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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 17. Стадион: . Главный судья: Стина Жереми
Монако
 
Позже
Брест

История личных встреч

Монако
Брест

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

8 матчей

50%
50%
4 победы 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы

История матчей

Л1
4:2
Л1
2:0
Л1
2:0
Л1
1:0
Л1
4:1
Л1
2:0
Л1
0:1
К
1:3

Голы

Всего голов

10
3

Голов в среднем за матч

2.5
0.75

Среднее время на гол

36
120

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

16
7

Голов в среднем за матч

2
0.88

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

45
102

Бомбардиры внутри турнира

Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эмболо Брель 7 0.44
Бен-Йеддер Виссам 7 (3) 0.44
Головин Александр 3 0.19
Фолланд Кевин 2 0.13
Марипан Гильермо 2 0.13
Бадьяшиль Бенуа 2 0.13
Бен Сехир Элиссе 2 0.13
Кайо Энрике 1 0.06
Минамино Такуми 1 0.06
Дисаси Аксель 1 0.06
Диатта Крепин 1 0.06
Боаду Мирон 1 0.06
Фофана Юссуф 1 0.06
Скардовелли Вандерсон 0 0
Якобс Исмаил 0 0
Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дель Кастильо Ромен 4 (3) 0.25
Ле Дуарон Жереми 3 0.19
Онора Франк 2 0.13
Лис-Мелу Пьерр 2 0.13
Мунье Стив 2 (1) 0.13
Слимани Ислам 1 0.06
Перейра-Лаже Матиаш 1 0.06
Белькебла Арис 1 0.06
Дари Ашраф 1 0.06
Фадига Ноа 1 0.06
Белайли Юсеф 0 0
Уронен Йере 0 0

Карточки

Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Мохамед VII 3 1
Фофана Юссуф 2 1
Бадьяшиль Бенуа 3 0
Аклиуш Манес 3 0
Скардовелли Вандерсон 1 1
Марипан Гильермо 1 1
Эмболо Брель 2 0
Нюбель Александр 2 0
Дисаси Аксель 2 0
Кайо Энрике 2 0
Диатта Крепин 2 0
Матазо Элио 2 0
Бен-Йеддер Виссам 1 0
Минамино Такуми 1 0
Головин Александр 1 0
Агилар Рубен 1 0
Сарр Маланг 1 0
Клемент Филипп 1 0
Якобс Исмаил 1 0
Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шардонне Брендан 5 0
Лис-Мелу Пьерр 3 1
Слимани Ислам 4 0
Белайли Юсеф 3 0
Бизот Марко 2 0
Дель Кастильо Ромен 2 0
Брассье Лилиан 2 0
Мишель Тер-Закарян 2 0
Эрей Кристоф 1 0
Онора Франк 1 0
Белькебла Арис 1 0
Перейра-Лаже Матиаш 1 0
Дюверн Жан-Кевин 1 0
Камара Махди 1 0
Дари Ашраф 1 0
Ле Дуарон Жереми 1 0

Результаты матчей

Монако
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Брест
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

7
5
Монако
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Брест
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

4
14

Волевые поражения

15
5
Монако
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
19% (3)
56% (9)
Брест
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

5
16

Волевые поражения

22
10

Голы по времени матча

Забито

16
11
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 10
3
19%
2
18%
1-15
1
6%
1
9%
16-30
3
19%
1
9%
31-45
2
13%
2
18%
46-60
6
38%
4
36%
61-75
1
6%
1
9%
76-90

Пропущено

14
15
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
3
21%
2
13%
31-45
4
29%
2
13%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
5
36%
5
33%
76-90

Забито

18
8
6 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
8 Не забивали 11
0
0%
1
13%
1-15
1
6%
2
25%
16-30
5
28%
0
0%
31-45
6
33%
2
25%
46-60
2
11%
2
25%
61-75
4
22%
1
13%
76-90

Пропущено

7
16
3 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
3
19%
1-15
2
29%
4
25%
16-30
1
14%
4
25%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
4
57%
2
13%
61-75
0
0%
1
6%
76-90

Забито

34
19
13 В 1-м тайме 7
21 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 7
0 Не забивали 5
3
9%
3
16%
1-15
2
6%
3
16%
16-30
8
24%
1
5%
31-45
8
24%
4
21%
46-60
8
24%
6
32%
61-75
5
15%
2
11%
76-90

Пропущено

21
31
8 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 14
1
5%
3
10%
1-15
3
14%
6
19%
16-30
4
19%
6
19%
31-45
4
19%
4
13%
46-60
4
19%
6
19%
61-75
5
24%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Монако
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Осер - Монако 2:3 Лидс - Монако 2:4 Фиорентина - Монако 1:1 Эмполи - Монако 0:1
Севилья - Монако 1:1 Монако - Марсель 2:3 Тулуза - Монако 0:2 Монако - Црвена Звезда 4:1 Монако - Анже 2:0 Ференцварош - Монако 1:1 Лилль - Монако 4:3 Монако - Клермон 1:1 Трабзонспор - Монако 4:0 Монпелье - Монако 0:2 Монако - Трабзонспор 3:1 Монако - Нант 4:1 Монако - Дженоа 2:3 Реймс - Монако 0:3 Монако - Ференцварош 0:1 Монако - Лион 2:1
Брест
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Брест - Лион 2:4 Ренн - Брест 3:1 Брест - Труа 2:1 Ницца - Брест 1:0
Брест - Реймс 0:0 Клермон - Брест 1:3 Нант - Брест 4:1 Брест - Лорьян 1:2 Осер - Брест 1:1 Брест - Аяччо 0:1 ПСЖ - Брест 1:0 Брест - Страсбург 1:1 Ренн - Брест 3:1 Брест - Монпелье 0:7 Анже - Брест 1:3 Брест - Марсель 1:1 Ланс - Брест 3:2 Брест - Бордо 2:4 Монако - Брест 4:2 Брест - Страсбург 0:1

Результаты матчей

Монако
Брест

Точный счет

1:1
2 раза 25%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:7
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
1
3 раза 38%
4
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%

Точный счет

0:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
1:3
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

3
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:7
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 44%
1
5 раз 31%
3
3 раза 19%
4
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Монако
Брест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
1.5
Больше Меньше
2
6
1
7
2.5
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
1.5
Больше Меньше
3
5
3
5
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
1.5
Больше Меньше
5
11
4
12
2.5
2
14
1
15
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 16 14 2 0 45 - 10 44
2.
Ланс
 Заявка 16 11 4 1 26 - 10 37
3.
Марсель
 Заявка 16 10 3 3 32 - 14 33
4.
Ренн
 Заявка 16 9 4 3 32 - 17 31
5.
Монако
 Заявка 16 9 3 4 32 - 23 30
6.
Лилль
 Заявка 16 9 2 5 29 - 23 29
7.
Лорьян
 Заявка 16 8 4 4 26 - 23 28
8.
Лион
 Заявка 16 7 3 6 27 - 20 24
9.
Ницца
 Заявка 16 5 6 5 15 - 17 21
10.
Реймс
 Заявка 16 4 8 4 19 - 22 20
11.
Клермон
 Заявка 16 5 4 7 19 - 25 19
12.
Монпелье
 Заявка 16 5 2 9 26 - 29 17
13.
Тулуза
 Заявка 16 4 4 8 21 - 33 16
14.
Труа
 Заявка 16 3 6 7 26 - 31 15
15.
Аяччо
 Заявка 16 4 3 9 15 - 24 15
16.
Нант
 Заявка 16 2 8 6 17 - 24 14
17.
Брест
 Заявка 16 3 4 9 18 - 32 13
18.
Осер
 Заявка 16 3 4 9 16 - 34 13
19.
Страсбург
 Заявка 16 1 8 7 18 - 28 11
20.
Анже
 Заявка 16 2 2 12 15 - 35 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 8 8 0 0 18 - 6 24
2.
ПСЖ
 Заявка 8 7 1 0 21 - 8 22
3.
Ренн
 Заявка 8 7 0 1 21 - 6 21
4.
Марсель
 Заявка 9 6 1 2 18 - 8 19
5.
Лион
 Заявка 8 5 2 1 16 - 6 17
6.
Лилль
 Заявка 8 5 1 2 15 - 15 16
7.
Лорьян
 Заявка 8 4 1 3 12 - 11 13
8.
Тулуза
 Заявка 8 3 3 2 13 - 14 12
9.
Реймс
 Заявка 8 3 3 2 10 - 11 12
10.
Монако
 Заявка 8 3 2 3 15 - 15 11
11.
Монпелье
 Заявка 8 3 1 4 11 - 13 10
12.
Нант
 Заявка 7 2 4 1 11 - 9 10
13.
Клермон
 Заявка 8 3 1 4 8 - 15 10
14.
Ницца
 Заявка 8 2 3 3 6 - 9 9
15.
Осер
 Заявка 8 2 3 3 9 - 12 9
16.
Труа
 Заявка 8 1 6 1 10 - 11 9
17.
Аяччо
 Заявка 8 2 1 5 7 - 13 7
18.
Брест
 Заявка 8 1 3 4 7 - 17 6
19.
Страсбург
 Заявка 8 0 5 3 7 - 13 5
20.
Анже
 Заявка 8 1 1 6 9 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 8 7 1 0 24 - 2 22
2.
Монако
 Заявка 8 6 1 1 17 - 8 19
3.
Лорьян
 Заявка 8 4 3 1 14 - 12 15
4.
Марсель
 Заявка 7 4 2 1 14 - 6 14
5.
Лилль
 Заявка 8 4 1 3 14 - 8 13
6.
Ланс
 Заявка 8 3 4 1 8 - 4 13
7.
Ницца
 Заявка 8 3 3 2 9 - 8 12
8.
Ренн
 Заявка 8 2 4 2 11 - 11 10
9.
Клермон
 Заявка 8 2 3 3 11 - 10 9
10.
Аяччо
 Заявка 8 2 2 4 8 - 11 8
11.
Реймс
 Заявка 8 1 5 2 9 - 11 8
12.
Монпелье
 Заявка 8 2 1 5 15 - 16 7
13.
Лион
 Заявка 8 2 1 5 11 - 14 7
14.
Брест
 Заявка 8 2 1 5 11 - 15 7
15.
Труа
 Заявка 8 2 0 6 16 - 20 6
16.
Страсбург
 Заявка 8 1 3 4 11 - 15 6
17.
Тулуза
 Заявка 8 1 1 6 8 - 19 4
18.
Анже
 Заявка 8 1 1 6 6 - 17 4
19.
Осер
 Заявка 8 1 1 6 7 - 22 4
20.
Нант
 Заявка 9 0 4 5 6 - 15 4
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Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 13 (2)
ПСЖ Неймар 11 (10)
Лион Ляказетт Александр 10 (4)
Реймс Балогун Фоларин 10 (1)
Лорьян Моффи Теремас 10
Весь список

Топ нарушителей
Клермон Кофрие Максимилиано 1 5
Анже Менди Батиста 1 5
Аяччо Амума Ромен 2 3
Марсель Жиго Самуэль 2 3
Ницца Тодибо Жан-Клер 2 3
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    Текстовая онлайн трансляция матча Монако - Брест от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 января 2023, осталось 2 дня 8 часов 16 минут.

    Главный судья: Стина Жереми

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 51
    Монако 96.1% (49)
    X 3.9% (2)
    Брест 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Монако
    Ничья
    Брест
    6.30
    5.00
    6.10
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Монако - Брест онлайн

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    Прогнозы на матч Монако - Брест

    Исход игры
    Монако
    96.2% (50)
    Ничья
    3.8% (2)
    Брест
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.94% (27)
    Меньше
    47.06% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    56.86% (29)
    Нет
    43.14% (22)
    Популярный счёт
    2:1 Монако
    44.2% (23)
    2:0 Монако
    38.5% (20)
    3:1 Монако
    5.8% (3)
    1:1 Ничья
    3.8% (2)
    1:0 Монако
    3.8% (2)
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