандерсон
|0
|0
|Якобс Исмаил
|0
|0
Брест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дель Кастильо Ромен
|4 (3)
|0.25
|Ле Дуарон Жереми
|3
|0.19
|Онора Франк
|2
|0.13
|Лис-Мелу Пьерр
|2
|0.13
|Мунье Стив
|2 (1)
|0.13
|Слимани Ислам
|1
|0.06
|Перейра-Лаже Матиаш
|1
|0.06
|Белькебла Арис
|1
|0.06
|Дари Ашраф
|1
|0.06
|Фадига Ноа
|1
|0.06
|Белайли Юсеф
|0
|0
|Уронен Йере
|0
|0
Карточки
Монако
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Мохамед VII
|3
|1
|Фофана Юссуф
|2
|1
|Бадьяшиль Бенуа
|3
|0
|Аклиуш Манес
|3
|0
|Скардовелли Вандерсон
|1
|1
|Марипан Гильермо
|1
|1
|Эмболо Брель
|2
|0
|Нюбель Александр
|2
|0
|Дисаси Аксель
|2
|0
|Кайо Энрике
|2
|0
|Диатта Крепин
|2
|0
|Матазо Элио
|2
|0
|Бен-Йеддер Виссам
|1
|0
|Минамино Такуми
|1
|0
|Головин Александр
|1
|0
|Агилар Рубен
|1
|0
|Сарр Маланг
|1
|0
|Клемент Филипп
|1
|0
|Якобс Исмаил
|1
|0
Брест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шардонне Брендан
|5
|0
|Лис-Мелу Пьерр
|3
|1
|Слимани Ислам
|4
|0
|Белайли Юсеф
|3
|0
|Бизот Марко
|2
|0
|Дель Кастильо Ромен
|2
|0
|Брассье Лилиан
|2
|0
|Мишель Тер-Закарян
|2
|0
|Эрей Кристоф
|1
|0
|Онора Франк
|1
|0
|Белькебла Арис
|1
|0
|Перейра-Лаже Матиаш
|1
|0
|Дюверн Жан-Кевин
|1
|0
|Камара Махди
|1
|0
|Дари Ашраф
|1
|0
|Ле Дуарон Жереми
|1
|0
Результаты матчей
Монако
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Брест
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
7
5
Монако
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Брест
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
4
14
Волевые поражения
15
5
Монако
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
19% (3)
56% (9)
Брест
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
5
16
Волевые поражения
22
10
Голы по времени матча
Забито
16
11
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 10
3
19%
2
18%
1-15
1
6%
1
9%
16-30
3
19%
1
9%
31-45
2
13%
2
18%
46-60
6
38%
4
36%
61-75
1
6%
1
9%
76-90
Пропущено
14
15
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
3
21%
2
13%
31-45
4
29%
2
13%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
5
36%
5
33%
76-90
Забито
18
8
6 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
8 Не забивали 11
0
0%
1
13%
1-15
1
6%
2
25%
16-30
5
28%
0
0%
31-45
6
33%
2
25%
46-60
2
11%
2
25%
61-75
4
22%
1
13%
76-90
Пропущено
7
16
3 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
3
19%
1-15
2
29%
4
25%
16-30
1
14%
4
25%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
4
57%
2
13%
61-75
0
0%
1
6%
76-90
Забито
34
19
13 В 1-м тайме 7
21 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 7
0 Не забивали 5
3
9%
3
16%
1-15
2
6%
3
16%
16-30
8
24%
1
5%
31-45
8
24%
4
21%
46-60
8
24%
6
32%
61-75
5
15%
2
11%
76-90
Пропущено
21
31
8 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 14
1
5%
3
10%
1-15
3
14%
6
19%
16-30
4
19%
6
19%
31-45
4
19%
4
13%
46-60
4
19%
6
19%
61-75
5
24%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
Монако
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Осер - Монако 2:3 Лидс - Монако 2:4 Фиорентина - Монако 1:1 Эмполи - Монако 0:1
Севилья - Монако 1:1 Монако - Марсель 2:3 Тулуза - Монако 0:2 Монако - Црвена Звезда 4:1 Монако - Анже 2:0 Ференцварош - Монако 1:1 Лилль - Монако 4:3 Монако - Клермон 1:1 Трабзонспор - Монако 4:0 Монпелье - Монако 0:2 Монако - Трабзонспор 3:1 Монако - Нант 4:1 Монако - Дженоа 2:3 Реймс - Монако 0:3 Монако - Ференцварош 0:1 Монако - Лион 2:1
Брест
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Брест - Лион 2:4 Ренн - Брест 3:1 Брест - Труа 2:1 Ницца - Брест 1:0
Брест - Реймс 0:0 Клермон - Брест 1:3 Нант - Брест 4:1 Брест - Лорьян 1:2 Осер - Брест 1:1 Брест - Аяччо 0:1 ПСЖ - Брест 1:0 Брест - Страсбург 1:1 Ренн - Брест 3:1 Брест - Монпелье 0:7 Анже - Брест 1:3 Брест - Марсель 1:1 Ланс - Брест 3:2 Брест - Бордо 2:4 Монако - Брест 4:2 Брест - Страсбург 0:1
Результаты матчей
Монако
Брест
Точный счет
1:1
2 раза 25%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:7
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
1
3 раза 38%
4
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
Точный счет
0:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
1:3
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
3
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Точный счет
1:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:7
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 44%
1
5 раз 31%
3
3 раза 19%
4
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Монако
Брест
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
26
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
35
35
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
511
412
214
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|14
|2
|0
|45 - 10
|44
|2.
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|26 - 10
|37
|3.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|32 - 14
|33
|4.
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|32 - 17
|31
|5.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|32 - 23
|30
|6.
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|29 - 23
|29
|7.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|26 - 23
|28
|8.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|27 - 20
|24
|9.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|15 - 17
|21
|10.
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|19 - 22
|20
|11.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|19 - 25
|19
|12.
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|26 - 29
|17
|13.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|21 - 33
|16
|14.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|26 - 31
|15
|15.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|15 - 24
|15
|16.
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|17 - 24
|14
|17.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|18 - 32
|13
|18.
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|16 - 34
|13
|19.
|Заявка
|16
|1
|8
|7
|18 - 28
|11
|20.
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|15 - 35
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|18 - 6
|24
|2.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|21 - 8
|22
|3.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|21 - 6
|21
|4.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|18 - 8
|19
|5.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 6
|17
|6.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|15 - 15
|16
|7.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 11
|13
|8.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 14
|12
|9.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 11
|12
|10.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|15 - 15
|11
|11.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 13
|10
|12.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|11 - 9
|10
|13.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 15
|10
|14.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 9
|9
|15.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 12
|9
|16.
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|10 - 11
|9
|17.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 13
|7
|18.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 17
|6
|19.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|7 - 13
|5
|20.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|9 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|24 - 2
|22
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 8
|19
|3.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 12
|15
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 6
|14
|5.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 8
|13
|6.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|8 - 4
|13
|7.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 8
|12
|8.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|11 - 11
|10
|9.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 10
|9
|10.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 11
|8
|11.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|9 - 11
|8
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|15 - 16
|7
|13.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|11 - 14
|7
|14.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|11 - 15
|7
|15.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|16 - 20
|6
|16.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 15
|6
|17.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 19
|4
|18.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
|19.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 22
|4
|20.
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|6 - 15
|4
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой раунд Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Лигу 2
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|2 3
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|2 3
Прогнозы на матч Монако - Брест
Исход игры
Монако
96.2% (50)
Ничья
3.8% (2)
Брест
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
52.94% (27)
Меньше
47.06% (24)
Обе команды забьют
Да
56.86% (29)
Нет
43.14% (22)
Популярный счёт
2:1 Монако
44.2% (23)
2:0 Монако
38.5% (20)
3:1 Монако
5.8% (3)
1:1 Ничья
3.8% (2)
1:0 Монако
3.8% (2)
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